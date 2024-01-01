Встречаемся рано утром и отправляемся в наполненное экстримом и мистикой путешествие. По дороге заедем в столицу страны Санто-Доминго и скоро окажемся в аномальной зоне, где все предметы, в том числе автомобиль, движутся по склону не вниз, а наоборот вверх! Разгадаем секрет Поло Магнетико и направимся далее к солёному озеру — единственному в мире, где в солёной воде поселились крокодилы. Проедем атмосферные деревушки, рассмотрим домики, похожие на разноцветные конфеты. Желающие смогут попробовать спелый манго, жареную на огне кукурузу и крепкий кофе от местных жителей.

На озере Энрикильо пересядем в лодку с опытным капитаном. Приготовьтесь ко встрече с зубастыми млекопитающими! Понаблюдаем за крокодилами и их неспешной жизнью в Доминикане.

К вечеру заселимся в экотель в Бухте орлов, где встретим закат на побережье. Место считается мистическим — не забудьте загадать желание под сводами звёздного неба!