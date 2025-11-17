Описание тура
Вы посетите все самые интересные места Эфиопии в одном туре, увидите такие чудеса природы, как Даллол и Эрта Але. Лично увидите семь разных племен с их бытом и церемониями. И всё это под руководством опытного путешественника Юрия.
Программа тура по дням
Начало путешествия. Столица
Прибытие и размещение в гостинице. Вы откроете для себя мир контрастов столицы Эфиопии Аддис-Абебе. Это крупный экономический центр региона, где есть улица Черчилля и Нигер-стрит, где по улицам ездят ВАЗ-2101 и древние модели Peugeot.
Вас ждет экскурсия по городу, вы посетите храм Георгия Победоносца, Собор Святой Троицы, дворец Менелика Второго, а также Национальный музей, известный своим экспонатом Люси, самым древним найденным предком человека.
Арба-Мынч. Племя Дорзе
Маршрут тура пролегает через Арба-Мынч, где, разместившись в отеле, вы посетите племя Дорзе. Оно известно удивительными домами в форме слоновьих голов. Внутри здания разделены плетеными перегородками на комнаты для людей и для скота.
Традиционное занятие дорзе – ткачество. Хлопок выращивают на собственных плантациях, а после продают красивые полосатые ткани домашнего изготовления. Также здесь выращивают тропические фрукты и промышляют ловлей рыбы.
Вы познакомитесь с местными традициями и танцами.
Нац. парк Нечисар, племя Консо, Турми
Нац. парк Нечисар, племя Консо, Турми.
Ранним утром мы посетим озеро Чамо. Оно находится на высоте 1110 м над уровнем моря, в Национальном парке Нечисар. Полюбуемся на бегемотов, пеликанов и самых больших крокодилов Африки.
Далее нас ждет экскурсия по деревне племени Консо, выложенной каменными террасами (включена в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО). Одной из главных особенностей народа Консо, являются их дома с необычной конической крышей, которая сливается с горным ландшафтом.
Также в этот день мы посетим деревню Турми.
Посетим 3 племени
Посетим 3 племени
Мы станем гостями в удивительном племени Хамер, известном своими церемониями и дружелюбием. Постараемся так построить маршрут, чтобы попасть на невероятно древнюю церемонию прыжков через быков.
Далее в программе - посещение племени Банна. Их культура во многом схожа с племенем Хамер. Чтобы молодые люди из племени Банна могли вступить в брак, иметь собственных детей и скот, должны пройти уникальный ритуал посвящения, известный как церемония прыжков через быков.
После племени Банна, мы познакомимся с племенем Ари, оно славится своими кузнецами и гончарными изделиями, изготовленными их традиционным способом. Они также выращивают кофе, кардамон, фрукты и овощи в больших количествах на продажу.
Племена Каро и Ньянгом
Племена Каро и Ньянгом
Утром едем в деревню племен Каро, они живут недалеко от реки Омо. Свою известность они получили благодаря искусству росписи тела. Это небольшое племя с населением от 1 000 до 2 000 человек и являются одним из самых маленьких племен в регионе, к сожалению относится к разряду исчезающих.
Далее мы посетим племя Ньянгом. Эти племена живут недалеко от Южного Судана, они известны своими красочными платьями и украшениями.
Культура Мурси
Культура Мурси
Мы отправимся в гости к племени Мурси в Джинке.
Женщины этого племени носят в нижней губе тарелку, диаметр которой может достигать десятки сантиметров. Для того, чтобы она поместилась в губах, приходится выбивать передние зубы и делать надрез в нижней губе. В народе считается: чем больше тарелка, тем привлекательнее и "дороже" невеста.
Отдых в столице
Отдых в столице.
Перелет в столицу. Свободное время, отдых. Поужинаем в национальном Эфиопском ресторане
Эфиопская кухня состоит, как правило, из пикантных овощных и мясных блюд, которые накладываются на ынджеру — крупную круглую лепёшку диаметром около 50 см, изготовленную из тефовой муки.
Легендарный город
Легендарный город
Перелет в Лалибэлу, город на севере Эфиопии, известный своими высеченными в монолитных скалах церквями, которые играют важную роль в истории скальной архитектуры. (Включён в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО)
Нас ждёт обзорная экскурсия по городу и посещение рынка сувениров.
Церкви Лалибэлы
Церкви Лалибэлы
Мы посетим скальные храмы Лалибэлы, состоящие из 11 церквей. Церкви представляют собой значительное достижение инженерной мысли XII—XIII веков, учитывая, что все они используют артезианскую геологическую систему, которая подаёт воду на вершину горного хребта, где расположен город.
Церкви, вырубленные в скалах ниже уровня земли, выполнены с использованием самых разнообразных архитектурных стилей. Здесь встречаются и греческие колонны, и арабские окна, древняя свастика и звезда Давида, арки и дома в египетском стиле.
Природа и фото
Вулкан Эрта Але.
Перелет в город Семера. Мы начинаем наш день с поездки на Эрта Але.
Вулкан Эрта Але считается одним из самых привлекательных и труднодоступных природных достопримечательностей.
По дороге мы будем останавливаться для того, чтобы полюбоваться природой и сделать множество красивых фотографии.
Вулкан Даллол и солончак
Двигаемся по космическому ландшафту Данакиль. По дороге у нас будет мног красивых остановко. К вечеру приезд на солончак, купание, установка кемпинга.
Вулкан Эрта Але
Утром мы посетим ещё одно из чудес природы - вулкан Даллол, известный своими
космическими пейзажами. Мы привыкли, что обычно остывающая лава имеет черный или серый цвет. Но откуда же такие яркие краски в этих местах? Дело в том, что в лаве вулкана Даллол содержится большое количество серы, андезита, солей, марганца и железа, которые вымываются на поверхность горячими источниками, кристаллизуются и застывают. Местами образуются соляные столбы высотой в несколько десятков метров.
Теперь едем в долину Даникель, где добывают соль и откуда отправляются в путь верблюжьи «соляные караваны».
Далее, посетим солончак, соляную пустыню и озеро.
Переезд в город Мэкеле и перелет в Аддис-Абебу.
На этом наше путешествие заканчивается.
Варианты проживания
2-x местный номер
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Все внутренние переезды и перелеты, указанные в программе
- Проживание (двухместное размещение). Возможно дополнительное размещение за отдельную плату
- Трехразовое питание во время пребывания на вулканах
- Работа турлидера
- Оплата фото - и видеосъемки в племенах
- Входные билеты во все национальные парки и оплата пропусков в деревни для вождей племен
Что не входит в цену
- Авиаперелет до Аддис-Абебы
- Страховка (обязательна)
- Питание в городах и крупных населенных пунктах (по меню в ресторанах и кафе)
О чём нужно знать до поездки
Нужна обязательная страховка и получение визы.
С этим мы поможем на этапе подготовки тура.