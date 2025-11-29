мар
Описание тура
Организационные детали
Гражданам РФ виза не требуется.
Питание. В стоимость включены все завтраки, 4 обеда, 3 ужина. Остальное питание оплачивается дополнительно.
Все согласования по стоимости, предпочтения по продуктам, ассортименту блюд обедов и ужинов проводится с группой в 1-й день или заранее до поездки.
Транспорт. Комфортабельный микроавтобус с кондиционером, паром и такси.
Уровень сложности. Средний. В программе есть пешие прогулки и треккинги налегке, некоторые из них по желанию. Это активный тур, важно быть в хорошей физической форме.
Возраст участников. 0+, но мы рекомендуем 10+.
Виза. Не нужна для граждан РФ.
Программа тура по дням
Прибытие в Кито, розовая плантация и отдых в термальных источниках Папайякта
Важно: ваш рейс в Кито должен прибыть либо рано утром в этот день, либо накануне, чтобы вы успели отдохнуть перед насыщенной программой. Мы рекомендуем прилёт днём ранее.
Заглянем на розовую плантацию с экскурсией, и с букетом роз отправимся к термальным источникам.
Размещаемся в Termas Papallacta Hotel Spa 5* — лучший отель на источниках, где нас ждут 2–3 часа отдыха в бассейнах с термальной водой. При желании можно отправиться на прогулку по окрестностям. Например, к озеру Папаякта или к водопадам с видами на долину и вулкан Антисана.
Переезды за день: ~ 80 км.
Расслабление в термах и колибри-спот
Сегодня не будем торопиться покидать Termas Papallacta Hotel Spa и останемся здесь ещё на несколько часов, чтобы в полной мере насладиться термальными источниками.
После обеда выезжаем в сторону Лаго-Агрио (5-часовой переезд). Сделаем остановку в городке Баэса и посетим колибри-спот — место, где местные жители устанавливают специальные кормушки, привлекающие этих крошечных птиц. У вас будет редкая возможность сделать фотографии самых маленьких пернатых в мире.
Вечером прибудем в Нуэва Лоха и заселимся в Farm Hotel Magic Paradise (или аналогичный). По желанию можно прогуляться в парке рядом с отелем.
Ночь в Нуэва Лоха.
Переезды за день: ~ 250 км.
Вход в джунгли Амазонии: путь в Куйябено, купание в лагуне и ночная прогулка
После завтрака в отель прибудет представитель лоджа (отеля на территории заповедника), где мы проведём три ночи в сердце заповедника «Куйябено».
С ним отправимся до Эль Пуэнте — моста через реку Куйябено, откуда начнётся 2-3-часовой лодочный трип вглубь Амазонии. Уже по дороге в лодж Guacamayo EcoLodge (или аналогичный) мы увидим первую дикую природу и познакомимся с растительностью тропических джунглей.
По прибытии в лодж — размещение и короткий отдых. После сиесты покинем лагерь, чтобы искупаться в Лагуне Гранде и полюбоваться закатом над джунглями. В это время суток здесь можно увидеть пресноводных дельфинов.
После ужина отправимся на ночную прогулку по лесу. В темноте джунгли оживают, и у нас будет шанс встретить сов, ярких древесных лягушек, экзотических пауков и других ночных существ.
Возвращение в лодж. Первый день в джунглях можно завершить, расслабившись в гамаке или за коктейлем в баре, пересматривая фотографии, сделанные за день.
Ночь в Куйябено.
Переезды за день: 100 км + 2,5 часа на лодке.
Исследование джунглей: треккинг, лодочная прогулка и поиски кайманов
До обеда начнём 3-часовой поход по тропическому лесу. Гид расскажет об экосистеме Амазонии и о том, как взаимодействуют растения и животные в одной из самых биологически разнообразных зон Земли. А ещё познакомит нас с лекарственными растениями, которые местные народы используют веками.
После обеда пересаживаемся в лодки и отправляемся в спокойную прогулку по затопленному лесу — Игапо, окружающему Лагуну Гранде. Здесь можно в полной мере ощутить гармонию дикой природы. При желании можно попробовать порыбачить на пиранью — дайте знать заранее, чтобы подготовить снасти.
После ужина отправимся в ночное приключение на моторном каноэ: будем выслеживать кайманов (аллигаторов), удавов и анаконд. Ночевать будем в Куйябено.
В гостях у племени Сиона: традиции, шаманизм и ритуалы
Сегодня отправимся в Puerto Bolivar Siona Community на каноэ с местным гидом, чтобы познакомиться с жизнью и традициями коренных народов Амазонии.
Жители племени Сиона покажут, как они ведут хозяйство в джунглях, а мы примем участие в приготовлении Касабе — традиционного блюда из маниоки. Знакомимся c производством какао и шоколада: от выращивания какао-бобов до собственного шоколадного фондю.
После обеда в деревне гид представит нас шаману племени — одному из немногих хранителей древних традиций. Мы узнаем о обряде пития айяуаски — отвара, который считается «напитком расширения сознания». Затем нас ждёт песнопение шамана, воспринимаемое как ритуал очищения.
После беседы возвращаемся в лодж. Ужин и ночь в Куйябено.
Переезд в Тена
В 6:00 покинем уютные бунгало в сердце джунглей и начнём путь обратно к цивилизации. На протяжении двухчасовой поездки к мосту El Puente будем наблюдать, как просыпается амазонская природа: утренние лучи солнца освещают реку, а её обитатели особенно активны в этот час.
Сделаем остановку в Лаго-Агрио, где нас ждёт обед. Затем продолжим путь к следующей локации — деревушке Пуэрто Мисауайи, расположенной у берегов реки Напо. В дороге проведём почти весь день.
По приезде разместимся в Banana Lodge, уютном отеле у воды. Его владелица — Анна, наш гид по Эквадору.
Ночь в Тена.
Переезды за день: 380 км + 2,5 часа на лодке.
Община индейцев кечуа и путь в Баньос
Отправляемся на деревянной пироге в общину индейского народа кечуа, потомков великой империи инков. Нас как друзей встретят чашкой местного напитка «чичи». В этом поселении будто не существует времени — женщины лепят из глины горшки, а старейшины повествуют о силе растений и духах леса. Мы послушаем истории у костра и научимся стрелять из духовой трубки. На обед нас ждёт «майто» — рыба, запечённая в банановых листьях, с гарниром из маниоки.
Местные называют окрестности Тены «Какао-город», ведь здесь расположены многочисленные какао-плантации. Помимо этого, у Тены есть ещё один неофициальный титул — «Столица корицы». Уже от самих названий можно почувствовать ароматы шоколада и пряностей.
Затем продолжим путь в Баньос. Остановимся на Mirador Miramera — смотровой площадке с видом на Баньос и окружающие его горы.
По прибытии разместимся в отеле Hotel & Spa Gamboa (или аналогичном) в центре городка. Можно будет искупаться в бассейне и поужинать.
Ночь в Баньос.
Треккинг от La Casa del Arbol и путешествие по «Дороге Водопадов»
Сегодня нас ждёт пеший треккинг (4–5 часов) с захватывающими видами.
После завтрака отправляемся на такси к La Casa del Arbol — самой высокой точке маршрута. В переводе название означает «домик на дереве», а место известно благодаря качелям, с которых открывается живописный вид на вулкан.
Отсюда начнём спуск по тропе. Тем, кто решит сократить пешую часть, можно будет вернуться в отель на такси. Остальные продолжат маршрут до обзорной площадки Mirador La Virgen, откуда в город ведёт лестница.
После обеда отправимся исследовать знаменитый маршрут «Дорога Водопадов», но уже на транспорте.
Мы увидим цепь водопадов, среди которых:
Cascada Manto de la Novia («Фата Невесты») — над этим водопадом можно прокатиться на открытой канатке или пролететь на зиплайне (за доплату).
Cascada El Rocío Machay — место, где можно искупаться.
Pailón del Diablo («Дьявольский котёл») — самый мощный и впечатляющий водопад маршрута.
Вечером можно закупиться сувенирами на рынке в Баньос, в этом городе мы и проведём ночь.
Переезды за день: 60 км.
Знакомство с культурой народов Анд и прогулка с альпака
После завтрака выдвигаемся дальше в горы, к кратеру вулкана Килотоа.
Сделаем остановку на ферме альпак, где прогуляемся с этими дружелюбными животными по живописным предгорьям.
Разместимся в отеле Imperial Zumbahua Hostería, там можно будет пообедать. Потом прогуляемся у каньона реки Тоачи: на закате получаются чудесные фото.
Переезды за день: 200 км.
Прогулка в окрестностях Килотоа
Весь день посвятим прогулкам в самых живописных местах Килотоа.
Кратерное озеро Лагуна Килотоа впечатляет уже с первой смотровой площадки: на 400 метров ниже раскинулась зеркально-зелёная гладь воды, а на горизонте виднеются заснеженные вершины Котопакси и Южной Илинисы.
Вокруг Килотоа пролегает множество треккинговых маршрутов. Мы сможем выбрать прогулку подходящей продолжительности и уровня сложности непосредственно перед поездкой.
Обязательно спустимся в кратер к пляжу Килотоа, расположенному у самой кромки воды. Здесь можно взять напрокат каяк и прокатиться по спокойной глади озера, глубина которого достигает 250 метров.
После прогулки возвращаемся в отель в Килотоа на спа-процедуры и в бассейн (за доплату).
Переезды за день: 10-20 км до точки трекинга и обратно.
Национальный парк «Котопакси», озеро Лимпиопунго и действующий вулкан
В национальном парке «Котопакси» находится самый высокий действующий вулкан страны, Котопакси (5 897 метров). В ясную погоду его почти идеальные симметричные склоны можно увидеть даже из столицы. Последнее извержение длилось с августа 2015 по январь 2016 года, после чего парк оставался закрытым до 2017 года. Сейчас вулкан спокоен.
Некоторые путешественники приезжают сюда, чтобы подняться на вершину Котопакси, но это требует подготовки и большего времени. Мы же отправимся в лёгкий треккинг вокруг озера Лимпиопунго — с живописными пейзажами и грандиозными видами на вулкан (при ясной погоде).
Вечером прибудем в ZEN Hotel Quito в Кито. Переезды за день: 220 км.
Исторический центр Кито и вулкан Пичинча
Сегодня начнём знакомство со столицей Эквадора со Старого города и площади Независимости — главной площади Кито, окружённой ключевыми зданиями страны: Кафедральным собором, Президентским дворцом Каронделет, Дворцом архиепископа, Городской ратушей.
В историческом центре Кито мы также посетим: башню Basilica del Voto Nacional, Кафедральный собор Кито, церковь и монастырь Сан-Франциско, смотровую площадку Эль Панесильо с алюминиевой статуей Девы Марии. Осмотрим церковь Общества Иисуса, известную своими зелёно-золотыми куполами и роскошным внутренним убранством.
После обеда отправимся на канатную дорогу Teleférico, чтобы подняться на обзорную площадку. Отсюда открывается захватывающий вид на горный пейзаж, раскинувшийся вокруг Кито.
Важно: на высоте 4100 метров над уровнем моря, на склоне вулкана Пичинча, прохладно и ветрено, поэтому рекомендуется взять тёплую одежду. Если к вечеру будет облачно, посещение канатной дороги перенесём на утро следующего дня.
Ночь в Кито. Переезды за день: 20 км.
Центр Мира, музеи Intiñan и Национальный, рынок мастеров
Сегодня мы отправимся к двум «Центрам Мира». Мы посетим и исторически-туристический Mitad del Mundo, где установлен знаменитый памятник «Середина Мира», и астрономический центр Museo de Sitio Intinan, где пройдут наглядные эксперименты, связанные с экватором. Например, проверим, как ведёт себя вода в воронке по обе стороны от линии экватора.
После обеда в аутентичном ресторане у Экватора, мы отправляемся в Национальный Музей (Museo Nacional del Ecuador). Осмотрим маски, золотые украшения и ритуальные предметы. Недалеко от Национального Музея расположен огромный Mercado Artesanal La Mariscal. Это находка для любителей сувениров ручной работы. Здесь вы найдёте всё: согревающие альпака-свитера, яркую керамику, стильные панамы от местных мастеров. Увезите с собой частичку культуры Эквадора.
Затем идём готовиться к завтрашнему вылету.
Ночь в Кито. Переезды за день: 140 км.
Перелёт на Галапагосы, гигантские черепахи и вулканические кратеры
Ранним утром вылетаем из Кито на Галапагосские острова. Наш самолёт приземлится на острове Бальтра, где находится главный аэропорт архипелага.
Бальтра отделена от одного из крупнейших островов Санта-Крус узким проливом Итабака. На другой стороне пролива нас будет ждать частный транспорт. От пирса Санта-Крус до его столицы, Пуэрто Айора, всего 40 км, но по пути нас ждут 2 остановки.
Заедем в заповедник «Эль Чато» — место, где можно увидеть гигантских галапагосских черепах в естественной среде. Побываем на Лос Хемелос — у вулканических формаций, также известных как «ямы-близнецы». Эти гигантские впадины глубиной около 280 метров образовались в результате подземной активности вулканической лавы.
Пообедать можно в кафе при парке.
Около 17:00 прибудем в Пуэрто Айора и заселимся в Hotel Coloma Galapagos (или аналогичный). Вечером будет время для прогулки по набережной Чарльза Дарвина. На ужин можно попробовать свежие морепродукты в одном из местных ресторанов.
Ночь в Пуэрто Айора.
Рыбный рынок, купание в Лас Гритас и отдых на Тортуга Бэй
Утро начнём с посещения рыбного рынка в Пуэрто Айора. Здесь можно понаблюдать за пеликанами и морскими львами, которые терпеливо ждут, когда рыбаки поделятся с ними добычей.
Затем отправимся на «водном такси» к Лас Гритас — узкому ущелью с прозрачной водой. Это место идеально для купания и снорклинга. Чтобы насладиться спокойной атмосферой, выедем пораньше, пока людей не стало больше, чем рыб. После обеда продолжаем пляжный отдых и на моторной лодке отправляемся на Тортуга Бэй — один из самых живописных пляжей Галапагосов. Здесь можно не только поплавать с маской и полежать на песке, но и погулять по мангровым зарослям в поисках игуан. А по желанию можно арендовать байдарку.
После пляжного отдыха пешком вернёмся в Пуэрто Айора (около 1 часа ходьбы) по тропе среди гигантских кактусов и экзотических растений острова.
Вечером прогулка по Малекону и ужин.
Ночь в Пуэрто Айора.
Переезд на Исабелу, лагуна фламинго и треккинг к Стене слёз
Рано утром отправимся на остров Исабела — самый большой на Галапагосах. В 7:00 выезжаем на пароме из Пуэрто Айора, а спустя 2,5 часа прибудем в Пуэрто Вильямиль.
После размещения в Hotel Coral Blanco (или аналогичном) отправимся к лагуне La Laguna de Los Diablos, чтобы увидеть розовых фламинго в их естественной среде.
Далее нас ждёт треккинг (10–12 км туда-обратно) через несколько природных достопримечательностей: пляж с чёрным вулканическим песком, лавовый туннель и «Стену слёз» — стену из камней, которую возвели заключённые. Тем, кто не готов к 3-часовому походу по острову, можно остаться на пляже La Playita в компании морских игуан и насладиться отдыхом у океана.
Вечером ужин на закате и свободное время.
Ночь в Пуэрто Вильямиль.
Экскурсия к вулкану Сьерра-Негра или снорклинг в бухте
Сегодня у нас разделение программы:
Вариант 1. Желающие отправиться в треккинг к кальдере вулкана Сьерра-Негра (Sierra Negra) должны заранее заказать тур (за дополнительную плату), так как самостоятельный поход запрещён местными властями. В сопровождении гида нас ждёт 5-часовая экскурсия по одному из крупнейших вулканов Галапагосов.
Вариант 2. Остальные могут отправиться в бухту Pearl Shell (1,5 км пешком от отеля), где можно плавать с морскими львами и морскими черепахами.
После возвращения с вулкана те, кто участвовал в экскурсии, смогут присоединиться к снорклингу в бухте.
Вечером ужин с морепродуктами и отдых.
Ночь в Пуэрто-Вильямиль.
Морская экскурсия на Los Túneles или отдых на пляже
До 15:00 у нас есть полдня, и его можно провести 2 способами:
Вариант 1. Морская экскурсия на яхте к Los Túneles (за дополнительную плату).
Los Túneles — это уникальные лавовые образования, частично затопленные океаном. Снорклинг здесь — один из лучших на Галапагосах. В кристально чистой воде можно плавать рядом с черепахами, морскими коньками, осьминогами, гигантскими скатами и рифовыми акулами. За нами будут наблюдать галапагосские пингвины!
Обращаем внимание, что рифовые акулы обитают в тёплых водах Los Túneles, но нападений здесь никогда не фиксировалось.
Вариант 2. Расслабленный пляжный день в окрестностях Пуэрто Вильямиль. В 15:00 садимся на паром до Пуэрто Айора, прибытие в 17:30. Размещаемся в отеле, где останавливались ранее, и готовим чемоданы к завтрашнему вылету.
Ночь в Пуэрто Айора.
Завершение путешествия и дополнительные экскурсии по желанию
Позади почти 3 недели приключений, полный багаж ярких впечатлений и уникального опыта. Тем, у кого осталось ещё немного сил и времени, можно организовать дополнительную экскурсию на соседние острова. Например, на остров Бартоломе — знаменитый неземными пейзажами и одной из самых фотографируемых панорам Галапагосов.
Трансфер в аэропорт мы организуем в любой день в зависимости от вашего вылета.
Переезды за день: ~ 50 км.
Спасибо, что путешествовали с нами!
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|$2690
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки, 4 обеда, 3 ужина
- Трансферы по маршруту, в том числе из/в аэропорт
- Паром между островами
- Экскурсии с местным гидом в Амазонии
- Посещение термальных источников в Папайякте (1-2 дни)
- Посещение спа и бассейна в отеле (7-8 дни)
- Входные билеты на водопады, национальные парки, смотровые площадки и канатные дороги по программе
- Входные билеты на достопримечательности в Кито
- Сопровождение русскоязычным гид-лидером 24/7
- Карта контроля TCT для перелета на Галапагосы
Что не входит в цену
- Билеты до Кито и обратно
- Питание вне программы (1 приём пищи $5-$20)
- Перелёт на Галапагосы с материка и обратно (примерно $300-350)
- Входной налог на Галапагосские острова (ок. $220, цена может меняться)
- Туристическая страховка
- Чаевые местным гидам в Куйябено (на ваше усмотрение)
- Доплаты по желанию
- 1-местное размещение
- Экскурсии по Галапагосам от местных компаний в свободное время ($50-250 за человека за экскурсию)
- Обратите внимание, стоимость зависит от количества человек в группе:
- $2950 за человека в группе из 6-7 участников
- $2800 за человека в группе из 8-9 участников
- $2690 за человека в группе из 10 участников