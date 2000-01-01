ОГРАНИЧЕНИЯ: -Дети ниже 90 см не могут принимать участие в программе; -Дети ниже 120 см могут принимать участие в программе только в сопровождении взрослы; -Беременные не могут принимать участия в программе.
Цены указаны для проживающих в регионах: Пунта-Кана, Баваро, Кабеса де Торо, Уберо Альто!!! Что взять с собой: Купальники, полотенце, деньги на личные расходы.
Описание
Подарите себе эти незабываемые эмоции, которые порадуют и взрослых и детей! Самые умные, общительные, милые и такие ласковые морские обитатели порадуют Вас своими трюками. У Вас будет уникальная возможность поплавать, прокатиться держась за плавники, обнять и, конечно, поцеловать этих замечательных животных!
Также в программу шоу морских котиков и попугаев!
И после Вы сможете насладиться снорклингом, с маской полюбоваться на неповторимый подводный мир Карибского моря вместе с акулами и скатами!
Программа
Мы предлагаем 3 программы на выбор:
1. DOLPHIN FANTASTIC-тактильный контакт (без трюков) обнять, поцеловать дельфина. Идеально для детей, а также людей с ограниченными навыками плавания. Продолжительность-35 минут в воде с дельфином.
2. DOLPHIN EXPLORER-плавание с 1 дельфином, продолжительность-45 минут в воде с дельфином (трюки и активное плавание), обязательно наличие навыков плавания.
3. DOLPHIN EXCELLENCE -плавание с 2 дельфинами, продолжительность-50 минут в воде с дельфинами (трюки и активное плавание), обязательно наличие навыков плавания.
Ответы на вопросы
- Что входит
- Трансфер из отеля и обратно
- Шоу программа с морскими котиками и попугаями
- Купание с дельфинами
- В зависимости от выбранной Вами программы. Цена указана за программу - DOLPHIN FANTASTIC
- Что не входит
- Доплата за программу DOLPHIN EXPLORER или DOLPHIN EXCELLENCE (на выбор)
- Когда и сколько длится?
- Когда: Вторник, Четверг, Суббота в 09:00Экскурсия длится около 21 минутыБронировать нужно заранее, минимум за 24 минут до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.