Чилийская Патагония: Кальбуко, водопад Рио-Бланко и озеро Чапо

Отправиться из Пуэрто-Монт к первозданной природе Чили и подняться на активный вулкан
Откройте для себя живописные уголки Северной Патагонии! Вы увидите величественный вулкан Кальбуко, прогуляетесь по вальдивианскому лесу, полюбуетесь каскадом Рио-Бланко и отдохнёте на берегу кристально чистого озера Чапо.

Экскурсия идеально подойдёт для пассажиров круизных лайнеров, желающих насладиться дикой природой без чрезмерных физических нагрузок.
Описание экскурсии

Водопад Рио-Бланко

Совершим лёгкую прогулку по тропе длиной менее километра через зелёный лес, и перед нами откроется 20-метровый водопад. Это место, где встречаются антарктический лес и лавовые поля, образованные после древних извержений. Здесь можно сделать отличные фотографии и освежиться в прохладных водах.

Треккинг к смотровой площадке на вулкан Кальбуко (по желанию)

Если вы любите активный отдых, то вам понравится 5-километровый треккинг через заповедник «Янкиуэ». Мы пересечём реку вброд, пройдём по лавовым полям и среди вечнозелёных деревьев, а по пути увидим местные растения, например, съедобную нальку.

В конце пути откроется потрясающий вид на вулкан Кальбуко — один из самых активных в Чили. Его последнее извержение в 2015 году было настолько мощным, что пепел достиг Аргентины!

Озеро Чапо

Один из самых чистых водоёмов в регионе — его воды питаются ледниками Анд. В ясные дни на поверхности озера отражаются вулканы. Есть несколько вариантов, как провести время у Чапо:

  • Прогулка по берегу
  • Каякинг
  • Круиз на лодке с посещением уединённых вулканических пляжей и водопада, который впадает в озеро
  • Обед в кафе или пикник на берегу

Возвращаясь в Пуэрто-Монт, заглянем на рынок Анхельмо, где можно купить местные сувениры и попробовать вкусные чилийские деликатесы.

Обсудим:

  • Историю вулкана Кальбуко и его последнее извержение
  • Уникальную экосистему региона
  • Традиции и культуру южного Чили
  • Флору и фауну Патагонии
  • Местную кухню и гастрономию

Организационные детали

  • Поездка проходит на комфортабельном авто Peugeot или Hyundai STARIA
  • Дополнительные расходы (по желанию): обед или индивидуальный пикник ($30 за чел.), каякинг ($15 за чел.) или круиз по озеру ($60 в час за всю лодку)
  • Маршрут может корректироваться в зависимости от погоды или ваших пожеланий

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Роман
Роман — ваш гид в Пуэрто-Монте
Опытный русскоязычный гид в Чили, организатор экспедиций по Южной Америке, съемок ТВ-программ и VIP-туров, фотограф и видеооператор. Резидент Чили с 2016 года и уверенно знаю страну — от знойной Атакамы
читать дальше

и густых лесов Патагонии, до ледников Антарктиды. Говорю на русском, английском и испанском, работаю с компаниями и клиентами из разных стран. Сертифицированный русскоязычный приключенческий гид. Сертификат первой мед помощи EFR, шкипер моторных и парусных яхт YIT, дайв-мастер PADI, гребец.

