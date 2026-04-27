Описание тура
10 дней / 6 пирамид / 3 пустыни / 2 объекта всемирного наследия Юнеско.
Согласно рейтингу 2025 всемирного туристического сайта tripadvisor:
Хургада - 3 среди природных направлений мира
Каир - 3 среди направлений Ближнего Востока
Луксор - 4 среди направлений Ближнего Востока
О Египте загадочной копилке сокровищ невообразимой археологической и культурной ценности трудно думать, не вспоминая о Сфинксе, пирамидах Гизы, Луксоре, Долине царей и Ниле Это не только крупнейший в мире музей под открытым небом, но и место, где находится множество роскошных пляжей Красного моря, где можно поплавать с трубкой, заняться дайвингом или виндсерфингом Вы никогда не забудете Египет вне зависимости от того, откуда вам откроются его ландшафты: с лодки, со спины верблюда или у кораллового рифа
Знаменитый покрытыми песком гробницами, строгими пирамидами и высокими храмами фараонов, Египет пробуждает в каждом из нас исследователя Никогда не угадаешь - вдруг Вы наткнетесь на еще одну находку, потому что именно так были сделаны многие предыдущие открытия
Наш авторский тур состоит из 4х частей: Александрия, Каир и окрестности, тур по пустыням на западе, сокровища Луксора и отдых на Красном море
Программа тура по дням
Добро Пожаловать В Африку
Прилет в Каир дневным или вечерним рейсом. Вас встретят в аэропорту, после чего - трансфер и поселение в отель
Знакомство С Каиром
Музей
Путешествие в Египет нельзя считать полноценным без посещения Египетского музея в Каире. В музее хранится свыше 120 000 экспонатов, относящихся к разным периодам истории Древнего Египта. Мумии, саркофаги, керамические изделия, ювелирные украшения и, естественно, сокровища Тутанхамона.
Коптский Каир
Переезжаем на Юг города и посетим христианскую часть города. Мы посетим все самые важные церкви этого квартала.
В том же районе отобедаем в местном ресторанчике.
Цитадель и исламский Каир
Переезжаем на восток Каира, сначала посетим нависающую над городом Цитадель, а затем начнем пешую прогулку по исламской части с красивейших ворот - входа в Старый город. Пройдем по главной улице исламского Каира и пройдем сквозь старый арабский базар, который словно существует вне времени.
Хозяева магазинов зазывают к своим прилавкам, вокруг аромат специй, азартная, шумная торговля и множество ценных вещей, выставленных на продажу в бесконечных переулках.
Пирамиды На Любой Вкус
Первая пирамида
Вы думали что пирамид всего 3? Это не так.,После 40 минут переезда мы увидим самую древнюю пирамиду, которая знаменует важную веху процесса эволюции пирамид. Пирамида считается древнейшей в мире сохранившейся крупной каменной архитектурной постройкой.
Еще 2 пирамиды
После этого недолгий переезд, и посетим изогнутую и розовую пирамиды в королевском некрополе, расположенном в пустыне на западном берегу Нила. В любую из этих пирамид можно будет осуществить спуск внутрь.
Плато Гиза
Возвращаемся в Гизу на великие пирамиды: Хеопса, Хефрена и Микерина. Также вы сможете вблизи рассмотреть Сфинкса - легендарного стража, стоящего у огромного погребального комплекса.
Вечером возвращаемся в отель.
Две Пустыни
Сегодня мы начинаем 2х-дневный тур в пустыню Сахара (а именно в ее часть, называемую ливийской пустыней). Для начала, переезд из Каира с 7 утра в оазис, длительностью 4-5 часов.
Черная пустыня
Затем нас ждет обед по прибытии и мы начнем тур с посещения следующих достопримечательностей: Черная пустыня, Черная гора, Горячий источник, Хрустальная гора.
Свое имя Черная пустыня получила из-за размыва горных пород, покрывших пустыню слоем черной каменной пыли и камней. Ближе к окончанию Черной пустыни находятся черные вулканические холмы, давным-давно извергшие темный вулканический материал, называемый долерит, из которого и состоят черные камни.
Белая пустыня
Затем мы отправимся на бездорожье, чтобы посетить: регион Агапат, Розу пустыни, Песчаные дюны, Старую Белую Пустыню, Новую Белую Пустыню, где мы будем наблюдать закат.
По количеству неземных скальных образований, высеченных ветром в виде огромных грибов или булыжников с Белой пустыней не сравнится ни одна пустыня мира.
Вечером - ужин с барбекю и фруктами, кемпинг в пустыне. Спим в палатках со спальниками и одеялами.
Обратно В Каир
Оазис в пустыне
После завтрака - осмотр оставшихся частей Белой пустыни и возвращение в оазис, обед, затем возвращение в Каир, прямо в аэропорт
Перелет в Луксор
Вечером вылетаем в Луксор и селимся в отеле на берегу Нила.
Сокровища Луксора
Луксор разделен рекой Нил на две области, которые обычно называют Восточным и Западным берегами, а во времена Древнего Египта считалось, что они символизируют Жизнь и Смерть
Долина Царей
Совершим путешествие по Долине царей и исследуем гробницы некоторых фараонов.
Затем отправимся в храм царицы Хатшепсут. Здесь вы можете сделать несколько потрясающих фотографий.
Карнакский и Луксорский храмы
Затем посетим величественные храмы Луксора, осматривая их можно увидеть вклад каждого из фараонов, обычно в виде статуй и их изображений на стенах. Это несомненно лучшие храмы всего Египта.
Ночуем снова в Луксоре.
К Красному Морю
Трансфер к морю
Не терпится к морю? С утра нас ждет 4,5-часовой трансфер прямо в регион Хургада.
Красное море
Раскинувшись на более чем 40-километровом первозданном побережье, Хургада - это солнце круглый год, великолепные коралловые рифы и многочисленные развлечения в непринужденной, расслабленной атмосфере.
После поселения обедаем и отдыхаем на пляже.
Отдых На Море
Свободное время, пользуемся пляжем или бассейнами
Вылет Домой
Выселение из отеля и вылет из Хургады.
Желающие могут продлить свое пребывание на море еще на несколько дней.
Античная Александрия
Рано утром мы начинаем нашу поездку в Александрию (это занимает 2,5 часа) в город, основанный Александром Македонским.
Мы посетим катакомбы - крупнейшее и самое важное место захоронение в Египте, восходящее к греко-римскому периоду.
Затем - колонна Помпея с греко-римскими руинами в этом районе, а завершится наш тур возле цитадели Каит Бей и обедом в рыбном ресторане. Вечером возвращаемся в Каир
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание (2х-местное) в отелях с бесплатным wifi и кондиционером
- Завтраки в отелях Каира и Луксора
- Обеды во время экскурсий
- Полное питание во время тура в пустыню
- All Inclusive в Хургаде
- Вся транспортировка по суше и трансферы по маршруту
- Входные билеты в достопримечательности по программе
- Двухдневное сафари в пустыню
- Экскурсия к пирамидам
- Экскурсия по Каиру
- Экскурсия по Александрии
- Экскурсия по Луксору
- Посещение топовых локаций Египта (смотровые площадки, фотозоны и пр.)
- Фото и видео-отчеты о поездке
- Подбор авиабилетов и другие консультации
Что не входит в цену
- Внутренний перелет Каир-Луксор (100-130$)
- Ужины в Каире и Луксоре
О чём нужно знать до поездки
Я еду один/одна. С кем я буду ночевать?
Живём по 2 человека в комнате, делимся по половому признаку или по внутренним симпатиям.
Проживаем в комфортных и современных отелях с оценкой Booking.com от 8.0
Справлюсь ли я с этим физически?
Да. В этом путешествии нет мероприятий, требующих специальной подготовки или особых физических навыков. Но в некоторых локациях запланирован небольшой хайкинг/прогулка.
Кто покупает билеты?
Вы приобретаете билеты самостоятельно, а мы подбираем удобные для вас варианты перелетов и высылаем инструкцию по покупке. Иногда созваниваемся и покупаем билеты вместе. В общем делаем все, чтобы с покупкой билетов у вас проблем не было.
Пожелания к путешественнику
- Огромная просьба иметь не более 1 чемодана на человека
- С собой необходимо иметь туристическую страховку, покрывающую и Ковид.