Всё о Египте

Полезная информация о Египте

Что нужно знать о Египте: 8 статей о том, куда сходить и что посмотреть, расположение на карте, лучшие предложения по турам и отелям, поиск авиабилетов ✈️, с какими странами проходят границы️, какой валютой пользуются, а так же 83 экскурсии
Флаг Египта
Флаг Египта
НазваниеЕгипет
Эмодзи флаг🇪🇬
Полное названиеАрабская Республика Египет
По-английскиEgypt
СтолицаКаир
Статья о странеСтатья о Египте
ГородаСписок городов
Фотографии22 фото
ВалютаЕгипетский фунт
Площадь1 001 450 км²
Население91 701 723 чел.
Телефонный код+20
Код ISOEG
Основной домен.EG
Соседние страны🇮🇱 Израиль🇱🇾 Ливия🇸🇩 Судан

Подробная статья

Египет
Египет — чарующая пустыня, пирамиды и живое красное море

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Популярные экскурсии в Египте

Трансфер из аэропорта (Каир)
Трансфер из аэропорта (Каир)
$
40
за чел.
Каир
Супер мото-сафари — квадроциклы, катание на верблюдах и ужин с бедуинами
Супер мото-сафари — квадроциклы, катание на верблюдах и ужин с бедуинами
$
30
за чел.
Дух приключений и свободы ждет вас! Вы отправитесь в путешествие по пустыне на квадроциклах и верблю...
Шарм-Эль-Шейх
Каир на автобусе из Хургады
Каир на автобусе из Хургады
4.7
12 отзывов
$
57
за чел.
Каир — самый большой город на Африканском континенте. На улицах города смешались времена и эпохи. Тр...
Хургада
Добро пожаловать в Каир!
Добро пожаловать в Каир!
4.3
23 отзыва
от
150
за чел.
Большая обзорная экскурсия на авто с маршрутом по вашим интересам
Каир
Из Хургады в древний Луксор
Из Хургады в древний Луксор
4
1 отзыв
60
за чел.
Побывать в крупнейшем в мире музее под открытым небом, изучить его храмы и осознать великую историю
Хургада
Экскурсии в городах Египта

Фотографии

4000-летняя Гробница Меху
Рами Магди работает над реставрацией колесницы из гробницы Тутанхамона 
Гробница Тутанхамона
Пляж Матрух
Пляж Матрух, Египет
Египет
Египет
Египет
22

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