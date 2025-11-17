1 день

Начало путешествия. Столица

Прибытие и размещение в гостинице. Вы откроете для себя мир контрастов столицы Эфиопии Аддис-Абебе. Это крупный экономический центр региона, где есть улица Черчилля и Нигер-стрит, где по улицам ездят ВАЗ-2101 и древние модели Peugeot.

Вас ждет экскурсия по городу, вы посетите храм Георгия Победоносца, Собор Святой Троицы, дворец Менелика Второго, а также Национальный музей, известный своим экспонатом Люси, самым древним найденным предком человека.

