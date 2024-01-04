Познавательные экскурсии на природе в Пунте-Кане

Найдено 5 экскурсий в категории «Природа и пейзажи» в Пунте-Кане на русском языке, цены от $160. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Райский уголок Доминиканы - остров Саона
Индивидуальная
10 часов
1 отзыв
Райский уголок Доминиканы - остров Саона
Насладиться безлюдными пляжами, чистейшей водой, богатым подводным миром и не только
«Именно для этого мы с вами встретимся как можно раньше утром (но время начала зависит, конечно, от ваших пожеланий), чтобы приплыть на остров в числе самых первых и застать несколько часов полного единения с природой»
10 июня в 06:00
11 июня в 06:00
$570 за человека
Полет на вертолете на остров Саона VIP
🚁 На вертолёте
Мини-группа
3 часа
Полет на вертолете на остров Саона VIP
Начало: Punta Cana, Bavaro
Расписание: Каждый день
13 июня в 09:00
14 июня в 09:00
$329 за человека
Индивидуальный тур на Остров Саона
🚌 На автобусе
Индивидуальная
9 часов
Индивидуальный тур на Остров Саона
Начало: Punta Cana, Bavaro
«Есть один проверенный способ… Отправьтесь в увлекательное путешествие на быстроходном катере на остров Саона — природный заповедник, являющийся частью Восточного национального парка, в котором обитают дельфины, летучие рыбы, морские звёзды и т»
Расписание: Каждый день с 7:30 до 17:30
10 июня в 07:30
11 июня в 07:30
$350 за человека
Саона VIP с фуршетом и шампанским
🚌 На автобусе
Мини-группа
2 часа
Саона VIP с фуршетом и шампанским
Начало: Punta Cana, Bavaro
«Люди, приезжающие в Доминиканскую республику, обязательно должны посетить этот тропический островок»
Расписание: Каждый день
Завтра в 07:30
10 июня в 07:30
$160 за человека
Остров Саона: день в раю на Карибском море
Индивидуальная
12 часов
Остров Саона: день в раю на Карибском море
Оказаться в рекламе Баунти, понырять с маской и искупаться с морскими звёздами
Начало: У вашего отеля
«Быстроходная лодка унесёт вас подальше от цивилизации, суеты и шума туда, где туристов не так много, а природа будто становится машиной времени, отбрасывая вас назад на несколько веков»
Завтра в 07:30
10 июня в 07:30
$570 за всё до 2 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Илья
    4 января 2024
    Райский уголок Доминиканы - остров Саона
    Добрый день, хотим всей семьей сказать огромное спасибо Ростиславу за прекрасную экскурсию на Саону. Все было на высшем уровне!! Рекомендуем
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    Ростислава от всей души!! Ростислав прекрасный организатор и рассказчик, он наполнил экскурсию различными очень интересными активностями, не было скучно ни минуты!

Ответы на вопросы от путешественников по Пунте-Кане в категории «Природа и пейзажи»

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  5. Остров Саона: день в раю на Карибском море
Сколько стоит экскурсия по Пунте-Кане в июне 2024
Сейчас в Пунте-Кане в категории "Природа и пейзажи" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 160 до 570. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Экскурсии на русском языке в Пунте-Кане (Доминикана 🇩🇴) – у нас можно купить 5 экскурсий на 2024 год по теме «Природа и пейзажи», 1 ⭐ отзыв, цены от $160. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Доминиканы. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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