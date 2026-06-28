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Экскурсии в Дахабе

Найдено 18 экскурсий в Дахабе, цены от $30. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь 2026 г.
Пирамиды Гизы, Египетский музей и старый Каир - из Дахаба
На автобусе
13 часов
2 отзыва
Индивидуальная
до 9 чел.
Лучший выбор
Пирамиды Гизы, Египетский музей и старый Каир - из Дахаба
Прикоснуться к вечности за один день
Начало: У вашего отеля
10 авг в 02:00
11 авг в 02:00
от $720 за всё до 9 чел.
Из Дахаба в древнюю Петру - групповая экскурсия к сокровищу Иордании
На автобусе
13 часов
11 отзывов
Групповая
Из Дахаба в древнюю Петру - групповая экскурсия к сокровищу Иордании
Уникальная групповая экскурсия из Дахаба в Петру. Узнайте историю набатеев, посетите ущелье Сик и Эль-Хазне, насладитесь обедом в Иордании
Начало: На бензозаправке Take5 на въезде в Дахаб
Расписание: в понедельник, среду и субботу в 03:00
10 авг в 03:00
12 авг в 03:00
$296 за человека
Летим в Каир! Индивидуальная экскурсия из Дахаба
На микроавтобусе
13 часов
5 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Летим в Каир! Индивидуальная экскурсия из Дахаба
Откройте для себя величие Каира без долгих поездок! За час вы окажетесь в столице Египта, чтобы увидеть пирамиды, Сфинкса и другие сокровища
Начало: В вашем отеле
Завтра в 05:30
10 авг в 04:30
от $995 за всё до 2 чел.
Гора Моисея и монастырь Святой Екатерины: групповая поездка из Дахаба
На автобусе
13 часов
4 отзыва
Групповая
Гора Моисея и монастырь Святой Екатерины: групповая поездка из Дахаба
Встретить рассвет на священной вершине и посетить действующий монастырь 6 века
Начало: На въезде в Дахаб от бензозаправки Take5
Расписание: в среду, пятницу и воскресенье в 23:00
Завтра в 23:00
12 авг в 23:00
$30 за человека
Индивидуальная экскурсия из Дахаба на гору Моисея и к монастырю святой Екатерины
На автобусе
12 часов
4 отзыва
Индивидуальная
до 3 чел.
Индивидуальная экскурсия из Дахаба на гору Моисея и к монастырю святой Екатерины
Погрузитесь в атмосферу древних библейских событий, восходя на гору Синай и исследуя монастырь святой Екатерины
Завтра в 21:00
10 авг в 21:00
от $450 за всё до 3 чел.
По Шарм-эль-Шейху: вдоль и поперёк (из Дахаба)
На машине
4 часа
2 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
По Шарм-эль-Шейху: вдоль и поперёк (из Дахаба)
Детальное знакомство с городом - в утреннее или вечернее время
Начало: У заправки на въезде в Дахаб
11 авг в 09:00
15 авг в 09:00
от $300 за всё до 4 чел.
Роскошный круиз + сноркелинг с обедом «шведский стол»
Круизы
4.5 часа
1 отзыв
Групповая
Роскошный круиз + сноркелинг с обедом «шведский стол»
Начало: Саут Синаи Гавернорейт 8771301, Египет
Расписание: Ежедневно в 09:30
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
$45 за человека
Обзорная экскурсия по Шарм-эль-Шейху из Дахаба
Пешая
На микроавтобусе
6 часов
1 отзыв
Индивидуальная
до 10 чел.
Обзорная экскурсия по Шарм-эль-Шейху из Дахаба
Начало: Ваш отель в Дахабе
Расписание: По понедельникам, средам, субботам в 8:00 или 15:00
$230 за всё до 10 чел.
Индивидуальная экскурсия из Дахаба на гору Моисея и к монастырю святой Екатерины
На автобусе
12 часов
1 отзыв
Индивидуальная
до 3 чел.
Индивидуальная экскурсия из Дахаба на гору Моисея и к монастырю святой Екатерины
Начало: Отель размещения
Расписание: В указанные дни в 22:30
Сегодня в 20:30
Завтра в 20:30
$470 за всё до 3 чел.
Иордания: древний город Петра из Дахаба (русскоговорящий гид)
На автобусе
20 часов
1 отзыв
Групповая
Иордания: древний город Петра из Дахаба (русскоговорящий гид)
Начало: Бензозаправка Тейк5 на въезде в Дахаб
10 авг в 03:00
12 авг в 03:00
$310 за человека
Гора Моисея и монастырь Святой Екатерины
На автобусе
15 часов
5 отзывов
Групповая
Гора Моисея и монастырь Святой Екатерины
Начало: Бензозаправка Тейк5 на въезде в Дахаб около 23-00
Расписание: В указанные дни около 23:00
Завтра в 23:00
12 авг в 23:00
$30 за человека
Из Дахаба - на богослужение в монастыре Святой Екатерины
На автобусе
10 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Дахаба - на богослужение в монастыре Святой Екатерины
Поклониться мощам великомученицы, древним иконам и ветхозаветным святыням
Начало: У вашего отеля
10 авг в 01:00
14 авг в 01:00
от $450 за всё до 4 чел.
Из Дахаба в Луксор - на самолёте (всё включено)
Полеты на самолетах
12 часов
Индивидуальная
до 2 чел.
Из Дахаба в Луксор - на самолёте (всё включено)
Быстро добраться до столицы Древнего Египта и исследовать "Город живых" и "Город мёртвых"
Начало: У вашего отеля
10 авг в 08:30
11 авг в 08:30
от $1050 за всё до 2 чел.
Из Дахаба - в монастырь Святой Екатерины с подъёмом на гору Моисея
На машине
13 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Дахаба - в монастырь Святой Екатерины с подъёмом на гору Моисея
Провести вечер среди бедуинов, встретить закат на горе Моисея и посетить священные места
Начало: У вашего места проживания
10 авг в 08:00
12 авг в 08:00
от $455 за всё до 4 чел.
Тайны Мемфиса и Саккары
20 часов
Индивидуальная
до 10 чел.
Тайны Мемфиса и Саккары
Начало: Ваш отель в Дахабе
Расписание: Ежедневно в 01:00
Завтра в 01:00
10 авг в 01:00
$600 за всё до 10 чел.
Из Дахаба в Израиль: Мёртвое море, Иерусалим, Вифлеем
На автобусе
20 часов
Групповая
Из Дахаба в Израиль: Мёртвое море, Иерусалим, Вифлеем
Начало: Автобус забирает туристов от заправочной станции
Расписание: В указанные дни в 23:30
10 авг в 23:00
13 авг в 23:00
$243 за человека
Монастырь Святой Екатерины и цветной каньон Салама
12 часов
Индивидуальная
до 10 чел.
Монастырь Святой Екатерины и цветной каньон Салама
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно, кроме пятницы, воскресенья и церковных праздников в 07:30
10 авг в 07:30
11 авг в 07:30
$330 за всё до 10 чел.
Древний город Петра из Дахаба: таинственные скалы и история
Пешая
На автобусе
22 часа
Групповая
Древний город Петра из Дахаба: таинственные скалы и история
Начало: Ваш отель в г. Дахаб, мухафаза Южный Синай
$315 за человека

Последние отзывы на экскурсии

А
Из Дахаба в древнюю Петру - групповая экскурсия к сокровищу Иордании
очень хорошоя экскурсия, прекрасная организация. я в восторге
очень хорошоя экскурсия, прекрасная организация. я в восторге
очень хорошоя экскурсия, прекрасная организация. я в восторге
очень хорошоя экскурсия, прекрасная организация. я в восторге
очень хорошоя экскурсия, прекрасная организация. я в восторге+3
очень хорошоя экскурсия, прекрасная организация. я в восторге
очень хорошоя экскурсия, прекрасная организация. я в восторге
очень хорошоя экскурсия, прекрасная организация. я в восторге
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Ш
Индивидуальная экскурсия из Дахаба на гору Моисея и к монастырю святой Екатерины
Всё было отлично! Бедуину-проводнику Махди и гиду - отдельная благодарность!
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Ш
Летим в Каир! Индивидуальная экскурсия из Дахаба
Просто великолепное путешествие с несравненными впечатлениями,очень понравилось абсолютно все,блестящая программа с как мне кажется лучше логистикой в таком перенаселённом городе,как
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Каир. Однозначно лучшая экскурсия в моей жизни,конечно,это во-многом заслуга именно экскурсовожа Петра,это был невероятный опыт,который мне запомнится навсегда. Сама экскурсия была невероятно комфортной,всегда спрашивали всё ли у нас хорошо,как наше настроение,Пётр много шутил и веселил. Спасибо организатору - Мухамеду! И низкий поклон за блестящее провождение - Петру!

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С
Летим в Каир! Индивидуальная экскурсия из Дахаба
Всем привет и привет Махмуду и его потрясающей команде. Вчера они погрузили нас с супругой на день в историю древнего
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Египта. Итак, давайте по порядку.

Бронирование на Tripster и много-много моих вопросов перед внесением залога. У меня было много вопросов по деталям. Кто меня где встретит, как мы найдём друг друга в аэропорту, учитывая, что сим-карта и интернет в чужой стране могут работать нестабильно. Махмуд лично ответил на все мои вопросы до предоплаты, не оставив меня в неведении. Спасибо ему за это, люблю быть информированным. Кстати, он сделал это на отличном русском языке. Далее мы договорились о предоплате, часть из которой была через Tripster, а часть можно сделать рублями с рублевых карт. Это немаловажно для "руссо-туристо", когда запас наличной валюты бывает ограничен. Предоплата пошла на бронь авиабилетов и подготовку. В общем, никакого страха делать предоплату не было. Далее нужно было скинуть фото загран-паспортов, по ним на нас были забронированы билеты на самолёт Шарм-Каир утром и обратно вечером того же дня. Самому ничего делать было не нужно, всё сделал Махмуд. Сразу же было уточнено у нас о наличии визы Египта, которая стоит $30 на каждого. Когда вы прилетаете в Шарм Эль Шейх вы можете не покупать такую визу, а ограничиться бесплатным штампом, позволяющим находиться на территории Синайского полуострова. Но с таким штампом полететь в Каир вы не сможете. Мы знали это и сразу купили полноценную египетскую визу, так как хотели на пирамиды. Если же у вас виза не куплена, то Махмуд и его команда помогут ее приобрести перед полетом в Каир, но это займет лишнее время в аэропорту (думаю, что не больше 15-20 минут).

Кстати, немаловажный факт о профессионализме Махмуда, то что мы бронировали экскурсию буквально за один день. В воскресенье списались, а в понедельник рано утром уже мчали изучать всемирное культурное наследие.

В общем, после оплаты нам ещё раз скинули все дополнительные инструкции, бронь на билеты. Сказали, что утром в 4 часа с нами свяжется водитель, который нас повезет в аэропорт. Приехал вежливый водитель на чистом и комфортном авто. Водитель довольно хорошо говорит на русском, вкупе с нашим сносным английским мы легко могли друг друга понять. Проболтали всю дорогу. Расспрашивали его о Египте, о туризме и туристах и многом другом. В аэропорту нам осталось только пройти регистрацию на наш рейс и ждать вылета. Час перелета прошел незаметно. Вроде только набрали высоту, как уже началось снижение.

После приземления мы получили сообщение от нашего экскурсовода-историка Khaled, который встретил нас на выходе из аэропорта и провел с нами весь день. Кроме него с нами был водитель, который бережно и аккуратно возил нас на новом комфортабельном автомобиле по каирскому хаотичному трафику.

Khaled тоже отлично говорит на русском и действительно очень хорошо знает историю. Потрясающий и умнейший человек. Как выяснилось потом, чтобы стать лицензированным гидом в Египте нужно очень много учиться и получить много лицензий. У нашего гида несколько высших образований и огромный опыт работы (кажется 26 лет). Египет вообще очень бережно относится к туристам и делает все, чтобы гостям было комфортно и безопасно.

Экскурсии начались ещё в машине по дороге к 1 локации. Khaled рассказал о Каире, о зданиях, которые мы проезжали. О населении страны и города. Было очень познавательно. Незаметно мы доехали из аэропорта к первой локации - Старому музею. Там хранится много статуй, саркофагов и прочих вещей, которым по 3-4 тыс лет. Разумеется, чтобы все посмотреть и обо всем послушать нам бы потребовалась неделя минимум, поэтому остановились только на десятке самых важных экспонатов. О каждом гид рассказывал очень подробно и интересно. Нам очень понравилось. Для обзорной экскурсии 10 из 10.

После музея нам было организовано катание по Нилу на лодке под аутентичную египетскую музыку. Большое моторное судно и вы только вдвоем + гид и капитан судна без других туристов. Очень атмосферно.

Затем нас вновь подобрал наш водитель и мы поехали к пирамидам. Гид - опытный человек и сразу посоветовал лучшие обзорные места. Рекомендовал не идти туда пешком, а прокатиться на верблюдах. Сразу же сказал о стоимости и ни к чему не принуждал:"Если не хотите, можете не платить никому и сами осмотреть, но если захотите, то предоставлю вам самого лучшего товарища, который возит туристов на верблюдах". Цена за 30 минут на верблюде по $15 с человека. (10 минут едем на обзорную точку, 10 минут фотографируемся и нас может пофотографировать наш погонщик верблюдов на фоне пирамид, 10 минут едем обратно на стоянку). Цены устанавливае государство. Мы с радостью согласились и наш гид сразу же позвонил лучшему погонщику и забронировал для нас место. А ещё помог нам разменять деньги на мелкие. Погонщик действительно очень хороший, все объяснил, спокойно провел нас на спинах животных на точку, сделал красивые фото на наш телефон. Он также достаточно неплохо говорит по-русски.

По возвращении мы ещё немного изучили с гидом пирамиды. Он рекомендовал не заходить в пирамиду Хеопса за деньги, так как там нет ничего особенного: просто низкий коридор и пустая комната. Вместо этого он нас провел в бесплатную более маленькую пирамиду одной из жен фараона и в усыпальницу одного из помощников фараона. Рассказал историю о владельцах и любопытные факты о пирамидах. Далее дал нам свободное время погулять и мы поехали на нашем авто на сфинкса. Там тоже послушали интересный рассказ и пофотографировались.

После сфинкса мы поехали на обед, по пути Khaled заехал к своему товарищу и нас бесплатно угостили освежающим прохладным соком манго. Затем обед в ресторане на крыше с видом на пирамиды. Все это входило в стоимость тура. Несколько блюд, порции такие, что мы едва съели половину. Мы спокойно поели и на этом историческая часть была окончена. Оставалось ещё некоторое время до самолёта и мы решили докупить экскурсию по древней Каирской улице с большим количеством мечетей и восточным базаром. Там мы гуляли ещё больше часа, слушали интересные рассказы гида о султанах и правителях Египта другой эпохи, зашли в настоящую историческую мечеть. Египет - удивительная страна с поистине уникальным историческим наследием.

На этом день был окончен и нас отвезли в аэропорт. Мы тепло попрощались с нашим гидом и пошли на рейс. По прилёту в Шарм Эль Шейх нас встретил сам Махмуд и отвёз в Дахаб к нашему отелю. По дороге мы тоже отлично пообщались. Очень хороший собеседник, профессионал своего дела и прекрасный человек. Кстати, окончил магистратуру в направлении "Туризм" в России.

Что в итоге. Нам все очень понравилось. Мы каждую минуту в сопровождении команды Махмуда чувствовали себя дорогими гостями, комфортно и безопасно. Мы прониклись историей и культурой этой удивительной страны как периода фараонов, так и периода султанов. Мы узнали много нового и увезем с собой прекрасные впечатления.
Спасибо вам за такой туристический продукт. Махмуду за организацию, сопровождение и заботу, Халеду за интереснейшие экскурсии, беседы и настроение, а так же за рекомендации во время тура, водителям за комфортное вождение и сервис. Вы потрясающие. Буду вас всем рекомендовать на 100%

Всем привет и привет Махмуду и его потрясающей команде. Вчера они погрузили нас с супругой на
Всем привет и привет Махмуду и его потрясающей команде. Вчера они погрузили нас с супругой на
Всем привет и привет Махмуду и его потрясающей команде. Вчера они погрузили нас с супругой на
Всем привет и привет Махмуду и его потрясающей команде. Вчера они погрузили нас с супругой на+6
Всем привет и привет Махмуду и его потрясающей команде. Вчера они погрузили нас с супругой на
Всем привет и привет Махмуду и его потрясающей команде. Вчера они погрузили нас с супругой на
Всем привет и привет Махмуду и его потрясающей команде. Вчера они погрузили нас с супругой на
Всем привет и привет Махмуду и его потрясающей команде. Вчера они погрузили нас с супругой на
Всем привет и привет Махмуду и его потрясающей команде. Вчера они погрузили нас с супругой на
Всем привет и привет Махмуду и его потрясающей команде. Вчера они погрузили нас с супругой на
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Р
Из Дахаба в древнюю Петру - групповая экскурсия к сокровищу Иордании
Хочу поблагодарить организаторов экскурсии за воплощение своей многолетней мечты! Петра невероятная!
Хочу поблагодарить организаторов экскурсии за воплощение своей многолетней мечты! Петра невероятная!
Хочу поблагодарить организаторов экскурсии за воплощение своей многолетней мечты! Петра невероятная!
Хочу поблагодарить организаторов экскурсии за воплощение своей многолетней мечты! Петра невероятная!
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М
Из Дахаба в древнюю Петру - групповая экскурсия к сокровищу Иордании
Поездка понравилась, гид был хорошим (только имя забыла), хорошо по-русски говорил, шутил и много фактов рассказывал, помогал в поездке.

От поездки
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нужно ожидать много переездов и быть готовыми к ним. Выезд из Дахаба у нас был в районе 3 ночи, Наталья помогла организовать трансфер до точки сбора. После общего сбора нас довезли до Табы (1,5-2 часа), после таможня, прошли довольно быстро, на пароме до Акабы (1-1,5 часа), опять таможня, но на стороне Иордании уже, долговато, а потом рассадка на автобусы (2 часа до Петры в целом). Обратно также, но на таможне в Египте очень долго, но тут ничего не поделаешь, это затягивают сами сотрудники. Рассадка на автобусы не с теми, с кем ехал из Дахаба, поэтому волноваться не стоит, на обратном пути водители спрашивали, из какого отеля и города, и рассаживали в те же автобусы.

Сама Петра красива и прекрасна. Пустынна, туристов мало, скорее всего, в связи с обстоятельствами Израиля-Ирана. Слышна сирена со стороны Израиля, но в целом было безопасно.

Переживали, что не успеем по Петре во все места сходить, да, во все не успели, нужно день точно брать на исследования, но за счет малого потока туристов, успели во многие места.

Поездка понравилась, гид был хорошим (только имя забыла), хорошо по-русски говорил, шутил и много фактов рассказывал, помогал в поездке.
Поездка понравилась, гид был хорошим (только имя забыла), хорошо по-русски говорил, шутил и много фактов рассказывал, помогал в поездке.
Поездка понравилась, гид был хорошим (только имя забыла), хорошо по-русски говорил, шутил и много фактов рассказывал, помогал в поездке.
Поездка понравилась, гид был хорошим (только имя забыла), хорошо по-русски говорил, шутил и много фактов рассказывал, помогал в поездке.+5
Поездка понравилась, гид был хорошим (только имя забыла), хорошо по-русски говорил, шутил и много фактов рассказывал, помогал в поездке.
Поездка понравилась, гид был хорошим (только имя забыла), хорошо по-русски говорил, шутил и много фактов рассказывал, помогал в поездке.
Поездка понравилась, гид был хорошим (только имя забыла), хорошо по-русски говорил, шутил и много фактов рассказывал, помогал в поездке.
Поездка понравилась, гид был хорошим (только имя забыла), хорошо по-русски говорил, шутил и много фактов рассказывал, помогал в поездке.
Поездка понравилась, гид был хорошим (только имя забыла), хорошо по-русски говорил, шутил и много фактов рассказывал, помогал в поездке.
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М
Гора Моисея и монастырь Святой Екатерины: групповая поездка из Дахаба
В целом поездка понравилась. Мы ранее поднимались на вулкан в другой стране, поэтому решились на этот подъем. Сложновато, да, идёшь
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по дороге нормально, но самые последние силы нужно оставить на подъем по 750 ступеням. Обратно, когда спускаешься, могут болеть ноги и трястись.

В приципе, если идти в своём темпе, то можно и не сильно спешить. Нас гид поторапливал, чтобы мы места удобные заняли для рассвета,а так можно и не спешить.

Мы поднимались в начале марта, было очень холодно, поэтому нужно одеваться теплее, замёрзли в кроссовках, брали одеяла за 4 доллара наверху,поэтому одевайтесь слоями и как можно теплее. Подниматься жарковато, а вот наверху люто холодно.

Очень раздражали бедуины с верблюдами. Дорога небольшая и так не разойтись, а тут со всех сторон верблюды идут, и ты поднимаешься. И бедуины навязчиво предлагают верблюда, поэтому настояюйчиво говорите "нет", если вам не нужна эта услуга.

В целом поездка понравилась. Мы ранее поднимались на вулкан в другой стране, поэтому решились на этот
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А
Из Дахаба в древнюю Петру - групповая экскурсия к сокровищу Иордании
Экскурсия понравилась, но нет трансфера от отеля в Дахабе до точки сбора и посадки в автобус. С учётом ночного времени
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- это крайне неудобно. Те, кто брал экскурсию в Шарм-эль-Шейхе оказываются в плюсе, так как каждого развозят до гостиницы. Цена на аналогичную экскурсию, про покупке в самом Дахабе ниже (экономия примерно 50$), пои этом будет организован трансфер от отеля в Дахабе.

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Д
По Шарм-эль-Шейху: вдоль и поперёк (из Дахаба)
Отличный способ узнать город и прочувствовать его атмосферу!

За один день мы успели увидеть самые яркие и самобытные уголки города, побывать
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в необычных локациях.

Особое удовольствие доставило знакомство с местной кухней — блюда были действительно вкусными и передали колорит региона.

Но больше всего понравилось то, что экскурсия проходила в комфортном для нас темпе: где хотелось — задерживались подольше, а где-то, наоборот, быстро переходили к следующей точке. Никакой спешки, никакого давления — только удовольствие и живой интерес.

Замечательный опыт, который оставил самые приятные впечатления!

Отличный способ узнать город и прочувствовать его атмосферу!
Отличный способ узнать город и прочувствовать его атмосферу!
Отличный способ узнать город и прочувствовать его атмосферу!
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Е
Обзорная экскурсия по Шарм-эль-Шейху из Дахаба
Прекрасная экскурсия. Очень понравилось 👍. Позновательно, ёмко. Были группой 4 человека!
Наталья, прекрасный экскурсовод
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Всего 37 отзывов в Дахабе

Чтобы посмотреть отзывы о конкретных экскурсиях, откройте страницы с их описанием нажав на карточку из каталога выше

Ответы на вопросы от путешественников по Дахабу

Самые популярные экскурсии в Дахабе
В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 18:
  1. Пирамиды Гизы, Египетский музей и старый Каир - из Дахаба;
  2. Из Дахаба в древнюю Петру - групповая экскурсия к сокровищу Иордании;
  3. Летим в Каир! Индивидуальная экскурсия из Дахаба;
  4. Гора Моисея и монастырь Святой Екатерины: групповая поездка из Дахаба;
  5. Индивидуальная экскурсия из Дахаба на гору Моисея и к монастырю святой Екатерины.
Что посмотреть в Дахабе
3 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в августе:
  1. Гора Моисея;
  2. Петра;
  3. Подводная пещера Голубая дыра.
Сколько стоит экскурсия по Дахабу в августе 2026
Сейчас в Дахабе можно забронировать 18 экскурсий и билетов от 30 до 1050. Туристы уже оставили гидам 37 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.73 из 5
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