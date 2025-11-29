Мои заказы

Экспедиция на Галапагосы и в Амазонию с комфортом: активный этнотур в Эквадор

Погулять по кратеру вулкана, заглянуть на какао к индейскому племени и изучить ночные джунгли
За 19 дней в Эквадоре мы проживём целую маленькую жизнь! Покачаемся на качелях с видом на вулкан и погуляем по живописным предгорьям с альпака, понаблюдаем за процессом обработки какао-бобов и
даже сами сделаем шоколадное фондю.

Побываем в густых мангровых джунглях на закате и ночью, окунёмся в волшебное озеро и насладимся прогулкой на лодке по затопленному лесу. Познакомимся с шаманом племени Сиона, рассмотрим колибри, расслабимся в термах. Будем жить в комфортных отелях, на территории которых есть спа и бассейны.

И даже это не всё! Вы узнаете, откуда взялись два «Центра Мира», увидите гигантских черепах и отдохнёте на пляжах. Рассказать обо всех активностях и впечатлениях тура — невозможно. Лучше почувствовать всё самим!

Ближайшие даты:
31
мар
Время начала: 08:00

Описание тура

Организационные детали

Гражданам РФ виза не требуется.

Питание. В стоимость включены все завтраки, 4 обеда, 3 ужина. Остальное питание оплачивается дополнительно.

Все согласования по стоимости, предпочтения по продуктам, ассортименту блюд обедов и ужинов проводится с группой в 1-й день или заранее до поездки.

Транспорт. Комфортабельный микроавтобус с кондиционером, паром и такси.

Уровень сложности. Средний. В программе есть пешие прогулки и треккинги налегке, некоторые из них по желанию. Это активный тур, важно быть в хорошей физической форме.

Возраст участников. 0+, но мы рекомендуем 10+.

Виза. Не нужна для граждан РФ.

Программа тура по дням

1 день

Прибытие в Кито, розовая плантация и отдых в термальных источниках Папайякта

Важно: ваш рейс в Кито должен прибыть либо рано утром в этот день, либо накануне, чтобы вы успели отдохнуть перед насыщенной программой. Мы рекомендуем прилёт днём ранее.

Заглянем на розовую плантацию с экскурсией, и с букетом роз отправимся к термальным источникам.

Размещаемся в Termas Papallacta Hotel Spa 5* — лучший отель на источниках, где нас ждут 2–3 часа отдыха в бассейнах с термальной водой. При желании можно отправиться на прогулку по окрестностям. Например, к озеру Папаякта или к водопадам с видами на долину и вулкан Антисана.

Переезды за день: ~ 80 км.

Прибытие в Кито, розовая плантация и отдых в термальных источниках ПапайяктаПрибытие в Кито, розовая плантация и отдых в термальных источниках ПапайяктаПрибытие в Кито, розовая плантация и отдых в термальных источниках ПапайяктаПрибытие в Кито, розовая плантация и отдых в термальных источниках Папайякта
2 день

Расслабление в термах и колибри-спот

Сегодня не будем торопиться покидать Termas Papallacta Hotel Spa и останемся здесь ещё на несколько часов, чтобы в полной мере насладиться термальными источниками.

После обеда выезжаем в сторону Лаго-Агрио (5-часовой переезд). Сделаем остановку в городке Баэса и посетим колибри-спот — место, где местные жители устанавливают специальные кормушки, привлекающие этих крошечных птиц. У вас будет редкая возможность сделать фотографии самых маленьких пернатых в мире.

Вечером прибудем в Нуэва Лоха и заселимся в Farm Hotel Magic Paradise (или аналогичный). По желанию можно прогуляться в парке рядом с отелем.

Ночь в Нуэва Лоха.

Переезды за день: ~ 250 км.

Расслабление в термах и колибри-спотРасслабление в термах и колибри-спотРасслабление в термах и колибри-спот
3 день

Вход в джунгли Амазонии: путь в Куйябено, купание в лагуне и ночная прогулка

После завтрака в отель прибудет представитель лоджа (отеля на территории заповедника), где мы проведём три ночи в сердце заповедника «Куйябено».

С ним отправимся до Эль Пуэнте — моста через реку Куйябено, откуда начнётся 2-3-часовой лодочный трип вглубь Амазонии. Уже по дороге в лодж Guacamayo EcoLodge (или аналогичный) мы увидим первую дикую природу и познакомимся с растительностью тропических джунглей.

По прибытии в лодж — размещение и короткий отдых. После сиесты покинем лагерь, чтобы искупаться в Лагуне Гранде и полюбоваться закатом над джунглями. В это время суток здесь можно увидеть пресноводных дельфинов.

После ужина отправимся на ночную прогулку по лесу. В темноте джунгли оживают, и у нас будет шанс встретить сов, ярких древесных лягушек, экзотических пауков и других ночных существ.

Возвращение в лодж. Первый день в джунглях можно завершить, расслабившись в гамаке или за коктейлем в баре, пересматривая фотографии, сделанные за день.

Ночь в Куйябено.

Переезды за день: 100 км + 2,5 часа на лодке.

Вход в джунгли Амазонии: путь в Куйябено, купание в лагуне и ночная прогулкаВход в джунгли Амазонии: путь в Куйябено, купание в лагуне и ночная прогулкаВход в джунгли Амазонии: путь в Куйябено, купание в лагуне и ночная прогулка
4 день

Исследование джунглей: треккинг, лодочная прогулка и поиски кайманов

До обеда начнём 3-часовой поход по тропическому лесу. Гид расскажет об экосистеме Амазонии и о том, как взаимодействуют растения и животные в одной из самых биологически разнообразных зон Земли. А ещё познакомит нас с лекарственными растениями, которые местные народы используют веками.

После обеда пересаживаемся в лодки и отправляемся в спокойную прогулку по затопленному лесу — Игапо, окружающему Лагуну Гранде. Здесь можно в полной мере ощутить гармонию дикой природы. При желании можно попробовать порыбачить на пиранью — дайте знать заранее, чтобы подготовить снасти.

После ужина отправимся в ночное приключение на моторном каноэ: будем выслеживать кайманов (аллигаторов), удавов и анаконд. Ночевать будем в Куйябено.

Исследование джунглей: треккинг, лодочная прогулка и поиски каймановИсследование джунглей: треккинг, лодочная прогулка и поиски каймановИсследование джунглей: треккинг, лодочная прогулка и поиски каймановИсследование джунглей: треккинг, лодочная прогулка и поиски каймановИсследование джунглей: треккинг, лодочная прогулка и поиски каймановИсследование джунглей: треккинг, лодочная прогулка и поиски кайманов
5 день

В гостях у племени Сиона: традиции, шаманизм и ритуалы

Сегодня отправимся в Puerto Bolivar Siona Community на каноэ с местным гидом, чтобы познакомиться с жизнью и традициями коренных народов Амазонии.

Жители племени Сиона покажут, как они ведут хозяйство в джунглях, а мы примем участие в приготовлении Касабе — традиционного блюда из маниоки. Знакомимся c производством какао и шоколада: от выращивания какао-бобов до собственного шоколадного фондю.

После обеда в деревне гид представит нас шаману племени — одному из немногих хранителей древних традиций. Мы узнаем о обряде пития айяуаски — отвара, который считается «напитком расширения сознания». Затем нас ждёт песнопение шамана, воспринимаемое как ритуал очищения.

После беседы возвращаемся в лодж. Ужин и ночь в Куйябено.

В гостях у племени Сиона: традиции, шаманизм и ритуалыВ гостях у племени Сиона: традиции, шаманизм и ритуалыВ гостях у племени Сиона: традиции, шаманизм и ритуалы
6 день

Переезд в Тена

В 6:00 покинем уютные бунгало в сердце джунглей и начнём путь обратно к цивилизации. На протяжении двухчасовой поездки к мосту El Puente будем наблюдать, как просыпается амазонская природа: утренние лучи солнца освещают реку, а её обитатели особенно активны в этот час.

Сделаем остановку в Лаго-Агрио, где нас ждёт обед. Затем продолжим путь к следующей локации — деревушке Пуэрто Мисауайи, расположенной у берегов реки Напо. В дороге проведём почти весь день.

По приезде разместимся в Banana Lodge, уютном отеле у воды. Его владелица — Анна, наш гид по Эквадору.

Ночь в Тена.

Переезды за день: 380 км + 2,5 часа на лодке.

Переезд в ТенаПереезд в Тена
7 день

Община индейцев кечуа и путь в Баньос

Отправляемся на деревянной пироге в общину индейского народа кечуа, потомков великой империи инков. Нас как друзей встретят чашкой местного напитка «чичи». В этом поселении будто не существует времени — женщины лепят из глины горшки, а старейшины повествуют о силе растений и духах леса. Мы послушаем истории у костра и научимся стрелять из духовой трубки. На обед нас ждёт «майто» — рыба, запечённая в банановых листьях, с гарниром из маниоки.

Местные называют окрестности Тены «Какао-город», ведь здесь расположены многочисленные какао-плантации. Помимо этого, у Тены есть ещё один неофициальный титул — «Столица корицы». Уже от самих названий можно почувствовать ароматы шоколада и пряностей.

Затем продолжим путь в Баньос. Остановимся на Mirador Miramera — смотровой площадке с видом на Баньос и окружающие его горы.

По прибытии разместимся в отеле Hotel & Spa Gamboa (или аналогичном) в центре городка. Можно будет искупаться в бассейне и поужинать.

Ночь в Баньос.

Община индейцев кечуа и путь в БаньосОбщина индейцев кечуа и путь в БаньосОбщина индейцев кечуа и путь в БаньосОбщина индейцев кечуа и путь в Баньос
8 день

Треккинг от La Casa del Arbol и путешествие по «Дороге Водопадов»

Сегодня нас ждёт пеший треккинг (4–5 часов) с захватывающими видами.

После завтрака отправляемся на такси к La Casa del Arbol — самой высокой точке маршрута. В переводе название означает «домик на дереве», а место известно благодаря качелям, с которых открывается живописный вид на вулкан.

Отсюда начнём спуск по тропе. Тем, кто решит сократить пешую часть, можно будет вернуться в отель на такси. Остальные продолжат маршрут до обзорной площадки Mirador La Virgen, откуда в город ведёт лестница.

После обеда отправимся исследовать знаменитый маршрут «Дорога Водопадов», но уже на транспорте.

Мы увидим цепь водопадов, среди которых:

Cascada Manto de la Novia («Фата Невесты») — над этим водопадом можно прокатиться на открытой канатке или пролететь на зиплайне (за доплату).
Cascada El Rocío Machay — место, где можно искупаться.
Pailón del Diablo («Дьявольский котёл») — самый мощный и впечатляющий водопад маршрута.

Вечером можно закупиться сувенирами на рынке в Баньос, в этом городе мы и проведём ночь.

Переезды за день: 60 км.

Треккинг от La Casa del Arbol и путешествие по «Дороге Водопадов»Треккинг от La Casa del Arbol и путешествие по «Дороге Водопадов»Треккинг от La Casa del Arbol и путешествие по «Дороге Водопадов»
9 день

Знакомство с культурой народов Анд и прогулка с альпака

После завтрака выдвигаемся дальше в горы, к кратеру вулкана Килотоа.

Сделаем остановку на ферме альпак, где прогуляемся с этими дружелюбными животными по живописным предгорьям.

Разместимся в отеле Imperial Zumbahua Hostería, там можно будет пообедать. Потом прогуляемся у каньона реки Тоачи: на закате получаются чудесные фото.

Переезды за день: 200 км.

Знакомство с культурой народов Анд и прогулка с альпакаЗнакомство с культурой народов Анд и прогулка с альпакаЗнакомство с культурой народов Анд и прогулка с альпакаЗнакомство с культурой народов Анд и прогулка с альпакаЗнакомство с культурой народов Анд и прогулка с альпакаЗнакомство с культурой народов Анд и прогулка с альпака
10 день

Прогулка в окрестностях Килотоа

Весь день посвятим прогулкам в самых живописных местах Килотоа.

Кратерное озеро Лагуна Килотоа впечатляет уже с первой смотровой площадки: на 400 метров ниже раскинулась зеркально-зелёная гладь воды, а на горизонте виднеются заснеженные вершины Котопакси и Южной Илинисы.

Вокруг Килотоа пролегает множество треккинговых маршрутов. Мы сможем выбрать прогулку подходящей продолжительности и уровня сложности непосредственно перед поездкой.

Обязательно спустимся в кратер к пляжу Килотоа, расположенному у самой кромки воды. Здесь можно взять напрокат каяк и прокатиться по спокойной глади озера, глубина которого достигает 250 метров.

После прогулки возвращаемся в отель в Килотоа на спа-процедуры и в бассейн (за доплату).

Переезды за день: 10-20 км до точки трекинга и обратно.

Прогулка в окрестностях КилотоаПрогулка в окрестностях КилотоаПрогулка в окрестностях Килотоа
11 день

Национальный парк «Котопакси», озеро Лимпиопунго и действующий вулкан

В национальном парке «Котопакси» находится самый высокий действующий вулкан страны, Котопакси (5 897 метров). В ясную погоду его почти идеальные симметричные склоны можно увидеть даже из столицы. Последнее извержение длилось с августа 2015 по январь 2016 года, после чего парк оставался закрытым до 2017 года. Сейчас вулкан спокоен.

Некоторые путешественники приезжают сюда, чтобы подняться на вершину Котопакси, но это требует подготовки и большего времени. Мы же отправимся в лёгкий треккинг вокруг озера Лимпиопунго — с живописными пейзажами и грандиозными видами на вулкан (при ясной погоде).

Вечером прибудем в ZEN Hotel Quito в Кито. Переезды за день: 220 км.

Национальный парк «Котопакси», озеро Лимпиопунго и действующий вулканНациональный парк «Котопакси», озеро Лимпиопунго и действующий вулканНациональный парк «Котопакси», озеро Лимпиопунго и действующий вулкан
12 день

Исторический центр Кито и вулкан Пичинча

Сегодня начнём знакомство со столицей Эквадора со Старого города и площади Независимости — главной площади Кито, окружённой ключевыми зданиями страны: Кафедральным собором, Президентским дворцом Каронделет, Дворцом архиепископа, Городской ратушей.

В историческом центре Кито мы также посетим: башню Basilica del Voto Nacional, Кафедральный собор Кито, церковь и монастырь Сан-Франциско, смотровую площадку Эль Панесильо с алюминиевой статуей Девы Марии. Осмотрим церковь Общества Иисуса, известную своими зелёно-золотыми куполами и роскошным внутренним убранством.

После обеда отправимся на канатную дорогу Teleférico, чтобы подняться на обзорную площадку. Отсюда открывается захватывающий вид на горный пейзаж, раскинувшийся вокруг Кито.

Важно: на высоте 4100 метров над уровнем моря, на склоне вулкана Пичинча, прохладно и ветрено, поэтому рекомендуется взять тёплую одежду. Если к вечеру будет облачно, посещение канатной дороги перенесём на утро следующего дня.

Ночь в Кито. Переезды за день: 20 км.

Исторический центр Кито и вулкан ПичинчаИсторический центр Кито и вулкан ПичинчаИсторический центр Кито и вулкан ПичинчаИсторический центр Кито и вулкан ПичинчаИсторический центр Кито и вулкан ПичинчаИсторический центр Кито и вулкан Пичинча
13 день

Центр Мира, музеи Intiñan и Национальный, рынок мастеров

Сегодня мы отправимся к двум «Центрам Мира». Мы посетим и исторически-туристический Mitad del Mundo, где установлен знаменитый памятник «Середина Мира», и астрономический центр Museo de Sitio Intinan, где пройдут наглядные эксперименты, связанные с экватором. Например, проверим, как ведёт себя вода в воронке по обе стороны от линии экватора.

После обеда в аутентичном ресторане у Экватора, мы отправляемся в Национальный Музей (Museo Nacional del Ecuador). Осмотрим маски, золотые украшения и ритуальные предметы. Недалеко от Национального Музея расположен огромный Mercado Artesanal La Mariscal. Это находка для любителей сувениров ручной работы. Здесь вы найдёте всё: согревающие альпака-свитера, яркую керамику, стильные панамы от местных мастеров. Увезите с собой частичку культуры Эквадора.

Затем идём готовиться к завтрашнему вылету.

Ночь в Кито. Переезды за день: 140 км.

Центр Мира, музеи Intiñan и Национальный, рынок мастеровЦентр Мира, музеи Intiñan и Национальный, рынок мастеровЦентр Мира, музеи Intiñan и Национальный, рынок мастеров
14 день

Перелёт на Галапагосы, гигантские черепахи и вулканические кратеры

Ранним утром вылетаем из Кито на Галапагосские острова. Наш самолёт приземлится на острове Бальтра, где находится главный аэропорт архипелага.

Бальтра отделена от одного из крупнейших островов Санта-Крус узким проливом Итабака. На другой стороне пролива нас будет ждать частный транспорт. От пирса Санта-Крус до его столицы, Пуэрто Айора, всего 40 км, но по пути нас ждут 2 остановки.

Заедем в заповедник «Эль Чато» — место, где можно увидеть гигантских галапагосских черепах в естественной среде. Побываем на Лос Хемелос — у вулканических формаций, также известных как «ямы-близнецы». Эти гигантские впадины глубиной около 280 метров образовались в результате подземной активности вулканической лавы.

Пообедать можно в кафе при парке.

Около 17:00 прибудем в Пуэрто Айора и заселимся в Hotel Coloma Galapagos (или аналогичный). Вечером будет время для прогулки по набережной Чарльза Дарвина. На ужин можно попробовать свежие морепродукты в одном из местных ресторанов.

Ночь в Пуэрто Айора.

Перелёт на Галапагосы, гигантские черепахи и вулканические кратерыПерелёт на Галапагосы, гигантские черепахи и вулканические кратеры
15 день

Рыбный рынок, купание в Лас Гритас и отдых на Тортуга Бэй

Утро начнём с посещения рыбного рынка в Пуэрто Айора. Здесь можно понаблюдать за пеликанами и морскими львами, которые терпеливо ждут, когда рыбаки поделятся с ними добычей.

Затем отправимся на «водном такси» к Лас Гритас — узкому ущелью с прозрачной водой. Это место идеально для купания и снорклинга. Чтобы насладиться спокойной атмосферой, выедем пораньше, пока людей не стало больше, чем рыб. После обеда продолжаем пляжный отдых и на моторной лодке отправляемся на Тортуга Бэй — один из самых живописных пляжей Галапагосов. Здесь можно не только поплавать с маской и полежать на песке, но и погулять по мангровым зарослям в поисках игуан. А по желанию можно арендовать байдарку.

После пляжного отдыха пешком вернёмся в Пуэрто Айора (около 1 часа ходьбы) по тропе среди гигантских кактусов и экзотических растений острова.

Вечером прогулка по Малекону и ужин.

Ночь в Пуэрто Айора.

Рыбный рынок, купание в Лас Гритас и отдых на Тортуга БэйРыбный рынок, купание в Лас Гритас и отдых на Тортуга БэйРыбный рынок, купание в Лас Гритас и отдых на Тортуга БэйРыбный рынок, купание в Лас Гритас и отдых на Тортуга БэйРыбный рынок, купание в Лас Гритас и отдых на Тортуга Бэй
16 день

Переезд на Исабелу, лагуна фламинго и треккинг к Стене слёз

Рано утром отправимся на остров Исабела — самый большой на Галапагосах. В 7:00 выезжаем на пароме из Пуэрто Айора, а спустя 2,5 часа прибудем в Пуэрто Вильямиль.

После размещения в Hotel Coral Blanco (или аналогичном) отправимся к лагуне La Laguna de Los Diablos, чтобы увидеть розовых фламинго в их естественной среде.

Далее нас ждёт треккинг (10–12 км туда-обратно) через несколько природных достопримечательностей: пляж с чёрным вулканическим песком, лавовый туннель и «Стену слёз» — стену из камней, которую возвели заключённые. Тем, кто не готов к 3-часовому походу по острову, можно остаться на пляже La Playita в компании морских игуан и насладиться отдыхом у океана.

Вечером ужин на закате и свободное время.

Ночь в Пуэрто Вильямиль.

Переезд на Исабелу, лагуна фламинго и треккинг к Стене слёзПереезд на Исабелу, лагуна фламинго и треккинг к Стене слёзПереезд на Исабелу, лагуна фламинго и треккинг к Стене слёз
17 день

Экскурсия к вулкану Сьерра-Негра или снорклинг в бухте

Сегодня у нас разделение программы:

Вариант 1. Желающие отправиться в треккинг к кальдере вулкана Сьерра-Негра (Sierra Negra) должны заранее заказать тур (за дополнительную плату), так как самостоятельный поход запрещён местными властями. В сопровождении гида нас ждёт 5-часовая экскурсия по одному из крупнейших вулканов Галапагосов.

Вариант 2. Остальные могут отправиться в бухту Pearl Shell (1,5 км пешком от отеля), где можно плавать с морскими львами и морскими черепахами.
После возвращения с вулкана те, кто участвовал в экскурсии, смогут присоединиться к снорклингу в бухте.

Вечером ужин с морепродуктами и отдых.

Ночь в Пуэрто-Вильямиль.

Экскурсия к вулкану Сьерра-Негра или снорклинг в бухтеЭкскурсия к вулкану Сьерра-Негра или снорклинг в бухтеЭкскурсия к вулкану Сьерра-Негра или снорклинг в бухте
18 день

Морская экскурсия на Los Túneles или отдых на пляже

До 15:00 у нас есть полдня, и его можно провести 2 способами:

Вариант 1. Морская экскурсия на яхте к Los Túneles (за дополнительную плату).

Los Túneles — это уникальные лавовые образования, частично затопленные океаном. Снорклинг здесь — один из лучших на Галапагосах. В кристально чистой воде можно плавать рядом с черепахами, морскими коньками, осьминогами, гигантскими скатами и рифовыми акулами. За нами будут наблюдать галапагосские пингвины!

Обращаем внимание, что рифовые акулы обитают в тёплых водах Los Túneles, но нападений здесь никогда не фиксировалось.

Вариант 2. Расслабленный пляжный день в окрестностях Пуэрто Вильямиль. В 15:00 садимся на паром до Пуэрто Айора, прибытие в 17:30. Размещаемся в отеле, где останавливались ранее, и готовим чемоданы к завтрашнему вылету.

Ночь в Пуэрто Айора.

Морская экскурсия на Los Túneles или отдых на пляжеМорская экскурсия на Los Túneles или отдых на пляжеМорская экскурсия на Los Túneles или отдых на пляже
19 день

Завершение путешествия и дополнительные экскурсии по желанию

Позади почти 3 недели приключений, полный багаж ярких впечатлений и уникального опыта. Тем, у кого осталось ещё немного сил и времени, можно организовать дополнительную экскурсию на соседние острова. Например, на остров Бартоломе — знаменитый неземными пейзажами и одной из самых фотографируемых панорам Галапагосов.

Трансфер в аэропорт мы организуем в любой день в зависимости от вашего вылета.

Переезды за день: ~ 50 км.

Спасибо, что путешествовали с нами!

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет$2690
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки, 4 обеда, 3 ужина
  • Трансферы по маршруту, в том числе из/в аэропорт
  • Паром между островами
  • Экскурсии с местным гидом в Амазонии
  • Посещение термальных источников в Папайякте (1-2 дни)
  • Посещение спа и бассейна в отеле (7-8 дни)
  • Входные билеты на водопады, национальные парки, смотровые площадки и канатные дороги по программе
  • Входные билеты на достопримечательности в Кито
  • Сопровождение русскоязычным гид-лидером 24/7
  • Карта контроля TCT для перелета на Галапагосы
Что не входит в цену
  • Билеты до Кито и обратно
  • Питание вне программы (1 приём пищи $5-$20)
  • Перелёт на Галапагосы с материка и обратно (примерно $300-350)
  • Входной налог на Галапагосские острова (ок. $220, цена может меняться)
  • Туристическая страховка
  • Чаевые местным гидам в Куйябено (на ваше усмотрение)
  • Доплаты по желанию
  • 1-местное размещение
  • Экскурсии по Галапагосам от местных компаний в свободное время ($50-250 за человека за экскурсию)
  • Обратите внимание, стоимость зависит от количества человек в группе:
  • $2950 за человека в группе из 6-7 участников
  • $2800 за человека в группе из 8-9 участников
  • $2690 за человека в группе из 10 участников
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Кито, 8:00
Завершение: Аэропорт Кито, доставим вас ко времени вылета
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 19 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр
Александр — ваша команда гидов в Кито
Провели экскурсии для 12 туристов
Организатор авторских путешествий и экспедиций с 2006 года. Основатель и руководитель компании (принимающей стороны) в Индии и на Шри-Ланке с 2023 года. Представительство в Германии с 2024 года. В нашей команде профессиональные и опытные гиды из Узбекистана, Вьетнама, Кении, Танзании и Турции. Создаём как групповые, так и индивидуальные путешествия с высоким уровнем комфорта.
