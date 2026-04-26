Присоединяйтесь к незабываемому путешествию в Эль-Минью, где вас ждут древние исторические памятники, такие как гробницы Бени-Хасан, Телль-эль-Амарна и Туна-эль-Гебель.
Вы увидите уникальные росписи и рельефы, узнаете о фараоне Эхнатоне и его реформе, а также исследуете некрополь с мумифицированными животными и гробницей Петосириса. Этот тур подарит вам возможность погрузиться в богатое культурное наследие Древнего Египта.
Описание экскурсии
Исследуйте наследие Среднего царства: экскурсия по Эль-Минье Если вы ищете незабываемое путешествие в Эль-Минью, этот тур идеально вам подойдёт. Вас заберут из отеля на комфортабельном автомобиле с кондиционером, после чего вы отправитесь в увлекательное путешествие к древним историческим памятникам. Бени-Хасан Некрополь Бани Хасан представляет собой комплекс из 39 скальных гробниц, созданных для высокопоставленных чиновников и номархов. Вы увидите гробницу Хнумхотепа с изображениями охоты и приёма иностранных делегаций, а также гробницу Аменемхета, где сохранились уникальные сцены повседневной жизни. Яркие росписи и рельефы на стенах рассказывают о сельскохозяйственных работах, религиозных ритуалах и административной системе того периода. Телль-эль-Амарна Это место древней столицы Ахетатон, где вы узнаете о фараоне Эхнатоне и его радикальных религиозных преобразованиях. Город был посвящён культу бога Атона и отличался уникальной архитектурой — открытыми храмами, пропускавшими солнечный свет. В искусстве Амарнского периода появился особый стиль с реалистичными изображениями царской семьи, что отразилось в знаменитом бюсте царицы Нефертити. Туна-эль-Гебель Этот археологический памятник расположен недалеко от города Эль-Минья и известен как некрополь древнего города Гермополиса, важного религиозного центра. Основные достопримечательности включают:
- Катакомбы животных — здесь захоронены миллионы мумифицированных животных, особенно ибисов и бабуинов, которые считались священными.
- Гробница Петосириса — священника IV века до н. э., с хорошо сохранившимися рельефами и надписями.
Римский некрополь с уникальными гробницами, сочетающими египетские и греко-римские стили. Туна-эль-Гебель отражает смешение культур и религиозных традиций Древнего Египта, Греции и Рима. Важная информация:.
• Римский некрополь с уникальными гробницами, сочетающими египетские и греко-римские стили. Туна-эль-Гебель отражает смешение культур и религиозных традиций Древнего Египта, Греции и Рима. Важная информация:
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Гробницы Бани Хасан
- Телль-эль-Амарна (Ахетатон)
- Туна-эль-Гебель
Что включено
- Трансфер на легковом автомобиле.
- Услуги гида
- Полицейское разрешение
- Перекус (вода, сок, закуски).
- Я проведу экскурсию или другой гид из нашей команды
Что не входит в цену
- Для групп от 6 до 9 человек, доплата за микроавтобус - 50$
- Дополнительно оплачивается обед - $15 за чел, а также входные билеты - $18 за чел. в общей сложности. В некоторых местах оплата возможна только картой
- Напитки
Где начинаем и завершаем?
Начало: Эль-Минья
Завершение: Отель
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Важная информация
- Экскурсия проводится на лимузине для 1-3 человек или микроавтобусе для 1-5 человек
- Экскурсия предполагает посещение археологических зон под открытым небом
- Рекомендуется взять с собой воду, головной убор и солнцезащитные средства
- На маршруте будет много лестниц - рассчитывайте свои силы
- Рекомендуемый возраст +12
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
