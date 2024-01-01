Описание тура
Организационные детали
Что взять с собой: купальники, полотенца, сменную одежду, удобную обувь.
Проживание. В экоотеле Eco Del Mar на побережье в Бухте орлов в 2-3-местных номерах со всеми удобствами.
Питание. Включён завтрак в отеле, 2 обеда, экзотические фрукты на перекусы и напитки (ром, кола, вода). Дополнительно оплачиваются ужины.
Дети. От 7 лет.
Виза. Гражданам РФ не требуется.
Программа тура по дням
Мистическое и будоражащее в Доминикане
Встречаемся рано утром и отправляемся в наполненное экстримом и мистикой путешествие. По дороге заедем в столицу страны Санто-Доминго и скоро окажемся в аномальной зоне, где все предметы, в том числе автомобиль, движутся по склону не вниз, а наоборот вверх! Разгадаем секрет Поло Магнетико и направимся далее к солёному озеру — единственному в мире, где в солёной воде поселились крокодилы. Проедем атмосферные деревушки, рассмотрим домики, похожие на разноцветные конфеты. Желающие смогут попробовать спелый манго, жареную на огне кукурузу и крепкий кофе от местных жителей.
На озере Энрикильо пересядем в лодку с опытным капитаном. Приготовьтесь ко встрече с зубастыми млекопитающими! Понаблюдаем за крокодилами и их неспешной жизнью в Доминикане.
К вечеру заселимся в экотель в Бухте орлов, где встретим закат на побережье. Место считается мистическим — не забудьте загадать желание под сводами звёздного неба!
Релакс по-доминикански
На завтрак отведаем традиционных блюд с видом на лазурное море.
Затем на лодке отправимся на дикий пляж. Водный путь впечатлит не меньше — проплывём под сводом скал, будем всматриваться в идеально прозрачную воду и любоваться просторами. На пляже позагораем, отдохнём, почувствуем себя в райском месте, где царит природа. Сможем вдоволь накупаться и заняться снорклингом. Можно увидеть экзотических рыбок, морен, скатов и даже черепах!
Далее проедем немного до границы с Гаити и отправимся в обратный путь в Пунта-Кану. По желанию будем делать остановки в живописных местах.
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Группа из 4 участников (цена за 1 человека)
|$450
|Группа из 3 участников (цена за 1 человека)
|$550
|Группа из 2 участников (цена за 1 человека)
|$750
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтрак и обеды, экзотические фрукты на перекусы, напитки (ром, кола, вода)
- Все переезды по программе на комфортабельном автомобиле с кондиционером (2-4 пассажирских места Hyundai либо KIA)
- Входные билеты на все объекты по программе
- Аренда лодок
- Русскоязычный гид
Что не входит в цену
- Билеты до города Пунта-Кана и обратно в ваш город
- Ужины
- Дополнительные развлечения
- Стоимость указана за человека при проведении тура для четверых. При проведении тура для группы из трёх человек стоимость составит 550 $ за человека, для группы из двоих - 750 $ за человека
- Тур проводится в индивидуальном формате только для вашей компании. Возможно организовать в любые удобные вам даты