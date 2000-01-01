Все экскурсии в Дахабе
Экскурсии на русском языке 🇷🇺 в Дахабе – доступно 4 экскурсии на 2021 год, цены от €13. Экскурсии проводятся местными гидами на русском языке, которые знают о Дахабе почти всё. Сегодня можно забронировать экскурсии в Египте на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь
Индивидуальная экскурсия
8ч
€550
за 1-6 чел.
Радужный Синай: путешествие по дикой бедуинской земле
Открыть многообразие текстур, красок и историй пустыни с русским гидом-краеведом
3ч
€13
за 1 чел.
Путешествие по Дахабу: вводная для новичков
Познакомиться с колоритным городом дайверов и виндсерферов
ежедневно в 14:00 и 17:30
9ч
€63
за 1 чел.
Чудеса и загадки Синайской пустыни
Отправиться навстречу дюнам, радужным скалам и древней истории мира
во вторник и четверг в 09:00 и 18:00
Индивидуальная экскурсия
13ч
€350
за 1-10 чел.
Монастырь Святой Екатерины и гора Моисея за 1 день
Посетить старинный монастырь, подняться на легендарную гору и погрузиться в духовную историю Синая