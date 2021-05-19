Полезная информация об Эз-Заказике
Что нужно знать об Эз-Заказике: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Эз-Заказике
02:1947
19 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇪🇬 Египет
|Название города
|Эз-Заказик
|По-английски
|Zagazig
|Столица региона
|Эз-Заказик является столицей региона
|Население города
|285 097 чел.
|Часовой пояс
|Africa/Cairo
|Средняя высота
|16 м. от уровня моря