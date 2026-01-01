Описание тура
Индивидуальный тур, без участия турлидера и группы. Виза для посещения Черногории не нужна!
Чудесная Черногория - молодая страна с богатыми событиями прошлого. Древняя архитектура Герцег-Нови, Котора, Цетине и других городов, яркая ночная жизнь Будвы, красоты Скадарского озера и каньона реки Тара, горы и построенные на их склонах монастыри, шумные фестивали и ярмарки, мягкий климат и темпераментные местные жители Каждый найдет, чем украсить свою коллекцию воспоминаний из отпуска!
Данный тур полностью организован: трансферы, проживание, перемещения по стране, экскурсии с русскоговорящими гидами (групповые). Вам лишь остается следовать программе по личному путеводителю, который составляется для каждого участника индивидуально.
В рамках данной программы предоставляются следующие услуги по бронированию: проездные документы, документы по перевозке (трансферу), размещению, питанию, экскурсионному обслуживанию, медицинского страхования и индивидуальный путеводитель-программа.
Программа тура по дням
Тиват
Программа начинается в аэропорту Тиват.
Индивидуальный трансфер в отель. Размещение в отеле на спокойном побережье или в шумном городе.
Экскурсия Бока Которская бухта
Встреча с группой на экскурсию недалеко от вашего отеля.
Морская экскурсия в Бока Которскую бухту - неповторимое путешествие, в котором вы сможете ознакомиться с историей, природой, пейзажами и Средневековыми городами Черногории. Здесь потрясающие виды на побережья, которые запомнятся вам на всю жизнь!
Во время пути наши гиды расскажут вам много интересного о тех местах, где вы проживаете. Ехать не долго, всего лишь 25 минут.
По прибытии в Тиват можно будет заметить прекрасную новую набережную с солнечными часами на пирсе и знаменитый порт для яхт и катеров Порто Монтенегро, который построили американские миллиардеры Питерманк и Рокфеллер. Очень красивый, тихий и зелёный городок.
Здесь пересаживаемся на корабль - 3 палубы, 2,5 этажа, ресторан, туалеты и комнаты, где можно переодеться - всё для комфортного отдыха. Начинаем наше путешествие. Выплывая, с корабля можно оценить масштабы порта и время пофотографироваться на фоне мега-яхт. Приплывем в бухту и бросим якорь у пляжа Жаница - настоящая лагуна Адриатики. Здесь мы будем отдыхать на корабле, купаться в море (на корабле можно будет переодеться) и загорать.
Также вы сможете посетить за дополнительную плату (всего 5 евро с чел. от 5 до 10 лет / 10 евро с чел. от 10 лет) знаменитую Голубую пещеру Plava Spilja. Поистине - одно из красивейших мест на побережье Черногории. Вода в гроте необычайно чистая, а лучи солнца отражаются от её поверхности и создают непередаваемую игру красок на каменном своде - от бирюзовой до ультрамариновой. Советуем искупаться и по фотографироваться в этом замечательном укрытии!
В пути можно будет пообедать (доп плата).
Проплывая всю Бока которскую бухту увидим один из самых старых городов побережья Пераст. Это знаменитое пристанище всех Черногорских капитанов и моряков. А совсем рядом находятся два острова: Свети Джорджи и Госпа од Шкрпела (остров Святой Богородицы или как ещё называют - Богородица на Рифе), которая является покровительницей всех моряков и капитанов. Это уникальное место построенное руками человека ещё в 1452 году. Высаживаемся на острове. Наш гид поведает вам необычную историю об образовании этого острова.
Затем наш корабль поплывёт по Рисанскому и Которскому заливу мимо деревушек и городов таких, как: Рисан, Столив, Прчань, Ораховац. Возьмём курс на Котор - самый знаменитый город в Черногории. По прибытию Вас ожидает пешая экскурсия по древнему городу Котор. Это настоящее сокровище Черногории со своей средневековой историей и культурой. Его запутанные лабиринты и потаённые места Вас покорят на всю жизнь!
После прогулки от причала реки вся группа пересаживается на автобус и возвращается в курорт вашего проживания.
Свободный день или рафтинг
Свободный день в программе.
По желанию, дополнительная экскурсия Рафтинг + Пивский каньон с озером.
Встреча с группой на экскурсию недалеко от вашего отеля.
Рафтинг в Черногории на реке Тара - это самое захватывающее приключение! В среднем течении река Тара образует самый глубокий каньон Европы (длина 82 км, глубина до 1 300 м) - второй по величине в мире после каньона реки Колорадо. Каньон реки Тара внесён в список Всемирного наследия Юнеско ещё в 1977 г. как часть национального парка Дурмитор. Рафтинг по Таре — один из наиболее популярных видов туризма и спорта в Черногории.
Экскурсия начнется рано, около 6.30 утра. Дорога на север страны проходит через прибрежные горы Скадарское озеро (или Цетинье) и Подгорицу (проездом). Наш автобус проедет практически всю страну, также проезжая одно из самых красивейших мест Черногории - Пивское озеро. Предусматривается остановка на панорамной площадке и на каньоне реки Пивы.
Приезжая на место сплава, предусмотрен завтрак: пончики с медом, джем, сыр, чай.
Позавтракав и переодевшись туристы поднимаются на джипах/микроавтобусах вверх по р. Тара (20км) к месту старта сплава на лодках по одной из красивейших рек мира. В лодку вы можете взять с собой свою фото и видео технику. Подойдите заранее к ребятам по организации рафтинга на месте перед сплавом и попросите у них водонепроницаемый мешочек. На остановках и во время купания вы сможете их доставать из лодки и снимать все красоты на свои гаджеты.
Спустившись к реке, рапределяемся в рафты и начинаем старт. В каждую лодку обязательно выделаяется по одному черногорскому инструктору - рулевой с большим опытом и разрешениями.
По ходу сплава предусмотрена остановка для купания в водопаде. Вы будете околдованы девственной природой и красотами этих мест. На каньон реки Тара можно также попасть, поехав на экскурсию Каньоны или экскурсию Гранд Каньоны.
Рафтинг проходит по 24 порогам средней тяжести. На протяжении 2,5 часов сплава вы будете ощущать приливы адреналина и впечатления, которые запомнятся вам на всю жизнь. Большую часть своего пути река Тара в порогах и водопадах. Характер ее течения по-настоящему горный - с перекатами и водоворотами и только ближе к месту окончания сплава становится спокойным и неторопливым.
Летом река прекрасного изумрудного цвета, ее воды даже в самую сильную жару несут освежающую прохладу. Температура воды редко превышает отметку 12 15 градусов.
По завершению сплава переодеваемся, принимаем душ и садимся за столы тут же в ресторанчике, в окружении девственной природы с прекрасным видом на слияние рек Тара и Пива в реку Дрина. Вас ожидает национальная Черногорская кухня с главным блюдом Ягнетина испод Сачем молодым барашком, запеченый в собственном соку с печёной картошкой под крышкой. Обед входит в стоимость!
Сплав по Таре имеет Ii категорию сложности, поэтому он совершенно безопасен и подходит людям без специальной подготовки. Допускаются туристы от 6 до 60 лет. Маленьких детей от 6-ти лет или того, кто боится - сажают в лодку посрединке.
Обратный трансфер на автобусах, к курорту вашего проживания.
Каньоны Черногории
Встреча с группой на экскурсию недалеко от вашего отеля.
Путешествие на каньоны - одна из интереснейших обзорных экскурсий - уникальная природа, озёра, горные ручьи, национальный парки и конечно же Каньоны реки Тары, Каньон Морача и Комарницы не оставят вас равнодушными в этой поездке! Это особая часть Черногории.
Тур начнется около 06:30 утра. Маршрут проходит через перевалы гор, Скадарское озеро или Цетине (проездом) и столицу Подгорица. Буквально на выезде из столицы заедем в первый каньон реки Морача. Крутые обрывы вертикальных стен дадут почувствовать неотразимую мощь природы. Будем двигаться вдоль отвесных скал, а берег который находится напротив также вертикальный и будет находится всего лишь в 30 - 50 метрах от нас. Небо где-то там наверху выглядывает узенькой полосой, отражаясь в изумрудной воде бурлящего потока.
Недалеко с дорогой, в окружении непроходимого леса, находится неповторимое место - Биоградское озеро. Предусматривается отдельное время на посещение озера и национального парка (В зависимости от состояния на дорогах и посещения туристами достопримечательностей, организатором по умолчанию Биоградское озеро может быть заменено на посещение Монастыря Морача).
Затем наш путь пролегает к началу Каньона реки Тара и остальная половина пути будет проходить по кромке скал, то есть в самом низу ущелья. Запланировано много остановок на террасах у дороги, с которых будет открываться живописнейшие виды Каньона, являющегося вторым в мире по глубине. Его глубина более 1300 метров, а длина 78 км. На реке также происходит Рафтинг - самое захватывающее экстремальное приключение Черногории! После фото пауз, попадаем к самому глубокому месту ущелья у моста Джурджевича - это великое сооружение середины 20-го века. Длинна одного из пролётов 108 метров над пропастью, а высота более 150 м. Хоть мост и автомобильный, но всё-таки разрешается всем туристам переходить пешком с одного берега на другой и даже фотографироваться, так как это одно из главнейших достопримечательностей и туристических маршрутов всех туристов.
По желанию можно спуститься на канате через каньон - Zip-Line. При бронировании экскурсии есть возможность забронировать полет. Здесь же в каньоне Тара, перед посещением моста Джурджевича, остановимся на обед в национальном ресторанчике с его вкусностями (доп плата). Вкусно наевшись, будем двигаться в сторону города Жабляк.
Этот район - один из пяти национальных парков Черногории, называется Дурмитор, занесён под охрану Юнеско как мировой природно-географический объект. В этом месте находятся самые высокие пики страны - гора Боботов Кук (2522 метра над уровнем моря). А у подножия расположилось знаменитое Чёрное озеро с его чистейшей прозрачной водой. Идти к нему минут 10 в одну сторону, поэтому не теряйте время. На Чёрное озеро выделяется около 1 часа свободного времени. Да - это настолько красивое место, что хочется любоваться часами, но к сожалению мы не можем провести на нём более 1 часа своего времени, так как экскурсия долгая, длится от 12 до 15 часов и необходимо успеть проехать все достопримечательности по маршруту.
Разрешается искупаться по желанию. Не забудьте прихватить с собой купальные принадлежности. А тот кто не хочет, можно покататься на лодочках за дополнительную плату. Будет достаточно времени погулять, пофотографироваться и насладиться колоритными пейзажами. Очень часто сюда приходят гулять с детьми, заняться йогой и просто подышать свежим воздухом - это одно из мест силы, где набираешься земной энергией на всю жизнь!
Насладившись красотой бурных красок мы выезжаем обратно. По пути проедем ещё через один каньон вдоль реки Комарницы. На всем протяжении пути запланированы многочисленные фото-остановки и перерыв на обед, который предусмотрен в национальном ресторанчике со знаменитой местной едой: ягнятина под сачем или варёная, форель на гриле, говяжья чорба, сезонный салат и многое другое на ваш вкус и выбор!
Возвращаемся обратно около 19:00.
Свободное время или Албания
Свободный день в программе.
По желанию, дополнительная экскурсия - в Албанию: Шкодер + Старый город Бар.
Албания - последняя загадка Европы! - так её называют, так как ранее эта страна была абсолютно закрыта для всех, и только после 2006 года её открыли для посещения туристов.
Албания - нераскрытая жемчужина туристической Европы, потому что о ней мы знаем слишком мало, и к сожалению, из-за неточной информации мог сложиться негативный предрассудок о ней. Страна длинных пустынных пляжей, древних античных поселений, шумных восточных базаров, современных городов и архаичных деревень, где нередко можно встретить жителей, одетых в национальные костюмы.
Первое что мы посетим это город Бар. Является самым крупным городом на побережье, который в своё время живет круглый год зимой и летом. Хоть он считается портовым городом - нём есть все, что необходимо большому современному городу. Плюс ко всему город является и хорошим курортом для отыха. Длинная широкая набережная с галечным пляжем, проспекты, отели и много итальянских бутиков с недорогими вещами, что особенно привлекает всех туристов. Но нас больше интересует Старый Город Бар, который расположился у подножия прибрежных гор. Этим местам тысячи лет. Ещё Римляни его называли Антибариум, что означает напротив итальянского города Бари. В средние века соорудили крепостную стену, которая в своё время и была защитой от набегов пиратов.
Очень интересно походить по развалинам, осталось много исторических и значимых достопримечательностей таких как: Акведук 18 век, Церковь св Николая 13 век, входные ворота 10 век, Хамам 18 век, Цитадель 15-16 век, Бастион 16 век, епископская палата 14 век, часовая башня 1753 г, церкви и остатки фундаментов и стен от 11 по 16 века. У нас будет прогулка по старому городу Бар, а затем мы направимся на Черногорско - Албанскую границу для её пересечения.
Через 20 минут после Албанской границы ожидает нас остановка в одном из самых важных и старинных городов этой земли Шкодер (Shkoder).
Это один из древнейших и наиболее известных городов Албании, основанный в Iv веке до н. э., с богатейшим историко-культурным наследием, является одним из главных городов на севере страны. Хоть Албания и мусульманская страна - здесь хватает католических и православных монастырей и храмов. Обзорная экскурсия по городу с гидом, для ознакомления с достопримечательностями: Собор Святого Стефана, храм Рождества Христова, Мечеть Шейха Замила. Также немного свободного времени для прогулки. После этого у вас будет возможность увидеть бункеры, которые Энвер Ходжа распорядился построить количеством более 750 тыс. (1 бункер для 4-х албанцев) для защиты своего государства на случай захвата извне. Над городом находится старая крепость (2400 лет), и очень грустная легенда о ее основании вот уже более 2-х веков передается из поколения в поколение.
У нас будет осмотр достопримечательностей с гидом, свободное время на обед, прогулка и шоппинг.
После экскурсии будем возвращаться обратно в Черногорию.
Свободное время или Скадарское озеро и виндодельня
Свободный день в программе.
По желанию, дополнительная индивидуальная экскурсия - по Скадарскому озеру, Винный погреб и Липская пещера. Возможно проведение групповой экскурсии, по вашему желанию, без винодельни и пещеры.
Поездка на Скадарское озеро самая неутомительная экскурсия, она подойдет для семей с детьми, любителям природы купания и вкусной еды. Озеро занимает площадь около 450 км2, третье по величине в Европе и самое большое на Балканах. Его берега заросшие камышом и кувшинками являются укрытием для десятков видов птиц, в том числе для кучерявого розового пеликана, который водится только здесь и больше нигде в мире.
Обычно, все групповые туры возят в поселок Вирпазар, потому что он ближе к Будве и там можно припарковаться большому автобусу, но вы не увидите там такого разнообразия растений, животных и пернатых обитающих на озере. Наша же дорога будет лежать в противоположную часть озера поселок Река Црноевича. Проезжаем столицу Цетинье и сворачиваем с магистрали на узкую дорожку спуск к озеру. По приезду в поселок Река Црноевича мы прогуляемся по набережной и посетим дом правителя Черногории Петра 1 Негоша. Много интересного из жизни этой фамилии я расскажу по пути.
На берегу нас ждет капитан Педжо, прокатит на лодке по озеру или на кораблике для больших групп. Первый час водного пути будет пролегать по самой реке Црноевича, а затем мы вплывем в акваторию озера и сделаем остановку для купания. По пути нас будут окружать плантации лилий и кувшинок.
Вернувшись на берег отправимся дальше на машине в самое знаменитое и видовое место озера обзорную точку Павлова страна.
Затем едем в винное хозяйство к семье Шофранац, их фамилия сотни лет занимается производством вина, ракии и ликеров, поэтому в подвалах вы увидите множество дипломов полученных на сельскохозяйственных выставках. После добытого первого места в Сплите в 1954 году они стали поставлять вино самому товарищу Тито. Что немаловажно, Божо и Невенка Шофранац хорошие добрые простые люди работающие на земле и очень отличаются от коммерсантов- продавцов вина на побережье. Они продают только то, что сделали сами и отвечают за качество.
В хорошем настроении после дегустации едем в близлежащий ресторан рыбный или мясной по выбору. Рестораны в горах выгодно отличаются ценой и качеством еды от прибрежных, где все рассчитано на туристический поток. Попробуем местные специалитеты жареного угря, карпа, форель, Негушский пршут, Ягнятина из под сача и многое другое. Все черногорские виноградники находятся вокруг озера, поэтому в любом заведении вам будет предложено несколько видов домашнего вина и ракии.
На обратном пути мы делаем паузу в Липской пещере. Внутри нас ждет множество сталактитов и причудливые узоры на каменных стенах. Не забудьте взять с собой куртки температура в пещере круглосуточно плюс 10 градусов.
После пещеры отправляемся в обратную сторону на побережье.
В стоимость не включено: билет в национальный парк 5 евро, лодка до 7 чел- 30 евро 45 мин или 60 евро -100 минут, кораблик до 25 человек- 70 евро час(2-3 часа), билет в пещеру 14 е взрослый и 7 дети (с 5 до 15 лет) обед. Дегустация вина и закуска 15 е с чел.
Свободное время или в Хорватский Дубровник
Свободный день в программе.
По желанию, дополнительная индивидуальная экскурсия - в Хорватский Дубровник
Дубровник - изысканный и красивейший город на Балканах, который поразит вас своей красотой и величием! Посетив самый южный город Хорватии, который взят под охрану Юнеско, вы будете околдованы его средневековым очарованием.
Экскурсия начнется в 7 утра. Дорога в Дубровник проходит через прибрежные горы, побережье и Бока Которскую бухту. Незабываемая переправа на пароме через залив и море впечатлений от окружаемой красоты! Проедем Черногорско-Хорватскую границу и не доезжая 2-3 км до города остановимся на панорамной площадке, с которой открывается изумительный вид самого города Дубровник и его окрестностей (остановка может быть на обратном пути)!
Расположенный в южной части Хорватии, Дубровник является одним из самых известных туристических центров страны, самым величественным и изысканным городом Хорватии, который называют жемчужиной Адриатики. Это неповторимый город, в котором царит гармония и умиротворение. Он включен в список всемирного наследия и находится под защитой Юнеско.
Дубровник - рукотворное чудо, достойное восхищения. Его крепостные стены толщиной до 6-ти метров, высотой до 25 метров и протяжённостью более 2,5 км строились на протяжении 6-ти веков. Прогулка с гидом около 1 часа по старому городу Дубровник и 2-2,5 часа свободного времени для самостоятельного посещения местных достопримечательностей. Старый город охраняют множество культурных и архитектурных шедевров, таких как: Собор Святого Влаха и Доминиканский монастырь. Среди многочисленных культурных и научных институтов следует особо отметить театр Марин Држик, Симфонический оркестр Дубровника, Художественную галерею, Университетский центр, Музей мореплавания, Этнографический музей, Сокровищница собора, церковь Святого Блазиуса - покровителя города, чей праздник традиционно отмечается в феврале. На территории Дубровницкой Ривьеры находится около 80 летних резиденций знати, построенных в стиле Барроко, псевдовизантическом, готическом стиле и эпохи Возрождения.
После пешей экскурсии по Старому Городу с гидом у вас будет достаточно времени для осмотра главных достопримечательностей, пройтись по крепостным стенам - посмотреть Дубровник с высоты, побывать в океанариуме (очень интересно для взрослых и детей посмотреть живность Адриатического моря) и посидеть в ресторанчике, чтобы отведать местных блюд. Можно на фуникулёре подняться вверх на гору - отсюда открывается великолепная панорама на город и побережье Хорватии.
После экскурсии будем возвращаться обратно в Черногорию.
Дорога домой
12:00 - освобождение номера.
Индивидуальный трансфер доставит вас в аэропорт Тивата. Окончание программы.
Что включено
- Проживание 7 ночей с завтраками, в отеле на побережье
- Индивидуальные трансферы на всем протяжении маршрута
- 2 тематических экскурсии с гидами (Бока Которская бухта, Каньоны Черногории)
- Международный страховой полис, покрывающий covid-19
Что не входит в цену
- Авиабилеты до Тивата и обратно
- Питание, не входящее в программу
Пожелания к путешественнику
Участие тур-лидера на всем маршруте данного тура не предполагает. В назначенном месте и времени вас забирают/отвозят/привозят/сопровождают/ гиды-организаторы, встречая с табличкой в руках. У вас на руках индивидуальный путеводитель-программа, расписанный по каждому дню.
На связи ваш личный тревел-агент.