Описание тура
Индивидуальный тур без группы туристов. Только ваша компания и организованная программа с уникальными достопримечательностями Египта. Здесь только топ в Египетском треугольнике: Каир, музей и его неподражаемая Гиза с пирамидами и Сфинксом; перелет в Луксор и начало удивительного круиза по Нилу с его историческими местами Эдфу, Ком-Омбо и Асуан; перелет в Шарм-эль-Шейх для отдыха на теплом море.
В рамках данной программы предоставляются следующие услуги по бронированию: проездные документы, документы по перевозке (трансферу), размещению, питанию, экскурсионному обслуживанию, медицинского страхования и индивидуальный путеводитель-программа.
Программа тура по дням
Каир, начало, обзорная по столице
Ранний ночной прилет из России или прибытие накануне вечером.
Индивидуальный трансфер в отель Каира.
Заселение в отель в центре города с бассейном.
Сон и отдых.
9:00 - из вашего отеля вас заберут на индивидуальную экскурсию к пирамидам и национальному музею.
Эта программа обязательна к посещению каждому туристу Египта. Посмотреть последнее оставшееся до наших дней Чудо света поистине увлекательное занятие. Открыть для себя древний мир в египетском музее и отведать местную кухню будет очень приятно как взрослым, так и детям.
Первое место - это национальный Каирский музей на площади Тахрир. Экскурсия в сопровождении гида и осмотр экспонатов длится около 2 часа.
Одно из крупнейших хранилищ исторических артефактов Каирский музей. Коллекция музея размещена в более чем ста залах, в которых выставлено свыше ста тысяч археологических находок. Столь высокой концентрацией экспонатов не может похвастать ни один музей мира.
Следующий пункт в программе, это обед в египетском ресторане.
Затем вас ждет увлекательное путешествие в город Гиза. Около двух с половиной часа отводится на посещение пирамид. Считается, что посещение Гизы, одного из старейших мест в мире, это самое интересное путешествие. Этот город третий по величине среди городов Египта. Знаменит город еще и потому, что располагается на плато Гизе там, где находятся самые древние памятники, и красивейшие места из истории Древнего Египта. Взгляду туриста предстанут известные достопримечательности Сфинкс и Великие пирамиды Гизы. Несмотря на многочисленность пирамид в Египте, пирамиды Гизы самые известные, они имею очень богатую историю.
Это, несомненно, самое лучшее место для желающих познакомиться с историей Древнего Египта. Пирамиды в Гизе служили местом захоронения для трех правителей Египта времен Древнего царства. Свои имена пирамиды получили благодаря фараонам, которые и были здесь похоронены. Это фараоны Микерин, Хеопс и Хефрен. Каждая из пирамид восхищает величием и остается в памяти туриста очень надолго.
Посещение фабрики масел и музея папируса по желанию.
17:00 окончание программы в вашем отеле.
Каир, Александрия или вечерняя столица
Свободный день в городе.
По желанию, дополнительная индивидуальная экскурсия в Александрию на 10 часов с обедом.
7:00 - начало экскурсии в Александрию в вашем отеле.
В 2 часах езды от Каира находиться великая Александрия. Она возродилась в Xix веке, прежде всего благодаря усилиям Мухаммада Али по модернизации Египта в целом. Он создал гавань для страны, а также канал Аль-Махмудия как средство обеспечения города пресной водой, и в качестве водного соединения с Нилом. В 1865 году была проложена железная дорога между Александрией и Каиром. Таким образом, Александрия вновь заняла первое место в Египте.
Дворец Монтаза и его сады. Примерно в 15 км к востоку от восточной гавани города Александрии находятся Королевские сады Монтаза. Построенный как летний дом для Хедива Аббаса Ii, в настоящее время дворец используется в качестве президентской резиденции и недоступен для посещений. Но зато окружающий его парк и сады открыты для посетителей. Расположенный на холме с видом на море, сад площадью 115 акров представляет собой отличное место для семейных пикников.
Крепость Кайт-бей была построена на месте одного из семи чудес света Александрийского маяка, разрушенного до основания в землетрясениях Xi-Xiii веков. Археологи доказали, что руины, использованные в строительстве крепости, действительно принадлежат маяку. Стоя на смотровой площадке и глядя на необъятные пески и бескрайнее море, омывающее Александрию, вы поймете, насколько это место пропитано историей. В форте Кайт-Бей открыт музей, в котором собраны предметы из самых различных эпох Римской и Османской империй, времен правления Наполеона и других.
Александрийский Мусейон в античные века являлся центром научной и культурной жизни Страны Фараонов. Ему же принадлежала и Александрийская библиотека одна из великих загадок Египта и всего мира. Она являлась одной из крупнейших библиотек древнего мира. Были найдены руины дочернего здания, которое называлась Серапийон, но этого крайне мало, чтобы понять, как выглядела вся Александрийская библиотека. История умалчивает, как выглядели ее главные здания, где они находились, и что с ними случилось в конечном итоге.
16:00 - окончание экскурсии в вашем отеле.
или
По желанию, дополнительная индивидуальная экскурсия в Кире Вечерняя столица с ужином на яхте и развлекательным шоу
15:00 начало экскурсии в вашем отеле.
Каирская башня величественно возвышается над прекрасным островом Гезира. Отсюда открывается самый великолепный вид на Каир. Панорама города захватывает дух, а потому уходить отсюда совсем не хочется. В ясный день с башни открывается панорама на восточную часть Каира, на пирамиды, пустыню и неспешный Нил картина действительно потрясающая. Вы посетите башню вечером, ближе к закату. В это время здесь зажигаются миллионы огоньков и город становится каким-то таинственным, загадочным, манящим.
Следующая остановка, Эль Халили древнейший и самый большой рынок на территории современной Африки, первые сведения о котором датируются эпохой раннего средневековья. На данный момент площадь, которую занимает торговый объект, уже превысила 5 тыс. кв. м. На протяжении веков рынок Аль Халили в Старом Каире был самым посещаемым местом города, где местные общались, делились последними новостями и делали покупки. Спустя столетия мало что изменилось рынок по-прежнему очень популярен, и сюда ежедневно приходит свыше 3000 человек. Достопримечательность очень популярна и у туристов иностранцы ценят это место за его колорит и неповторимую атмосферу.
Окончание вечера - круиз по Нилу на яхте с национальным шоу и ужином. Отличный способ скоротать вечер в Каире - это отправиться на круизный теплоход и совершить трех часовой круиз по Нилу, а за одно отлично поужинать, посмотреть восточные танцы и танец живота, полюбоваться шоу-Танура из разноцветных крутящихся юбок и просто отлично отдохнуть.
22:00 - окончание экскурсии в вашем отеле.
Перелет в Луксор, основные достопримечательности
Освобождение номеров. Индивидуальный трансфер в аэропорт.
Ранний вылет в Луксор, перелет в 1 час.
В аэропорту встречает гид с трансфером.
Пятидневный круиз по Нилу начинается в Луксоре и позволяет вам за небольшое время посмотреть основные достопримечательности города и Верхнего Египта. Вы увидите храмы Ком Омбо и Эдфу, посетите Асуан.
Первая остановка в погребальном храме Царицы Хатшепсут (храм Дейр-эль-Бахари) - это самый красивый храм в некрополе, а сама царица - одна из самых ярких фигур в древней египетской истории. Далее вы отправитесь в долину царей - это отдаленная долина, расположенная глубоко в известняковых горах к северо-западу от Дейр-эль-Бахари. Ваш визит включает в себя вход в 3 гробницы, однако, если вы хотите увидеть гробницу фараона Тутанхамона или Рамзеса Vi, то билет надо будет покупать отдельно.
Во второй половине дня вы заезжаете на теплоход. Обед на борту и отдых.
Ужин и вечерняя развлекательная программа, ночевка в Луксоре.
Луксор, Эсна и Эдфу
После раннего завтрака на теплоходе - экскурсия Карнакский храм. Этот великий национальный памятник Египта не имеет себе равных. В этом месте вы проведете порядка трех часов. Далее посещение Луксорского храма - это один из самых известных храмовых комплексов в Египте. Этот храмовый комплекс расположен на восточном берегу реки Нил, в Луксоре, одном из главных городов Верхнего Египта.
После обеда вы поплывете в Эсну. Расстояние от Луксора до Эсны около 55 км. Вы будите наслаждаться прекрасными видами египетской деревни пока плывете по направлению к шлюзам Эсны. После прохождения шлюза, что может занят несколько часов, вы продолжаете ваше путешествие по направлению к Эдфу. Расстояние до места назначения около 65 км.
Обед и ужин на борту. Ночная и вечерняя развлекательные программы.
Эдфу и Ком Омбо
Первоначально вы отправитесь в храм Гора в Эдфу, но чтобы добраться до храма, нужно будет взять кэб, который вас и отвезет в храм. Весь храм украшен прекрасными барельефами. Это один из красивейших и, безусловно, наилучше сохранившихся памятников древнего Египта. В мире нет древнего памятника, который мог бы соответствовать ему.
После посещения храма вы вернетесь на теплоход и продолжите ваше путешествие в Ком Омбо.
Во второй половине дня посещение двойного храма в Ком Омбо - храм Собека и Гора.
Двойной Храм построен по традиционному плану, но в середине есть невидимое деление. Два отдельных дверных проёма простираются по всей длине, проходя мимо залов и прихожих, что в конечном итоге ведёт к двум святилищам: одно бога Гора, а другое бога Собека. Существуют свидетельства того, что строительство храма продолжалось на протяжении четырёхсот лет, последним римским императором, оставившим упоминание о себе, был Макринус (217 г. н. э.). В дополнение к главному храму здесь расположен Дом Рождения (Маммези) и Храм богини Хатхор, оба эти сооружения датируются римским периодом.
После посещения вы продолжите плыть в Асуан. Обед и ужин будут поданы на борту теплохода. Доступна ночная и вечерняя развлекательные программы.
Асуан, обзорная
Экскурсия по городу Асуан. Вы посетите Новую Асуанскую плотину, которая расположена в 6,5 км к югу от Старой Асуанской плотины, построенной в 1902 году и впоследствии увеличенной еще 2 раза.
Храмовый комплекс включает храм Нектанеба I, монументальный храм Исиды с прилегающими постройками, грациозный павильон Траяна и небольшой храм Хатор. Храм в Филах посвящен богине Исиде и был построен во времена Птолемеев. Старейшие части храма были построены Нектанебо I (380 - 362 г. до н. э.), и большая часть храма была построена во время правления Птолемея Ii Филадельфа (285 - 246 г. до н. э.). После строительства Асуанской плотины этот памятник перенесен на соседний остров Агилика. Проект переноса под эгидой Юнеско занял восемь лет, в течение которых на Агилика создавали ландшафт подобный острову Филе.
Обед и ужин будут поданы на борту теплохода. Доступна ночная и вечерняя развлекательные программы.
Шарм-эль-Шейх, отдых на побережье
Раннее освобождение номера.
Переезд в аэропорт.
Перелет в Шарм-эль-Шейх со стыковкой в Каире.
Индивидуальный трансфер от аэропорта до отеля.
К 15:00 Заселение в отель 5 по системе все включено.
Отдых на побережье Красного моря в отеле 5 по системе все включено.
Шарм-эль-Шейх, отдых на побережье
Продолжение отдыха, согласно распорядку отеля 5 по системе все включено.
Дополнительно можно заказать экскурсии на квадроциклах, на яхте, в Дахаб, в Голубую лагуну,рассвет на горе Моисея, дельфинарий и прочие.
Дорога домой
Индивидуальный трансфер из отеля в аэропорт.
Окончание программы в аэропорту Шарм-эль-Шейха.
Варианты проживания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание 3 ночи с завтраками в отеле Каира
- Проживание 4 ночи на круизном лайнере 5, завтрак-обед-ужин
- Проживание 2 ночи в отеле 5 Шарм-эль-Шех, по системе все включено (по вашему желанию можно увеличить количество дней пребывания на море)
- Все трансферы на протяжении всей программы (индивидуальные)
- Индивидуальная экскурсия с русскоговорящим гидом к пирамидам и национальному музею, с входными билетами и обедом
- Все авиаперелеты внутри страны - 3 сегмента, включая стыковку в Каире в 7 день (20кг на каждого)
Что не входит в цену
- Международный авиабилет из России до Каира от Шарм-эль-Шейх в Россию
- Питание, не входящие в программу
- Индивидуальная экскурсионная программа с русскоговорящим гидом в 5 дней во время круиза, с включенными входными билетами
- Виза Египта, оформляется по прилету, 25$ на чел
Пожелания к путешественнику
Важно! Путешествие в одиночку не возможно, если нет существующих заявок на вашу дату! Уточняйте данную информацию у организатора.
Участие гида на всем маршруте данного тура не предполагает.
Тур полностью организован и обкатан туристами не раз: трансферы, проживание, внутренние перелеты, экскурсии с русскоговорящими гидами (индивидуальные и групповые). В назначенном месте и времени вас забирают/отвозят/привозят/сопровождают/ гиды-организаторы, встречая с табличкой в руках. Вам лишь остается следовать программе по личному путеводителю, который составляется для каждого индивидуально. Все документы бронирования турист получает с курьером по его адресу, за 4 дня до начала тура. Так же они дублируются на эл почту.
