Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Дахаба

Плавание с дельфинами (15 минут)

Плавание с дельфинами. Необходимо взять с собой: купальные принадлежности, полотенце, воду

Плавание с дельфинами. Необходимо взять с собой: купальные принадлежности, полотенце, воду.
Плавание с дельфинами (15 минут)
Плавание с дельфинами (15 минут)
Плавание с дельфинами (15 минут)
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Чем за 48 часов до наступления даты экскурсии

Описание

Плавание с дельфинами - это уникальная возможность зарядиться положительными эмоциями!

Такая терапия понравится каждому - и взрослому, и ребенку любого возраста, который хорошо самостоятельно держится на воде и умеет плавать без круга и нарукавников.

Важно! Точное время выезда и номер автобуса будут сообщены по WhatsApp или Viber накануне дня выезда (сообщением или звонком диспетчера). Просим указывать действительный номер телефона и держать его включенным, как минимум, за 24 часа до запланированного времени выезда.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер от/до отеля. Плавание с дельфинами 15 минут
Что не входит
  • Фото и видео материалы (приобретаются по желанию). Шоу дельфинов
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 09:00
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

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