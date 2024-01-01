К игуанам, фламинго и в Бухту орлов: индивидуальный тур

Отдохнуть на пляжах Карибского моря, отправиться на лодке к острову и понаблюдать за птицами
Путешествие-перезагрузка с посещением нетипичных локаций Доминиканы — вы отдохнёте на побережье Карибского моря, искупаетесь в чистейшей воде, посетите дикие пустынные пляжи, полакомитесь экзотическими фруктами и отправитесь на лодке к острову
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в гости к очаровательным игуанам и розовым фламинго.

Понаблюдаете за пеликанами, цаплями, колпицами и попугаями и встретите закат в Бухте орлов — месте, где нужно обязательно загадывать желание под звёздным небом! Побережье идеально подходит и для снорклинга — можно увидеть разноцветных рыбок, морен, скатов и даже черепах. Тур проводится только для вашей компании.

К игуанам, фламинго и в Бухту орлов: индивидуальный тур
К игуанам, фламинго и в Бухту орлов: индивидуальный тур
К игуанам, фламинго и в Бухту орлов: индивидуальный тур

Описание тура

Организационные детали

Что взять с собой: купальники, полотенца, сменную одежду, удобную обувь.

Проживание. В экоотеле Eco Del Mar на побережье в Бухте орлов в 2-3-местных номерах со всеми удобствами.

Питание. Включён завтрак в отеле, 2 обеда, экзотические фрукты на перекусы и напитки (ром, кола, вода). Дополнительно оплачиваются ужины.

Дети. От 7 лет.

Виза. Гражданам РФ не требуется.

Программа тура по дням

1 день

2 столицы, пляжи Карибского моря, кофейный завод, на лодке к игуанам и фламинго и закат в Бухте орлов

Встречаемся рано утром и отправляемся в одно из самых красивых мест в Доминиканской Республике — в Бухту орлов. По дороге заедем в столицу страны Санто-Доминго, в «столицу манго» Бани. Посетим кофейный завод и остановимся на шикарном пляже Плайя Азуль, полюбуемся Карибским морем со скалистого берега. Далее наш путь лежит по серпантину через горы — виды захватывают дух! На обед остановимся в уютном кафе, находящемся у горной реки, что придаёт месту прохладу.

В Лагуне-де-Овьедо пересядем на лодку и отправимся к небольшому острову в гости к игуанам, которых угостим фруктами. Здесь же понаблюдаем за цаплями разных видов, розовыми колпицами, пеликанами, попугаями и, конечно, фламинго.

К вечеру заселимся в экотель в Бухте орлов, где встретим закат на побережье. Место считается мистическим — не забудьте загадать желание под сводами звёздного неба!

2 столицы, пляжи Карибского моря, кофейный завод, на лодке к игуанам и фламинго и закат в Бухте орлов2 столицы, пляжи Карибского моря, кофейный завод, на лодке к игуанам и фламинго и закат в Бухте орлов2 столицы, пляжи Карибского моря, кофейный завод, на лодке к игуанам и фламинго и закат в Бухте орлов2 столицы, пляжи Карибского моря, кофейный завод, на лодке к игуанам и фламинго и закат в Бухте орлов2 столицы, пляжи Карибского моря, кофейный завод, на лодке к игуанам и фламинго и закат в Бухте орлов2 столицы, пляжи Карибского моря, кофейный завод, на лодке к игуанам и фламинго и закат в Бухте орлов2 столицы, пляжи Карибского моря, кофейный завод, на лодке к игуанам и фламинго и закат в Бухте орлов2 столицы, пляжи Карибского моря, кофейный завод, на лодке к игуанам и фламинго и закат в Бухте орлов2 столицы, пляжи Карибского моря, кофейный завод, на лодке к игуанам и фламинго и закат в Бухте орлов2 столицы, пляжи Карибского моря, кофейный завод, на лодке к игуанам и фламинго и закат в Бухте орлов2 столицы, пляжи Карибского моря, кофейный завод, на лодке к игуанам и фламинго и закат в Бухте орлов2 столицы, пляжи Карибского моря, кофейный завод, на лодке к игуанам и фламинго и закат в Бухте орлов2 столицы, пляжи Карибского моря, кофейный завод, на лодке к игуанам и фламинго и закат в Бухте орлов2 столицы, пляжи Карибского моря, кофейный завод, на лодке к игуанам и фламинго и закат в Бухте орлов2 столицы, пляжи Карибского моря, кофейный завод, на лодке к игуанам и фламинго и закат в Бухте орлов
2 день

На лодке к дикому пляжу, релакс и возвращение в Пунта-Кану

На завтрак отведаем традиционных блюд с видом на лазурное море.

Затем на лодке отправимся на дикий пляж. Водный путь впечатлит не меньше — проплывём под сводом скал, будем всматриваться в идеально прозрачную воду и любоваться просторами. На пляже позагораем, отдохнём, почувствуем себя в райском месте, где царит природа. Сможем вдоволь накупаться и заняться снорклингом. Можно увидеть экзотических рыбок, морен, скатов и даже черепах!

Далее проедем немного до границы с Гаити и отправимся в обратный путь в Пунта-Кану. По желанию будем делать остановки в живописных местах.

На лодке к дикому пляжу, релакс и возвращение в Пунта-КануНа лодке к дикому пляжу, релакс и возвращение в Пунта-КануНа лодке к дикому пляжу, релакс и возвращение в Пунта-КануНа лодке к дикому пляжу, релакс и возвращение в Пунта-КануНа лодке к дикому пляжу, релакс и возвращение в Пунта-КануНа лодке к дикому пляжу, релакс и возвращение в Пунта-КануНа лодке к дикому пляжу, релакс и возвращение в Пунта-КануНа лодке к дикому пляжу, релакс и возвращение в Пунта-КануНа лодке к дикому пляжу, релакс и возвращение в Пунта-КануНа лодке к дикому пляжу, релакс и возвращение в Пунта-КануНа лодке к дикому пляжу, релакс и возвращение в Пунта-КануНа лодке к дикому пляжу, релакс и возвращение в Пунта-КануНа лодке к дикому пляжу, релакс и возвращение в Пунта-КануНа лодке к дикому пляжу, релакс и возвращение в Пунта-Кану

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Группа из 4 участников (цена за 1 человека)$450
Группа из 3 участников (цена за 1 человека)$550
Группа из 2 участников (цена за 1 человека)$750
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтрак и обеды, экзотические фрукты на перекусы, напитки (ром, кола, вода)
  • Все переезды по программе на комфортабельном автомобиле с кондиционером (2-4 пассажирских места Hyundai либо KIA)
  • Входные билеты на все объекты по программе
  • Аренда лодок
  • Русскоязычный гид
Что не входит в цену
  • Билеты до города Пунта-Кана и обратно в ваш город
  • Ужины
  • Дополнительные развлечения
  • Стоимость указана за человека при проведении тура для четверых. При проведении тура для группы из трёх человек стоимость составит 550 $ за человека, для группы из двоих - 750 $ за человека
  • Тур проводится в индивидуальном формате только для вашей компании. Возможно организовать в любые удобные вам даты
Где начинаем и завершаем?
Начало: г. Пунта-Кана, рано утром
Завершение: г. Пунта-Кана, вечером
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Пунты-Каны

ИндивидуальныеГрупповыеНа машинеМожно с детьмиЛетниеАктивный отдых2-дневные турыВсе турыСанто-ДомингоВыездныеНа островаПляжи

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