Всё об Эз-Заказике

Полезная информация об Эз-Заказике

Что нужно знать об Эз-Заказике: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Эз-Заказике
02:1947
19 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇪🇬 Египет
Название городаЭз-Заказик
По-английскиZagazig
Столица регионаЭз-Заказик является столицей региона
Население города285 097 чел.
Часовой поясAfrica/Cairo
Средняя высота16 м. от уровня моря

Где находится Эз-Заказик на карте