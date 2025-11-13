Описание тура
Эфиопия — настоящая жемчужина Африки. Мы отправимся на север, штат Афар, где вот уже тысячу лет в живут кочевники в жесточайшем климате среди пустыни и озер. Увидим караваны верблюдов, которые как сотни лет назад все также везут соль в соседний Судан. Мы побываем в самом жарком месте планеты и заглянем в жерло дышащего вулкана Эрта-Але. Увидим скальные монастыри Лалибелы, а также отправимся на юг, в гости к первобытным племенам долины Омо!
Забраться в самую дикую часть Большого африканского разлома и почувствовать себя космическим туристом, высадившимся где-нибудь на Венере. Посреди раскаленной пустыни, под низкими южными звёздами, подняться на вершину вулкана и, стоя на краю кратера, созерцать эксклюзивное фаер-шоу, творимое самой природой! Едва ли это можно забыть или переоценить.
Программа тура по дням
Привет, Эфиопия
Прилетаем в столицу Эфиопии — Аддис-Абеба. Знакомство участников экспедиции, прогулка по столице с нашим эфиопским другом и гидом Вениамином, который будет с командой все 13 дней. Сегодня неспешно поменяем деньги, выпьем кофе в старейшем кофейне мира, посетим смотрю площадку в парке - Энтото. Вечером нас ждет приветственный ужин в ресторане национальной кухни, теплое знакомство участников экспедиции и брифинг перед выездом в регион племен.
Ночуем в роскошном отеле Ramada.
Перелет на Юг. Джинка
Днём мы отправимся в Джинку, которая находится в самом сердце долины Омо. Это место славится своей природной красотой и богатой культурой местных племён.
Путь туда неблизкий, поэтому мы полетим на самолёте. А затем, чтобы максимально комфортно передвигаться по местности, будем использовать внедорожники 4х4 (3 человекаавто).
До 2007 года здесь велись ожесточенные войны между племенами, но сейчас всё спокойно. Мы сможем увидеть, как живут местные жители.
Сегодня мы посетим деревню народа Аари, которая находится среди кофейных плантаций. Женщины Аари славятся тем, что изготавливают и продают глиняную посуду, а также носят традиционные юбки из банановых листьев.
На ночлег мы остановимся в Джинке, в отеле Jinka Resort.
Километраж 20 км.
Племена Мурси и Бенна
Ранним утром мы отправимся в деревню Мурси, где живут представители одного из самых воинственных племён Долины. Мы увидим, как женщины этого племени украшают себя, используя большую глиняную тарелку. Чтобы она поместилась в губах, им приходится выбивать передние зубы и делать надрез в нижней губе. Считается, что чем больше тарелка, тем привлекательнее и дороже невеста.
После обеда мы посетим людей Бенна, которые знамениты тем, что передвигаются на высоких палках. Эти скотоводы придумали такой способ перемещения, чтобы лучше контролировать и наблюдать за своим стадом скота.
Следующие три ночи мы проведём в Турми, в Emerald Lodge.
Протяженность маршрута — 100 километров.
В гости к Каро и Булл Джампинг
После завтрака мы отправимся в деревню к народу Каро. Это небольшое племя, численность которого составляет около 3000 человек. Они живут на живописном берегу реки Омо.
После экскурсии мы вернёмся в Турми, где у нас будет время на обед. После обеда, возможно, состоится одно из самых уникальных мероприятий нашей экспедиции — церемония, в ходе которой мальчик объявляется мужчиной после того, как докажет свою способность перепрыгнуть через стадо быков от 5 до 13 голов подряд.
Ночевка в Турми.
Километраж 100 км.
Племя Арборе и рынки
После завтрака мы отправимся в племя Арборе, также известное как Ульде. Арборе — это название племени и деревни в долине Омо, Эфиопия. Ар означает бык, а Боре — земля. В переводе с местного языка Арборе означает Земля быков.
Когда вы отправитесь на земли племени Арборе, на фоне окружающего засушливого ландшафта появится деревня. Это традиционная деревня, полностью построенная из папируса. Это действительно впечатляющее зрелище! Осмотрим местный госпиталь, полицейский участок и небольшая церковь, которые придают деревне нотку современности.
После Эрборе отправимся в Кей-Афар на племенной рынок, куда 3 раза в неделю приходят представителя разных племен, чтобы продать свой товар. Люди приходят сюда пообщаться друг с другом, посмотреть товары и сама торговля зачастую не так и важна.
Ночевка в Турми.
Километраж 150км.
Консо-Хамер-Арба Минч
Утром мы отправимся в гости к самому богатому и очень красивому племени Хамер. Они известны как скотоводы и населяют низменные земли в долине Омо. Женщины украшают себя козьими шкурами, расшитыми бисером, и массивными железными ожерельями, которые символизируют преданность мужчине. У хамеров существует обряд, когда молодые девушки умышленно выводят мужчин из себя, чтобы получить удары тростником по спине. Бьют как можно сильнее, чтобы на теле остались шрамы. Чем больше шрамов, тем счастливее будет замужество. Некоторые из жен в знак преданности просят своего мужа регулярно сечь их прутом, тем самым подтверждая, что любят только его.
После посещения деревни Хаммер мы отправляемся в Консо на обед. Затем прибудем в Арба-Мынч в роскошный Haile Resort где сможем как следует расслабиться с великолепным видом.
П. С дни могу меняться местами в зависимости от погоды, рыночных дней и обрядов инициации, мы максимально будем подстраиваться под события!
Километраж - 200 км.
Дорзе. Возвращение в столицу
Утром мы отправимся в родную деревню нашего гида, который принадлежит к племени Дорзе. Племя Дорзе славится своими высокими домами, напоминающими ульи, и тонким искусством хлопчатобумажного ткачества. Между прочим, эти ребята являются модельерами от бога и одевают официальных лиц страны от военных до премьер-министра!
Те, кто захочет, смогут отдохнуть в ресорте. После обеда нас ждёт перелёт в столицу, где мы сможем расслабиться и насладиться ужином в одном из лучших заведений Аддис-Абебы. Ночуем в роскошном отеле Ramada.
Километраж 90км.
Скальные церкви - Лалибеллы
Утренний короткий перелет и мы в Лалибеле — эфиопской Петре или городе, который называют вторым Иерусалимом. Окруженная со всех сторон неприступными горами Лалибела производит такое впечатление, будто вы перенеслись на много веков назад и оказались в королевстве.
Некоторые из церквей стоят в открытых пещерах-карьерах, тогда как другие полностью скрыты в глубоких траншеях. Это сложный лабиринт тоннелей и узких переходов с отдельно стоящими криптами, гротами и галереями, которые связывают все церкви.
Сегодня осматриваем церкви Лалибелы, коих здесь больше 20, но мы осмотрим самые интересные на наш взгляд, и встретим закат у знаменитой Бет Георгис.
Вечером нас ждет ужин в секретном месте у местных, а ночевать мы будем в прекрасном Sora Lodge с видом на горы!
Чилл. Перелет в Семеру
Сегодня неспешный день с возможностью выспаться, расслабиться с прекрасным видом на горы, сходить на массаж, а также кофейная церемония. После обеда вылетаем в Семеру - столицу штата Афар!
Ночлег Kuriftu Resort.
Километраж - 20 км.
Земли Афаров. Хамедела
Утром нас будут будут ждать полноприводные джипы 4х4, повар и рейнджеры, которые будут сопровождать нас во время экспедиции, сегодня отправляемся в сердце Штата Афар! Через 200км нас ждем последний населенный пункт. где мы пообедаем в кафе, попрощаемся с благами цивилизации и отправимся к общине народа Афаров - Хамедела!
По приезду отправляемся осмотреть традиционные жилища афаров в Хамеделе или окрестностях, посетим школу с гуманитарной миссией, пообщаемся с местными и проведем ночь в отеле 1000 звезд
Даллол. Озера пустыни Данакиль. Эрта-Але
Просыпаемся до рассвета и отправляемся к озеру Ассале, где устроим завтрак-пикник под восходящее солнце.
Затем нас ждет Непродолжительный переезд к вулкану Даллол, который представляет собой играющее всеми кислотными красками вулканическое образование с фумаролами, маленькими плюющими гейзерами и озерцами с кислотным содержимым. Помимо того, что Даллол считается самым жарким местом на Земле по среднегодовой температуре 34,4 C, здесь, благодаря невероятным краскам, складывается полное ощущение нахождения где-то на Венере. Это место стараемся посетить до дневной жары!
Далее отправляемся в сторону вулкана Эрта-Але. По пути наблюдаем за караванами верблюдов, везущих соль. А затем искупаемся в натуральном бассейне, прорубленном в соляной корке озера Ассаль. И в это бассейне невозможно утонуть!
К вечеру мы доберемся до Эрта-Але и сможем понаблюдать за вулканом в ночное время суток. Идти от лагеря очень просто, всего лишь 20 минут пешком в горку. Нас ждет вкусный ужин и ночёвка в природном эфиопском глэмпинге под звездным куполом неба в спальниках и на мягких матрасах.
Эрта-Але - Афдера - Семера
Вулкан Эрта Але находится в удалённом районе Афар на северо-востоке Эфиопии в пустыне Данакиль. Эрта Але один из пяти вулканов в мире обладающий лавовым озером и единственный в мире у которого лавового озера два. Еще одна уникальная особенность вулкана в том, что он в таком состоянии находится более 40 лет.
Утренняя вылазка к кратеру Вулкана Эрта Але (613 метров над уровнем моря), где мы понаблюдаем за драматическим действием кипящей лавы. Затем нас ждет 3х-часовой переезд в озеру Афдера, где мы сможем искупаться и пообедать.
Во второй половине дня мы едем в Семеру из Афдеры (188 км) и ночуем в лучшем отеле города Kuriftu Spa Resort.
Окончание Экспедиции. Вылет домой
Сегодня последний день экспедиции. Наши приключения в Эфиопии подошли к концу. Обнимаемся на прощание. Завтрак в отеле, будет организован групповой трансфер под рейс Семера - Аддис-Абеба в 13:35.
Варианты проживания
2-x местный номер
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- 2-местное проживание в комфортных отелях или эколоджах с горячей водой, с электричеством и Wi-Fi
- Размещение в кемпингах под открытым небом в пустыне
- Сопровождение во время путешествия турлидером и местным англоговорящим гидом
- Передвижение на джипах по 3 человека в авто (Юг+Афар), Микроавтобус (Лалибелла, Аддис-Абеба)
- Все трансферы
- Полное питание в Штате Афар (дни 2-4)
- Завтраки
- Вооруженная охрана и рейнджеры в парках и северных регионах пустыни Данакиль
- Помощь в подборе авиабилетов
- Все сборы, билеты, налоги по маршруту
- Фото и видео от нашего турлидера на память
Что не входит в цену
- Международный перелёт в Эфиопию (от 700$)
- Личные расходы (сувениры, шоппинг, алкоголь от 100$)
- Одноместное размещение 500 долларов
- Индивидуальное страхование (От 10$)
- Внутренние перелеты (от 500$)
- Виза Эфиопии (82$)
- Чаевые: гиду, водителю, рейнджерам (от 30$)
О чём нужно знать до поездки
Какой формат путешествия нас ждёт?
Наш маршрут проходит в стиле экспедиции и делится на 3 части.
В северо-западной познакомимся со скальной архитектурой всемирно известных церквей Лалибелы. Здесь мы передвигаемся на комфортном современном микроавтобусе с кондиционером.
На севере страны в штате Афар мы перемещаемся на полноприводных специально-подготовленных экспедиционных внедорожниках. На юге, в долине Омо изучаем первобытне племена, передвигаемся на джипах 4х4(3 человека в авто)
Во время путешествия запланировано 3 внутренних перелета между регионами, стоимость данных билетов не включена в тур, вы их приобритате самостоятельно или наш турлидер поможет в этом. Обращаем внимание на то, что если вы прилетаете в страну авиакомпанией Ethiopian то стоимость внутренних авиабилетов будет на 40% ниже. Как использовать скидку мы подскажем всем участникам
Аддис-Абеба — Джинка; 19.01. 12:20-13:35 Et271
Арба-Минч - Аддис Абеба - Лалибела; 24.01 16:35-17:40 Et134 25.01. 11:50-13:05 Et120
Лалибела - Аддис Абеба - Семера; 26.01 13:35-17:05 Et121/Et164
Данное путешествие не требует особенных физических нагрузок и подходит каждому человеку. На протяжении всего путешествия с командой будет турлидер — профессиональный путешественник, за плечами которого организовано более 80 туров по четырем континентам планеты, а также местный англоговорящий гид эфиоп.
Нас ждут самые интересные локации Эфиопии. Мы познакомимся с культурой и историей страны, встретимся с местными жителями и многое другое.
Мы максимально стараемся погрузиться в этом путешествии в этнику, поэтому подбираем локации, места ночлега и питания позволяющие максимально проникнуться атмосферой Африки.
Какое жилье? Где мы будем жить?
Команда останавливается в комфортных отелях и эколоджах с проживанием по 2-человека в комнате. Везде есть вай-фай, горячая вода и свежее постельное белье.
В некоторых местах имеется бассейн.
На севере мы 2 ночи живем в походных условиях. Одну ночь ночуем под открытым небом возле вулкана Эрта-Але, вторую ночь в простеньком кемпинге в деревне Хамедела.
Hotel Ramada Addis Ababa
Jinka Resort
Emerald Lodge Turmi
Haile Resort Arba Minch
Sora Lodge Lallibela
Semera Kuriftu Resort
Кто покупает билеты?
Вы приобретаете билеты самостоятельно, а мы подбираем удобные для вас варианты перелетов и высылаем инструкцию по покупке. Иногда созваниваемся и покупаем билеты вместе. В общем делаем все, чтобы с покупкой билетов у вас проблем не было.
Возраст участников и состав группы?
Возраст участников — от 18 лет и более. В большинстве случаев наше путешествие интересно людям в возрасте от 20 до 60 лет, но бывают ребята и старше, которым интересен наш формат и, к которому они готовы морально и физически. Как правило, это люди открытые, добрые и коммуникабельные. Их объединяет желание активно провести время, отлично отдохнуть и открыть для себя новое.
Это путешествие безопасно?
Да, это путешествие безопасно, если вы следуете советам тревел-лидера и гида,а также руководствуетесь здравым смыслом
С вами всегда находится тревел-лидер группы, готовый помочь в решении любого вопроса.
Мы проводим инструктаж по технике безопасности.
Справлюсь ли я с этим физически?
Да. Это путешествие рассчитано на невысокую степень физической активности. Не требует специальной физической подготовки. Во время путешествия нас ждет один небольшой горный на вулкан Эрта-Але.
Протяженность трека 1 км, 20 минут. Специальное снаряжение не требуется. Достаточно иметь кросовки с толстой подошвой и отличное настроение.
Я еду один/одна. С кем я буду ночевать?
Мы бронируем номера с раздельными кроватями. Живём по 2 человека в комнате, делимся по половому признаку или по внутренним симпатиям.
Для желающих возможно одноместное проживание за доп. плату 500 долларов (сообщите при бронировании).
Нужен ли загранпаспорт и виза?
Для посещения Эфиопии гражданам Рф, Рб, Украины и Казахстана требуется виза. Виза оформляется онлайн. Какая будет погода?
Январь является одним из самых благоприятных месяцев для посещения Эфиопии. Сухой сезон без обильных ливневых дождей. Дневная температура около +30-35 градусов в северных регионах, на юге около +30. В Лалибеле около 25 градусов.
Прививки?
Для посещения Эфиопии не требуется делать специальные прививки. Советуем сделать прививку от желтой лихорадки, если планируете активно посещать африканский континент.
Пожелания к путешественнику
Путешествие является экспедицией, а не потоковым туром. Маршрут скрупулезно проработан турлидером экспертом по Африке в команде с лицензированным опытным эфиопским гидом.
- Сбор в Аддис-Абеба в обозначенном организаторами месте в первый день тура 6:00. Можно прилететь заранее, разместиться в отеле с бассейном возле аэропорта, чтобы отдохнуть с дороги;
- Финиш программы в последний день тура в 00:00 в городе Семера;
- Количество участников — 12, включая турлидера;
- Возраст участников: 18-50 лет;
- Передвижение на джипах по 3 человека;
- Сопровождение группы осуществляют опытные местные гиды. Специальной физической подготовки для участия в экспедиции не требуется;
- Специальные прививки для посещения Эфиопии не требуются. Малярийных зон по маршруту нет;
- Желательно иметь прививку от желтой лихорадки;
Руководитель поездки вправе изменить маршрут в зависимости от погоды, состояния участников и прочих обстоятельств без ущерба для качества поездки.