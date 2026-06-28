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Египта. Итак, давайте по порядку.



Бронирование на Tripster и много-много моих вопросов перед внесением залога. У меня было много вопросов по деталям. Кто меня где встретит, как мы найдём друг друга в аэропорту, учитывая, что сим-карта и интернет в чужой стране могут работать нестабильно. Махмуд лично ответил на все мои вопросы до предоплаты, не оставив меня в неведении. Спасибо ему за это, люблю быть информированным. Кстати, он сделал это на отличном русском языке. Далее мы договорились о предоплате, часть из которой была через Tripster, а часть можно сделать рублями с рублевых карт. Это немаловажно для "руссо-туристо", когда запас наличной валюты бывает ограничен. Предоплата пошла на бронь авиабилетов и подготовку. В общем, никакого страха делать предоплату не было. Далее нужно было скинуть фото загран-паспортов, по ним на нас были забронированы билеты на самолёт Шарм-Каир утром и обратно вечером того же дня. Самому ничего делать было не нужно, всё сделал Махмуд. Сразу же было уточнено у нас о наличии визы Египта, которая стоит $30 на каждого. Когда вы прилетаете в Шарм Эль Шейх вы можете не покупать такую визу, а ограничиться бесплатным штампом, позволяющим находиться на территории Синайского полуострова. Но с таким штампом полететь в Каир вы не сможете. Мы знали это и сразу купили полноценную египетскую визу, так как хотели на пирамиды. Если же у вас виза не куплена, то Махмуд и его команда помогут ее приобрести перед полетом в Каир, но это займет лишнее время в аэропорту (думаю, что не больше 15-20 минут).



Кстати, немаловажный факт о профессионализме Махмуда, то что мы бронировали экскурсию буквально за один день. В воскресенье списались, а в понедельник рано утром уже мчали изучать всемирное культурное наследие.



В общем, после оплаты нам ещё раз скинули все дополнительные инструкции, бронь на билеты. Сказали, что утром в 4 часа с нами свяжется водитель, который нас повезет в аэропорт. Приехал вежливый водитель на чистом и комфортном авто. Водитель довольно хорошо говорит на русском, вкупе с нашим сносным английским мы легко могли друг друга понять. Проболтали всю дорогу. Расспрашивали его о Египте, о туризме и туристах и многом другом. В аэропорту нам осталось только пройти регистрацию на наш рейс и ждать вылета. Час перелета прошел незаметно. Вроде только набрали высоту, как уже началось снижение.



После приземления мы получили сообщение от нашего экскурсовода-историка Khaled, который встретил нас на выходе из аэропорта и провел с нами весь день. Кроме него с нами был водитель, который бережно и аккуратно возил нас на новом комфортабельном автомобиле по каирскому хаотичному трафику.



Khaled тоже отлично говорит на русском и действительно очень хорошо знает историю. Потрясающий и умнейший человек. Как выяснилось потом, чтобы стать лицензированным гидом в Египте нужно очень много учиться и получить много лицензий. У нашего гида несколько высших образований и огромный опыт работы (кажется 26 лет). Египет вообще очень бережно относится к туристам и делает все, чтобы гостям было комфортно и безопасно.



Экскурсии начались ещё в машине по дороге к 1 локации. Khaled рассказал о Каире, о зданиях, которые мы проезжали. О населении страны и города. Было очень познавательно. Незаметно мы доехали из аэропорта к первой локации - Старому музею. Там хранится много статуй, саркофагов и прочих вещей, которым по 3-4 тыс лет. Разумеется, чтобы все посмотреть и обо всем послушать нам бы потребовалась неделя минимум, поэтому остановились только на десятке самых важных экспонатов. О каждом гид рассказывал очень подробно и интересно. Нам очень понравилось. Для обзорной экскурсии 10 из 10.



После музея нам было организовано катание по Нилу на лодке под аутентичную египетскую музыку. Большое моторное судно и вы только вдвоем + гид и капитан судна без других туристов. Очень атмосферно.



Затем нас вновь подобрал наш водитель и мы поехали к пирамидам. Гид - опытный человек и сразу посоветовал лучшие обзорные места. Рекомендовал не идти туда пешком, а прокатиться на верблюдах. Сразу же сказал о стоимости и ни к чему не принуждал:"Если не хотите, можете не платить никому и сами осмотреть, но если захотите, то предоставлю вам самого лучшего товарища, который возит туристов на верблюдах". Цена за 30 минут на верблюде по $15 с человека. (10 минут едем на обзорную точку, 10 минут фотографируемся и нас может пофотографировать наш погонщик верблюдов на фоне пирамид, 10 минут едем обратно на стоянку). Цены устанавливае государство. Мы с радостью согласились и наш гид сразу же позвонил лучшему погонщику и забронировал для нас место. А ещё помог нам разменять деньги на мелкие. Погонщик действительно очень хороший, все объяснил, спокойно провел нас на спинах животных на точку, сделал красивые фото на наш телефон. Он также достаточно неплохо говорит по-русски.



По возвращении мы ещё немного изучили с гидом пирамиды. Он рекомендовал не заходить в пирамиду Хеопса за деньги, так как там нет ничего особенного: просто низкий коридор и пустая комната. Вместо этого он нас провел в бесплатную более маленькую пирамиду одной из жен фараона и в усыпальницу одного из помощников фараона. Рассказал историю о владельцах и любопытные факты о пирамидах. Далее дал нам свободное время погулять и мы поехали на нашем авто на сфинкса. Там тоже послушали интересный рассказ и пофотографировались.



После сфинкса мы поехали на обед, по пути Khaled заехал к своему товарищу и нас бесплатно угостили освежающим прохладным соком манго. Затем обед в ресторане на крыше с видом на пирамиды. Все это входило в стоимость тура. Несколько блюд, порции такие, что мы едва съели половину. Мы спокойно поели и на этом историческая часть была окончена. Оставалось ещё некоторое время до самолёта и мы решили докупить экскурсию по древней Каирской улице с большим количеством мечетей и восточным базаром. Там мы гуляли ещё больше часа, слушали интересные рассказы гида о султанах и правителях Египта другой эпохи, зашли в настоящую историческую мечеть. Египет - удивительная страна с поистине уникальным историческим наследием.



На этом день был окончен и нас отвезли в аэропорт. Мы тепло попрощались с нашим гидом и пошли на рейс. По прилёту в Шарм Эль Шейх нас встретил сам Махмуд и отвёз в Дахаб к нашему отелю. По дороге мы тоже отлично пообщались. Очень хороший собеседник, профессионал своего дела и прекрасный человек. Кстати, окончил магистратуру в направлении "Туризм" в России.



Что в итоге. Нам все очень понравилось. Мы каждую минуту в сопровождении команды Махмуда чувствовали себя дорогими гостями, комфортно и безопасно. Мы прониклись историей и культурой этой удивительной страны как периода фараонов, так и периода султанов. Мы узнали много нового и увезем с собой прекрасные впечатления.

Спасибо вам за такой туристический продукт. Махмуду за организацию, сопровождение и заботу, Халеду за интереснейшие экскурсии, беседы и настроение, а так же за рекомендации во время тура, водителям за комфортное вождение и сервис. Вы потрясающие. Буду вас всем рекомендовать на 100%