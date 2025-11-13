Какой формат путешествия нас ждёт?

Наш маршрут проходит в стиле экспедиции и делится на 3 части.

В северо-западной познакомимся со скальной архитектурой всемирно известных церквей Лалибелы. Здесь мы передвигаемся на комфортном современном микроавтобусе с кондиционером.

На севере страны в штате Афар мы перемещаемся на полноприводных специально-подготовленных экспедиционных внедорожниках. На юге, в долине Омо изучаем первобытне племена, передвигаемся на джипах 4х4(3 человека в авто)

Во время путешествия запланировано 3 внутренних перелета между регионами, стоимость данных билетов не включена в тур, вы их приобритате самостоятельно или наш турлидер поможет в этом. Обращаем внимание на то, что если вы прилетаете в страну авиакомпанией Ethiopian то стоимость внутренних авиабилетов будет на 40% ниже. Как использовать скидку мы подскажем всем участникам

Аддис-Абеба — Джинка; 19.01. 12:20-13:35 Et271

Арба-Минч - Аддис Абеба - Лалибела; 24.01 16:35-17:40 Et134 25.01. 11:50-13:05 Et120

Лалибела - Аддис Абеба - Семера; 26.01 13:35-17:05 Et121/Et164

Данное путешествие не требует особенных физических нагрузок и подходит каждому человеку. На протяжении всего путешествия с командой будет турлидер — профессиональный путешественник, за плечами которого организовано более 80 туров по четырем континентам планеты, а также местный англоговорящий гид эфиоп.

Нас ждут самые интересные локации Эфиопии. Мы познакомимся с культурой и историей страны, встретимся с местными жителями и многое другое.

Мы максимально стараемся погрузиться в этом путешествии в этнику, поэтому подбираем локации, места ночлега и питания позволяющие максимально проникнуться атмосферой Африки.

Какое жилье? Где мы будем жить?

Команда останавливается в комфортных отелях и эколоджах с проживанием по 2-человека в комнате. Везде есть вай-фай, горячая вода и свежее постельное белье.

В некоторых местах имеется бассейн.

На севере мы 2 ночи живем в походных условиях. Одну ночь ночуем под открытым небом возле вулкана Эрта-Але, вторую ночь в простеньком кемпинге в деревне Хамедела.

Hotel Ramada Addis Ababa

Jinka Resort

Emerald Lodge Turmi

Haile Resort Arba Minch

Sora Lodge Lallibela

Semera Kuriftu Resort

Кто покупает билеты?

Вы приобретаете билеты самостоятельно, а мы подбираем удобные для вас варианты перелетов и высылаем инструкцию по покупке. Иногда созваниваемся и покупаем билеты вместе. В общем делаем все, чтобы с покупкой билетов у вас проблем не было.

Возраст участников и состав группы?

Возраст участников — от 18 лет и более. В большинстве случаев наше путешествие интересно людям в возрасте от 20 до 60 лет, но бывают ребята и старше, которым интересен наш формат и, к которому они готовы морально и физически. Как правило, это люди открытые, добрые и коммуникабельные. Их объединяет желание активно провести время, отлично отдохнуть и открыть для себя новое.

Это путешествие безопасно?

Да, это путешествие безопасно, если вы следуете советам тревел-лидера и гида,а также руководствуетесь здравым смыслом

С вами всегда находится тревел-лидер группы, готовый помочь в решении любого вопроса.

Мы проводим инструктаж по технике безопасности.

Справлюсь ли я с этим физически?

Да. Это путешествие рассчитано на невысокую степень физической активности. Не требует специальной физической подготовки. Во время путешествия нас ждет один небольшой горный на вулкан Эрта-Але.

Протяженность трека 1 км, 20 минут. Специальное снаряжение не требуется. Достаточно иметь кросовки с толстой подошвой и отличное настроение.

Я еду один/одна. С кем я буду ночевать?

Мы бронируем номера с раздельными кроватями. Живём по 2 человека в комнате, делимся по половому признаку или по внутренним симпатиям.

Для желающих возможно одноместное проживание за доп. плату 500 долларов (сообщите при бронировании).

Нужен ли загранпаспорт и виза?

Для посещения Эфиопии гражданам Рф, Рб, Украины и Казахстана требуется виза. Виза оформляется онлайн. Какая будет погода?

Январь является одним из самых благоприятных месяцев для посещения Эфиопии. Сухой сезон без обильных ливневых дождей. Дневная температура около +30-35 градусов в северных регионах, на юге около +30. В Лалибеле около 25 градусов.

Прививки?

Для посещения Эфиопии не требуется делать специальные прививки. Советуем сделать прививку от желтой лихорадки, если планируете активно посещать африканский континент.