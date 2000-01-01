Подарите себе эти незабываемые эмоции, которые порадуют и взрослых и детей! Самые умные, общительные, милые и такие ласковые морские обитатели порадуют Вас своими трюками. У Вас будет уникальная возможность поплавать, прокатиться держась за плавники, обнять и, конечно, поцеловать этих замечательных животных!

Также в программу шоу морских котиков и попугаев!

И после Вы сможете насладиться снорклингом, с маской полюбоваться на неповторимый подводный мир Карибского моря вместе с акулами и скатами!