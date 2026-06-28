Индивидуальная
до 9 чел.
Лучший выборПирамиды Гизы, Египетский музей и старый Каир - из Дахаба
Прикоснуться к вечности за один день
Начало: У вашего отеля
10 авг в 02:00
11 авг в 02:00
от $720 за всё до 9 чел.
Групповая
Из Дахаба в древнюю Петру - групповая экскурсия к сокровищу Иордании
Уникальная групповая экскурсия из Дахаба в Петру. Узнайте историю набатеев, посетите ущелье Сик и Эль-Хазне, насладитесь обедом в Иордании
Начало: На бензозаправке Take5 на въезде в Дахаб
Расписание: в понедельник, среду и субботу в 03:00
10 авг в 03:00
12 авг в 03:00
$296 за человека
Индивидуальная
до 10 чел.
Летим в Каир! Индивидуальная экскурсия из Дахаба
Откройте для себя величие Каира без долгих поездок! За час вы окажетесь в столице Египта, чтобы увидеть пирамиды, Сфинкса и другие сокровища
Начало: В вашем отеле
Завтра в 05:30
10 авг в 04:30
от $995 за всё до 2 чел.
Групповая
Гора Моисея и монастырь Святой Екатерины: групповая поездка из Дахаба
Встретить рассвет на священной вершине и посетить действующий монастырь 6 века
Начало: На въезде в Дахаб от бензозаправки Take5
Расписание: в среду, пятницу и воскресенье в 23:00
Завтра в 23:00
12 авг в 23:00
$30 за человека
Индивидуальная
до 3 чел.
Индивидуальная экскурсия из Дахаба на гору Моисея и к монастырю святой Екатерины
Погрузитесь в атмосферу древних библейских событий, восходя на гору Синай и исследуя монастырь святой Екатерины
Завтра в 21:00
10 авг в 21:00
от $450 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
По Шарм-эль-Шейху: вдоль и поперёк (из Дахаба)
Детальное знакомство с городом - в утреннее или вечернее время
Начало: У заправки на въезде в Дахаб
11 авг в 09:00
15 авг в 09:00
от $300 за всё до 4 чел.
Групповая
Роскошный круиз + сноркелинг с обедом «шведский стол»
Начало: Саут Синаи Гавернорейт 8771301, Египет
Расписание: Ежедневно в 09:30
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
$45 за человека
Индивидуальная
до 10 чел.
Обзорная экскурсия по Шарм-эль-Шейху из Дахаба
Начало: Ваш отель в Дахабе
Расписание: По понедельникам, средам, субботам в 8:00 или 15:00
$230 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Индивидуальная экскурсия из Дахаба на гору Моисея и к монастырю святой Екатерины
Начало: Отель размещения
Расписание: В указанные дни в 22:30
Сегодня в 20:30
Завтра в 20:30
$470 за всё до 3 чел.
Групповая
Иордания: древний город Петра из Дахаба (русскоговорящий гид)
Начало: Бензозаправка Тейк5 на въезде в Дахаб
10 авг в 03:00
12 авг в 03:00
$310 за человека
Групповая
Гора Моисея и монастырь Святой Екатерины
Начало: Бензозаправка Тейк5 на въезде в Дахаб около 23-00
Расписание: В указанные дни около 23:00
Завтра в 23:00
12 авг в 23:00
$30 за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Дахаба - на богослужение в монастыре Святой Екатерины
Поклониться мощам великомученицы, древним иконам и ветхозаветным святыням
Начало: У вашего отеля
10 авг в 01:00
14 авг в 01:00
от $450 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 2 чел.
Из Дахаба в Луксор - на самолёте (всё включено)
Быстро добраться до столицы Древнего Египта и исследовать "Город живых" и "Город мёртвых"
Начало: У вашего отеля
10 авг в 08:30
11 авг в 08:30
от $1050 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Дахаба - в монастырь Святой Екатерины с подъёмом на гору Моисея
Провести вечер среди бедуинов, встретить закат на горе Моисея и посетить священные места
Начало: У вашего места проживания
10 авг в 08:00
12 авг в 08:00
от $455 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Тайны Мемфиса и Саккары
Начало: Ваш отель в Дахабе
Расписание: Ежедневно в 01:00
Завтра в 01:00
10 авг в 01:00
$600 за всё до 10 чел.
Групповая
Из Дахаба в Израиль: Мёртвое море, Иерусалим, Вифлеем
Начало: Автобус забирает туристов от заправочной станции
Расписание: В указанные дни в 23:30
10 авг в 23:00
13 авг в 23:00
$243 за человека
Индивидуальная
до 10 чел.
Монастырь Святой Екатерины и цветной каньон Салама
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно, кроме пятницы, воскресенья и церковных праздников в 07:30
10 авг в 07:30
11 авг в 07:30
$330 за всё до 10 чел.
Групповая
Древний город Петра из Дахаба: таинственные скалы и история
Начало: Ваш отель в г. Дахаб, мухафаза Южный Синай
$315 за человека
Последние отзывы на экскурсии
А
очень хорошоя экскурсия, прекрасная организация. я в восторге
+3
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Ш
Всё было отлично! Бедуину-проводнику Махди и гиду - отдельная благодарность!
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Ш
Просто великолепное путешествие с несравненными впечатлениями,очень понравилось абсолютно все,блестящая программа с как мне кажется лучше логистикой в таком перенаселённом городе,как
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С
Всем привет и привет Махмуду и его потрясающей команде. Вчера они погрузили нас с супругой на день в историю древнего
+6
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Р
Хочу поблагодарить организаторов экскурсии за воплощение своей многолетней мечты! Петра невероятная!
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М
Поездка понравилась, гид был хорошим (только имя забыла), хорошо по-русски говорил, шутил и много фактов рассказывал, помогал в поездке.
От поездки
От поездки
+5
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М
В целом поездка понравилась. Мы ранее поднимались на вулкан в другой стране, поэтому решились на этот подъем. Сложновато, да, идёшь
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А
Экскурсия понравилась, но нет трансфера от отеля в Дахабе до точки сбора и посадки в автобус. С учётом ночного времени
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Д
Отличный способ узнать город и прочувствовать его атмосферу!
За один день мы успели увидеть самые яркие и самобытные уголки города, побывать
За один день мы успели увидеть самые яркие и самобытные уголки города, побывать
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Е
Прекрасная экскурсия. Очень понравилось 👍. Позновательно, ёмко. Были группой 4 человека!
Наталья, прекрасный экскурсовод
Наталья, прекрасный экскурсовод
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Всего 37 отзывов в Дахабе
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Ответы на вопросы от путешественников по Дахабу
Самые популярные экскурсии в Дахабе
В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 18:
- Пирамиды Гизы, Египетский музей и старый Каир - из Дахаба;
- Из Дахаба в древнюю Петру - групповая экскурсия к сокровищу Иордании;
- Летим в Каир! Индивидуальная экскурсия из Дахаба;
- Гора Моисея и монастырь Святой Екатерины: групповая поездка из Дахаба;
- Индивидуальная экскурсия из Дахаба на гору Моисея и к монастырю святой Екатерины.
Что посмотреть в Дахабе
3 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в августе:
Сколько стоит экскурсия по Дахабу в августе 2026
Сейчас в Дахабе можно забронировать 18 экскурсий и билетов от 30 до 1050. Туристы уже оставили гидам 37 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.73 из 5
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