Откройте для себя живописные уголки Северной Патагонии! Вы увидите величественный вулкан Кальбуко, прогуляетесь по вальдивианскому лесу, полюбуетесь каскадом Рио-Бланко и отдохнёте на берегу кристально чистого озера Чапо. Экскурсия идеально подойдёт для пассажиров круизных лайнеров, желающих насладиться дикой природой без чрезмерных физических нагрузок.

от $690 за 1–4 человек или $170 за человека, если вас больше

Описание экскурсии

Водопад Рио-Бланко

Совершим лёгкую прогулку по тропе длиной менее километра через зелёный лес, и перед нами откроется 20-метровый водопад. Это место, где встречаются антарктический лес и лавовые поля, образованные после древних извержений. Здесь можно сделать отличные фотографии и освежиться в прохладных водах.

Треккинг к смотровой площадке на вулкан Кальбуко (по желанию)

Если вы любите активный отдых, то вам понравится 5-километровый треккинг через заповедник «Янкиуэ». Мы пересечём реку вброд, пройдём по лавовым полям и среди вечнозелёных деревьев, а по пути увидим местные растения, например, съедобную нальку.

В конце пути откроется потрясающий вид на вулкан Кальбуко — один из самых активных в Чили. Его последнее извержение в 2015 году было настолько мощным, что пепел достиг Аргентины!

Озеро Чапо

Один из самых чистых водоёмов в регионе — его воды питаются ледниками Анд. В ясные дни на поверхности озера отражаются вулканы. Есть несколько вариантов, как провести время у Чапо:

Прогулка по берегу

Каякинг

Круиз на лодке с посещением уединённых вулканических пляжей и водопада, который впадает в озеро

Обед в кафе или пикник на берегу

Возвращаясь в Пуэрто-Монт, заглянем на рынок Анхельмо, где можно купить местные сувениры и попробовать вкусные чилийские деликатесы.

Обсудим:

Историю вулкана Кальбуко и его последнее извержение

Уникальную экосистему региона

Традиции и культуру южного Чили

Флору и фауну Патагонии

Местную кухню и гастрономию

