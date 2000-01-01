Наше двухдневное приключение начнется рано утром и будет проходить через столицу Доминиканы- Санто-Доминго, столицу манго- Бани, продолжим путь,посетив в Азуа кофейный завод, пляж Плайя Азуль, со скалистых берегов которого открывается завораживающий вид на лазурное Карибское море. Далее движемся через горы по серпантину захватывающему дух.

Пообедать мы остановимся в тени и прохладе, которая исходит от горной реки невообразимо изумрудного цвета, впадающей в Карибское море. Такие потрясающие пейзажи Вы не встретите больше ни в одном месте Доминиканы.

Далее будет остановка в знаменитой Лагуне де Овьедо, где на лодке отправимся на специальный островок, чтобы покормить фруктами игуан со смотровой площадки, а по дороге туда Вам предоставиться уникальная возможность понаблюдать за королевскими и голубыми цаплями, большими белыми цаплями, розовыми колпицами, бекасами, пеликанами, попугаями и прекрасными фламинго, к которым мы будем подплывать максимально близко!

Затем,буквально, за час нужно будет успеть добраться до Бухты Орлов, где в Эко отеле, Вы встретите самый прекрасный закат на Карибах!

Поздним вечером Вас окутает романтика самого звездного неба в Доминиканской республике! Ведь не зря, это место считается мистическим- желания загаданные под сводом этого звездного неба,непременно, сбываются!

Второй день путешествия начнется с традиционного доминиканского завтрака с видом на Карибское море.

После капитан отвезет Вас на самый дикий и нетронутый пляж в Доминикане, который находится в самом сердце Бухты Орлов. Наш путь будет лежать под сводом скал, по воде, поражающей своим бирюзовым цветом и кристальной прозрачностью.

По прибытию на пляж у Вас будет свободное время для того, чтобы насладиться первозданной природой этого сказочного места. А также, Вас ждёт неповторимый, дикий подводный мир: морены, черепахи, скаты, экзотические рыбки и морские звезды, все это можно будет увидеть с помощью снаряжения для снорклинга.

После отдыха на пляже и полного релакса в Бухте Орлов мы отправимся на границу Гаити, где Вы сможете увидеть совсем другую реальность. Но не беспокойтесь о безопасности, все время мы будем находиться под охраной доминиканских военных.

Далее мы отправимся в обратный путь, в Пунта Кану, с остановками для отдыха по Вашему пожеланию!