После завтрака в отель прибудет представитель лоджа (отеля на территории заповедника), где мы проведём три ночи в сердце заповедника «Куйябено».

С ним отправимся до Эль Пуэнте — моста через реку Куйябено, откуда начнётся 2-3-часовой лодочный трип вглубь Амазонии. Уже по дороге в лодж Guacamayo EcoLodge (или аналогичный) мы увидим первую дикую природу и познакомимся с растительностью тропических джунглей.

По прибытии в лодж — размещение и короткий отдых. После сиесты покинем лагерь, чтобы искупаться в Лагуне Гранде и полюбоваться закатом над джунглями. В это время суток здесь можно увидеть пресноводных дельфинов.

После ужина отправимся на ночную прогулку по лесу. В темноте джунгли оживают, и у нас будет шанс встретить сов, ярких древесных лягушек, экзотических пауков и других ночных существ.

Возвращение в лодж. Первый день в джунглях можно завершить, расслабившись в гамаке или за коктейлем в баре, пересматривая фотографии, сделанные за день.

Ночь в Куйябено.

Переезды за день: 100 км + 2,5 часа на лодке.