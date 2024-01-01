Встречаемся рано утром и отправляемся в одно из самых красивых мест в Доминиканской Республике — в Бухту орлов. По дороге заедем в столицу страны Санто-Доминго, в «столицу манго» Бани. Посетим кофейный завод и остановимся на шикарном пляже Плайя Азуль, полюбуемся Карибским морем со скалистого берега. Далее наш путь лежит по серпантину через горы — виды захватывают дух! На обед остановимся в уютном кафе, находящемся у горной реки, что придаёт месту прохладу.

В Лагуне-де-Овьедо пересядем на лодку и отправимся к небольшому острову в гости к игуанам, которых угостим фруктами. Здесь же понаблюдаем за цаплями разных видов, розовыми колпицами, пеликанами, попугаями и, конечно, фламинго.

К вечеру заселимся в экотель в Бухте орлов, где встретим закат на побережье. Место считается мистическим — не забудьте загадать желание под сводами звёздного неба!