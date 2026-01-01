Чудесная Черногория: каньоны, бухты, отдых на побережье
Индивидуальный тур без участия турлидера и группы. Виза для посещения Черногории не нужна
9 мая в 10:00
23 мая в 10:00
от 83 000 ₽ за человека
Отправляйтесь в путешествие по живописным уголкам Котора, где каждый шаг открывает новую страницу истории. Наши туры подарят вам возможность насладиться культурным наследием, величественной архитектурой и захватывающими видами. Познакомьтесь с уникальными достопримечательностями, воспользуйтесь шансом бронирования онлайн и выберите тур в Которе, которая станет ярким воспоминанием вашего отдыха