Полезная информация о Египте
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Флаг Египта
|Название
|Египет
|Эмодзи флаг
|🇪🇬
|Полное название
|Арабская Республика Египет
|По-английски
|Egypt
|Столица
|Каир
|Статья о стране
|Статья о Египте
|Города
|Список городов
|Фотографии
|22 фото
|Валюта
|Египетский фунт
|Площадь
|1 001 450 км²
|Население
|91 701 723 чел.
|Телефонный код
|+20
|Код ISO
|EG
|Основной домен
|.EG
|Соседние страны
|🇮🇱 Израиль🇱🇾 Ливия🇸🇩 Судан
Подробная статья
Где находится Египет на карте
О городах
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