Найдено 1 тур в Которе на русском языке, цена 83 000 ₽. Расписание для бронирования на март, апрель и май 2026 г.

8 дней Чудесная Черногория: каньоны, бухты, отдых на побережье Индивидуальный тур без участия турлидера и группы. Виза для посещения Черногории не нужна от 83 000 ₽ за человека

Отправляйтесь в путешествие по живописным уголкам Котора, где каждый шаг открывает новую страницу истории. Наши туры подарят вам возможность насладиться культурным наследием, величественной архитектурой и захватывающими видами. Познакомьтесь с уникальными достопримечательностями, воспользуйтесь шансом бронирования онлайн и выберите тур в Которе, которая станет ярким воспоминанием вашего отдыха