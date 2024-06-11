Собирайтесь — будет классно! В насыщенном путешествии вас ждут вулканы, водопады, лавовые поля и вечнозелёный патагонский лес.
Невероятное количество чилийской красоты! Мы прогуляемся по Красному кратеру, искупаемся в реке Петроуэ, устроим пикник на озере Тодос-лос-Сантос, заедем в колониальный город Пуэрто-Варас. И это — далеко не все места, которые мы посетим!
Невероятное количество чилийской красоты! Мы прогуляемся по Красному кратеру, искупаемся в реке Петроуэ, устроим пикник на озере Тодос-лос-Сантос, заедем в колониальный город Пуэрто-Варас. И это — далеко не все места, которые мы посетим!
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00
Описание экскурсии
Что и кто вас ожидает
- Вулкан Осорно. Путь будет пролегать по живописной дороге вдоль озера Льянкиуэ. На вершине величественного вулкана (2652 м) вы насладитесь панорамными видами озера, могучих Анд и соседнего вулкана Кальбуко.
- Прогулка по кратеру. Вас ждёт 1,5-часовой треккинг к Красному кратеру и прогулка вокруг него на высоте 1300 м, откуда открываются невероятные виды на лес и лавовые поля у подножия вулкана. При желании можно заменить треккинг подъёмом по канатной дороге — однако она работает не все месяцы в году.
- Патагонский лес. Мы спустимся на авто к основанию вулкана Осорно, пешком пройдём через вечнозелёный лес и лавовые равнины, после чего выйдем к самой красивой реке региона — Петроуэ. При желании вы сможете здесь искупаться. Прогулка займёт примерно 1,5 часа.
- Каскады Петроуэ — удивительное творение природы. Вы полюбуетесь водой бирюзового оттенка, падающей с вулканических скал.
- Озеро Тодос-лос-Сантос. Но берегу живописного озера мы отдохнём, искупаемся и устроим небольшой пикник с лёгкими закусками.
- Обед в местном ресторане. Безлимитный шведский стол (кроме отдельных напитков) порадует вас разнообразием блюд чилийской кухни.
- Свободно гуляющие ламы. Заедем на ферму, где по лужайкам гуляют ламы, погладим и пофотографируемся с ними.
- Город Пуэрто-Варас — колониальный городок, основанный немецкими переселенцами. Славится живописными улицами, историческими зданиями и уютными кафе.
На протяжении всего пути я буду рассказывать об истории, достопримечательностях и природе Чили, а также отвечу на все ваши вопросы.
Кому подойдёт экскурсия
- Как активным путешественникам, так и любителям спокойного созерцания природы — кроме людей старше 70 лет и беременных на поздних сроках.
- Программа удобна для путешественников, прибывающих на круизных лайнерах в Пуэрто-Монт на 1 день.
Организационные детали
- В стоимость включено: трансфер, услуги гида, пикник, обед в местном ресторане в формате шведского стола
- Поездка обычно проходит на комфортабельном автомобиле Hyundai H1. По запросу возможен заказ авто высокого класса (Toyota Land Cruiser, Ford Expedition и аналоги) или джипа 4*4. А также вертолёта или гидросамолёта.
- Маршрут может корректироваться исходя из ваших пожеланий. Мы можем исключить самую активную часть (треккинг вокруг кратера и прогулку через патагонский лес), заменив их остановками в красивых местах для фотосессий без пеших прогулок.
Дополнительные расходы (по желанию)
- Можем устроить обед в другом ресторане с заказом по меню — в таком случае обед оплачивается вами самостоятельно
- Канатная дорога — около 40$ за человека туда-обратно
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Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 11 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Роман — ваш гид в Пуэрто-Монте
Опытный русскоязычный гид в Чили, организатор экспедиций по Южной Америке, съемок ТВ-программ и VIP-туров, фотограф и видеооператор. Резидент Чили с 2016 года и уверенно знаю страну - от знойной Атакамы иЗадать вопрос