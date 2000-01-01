Что вас ожидает:
- Санто-Доминго
- Пляж Плайя Азуль
- Кофейный завод
- Лагуна де Овьедо
- Бухта Орлов
- Озеро фламинго
- Остров игуан
Описание
Наше двухдневное приключение начнется рано утром и будет проходить через столицу Доминиканы- Санто-Доминго, столицу манго- Бани, продолжим путь,посетив в Азуа кофейный завод, пляж Плайя Азуль, со скалистых берегов которого открывается завораживающий вид на лазурное Карибское море. Далее движемся через горы по серпантину захватывающему дух.
Пообедать мы остановимся в тени и прохладе, которая исходит от горной реки невообразимо изумрудного цвета, впадающей в Карибское море. Такие потрясающие пейзажи Вы не встретите больше ни в одном месте Доминиканы.
Далее будет остановка в знаменитой Лагуне де Овьедо, где на лодке отправимся на специальный островок, чтобы покормить фруктами игуан со смотровой площадки, а по дороге туда Вам предоставиться уникальная возможность понаблюдать за королевскими и голубыми цаплями, большими белыми цаплями, розовыми колпицами, бекасами, пеликанами, попугаями и прекрасными фламинго, к которым мы будем подплывать максимально близко!
Затем,буквально, за час нужно будет успеть добраться до Бухты Орлов, где в Эко отеле, Вы встретите самый прекрасный закат на Карибах!
Поздним вечером Вас окутает романтика самого звездного неба в Доминиканской республике! Ведь не зря, это место считается мистическим- желания загаданные под сводом этого звездного неба,непременно, сбываются!
Второй день путешествия начнется с традиционного доминиканского завтрака с видом на Карибское море.
После капитан отвезет Вас на самый дикий и нетронутый пляж в Доминикане, который находится в самом сердце Бухты Орлов. Наш путь будет лежать под сводом скал, по воде, поражающей своим бирюзовым цветом и кристальной прозрачностью.
По прибытию на пляж у Вас будет свободное время для того, чтобы насладиться первозданной природой этого сказочного места. А также, Вас ждёт неповторимый, дикий подводный мир: морены, черепахи, скаты, экзотические рыбки и морские звезды, все это можно будет увидеть с помощью снаряжения для снорклинга.
После отдыха на пляже и полного релакса в Бухте Орлов мы отправимся на границу Гаити, где Вы сможете увидеть совсем другую реальность. Но не беспокойтесь о безопасности, все время мы будем находиться под охраной доминиканских военных.
Далее мы отправимся в обратный путь, в Пунта Кану, с остановками для отдыха по Вашему пожеланию!
Ответы на вопросы
- Что входит
- Трансфер из/в отель Завтраки и обеды Напитки (ром, кола, вода) Экзотические фрукты в дороге Ночлег в эко отеле Оплата всех входных билетов Русскоговорящий гид
- Когда и сколько длится?
- Когда: Среда, Суббота в 08:00Экскурсия длится около 1 дня 6 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 минут до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальный тур, всё внимание будет для вас и вашей компании.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.