2 день

Экскурсия Бока Которская бухта

Встреча с группой на экскурсию недалеко от вашего отеля.

Морская экскурсия в Бока Которскую бухту - неповторимое путешествие, в котором вы сможете ознакомиться с историей, природой, пейзажами и Средневековыми городами Черногории. Здесь потрясающие виды на побережья, которые запомнятся вам на всю жизнь!

Во время пути наши гиды расскажут вам много интересного о тех местах, где вы проживаете. Ехать не долго, всего лишь 25 минут.

По прибытии в Тиват можно будет заметить прекрасную новую набережную с солнечными часами на пирсе и знаменитый порт для яхт и катеров Порто Монтенегро, который построили американские миллиардеры Питерманк и Рокфеллер. Очень красивый, тихий и зелёный городок.

Здесь пересаживаемся на корабль - 3 палубы, 2,5 этажа, ресторан, туалеты и комнаты, где можно переодеться - всё для комфортного отдыха. Начинаем наше путешествие. Выплывая, с корабля можно оценить масштабы порта и время пофотографироваться на фоне мега-яхт. Приплывем в бухту и бросим якорь у пляжа Жаница - настоящая лагуна Адриатики. Здесь мы будем отдыхать на корабле, купаться в море (на корабле можно будет переодеться) и загорать.

Также вы сможете посетить за дополнительную плату (всего 5 евро с чел. от 5 до 10 лет / 10 евро с чел. от 10 лет) знаменитую Голубую пещеру Plava Spilja. Поистине - одно из красивейших мест на побережье Черногории. Вода в гроте необычайно чистая, а лучи солнца отражаются от её поверхности и создают непередаваемую игру красок на каменном своде - от бирюзовой до ультрамариновой. Советуем искупаться и по фотографироваться в этом замечательном укрытии!

В пути можно будет пообедать (доп плата).

Проплывая всю Бока которскую бухту увидим один из самых старых городов побережья Пераст. Это знаменитое пристанище всех Черногорских капитанов и моряков. А совсем рядом находятся два острова: Свети Джорджи и Госпа од Шкрпела (остров Святой Богородицы или как ещё называют - Богородица на Рифе), которая является покровительницей всех моряков и капитанов. Это уникальное место построенное руками человека ещё в 1452 году. Высаживаемся на острове. Наш гид поведает вам необычную историю об образовании этого острова.

Затем наш корабль поплывёт по Рисанскому и Которскому заливу мимо деревушек и городов таких, как: Рисан, Столив, Прчань, Ораховац. Возьмём курс на Котор - самый знаменитый город в Черногории. По прибытию Вас ожидает пешая экскурсия по древнему городу Котор. Это настоящее сокровище Черногории со своей средневековой историей и культурой. Его запутанные лабиринты и потаённые места Вас покорят на всю жизнь!

После прогулки от причала реки вся группа пересаживается на автобус и возвращается в курорт вашего проживания.

