Описание тура
8 дней / 8 храмов и гробниц / 6 пирамид / 2 объекта всемирного наследия Юнеско / 2 пустыни
Согласно рейтингу 2025 всемирного туристического сайта tripadvisor:
Каир - 3 среди направлений Ближнего Востока
О Египте загадочной копилке сокровищ невообразимой археологической и культурной ценности трудно думать, не вспоминая о Сфинксе, пирамидах Гизы, Сахаре и Ниле. Вы никогда не забудете Египет вне зависимости от того, откуда вам откроются его ландшафты: с лодки, со спины верблюда или у кораллового рифа.
Знаменитый покрытыми песком гробницами, строгими пирамидами и высокими храмами фараонов, Египет пробуждает в каждом из нас исследователя. Никогда не угадаешь - вдруг Вы наткнетесь на еще одну находку, потому что именно так были сделаны многие предыдущие открытия.
Наш авторский тур состоит из 2х частей: Каир и Александрия, и тур по пустыням на западе.
Программа тура по дням
Добро Пожаловать В Африку
Прилет в Каир дневным или вечерним рейсом. Вас встретят в аэропорту, после чего - трансфер и поселение в отель
Знакомство С Каиром
Музей
Путешествие в Египет нельзя считать полноценным без посещения Египетского музея в Каире. В музее хранится свыше 120 000 экспонатов, относящихся к разным периодам истории Древнего Египта. Мумии, саркофаги, керамические изделия, ювелирные украшения и, естественно, сокровища Тутанхамона.
Коптский Каир
Переезжаем на Юг города и посетим христианскую часть города. Мы посетим все самые важные церкви этого квартала.
В том же районе отобедаем в местном ресторанчике.
Исламский Каир
Переезжаем на восток Каира и начнем пешую прогулку по исламской части с красивейших ворот - входа в Старый город. Пройдем по главной улице исламского Каира и пройдем сквозь старый арабский базар, который словно существует вне времени.
Хозяева магазинов зазывают к своим прилавкам, вокруг аромат специй, азартная, шумная торговля и множество ценных вещей, выставленных на продажу в бесконечных переулках.
Пирамиды На Любой Вкус
Первая пирамида
Вы думали что пирамид всего 3? Это не так.,После 40 минут переезда мы увидим самую древнюю пирамиду, которая знаменует важную веху процесса эволюции пирамид. Пирамида считается древнейшей в мире сохранившейся крупной каменной архитектурной постройкой.
Еще 2 пирамиды
После этого недолгий переезд, и посетим изогнутую и розовую пирамиды в королевском некрополе, расположенном в пустыне на западном берегу Нила. В любую из этих пирамид можно будет осуществить спуск внутрь.
Плато Гиза
Возвращаемся в Гизу на великие пирамиды: Хеопса, Хефрена и Микерина. Также вы сможете вблизи рассмотреть Сфинкса - легендарного стража, стоящего у огромного погребального комплекса.
Вечером возвращаемся в отель
Две Пустыни
Сегодня мы начинаем 3х-дневный тур в пустыню Сахара. Для начала, переезд из Каира с 7 утра в оазис, длительностью 4-5 часов.
Черная пустыня
Затем нас ждет обед по прибытии и мы начнем тур с посещения следующих достопримечательностей: Черная пустыня, Черная гора, Горячий источник, Хрустальная гора.
Свое имя Черная пустыня получила из-за размыва горных пород, покрывших пустыню слоем черной каменной пыли и камней. Ближе к окончанию Черной пустыни находятся черные вулканические холмы, давным-давно извергшие темный вулканический материал, называемый долерит, из которого и состоят черные камни.
Белая пустыня
Затем мы отправимся на бездорожье, чтобы посетить: регион Агапат, Розу пустыни, Песчаные дюны, Старую Белую Пустыню, Новую Белую Пустыню, где мы будем наблюдать закат.
По количеству неземных скальных образований, высеченных ветром в виде огромных грибов или булыжников с Белой пустыней не сравнится ни одна пустыня мира.
Вечером - ужин с барбекю, кемпинг в пустыне. Спим в палатках со спальниками и одеялами.
День В Пустыне
После завтрака Вы продолжите путь по бездорожью пустыни, чтобы посетить:
- Панораму пустынь
- Перфорированную гору
- Вас ждет Сэндбординг
- Песчаные дюны Карауин
- Долина песка
- Волшебный источник
- Гробницы римских мумий
Затем обед в Белой пустыне. Немного отдохнем, после этого возвращаетесь к кемпингу через самые красивые места Белой пустыни. Вечером снова костер, обед и ночевка в белой пустыне.
Из Пустыни К Нилу
Оазис в пустыне
После завтрака в пустыне - едете на источники, затем в оазис, обед, затем возвращение в Каир и поселение в отеле на 1 последнюю ночь.
Античная Александрия
Рано утром мы начинаем нашу поездку в Александрию (это занимает 2,5 часа) в город, основанный Александром Македонским.
Мы посетим катакомбы - крупнейшее и самое важное место захоронение в Египте, восходящее к греко-римскому периоду.
Затем - колонна Помпея с греко-римскими руинами в этом районе, а завершится наш тур возле цитадели Каит Бей и обедом в рыбном ресторане. Вечером возвращаемся в Каир
Варианты проживания
2-x местный номер
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание (2х-местное) в отелях с бесплатным wifi и кондиционером
- Завтраки
- Обеды во время экскурсий в Каире и Александрии
- Полное питание во время тура в пустыню
- Вся транспортировка и трансферы по маршруту
- Входные билеты в достопримечательности по программе
- Трехдневное сафари в пустыню
- Экскурсия в Александрию
- Экскурсия к пирамидам
- Экскурсия по Каиру
- Фото и видео-отчеты о поездке
- Подбор авиабилетов и другие консультации
Что не входит в цену
- Авиабилеты в Каир и из Каира
- Ужины в Каире
О чём нужно знать до поездки
Я еду один/одна. С кем я буду ночевать?
Живём по 2 человека в комнате, делимся по половому признаку или по внутренним симпатиям.
Справлюсь ли я с этим физически?
Да. В этом путешествии нет мероприятий, требующих специальной подготовки или особых физических навыков. Но в некоторых локациях запланирован небольшой хайкинг/прогулка.
Пожелания к путешественнику
- Огромная просьба иметь не более 1 чемодана на человека
- С собой необходимо иметь туристическую страховку, покрывающую и Ковид.