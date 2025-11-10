Чилийская Патагония: Кальбуко, водопад Рио-Бланко и озеро Чапо
Отправиться из Пуэрто-Монт к первозданной природе Чили и подняться на активный вулкан
Откройте для себя живописные уголки Северной Патагонии! Вы увидите величественный вулкан Кальбуко, прогуляетесь по вальдивианскому лесу, полюбуетесь каскадом Рио-Бланко и отдохнёте на берегу кристально чистого озера Чапо.
Экскурсия идеально подойдёт для пассажиров круизных лайнеров, желающих насладиться дикой природой без чрезмерных физических нагрузок.
Совершим лёгкую прогулку по тропе длиной менее километра через зелёный лес, и перед нами откроется 20-метровый водопад. Это место, где встречаются антарктический лес и лавовые поля, образованные после древних извержений. Здесь можно сделать отличные фотографии и освежиться в прохладных водах.
Треккинг к смотровой площадке на вулкан Кальбуко (по желанию)
Если вы любите активный отдых, то вам понравится 5-километровый треккинг через заповедник «Янкиуэ». Мы пересечём реку вброд, пройдём по лавовым полям и среди вечнозелёных деревьев, а по пути увидим местные растения, например, съедобную нальку.
В конце пути откроется потрясающий вид на вулкан Кальбуко — один из самых активных в Чили. Его последнее извержение в 2015 году было настолько мощным, что пепел достиг Аргентины!
Озеро Чапо
Один из самых чистых водоёмов в регионе — его воды питаются ледниками Анд. В ясные дни на поверхности озера отражаются вулканы. Есть несколько вариантов, как провести время у Чапо:
Прогулка по берегу
Каякинг
Круиз на лодке с посещением уединённых вулканических пляжей и водопада, который впадает в озеро
Обед в кафе или пикник на берегу
Возвращаясь в Пуэрто-Монт, заглянем на рынок Анхельмо, где можно купить местные сувениры и попробовать вкусные чилийские деликатесы.
Обсудим:
Историю вулкана Кальбуко и его последнее извержение
Уникальную экосистему региона
Традиции и культуру южного Чили
Флору и фауну Патагонии
Местную кухню и гастрономию
Организационные детали
Поездка проходит на комфортабельном авто Peugeot или Hyundai STARIA
Дополнительные расходы (по желанию): обед или индивидуальный пикник ($30 за чел.), каякинг ($15 за чел.) или круиз по озеру ($60 в час за всю лодку)
Маршрут может корректироваться в зависимости от погоды или ваших пожеланий
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Роман — ваш гид в Пуэрто-Монте
Опытный русскоязычный гид в Чили, организатор экспедиций по Южной Америке, съемок ТВ-программ и VIP-туров, фотограф и видеооператор. Резидент Чили с 2016 года и уверенно знаю страну — от знойной Атакамы
и густых лесов Патагонии, до ледников Антарктиды. Говорю на русском, английском и испанском, работаю с компаниями и клиентами из разных стран. Сертифицированный русскоязычный приключенческий гид. Сертификат первой мед помощи EFR, шкипер моторных и парусных яхт YIT, дайв-мастер PADI, гребец.