2 день

Каир, Александрия или вечерняя столица

Свободный день в городе.

По желанию, дополнительная индивидуальная экскурсия в Александрию на 10 часов с обедом.

7:00 - начало экскурсии в Александрию в вашем отеле.

В 2 часах езды от Каира находиться великая Александрия. Она возродилась в Xix веке, прежде всего благодаря усилиям Мухаммада Али по модернизации Египта в целом. Он создал гавань для страны, а также канал Аль-Махмудия как средство обеспечения города пресной водой, и в качестве водного соединения с Нилом. В 1865 году была проложена железная дорога между Александрией и Каиром. Таким образом, Александрия вновь заняла первое место в Египте.

Дворец Монтаза и его сады. Примерно в 15 км к востоку от восточной гавани города Александрии находятся Королевские сады Монтаза. Построенный как летний дом для Хедива Аббаса Ii, в настоящее время дворец используется в качестве президентской резиденции и недоступен для посещений. Но зато окружающий его парк и сады открыты для посетителей. Расположенный на холме с видом на море, сад площадью 115 акров представляет собой отличное место для семейных пикников.

Крепость Кайт-бей была построена на месте одного из семи чудес света Александрийского маяка, разрушенного до основания в землетрясениях Xi-Xiii веков. Археологи доказали, что руины, использованные в строительстве крепости, действительно принадлежат маяку. Стоя на смотровой площадке и глядя на необъятные пески и бескрайнее море, омывающее Александрию, вы поймете, насколько это место пропитано историей. В форте Кайт-Бей открыт музей, в котором собраны предметы из самых различных эпох Римской и Османской империй, времен правления Наполеона и других.

Александрийский Мусейон в античные века являлся центром научной и культурной жизни Страны Фараонов. Ему же принадлежала и Александрийская библиотека одна из великих загадок Египта и всего мира. Она являлась одной из крупнейших библиотек древнего мира. Были найдены руины дочернего здания, которое называлась Серапийон, но этого крайне мало, чтобы понять, как выглядела вся Александрийская библиотека. История умалчивает, как выглядели ее главные здания, где они находились, и что с ними случилось в конечном итоге.

16:00 - окончание экскурсии в вашем отеле.

или

По желанию, дополнительная индивидуальная экскурсия в Кире Вечерняя столица с ужином на яхте и развлекательным шоу

15:00 начало экскурсии в вашем отеле.

Каирская башня величественно возвышается над прекрасным островом Гезира. Отсюда открывается самый великолепный вид на Каир. Панорама города захватывает дух, а потому уходить отсюда совсем не хочется. В ясный день с башни открывается панорама на восточную часть Каира, на пирамиды, пустыню и неспешный Нил картина действительно потрясающая. Вы посетите башню вечером, ближе к закату. В это время здесь зажигаются миллионы огоньков и город становится каким-то таинственным, загадочным, манящим.

Следующая остановка, Эль Халили древнейший и самый большой рынок на территории современной Африки, первые сведения о котором датируются эпохой раннего средневековья. На данный момент площадь, которую занимает торговый объект, уже превысила 5 тыс. кв. м. На протяжении веков рынок Аль Халили в Старом Каире был самым посещаемым местом города, где местные общались, делились последними новостями и делали покупки. Спустя столетия мало что изменилось рынок по-прежнему очень популярен, и сюда ежедневно приходит свыше 3000 человек. Достопримечательность очень популярна и у туристов иностранцы ценят это место за его колорит и неповторимую атмосферу.

Окончание вечера - круиз по Нилу на яхте с национальным шоу и ужином. Отличный способ скоротать вечер в Каире - это отправиться на круизный теплоход и совершить трех часовой круиз по Нилу, а за одно отлично поужинать, посмотреть восточные танцы и танец живота, полюбоваться шоу-Танура из разноцветных крутящихся юбок и просто отлично отдохнуть.

22:00 - окончание экскурсии в вашем отеле.

Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086