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Собирайтесь — будет классно! В насыщенном путешествии вас ждут вулканы, водопады, лавовые поля и вечнозелёный патагонский лес.



Невероятное количество чилийской красоты! Мы прогуляемся по Красному кратеру, искупаемся в реке Петроуэ, устроим пикник на озере Тодос-лос-Сантос, заедем в колониальный город Пуэрто-Варас. И это — далеко не все места, которые мы посетим!