Плавание с дельфинами

Групповая экскурсия в Пунте-Кане
Смешанная: автобусная и пешеходная.

ОГРАНИЧЕНИЯ: -Дети ниже 90 см не могут принимать участие в программе; -Дети ниже 120 см могут принимать участие в программе только в сопровождении взрослы; -Беременные не могут принимать участия в программе.

Цены указаны для проживающих в регионах: Пунта-Кана, Баваро, Кабеса де Торо, Уберо Альто!!! Что взять с собой: Купальники, полотенце, деньги на личные расходы.
Плавание с дельфинами
Плавание с дельфинами
Плавание с дельфинами

Описание

Подарите себе эти незабываемые эмоции, которые порадуют и взрослых и детей! Самые умные, общительные, милые и такие ласковые морские обитатели порадуют Вас своими трюками. У Вас будет уникальная возможность поплавать, прокатиться держась за плавники, обнять и, конечно, поцеловать этих замечательных животных!

Также в программу шоу морских котиков и попугаев!

И после Вы сможете насладиться снорклингом, с маской полюбоваться на неповторимый подводный мир Карибского моря вместе с акулами и скатами!

Программа

Мы предлагаем 3 программы на выбор:

1. DOLPHIN FANTASTIC-тактильный контакт (без трюков) обнять, поцеловать дельфина. Идеально для детей, а также людей с ограниченными навыками плавания. Продолжительность-35 минут в воде с дельфином.

2. DOLPHIN EXPLORER-плавание с 1 дельфином, продолжительность-45 минут в воде с дельфином (трюки и активное плавание), обязательно наличие навыков плавания.

3. DOLPHIN EXCELLENCE -плавание с 2 дельфинами, продолжительность-50 минут в воде с дельфинами (трюки и активное плавание), обязательно наличие навыков плавания.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер из отеля и обратно
  • Шоу программа с морскими котиками и попугаями
  • Купание с дельфинами
  • В зависимости от выбранной Вами программы. Цена указана за программу - DOLPHIN FANTASTIC
Что не входит
  • Доплата за программу DOLPHIN EXPLORER или DOLPHIN EXCELLENCE (на выбор)
Когда и сколько длится?
Когда: Вторник, Четверг, Суббота в 09:00
Экскурсия длится около 21 минуты
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 минут до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

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