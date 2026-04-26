Исследуйте наследие Среднего царства: экскурсия по Эль-Минье Если вы ищете незабываемое путешествие в Эль-Минью, этот тур идеально вам подойдёт. Вас заберут из отеля на комфортабельном автомобиле с кондиционером, после чего вы отправитесь в увлекательное путешествие к древним историческим памятникам. Бени-Хасан Некрополь Бани Хасан представляет собой комплекс из 39 скальных гробниц, созданных для высокопоставленных чиновников и номархов. Вы увидите гробницу Хнумхотепа с изображениями охоты и приёма иностранных делегаций, а также гробницу Аменемхета, где сохранились уникальные сцены повседневной жизни. Яркие росписи и рельефы на стенах рассказывают о сельскохозяйственных работах, религиозных ритуалах и административной системе того периода. Телль-эль-Амарна Это место древней столицы Ахетатон, где вы узнаете о фараоне Эхнатоне и его радикальных религиозных преобразованиях. Город был посвящён культу бога Атона и отличался уникальной архитектурой — открытыми храмами, пропускавшими солнечный свет. В искусстве Амарнского периода появился особый стиль с реалистичными изображениями царской семьи, что отразилось в знаменитом бюсте царицы Нефертити. Туна-эль-Гебель Этот археологический памятник расположен недалеко от города Эль-Минья и известен как некрополь древнего города Гермополиса, важного религиозного центра. Основные достопримечательности включают:

Катакомбы животных — здесь захоронены миллионы мумифицированных животных, особенно ибисов и бабуинов, которые считались священными.

Гробница Петосириса — священника IV века до н. э., с хорошо сохранившимися рельефами и надписями.

Римский некрополь с уникальными гробницами, сочетающими египетские и греко-римские стили. Туна-эль-Гебель отражает смешение культур и религиозных традиций Древнего Египта, Греции и Рима. Важная информация:.

