Описание тура
Маршрут:
Прилет: Москва - Каир
1-Прилет в Каир: встречаем в аэропорту с табличкой. В этот день вы будете уставшими, поэтому будет маленькая обзорная экскурсия по Каиру, ужин,а затем довезем вас в отель.
2-Каир город чудес
Гиза: пирамиды Хеопса, Хефреноса, Микриноса и большой Сфинкс
Гранд музей: Gem
3-обзорная экскурсия по Каиру: Самобытный Каир
Увидим крепость Саладина и мечеть Мухаммеда Али. Прогуляемся по старинному коптскому кварталу, любуясь церквями: осмотрим греческий храм Святого Георгия, церкви Девы Марии и Святых Петра и Павла.
Следующая локация с необычным названием — город мусорщиков, полюбуемся монастырём Святого Симона.
4-Древний Египет:
Саккара: ступенчатая пирамида Джосара, Серапем, пирамида тити, мастаба Кагемни
Мемфис: древняя столица и статуя Рамзеса и следующая локация — некрополь Дахшур
5-Александрия:
мечеть
Катакомбы Ком-эль-Шокафа
Александрийская библиотека снаружи
Форт Кайт-бей
6-Экскурсия в пустыню
7-Возвращение из пустыни в отель
На следующий день утром:
8-Перелет в Луксор: экскурсия по восточному берегу Нила, по городу живых:
Карнакский храм, Луксорский храм.
После экскурсии заселимся на корабль.
9-экскурсия по городу мёртвых:
Долина царей, храм Хатшепсута, поющие Колоссы Мемнона.
Корабль отправляется в 13.00 в Асуан.
10- Экскурсия в храмы Эдфу и Комомбо.
11-экскурсия в храм Абу-Симбел
12-обзорная экскурсия по Асуану:
Храм богини любви, асуанская плотина
Потом трансфер в аэропорт.
Посещаемые города:
1-Каир
2-Гиза
3-Александрия
4-Луксор
5-Асуан
Посещаемые места:
1-Гранд музей
2-Нил
3-Исламский каир
4-Улица Аль-Моаз
5-Коптский квартал
6-Висячая церковь
7-Монастырь святого Георгия победоносца
8-Пещера и колодец Иисуса
9-Синагога Бен Изра
10-Римская башня
11-пирамиды Хеопс, Хефренос, Микринос и большой Сфинкс
12-Саккара
13-загадочный Серапеум
14- пирамида тити и мастаба Кагемни
15-Черная и Белая пустыни
16-Оазис Бахария
17-Карнакский храм
18-Луксорский храм
19-Поющие колоссы Мемнона
20-Внуки фараонов, фабрика, где делают вазы и статуи из камня
21-Храм Хатшепсута
22-Долина Царей
23-Храм Абу-Симбел
24-Храм Изиды
25-Асуанская плотина
Программа тура по дням
Прилет
Встретим вас в аэропорту с табличкой и довезем вас в отель.
Экскурсия: Каир город чудес
Пирамиды в Гизе: Хеопс, Хефренос, Микринос и большой Сфинкс
Гранд музей: Gem
Каир - столица Египта. Самый важный город в Африке. Каир играл ключевую роль в истории Египта. История Каира уходит корнями за 5000 лет.
Современный Каир многогранный и многонаселенный, чтобы правильно посмотреть город вам нужен хороший профессиональный гид, который вам покажет красоту и расскажет об истории Каира. Организуем программу на самом высоком уровне: комфортабельный трансфер,опытный гид.
Предлагаем вам уникальное погружение в мир древнеегипетской цивилизации. Вас сопровождает русскоязычный гид - египтолог, который вам расскажет об истории древнего Египта. Всё будет организовано на высшем уровне.
В нашу программу входит посещение пирамид в гизе и Gem за один день. Мы вас влюбим в эту великую цивилизацию. Музей находится буквально в 2 км от пирамид, он представляет собой четвертую Египетскую пирамиду на плато Гизы, созданную руками внуков великих фараонов. Самый классный музей в мире, весь мир долго ждал его открытия, на конец- то музей открыт для публики. Открытие Gem - вызывает большую сенсацию по всему миру. Специально в Каир многие туристы прилетают, чтобы посмотреть этот музей.
В музее около 100 тыс экспонатов, включая 5000 экспонатов Тутанхамона и его золотые сокровища. Бесценная коллекция юного фараона уже представлена публике, можно увидеть самые разные предметы. Большой Египетский музей - подарок Египта миру. На строительство музея потратили больше 1,5 млрд долларов.
Затем, в продолжение нашего путешествия, мы отправимся к подножию величественных пирамид Гизы. Плато Гизы - самый важный некрополь в древнем Египте. Там стоят самые великие пирамиды древнего Египта, такие как: Хеопс, Хефренос, Микринос и большой Сфинкс.
Пирамида фараона Хеопса-одно из семи чудес древнего мира.
Сфинкс стоит на восточной части гизы охраняет пирамиды фараонов. Заключительным аккордом тура станет встреча со Сфинксом, хранящим ответы загадки прошлого, которые мы ищем до сих пор.
Обзорная экскурсия по Каиру: Самобытный Каир
Утром отправимся на экскурсию по Каиру и узнаем его историю от древности до наших дней. Увидим крепость Саладина и мечеть Мухаммеда Али, одну из крупнейших в столице. Прогуляемся по старинному коптскому кварталу, любуясь церквями: осмотрим греческий храм Святого Георгия, церкви Девы Марии и Святых Петра и Павла.
Следующая локация с необычным названием — город мусорщиков. Вы окажетесь в квартале, где местные занимаются сбором мусора по всем улицам, чтобы затем его переработать. Здесь полюбуемся монастырём Святого Симона — самой большой церковью в Египте и на всём Ближнем Востоке.
Осмотрим средневековый Каир, побываем на улице Эль- Моаз, а на рынке Хан-эль-Халили закупимся местными продуктами. После обеда — возвращение в отель.
Александрия-жемчужина средиземного моря
Рано утром вас забираем из отеля и поедем в Александрию, вторую столицу и культурный центр Египта. Александрия - первые ворота в Египет. Город основан в 332 году до н. э. Александром Македонским. Вторая столица Египта. Заняла особое место на протяжении истории Египта.
В древние времена Александрия была столицей Египта. И там произошли очень важные исторические события, как легенда о Клеопатре и Марке Антонии. Там находилась знаменитая Александрийская библиотека. Знаменитые учёные, философы, историки жили в этом городе. Также Птолемей построил там одно из семи чудес древнего мира Александрийский маяк.
Потом в христианский период занял особое значение. Там же находился первый христианский патриархат. В Александрию бежал коптский патриарх от преследования римлян.
Даже в исламский период мусульманские султаны уделили большое внимание к городу Александрии как к второй египетской столицы, и построили много мечетей, а также построил султан Кайт-бей в 15 веке знаменитый форт ради защиты Александрии.
В королевский период, короли Египта 18 - 19 веки, построили свои дворцы здесь. Они считали Александрию летним курортом.
Александрия - наш культурный центр. Здесь были первые артисты, музыканты, композиторы и вторая опера в мире. В Александрии встречаются Восточные искусства и европейские культуры.
Стоит посетить город, окунуться в свою историю и обязательно с хорошим гидом историком, на комфортабельном авто с хорошим кондиционером, вас сопровождает русскоязычный гид историк специалист с профильным образованием.
Проводим интересную программу по Александрии. Сначала посетим интересные исторические объекты:
1. Катакомб Ком-эль-Шокафа: римская подземная гробница 1-2 веков н. э.
Здесь увидим римские традиции в захоронении своих мёртвых и как перемешиваются древнеегипетские искусства с римскими. Как греко-римские боги и богини перемешиваются с египетскими богами и богинями.
2. Форт Кайт-бей: в 15 веке на месте Александрийского маяка султан Кайтбей повелел строить масштабный форт ради защиты города Александрии.
3. мечеть Абу аль-Аббаса аль-Мурси: главная историческая мечеть в городе Александрии, она построена в индулиссиском стиле. Внутри находятся могилы шейха Абуль-Аббасу аль-Мурси и его дети.
4. знаменитая Александрийская библиотека
5. Александрийская набережная.
После экскурсии заедем в рыбный ресторан.
После обеда вернемся в Каир.
Экскурсия в Древний Египет
Сегодня отправимся в некрополь Саккара, где были похоронены многие представители правящих династий. Посетим ступенчатую пирамиду Джосера — самую древнюю из сохранившихся! А ещё увидим мастабы — гробницы знатных вельмож — и полюбуемся росписями на стенах.
Затем спустимся в Серапеум — некрополь, где покоятся 24 огромных саркофага из мрамора, базальта и гранита. Посетим Мемфис и осмотрим статую Рамсеса Ii. Следующая локация — некрополь Дахшур. Здесь рассмотрим пирамиды необычной формы, а ещё увидим Белую и Красную пирамиды.
Пообедаем и вернёмся в отель
Романтика под звездами белой и чёрной пустыни
Кроме этого, есть еще потрясающая пустыня, нереальные пейзажи, звездное небо в пустыне, прекрасные места: белая пустыня, черная пустыня, оазисы.
Это великолепная экскурсия в необычное красивое место. Сложно описать словами. Нужно самому прочувствовать. Будете находиться в реальном фильме, герои которого только вы, посидите на песке посреди Сахары, встретите с закатом и восходом солнца в пустыне. Это незабываемо. Полежите у костра и посмотреть на звезды. Будете кататься с бархана как с горки. Будете ужинать у костра самую вкусную еду, которую можете попробовать. Еще окунуться и купаться в горячих источниках с сероводородом. Вас забираем утром ранним на комфортабельном автомобиле с вашего отеля в Каире или в Гизе и даже готовы вас забрать из аэропорта (взимается за трансфер из аэропорта 25 $), через 3 часа доедете до небольшого зелёного оазиса в пустыне там вас встретит, приготовит вам вкусный местный обед и попьёте чай, дальше автомобиль заменяется джипом landcruizer внедорожником, на котором проводится экскурсия по пустыне. На внедорожнике заедете во все локации.
Сначала у нас будет белая пустыня, где настоящий биологический музей под открытым небом, хрустальные горы, горячие и холодные источники до вечера, увидим потрясающий закат в пустыне. Вечером и в белой пустыне устроим палатки со всеми удобствами, матрасы, подушки, одеяла. В тихой пустыне на огне приготовим ужин и чай.
Кушаем и пьем чай, местные гиды устроят маленький красивый вечер.
Переночуете в белой пустыне, рано утром просыпаетесь увидите красивый рассвет солнца. Собираем палатки и дальше поедете в черную пустыню. Увидите вулканические горы, пески, покрытыми лавой. Доедете до оазиса, завтракаете там. И автомобиль вас там ждет, назад вернетесь в Каир.
Посещаемые места:
1. Оазис Бахария
2. Белая пустыня
3. Горячие источники
4. Черная пустыня
Возвращение из пустыни в отель
Встретим утро среди песков и позавтракаем в пустыне. После вернемся назад в отель в Каире.
Отдыхаем в отеле.
Свободный день. Можно самостоятельно погулять по городу.
Перелет в Луксор
Просьба брать авиабилеты на ранее утро, около 7 утра.
Вас довезем из отеля в аэропорт.
В Луксорском аэропорту вас встретит русскоязычный гид.
Экскурсия по восточном берегу реки Нил, в городе живых:
1. Карнакский храм
2. Луксорский храм
После экскурсии заселимся на корабль. Обед на корабле. Корабль 5 звезд.
Луксор расположен на месте столицы Древнего Египта города Фивы. У Луксора слава крупнейшего музея под открытым небом! Огромные древние храмы поражают своими масштабами!
Луксор город с особой атмосферой! Он тоже туристический, как Хургада или Шарм-эль-Шейх, но атмосфера тут абсолютно иная! Город дышит древностью! Он чистый! Поистине чисто не там, где убирают, а там, где не мусорят!
Луксор поделён на восточный берег (город живых) и на западный (город мёртвых). В городе живых можно увидеть такие монументальные храмы как Луксорский и Карнакский. В городе мёртвых все едут в храм Хатшепсут, фотографируются около колоссов Мемнона, спускаются в гробницы долины царей и долины цариц.
Карнакский храм:
Самый большой в мире храм площадью 63 гектара. Храм посвящён фиванской триаде: Амону, Муту, Хонсу. Региональная Религиозная триада города Луксора потом стала главной триадой всей страны.
Древние египтяне продолжали строить храм 3000 лет. Все фараоны принимали участие в постройке этого храма. Потому что храм был построен для самых важных богов в древности: солнцу, небу и луне.
Луксорский храм:
фантастический храм, построен в честь богини неба Мут, жена бога солнца Амон Ра. В этом храме увидим большие статуи Рамзеса Ii, мечеть 10 века и церковь 4 века, а также первое изображение Александра Македонского.
Луксор-город вечности
Поедем на западный берег реки Нила, город мёртвых.
1. Поющие Колоссы Мемнона: огромные статуи Аминофиса 3, Стоящие при входе в храм Амтнофиса. Узнаем почему их называют поющие и какое отношение между статуями и греческого героя Мемнона, который был убит Ахилем.
2. Долина царей: заходим в 3 гробницы из гробниц великих фараонов. Увидим разноцветные изображения, которые сохранились 3500 лет в хорошем состоянии. Увидим тексты из книги мертвых. Гид расскажет об эволюции погребальной камеры в древнем Египте.
3. Погребальный храм царицы Хатшепсута. Узнаем историю строительства храма и историю самой первой феминистки в истории человека. Царица, которая была изображена в мужском виде. Узнаем, как она могла править Египтом 18 лет в те древние времена, когда женщинам было не разрешено править.
Затем вернемся на корабль. Обед на корабле.
После обеда круиз начинается. Отправимся в Асуан.
Экскурсия в храмы: Комомбо и Эдфу
Наш корабль двигается на Юг. Побываем в храме Комомбо, высеченном в скале. Храм Комомбо -единственный храм в древнем Египте,который был посвящён двумя богами: Соколу и Крокодилу.
А ещё посетим храм Гора в Эдфу, второй по величине храм Древнего Египта после Карнакского.
Экскурсия в легендарный храм Абу-Симбел
В 4 утра отправимся на 4.5 часа в храм Абу Симбел, жемчужина египетской архитектуры. Посетим 2 храма. Большой Рамзесу и маленький храм Нефертари.
Храм Абу-Симбел:
Жемчужина египетского зодчества. Представляет собой скалу на западном берегу реки Нила, в толще, в которой высечено сразу два великих храма - Рамзесу Ii и его возлюбленной Нефертари. На сегодняшний день храмовый комплекс в Абу-Симбеле включён в список всемирного наследия Юнеско
Храм проектирования таким образом, что дважды в год - в 6 часов утра 22 октября и 22 февраля - солнечный луч преодолевает коридор длиной 65 метров и освещает лицо 4 сидящие статуи богов (Амон и Ра Хорахти 6 минут и лицо Рамзеса 12 минут, на бога Птаха солнце не падает никогда. Птах - бог подземного мира и свет ему не нужен.
По стенам храма Рамзеса есть яркие разноцветные изображения, показывающие сражения Рамзеса с хитами на колеснице. Рамзес построил маленький храм своей любимой жене Нефертари, которую безумно любил. Он изображал её в виде богинь древнего Египта Исиды и Хатхора. Он там написал ей стихотворение. Нефертари ты самая любимая, солнце каждый утро освещает вселенную, солнце восходит именно тебе.
Нефертари никогда не посетила этот храм. Она была больна. Храм воплощает искреннюю и верную любовь к своей любимой Нефертари. Этот храм один из самых интересных храмов Египта. Воплощает царствование Рамзеса Ii над Нубой.
Храм ужасно пострадал после строительства Асуанской плотины в 60 годах. Храм был затоплен водой. Весь мир объединился, чтобы спасти нубийские памятники. И храм разделили на большие блоки весом от 20 до 30 тонн. И перенесли дальше на 200 м и выше на 65 м.
После посещения Абу-Симбела вернемся в Асуан и по желанию можно передохнуть и поехать в соседнюю Нубийскую деревню (за отдельную доплату).
Обзорная экскурсия по Асуану
После завтрака, проведем классный день в посещении достопримечательностей Асуана.
1. храм на острове филе
2. Асуанская плотина
Асуанская плотина:
Расположена на границе Египта и Судана, в 6 км от старой низконапорной плотины, не справлявшейся с сезонными наводнениями. В возведении плотины принимали участие советские специалисты, строилась на средства, выданные Н. С. Хрущевым.
Плотина контролирует наводнения, вырабатывает электроэнергию и помогает улучшить навигацию по Нилу. Официально открыта в 1971 году. Во время строительства плотины был воздвигнут монумент в виде цветка лотоса, символизирующий советско-Египетскую дружбу. После строительства плотины образовалось огромное озеро, которое было названо в честь первого президента Египта - озеро Насер.
Храм Исиды на острове Филе:
Это красивый храмовый комплекс. Является одним из самых живописных храмов Египта. Он находится на острове Аглика к югу от старой Асуанской плотины и чтобы добраться до храм, придётся проплыть на лодке. Храм был перенесён на его нынешнее место после строительства асуанской плотины. Реконструкция храма на нынешнем месте завершена, кропотливо сохранены первоначальный вид и планировка храма. Это место получило свое известность как место культа богини Исиды, даже фактически в храме продолжали поклоняться Исиде до 5 века. Официально был закрыт в 550 году н. э.
Ранние христиане использовали главный храм как церковь. Это причина искажение нескольких фигур богов, поскольку они хотели удалить язычество. Храм Исиды считается самым красивым атмосферным храмом древнего Египта.
С посещением Асуана наша поездка подходит к концу. Потом довезем вас в аэропорт Асуана.
Ответы на вопросы
Что включено
- Услуги русскоязычного гида
- Полициейские разрешения
- Все трансферы в городах и трансфер из асуана в хургаду
- Все входные билеты в исторические объекты
- Завтрак и обед
Что не входит в цену
- Перелет
- Ужин
- Сувениры
- Напитки
- Трансфер из каира в луксор (поездом или самолётом)
- Другие посещения не в программе
- Чаевые
О чём нужно знать до поездки
1-нормальное физическое состояние
2 - деньги на личные расходы
Пожелания к путешественнику
Авиабилеты забронируйте, когда вместе переписываемся на ватсапе.