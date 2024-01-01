Описание тура
Организационные детали
Что взять с собой: купальники, полотенца, сменную одежду, удобную обувь.
Проживание. В экоотеле Eco Del Mar на побережье в Бухте орлов в 2-3-местных номерах со всеми удобствами.
Питание. Включён завтрак в отеле, 2 обеда, экзотические фрукты на перекусы и напитки (ром, кола, вода). Дополнительно оплачиваются ужины.
Дети. От 7 лет.
Виза. Гражданам РФ не требуется.
Программа тура по дням
2 столицы, пляжи Карибского моря, кофейный завод, на лодке к игуанам и фламинго и закат в Бухте орлов
Встречаемся рано утром и отправляемся в одно из самых красивых мест в Доминиканской Республике — в Бухту орлов. По дороге заедем в столицу страны Санто-Доминго, в «столицу манго» Бани. Посетим кофейный завод и остановимся на шикарном пляже Плайя Азуль, полюбуемся Карибским морем со скалистого берега. Далее наш путь лежит по серпантину через горы — виды захватывают дух! На обед остановимся в уютном кафе, находящемся у горной реки, что придаёт месту прохладу.
В Лагуне-де-Овьедо пересядем на лодку и отправимся к небольшому острову в гости к игуанам, которых угостим фруктами. Здесь же понаблюдаем за цаплями разных видов, розовыми колпицами, пеликанами, попугаями и, конечно, фламинго.
К вечеру заселимся в экотель в Бухте орлов, где встретим закат на побережье. Место считается мистическим — не забудьте загадать желание под сводами звёздного неба!
На лодке к дикому пляжу, релакс и возвращение в Пунта-Кану
На завтрак отведаем традиционных блюд с видом на лазурное море.
Затем на лодке отправимся на дикий пляж. Водный путь впечатлит не меньше — проплывём под сводом скал, будем всматриваться в идеально прозрачную воду и любоваться просторами. На пляже позагораем, отдохнём, почувствуем себя в райском месте, где царит природа. Сможем вдоволь накупаться и заняться снорклингом. Можно увидеть экзотических рыбок, морен, скатов и даже черепах!
Далее проедем немного до границы с Гаити и отправимся в обратный путь в Пунта-Кану. По желанию будем делать остановки в живописных местах.
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Группа из 4 участников (цена за 1 человека)
|$450
|Группа из 3 участников (цена за 1 человека)
|$550
|Группа из 2 участников (цена за 1 человека)
|$750
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтрак и обеды, экзотические фрукты на перекусы, напитки (ром, кола, вода)
- Все переезды по программе на комфортабельном автомобиле с кондиционером (2-4 пассажирских места Hyundai либо KIA)
- Входные билеты на все объекты по программе
- Аренда лодок
- Русскоязычный гид
Что не входит в цену
- Билеты до города Пунта-Кана и обратно в ваш город
- Ужины
- Дополнительные развлечения
- Стоимость указана за человека при проведении тура для четверых. При проведении тура для группы из трёх человек стоимость составит 550 $ за человека, для группы из двоих - 750 $ за человека
- Тур проводится в индивидуальном формате только для вашей компании. Возможно организовать в любые удобные вам даты