Необычные экскурсии по Пунте-Кане

Найдено 4 экскурсии в категории «Необычные» в Пунте-Кане на русском языке, цены от $160. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Полет на вертолете на остров Саона VIP
🚁 На вертолёте
Мини-группа
3 часа
Полет на вертолете на остров Саона VIP
Начало: Punta Cana, Bavaro
Расписание: Каждый день
13 июня в 09:00
14 июня в 09:00
$329 за человека
Индивидуальный тур на Остров Саона
🚌 На автобусе
Индивидуальная
9 часов
Индивидуальный тур на Остров Саона
Начало: Punta Cana, Bavaro
Расписание: Каждый день с 7:30 до 17:30
10 июня в 07:30
11 июня в 07:30
$350 за человека
Воздушное приключение
🚁 На вертолёте
Мини-группа
3 часа
Воздушное приключение
Начало: Punta Cana, Bavaro
Расписание: Каждый день
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
$320 за человека
Саона VIP с фуршетом и шампанским
🚌 На автобусе
Мини-группа
2 часа
Саона VIP с фуршетом и шампанским
Начало: Punta Cana, Bavaro
Расписание: Каждый день
Завтра в 07:30
10 июня в 07:30
$160 за человека

Ответы на вопросы от путешественников по Пунте-Кане в категории «Необычные»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Пунте-Кане
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. Полет на вертолете на остров Саона VIP
  2. Индивидуальный тур на Остров Саона
  3. Воздушное приключение
  4. Саона VIP с фуршетом и шампанским
Сколько стоит экскурсия по Пунте-Кане в июне 2024
Сейчас в Пунте-Кане в категории "Необычные" можно забронировать 4 экскурсии от 160 до 350.
Экскурсии на русском языке в Пунте-Кане (Доминикана 🇩🇴) – у нас можно купить 4 экскурсии на 2024 год по теме «Необычные», цены от $160. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Доминиканы. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
ХорошоТам