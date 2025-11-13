Мои заказы

Вулканы, общины индейцев и экзотические животные: Эквадор и Галапагосские острова индивидуально

Искупаться в кратере, полюбоваться водопадами, погулять по нацпаркам и поучаствовать в ритуале
Представьте, как вы стоите на краю вулкана и смотрите на изумрудное озеро, а вдалеке виднеются пики Анд.

Вообразите, как пересекаете экватор, наблюдаете за редкими колибри, спускаетесь в амазонские джунгли и общаетесь
читать дальше

с жителями местных общин.

Добавьте к этому встречу с гигантскими черепахами, прогулку по лавовым тоннелям и дегустацию какао-продуктов.

Всё это ждёт вас в персональном путешествии с нами! Также вы познакомитесь с самобытным народным искусством, побываете на плантации роз и сможете насладиться спа-процедурами в отелях. Каждый день поездки — это новые открытия и настоящие приключения.

Вулканы, общины индейцев и экзотические животные: Эквадор и Галапагосские острова индивидуально
Вулканы, общины индейцев и экзотические животные: Эквадор и Галапагосские острова индивидуально
Вулканы, общины индейцев и экзотические животные: Эквадор и Галапагосские острова индивидуально

Описание тура

Организационные детали

Необходим адаптер под розетки типов A и B.
Валюта — доллары США (USD), предпочтительно мелкие купюры.
Мобильная связь: возможны зоны без покрытия в горах и Амазонии.
Рекомендуется консультация с врачом по поводу пребывания на высоте, аптечка с ацетазоламидом и средствами от гипоксии.
Температура и климат меняются от высокогорья до тропиков — необходима одежда для разных условий.

Программа тура по дням

1 день

Встреча, размещение в отеле, знакомство со столицей Эквадора

По прибытии вас встретит гид, и вы разместитесь в отеле. После начнём знакомство со столицей с прогулки по её историческому центру. Увидим площадь Независимости с президентским дворцом и кафедральным собором, Базилику-дель-Вото-Насьональ, церкви колониального периода и оживлённую улицу Ла-Ронда.

После обеда по канатной дороге поднимемся к обзорной площадке на вулкане Пичинча — с высоты почти 4000 метров открывается захватывающая панорама Анд и города. Затем — возвращение в отель и отдых.

Переезд на авто: 60 км

Встреча, размещение в отеле, знакомство со столицей ЭквадораВстреча, размещение в отеле, знакомство со столицей ЭквадораВстреча, размещение в отеле, знакомство со столицей Эквадора
2 день

«Центры мира», национальный музей и сувенирный рынок

Сегодня мы отправимся за пределы города, чтобы побывать в двух географических «центрах мира»: историческом и астрономически точном. Первый — Митад-дель-Мундо (Середина мира) — был обозначен в 18 веке французской экспедицией и стал символом исследования экватора. Второй, Музей солнца, расположен в 240 метрах от официального монумента и предлагает интерактивные опыты, иллюстрирующие физические особенности экваториальной линии.

После обеда мы посетим Национальный музей Эквадора, где в Золотом зале хранятся уникальные артефакты, созданные доиспанскими культурами, включая знаменитое золотое солнце Ла-Толита. Затем прогуляемся по крупнейшему сувенирному рынку Кито, где можно приобрести изделия из шерсти альпак, расписанную керамику и текстиль ручной работы. Вечером — возвращение в отель и подготовка к дальнейшему путешествию по стране.

Переезд на авто: 70 км

«Центры мира», национальный музей и сувенирный рынок«Центры мира», национальный музей и сувенирный рынок«Центры мира», национальный музей и сувенирный рынок
3 день

Треккинг в нацпарке и вулкан Котопакси, деревня Тигуа, прогулка по каньону

Сегодня мы отправимся к одному из самых живописных действующих вулканов Эквадора — Котопакси (5897 м). В национальном парке нас ждёт лёгкий треккинг вокруг озера Лимпиопунго, откуда открывается великолепный вид на заснеженную вершину. Местный гид расскажет об особенностях ландшафта и вулканической активности.

После обеда нас ждёт остановка в деревне художников Тигуа, где можно познакомиться с самобытным народным искусством. По прибытии в поселение Зумбауа, расположенное рядом с кратером Килотоа, мы совершим вечернюю прогулку по каньону реки Тоачии и полюбуемся потрясающими пейзажами на закате. Вечером желающие смогут насладиться спа-процедурами в отеле (за доплату).

Переезд на авто: 220 км

Треккинг в нацпарке и вулкан Котопакси, деревня Тигуа, прогулка по каньонуТреккинг в нацпарке и вулкан Котопакси, деревня Тигуа, прогулка по каньонуТреккинг в нацпарке и вулкан Котопакси, деревня Тигуа, прогулка по каньону
4 день

Кратер вулкана Килотоа, ферма альпак, плантация роз, прогулка по Баньосу

Утром прогуляемся к кратеру вулкана Килотоа, в котором расположено озеро с бирюзовой водой. Вы сможете спуститься на пляж в кратере и при желании поплавать. Затем мы заедем на ферму альпак, где понаблюдаем за этими дружелюбными животными и узнаем об особенностях их шерсти, одной из самых тёплых в мире.

Далее — посещение розовой плантации и знакомство с цветочным экспортом Эквадора. Во второй половине дня переедем в Баньос — курорт у подножья вулкана Тунгурауа. Город славится термальными источниками и водопадами. Разместимся в спа-отеле и вечером пройдёмся по окрестностям и заглянем на ремесленный рынок.

Переезд на авто: 180 км

Кратер вулкана Килотоа, ферма альпак, плантация роз, прогулка по БаньосуКратер вулкана Килотоа, ферма альпак, плантация роз, прогулка по БаньосуКратер вулкана Килотоа, ферма альпак, плантация роз, прогулка по Баньосу
5 день

Дорога Водопадов, тропический лес, индейская община и вечер в Пуэрто-Мисауайи

Сегодня нас ждёт один из самых живописных маршрутов Эквадора — дорога Водопадов. Мы побываем у водопада Фата невесты, где можно прокатиться по канатке, а также у Cascada El Rocio Machay, где желающие смогут искупаться. Главное впечатление — мощный Pailon Del Diablo, название которого в переводе с испанского означает «котёл дьявола». После обеда с видом на озеро мы направимся в тропический лес.

В городке Тена мы посетим индейскую общину, где вы узнаете, как делают шоколад, и попробуете местные какао-продукты. Затем доберёмся до Пуэрто-Мисауайи и разместимся в уютном домике на берегу реки. Вечером — ужин и отдых в атмосфере амазонских джунглей.

Переезд на авто: 180 км

Дорога Водопадов, тропический лес, индейская община и вечер в Пуэрто-МисауайиДорога Водопадов, тропический лес, индейская община и вечер в Пуэрто-МисауайиДорога Водопадов, тропический лес, индейская община и вечер в Пуэрто-Мисауайи
6 день

Община индейцев кечуа, наблюдение за колибри, часовня

Сегодня отправимся в гости к народности, живущей на стыке цивилизации и непроходимых амазонских джунглей. Нас ждёт путь на деревянной пироге вверх по реке Напо в общину индейцев кечуа. Здесь вы поучаствуете в ритуале с чичей, научитесь стрелять из духовой трубки и пообедаете традиционным блюдом майто — рыбой, запечённой в листьях.

После обеда начнём путь в горы. Остановимся, чтобы понаблюдать за колибри, а затем — на перевале у часовни Virgen del Paramo Papallacta, откуда открываются виды на Анды и вулкан Антисана. К вечеру прибудем в отель возле аэропорта Кито.

Переезд на авто: 200 км

Община индейцев кечуа, наблюдение за колибри, часовняОбщина индейцев кечуа, наблюдение за колибри, часовняОбщина индейцев кечуа, наблюдение за колибри, часовня
7 день

Перелёт на остров Бальтра, заповедник с черепахами, лавовые тоннели и прогулка по Пуэрто-Айора

Утром перелетаем на остров Бальтра и на пароме пересекаем пролив Итабака. По пути в Пуэрто-Айора нас ждёт посещение заповедника «Эль-Чато», где живут гигантские галапагосские черепахи. Также пройдёмся по лавовым тоннелям, образованным застывшей магмой.

После заселения в отель — время для вечерней прогулки по прибрежному авеню до научной станции Чарльза Дарвина. Здесь проводят исследования по охране природы и размножению черепах. А затем поужинаем в местном ресторане морепродуктами.

Переезд на авто: 40 км

Перелёт на остров Бальтра, заповедник с черепахами, лавовые тоннели и прогулка по Пуэрто-АйораПерелёт на остров Бальтра, заповедник с черепахами, лавовые тоннели и прогулка по Пуэрто-АйораПерелёт на остров Бальтра, заповедник с черепахами, лавовые тоннели и прогулка по Пуэрто-Айора
8 день

Свободный день

Этот день вы проведёте на своё усмотрение. Можно выбрать морскую экскурсию: например, на остров Бартоломе с фантастическими видами и колонией пингвинов, или на остров Северный Сеймур — обиталище морских котиков. Также возможны поездки на остров Исабела, чтобы поплавать среди морских игуан и пингвинов.

А можно остаться на Санта-Крус и отправиться в Лас-Гритас — каньон с кристальной водой, или на пляж Тортуга Бэй, где часто встречаются морские львы. Вечером — возвращение в отель и ужин на Малеконе.

Свободный деньСвободный деньСвободный деньСвободный деньСвободный деньСвободный деньСвободный день
9 день

Обратный перелёт в Кито

Утром — трансфер в аэропорт Бальтры и перелёт в столицу. Ночь в отеле у аэропорта Кито.

Переезд на авто: 50 км

Обратный перелёт в КитоОбратный перелёт в Кито
10 день

Отъезд

Вылет домой. До новых встреч!

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет$1825
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки и 1 обед
  • Все трансферы по программе
  • Русскоязычный гид-лидер с 1-го по 6-й день
  • Входные билеты по программе (музеи, канатные дороги, природные объекты)
  • Карта контроля TCT для перелёта на Галапагосы
Что не входит в цену
  • Международные авиабилеты в Эквадор и обратно
  • Перелёт на Галапагосы и обратно - ~ $300
  • Питание вне программы и напитки - ~ $5-15 за приём
  • Входной налог на Галапагосские острова - $200
  • Туристическая страховка
  • Русскоязычный гид на Галапагосах (опция за доплату)
  • 1-местное размещение (по запросу)
  • Дополнительные экскурсии на Галапагосах - $50-250 с человека
  • Спа-процедуры в некоторых отелях
  • Внимание. Стоимость тура зависит от количества человек в группе:
  • При группе из 5-6 человек - $1650/чел
  • При группе из 3-4 человек - $1825/чел
  • При группе из 2 человек - $2250/чел
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Кито, Эквадор, по времени вашего прилёта
Завершение: Кито, Эквадор, по времени вашего вылета
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 168 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр
Александр — ваша команда гидов в Кито
Провели экскурсии для 12 туристов
Организатор авторских путешествий и экспедиций с 2006 года. Основатель и руководитель компании (принимающей стороны) в Индии и на Шри-Ланке с 2023 года. Представительство в Германии с 2024 года. В нашей команде профессиональные и опытные гиды из Узбекистана, Вьетнама, Кении, Танзании и Турции. Создаём как групповые, так и индивидуальные путешествия с высоким уровнем комфорта.

Похожие туры из Кито

Экспедиция на Галапагосы и в Амазонию с комфортом: активный этнотур в Эквадор
На машине
19 дней
Экспедиция на Галапагосы и в Амазонию с комфортом: активный этнотур в Эквадор
Погулять по кратеру вулкана, заглянуть на какао к индейскому племени и изучить ночные джунгли
Начало: Аэропорт Кито, 8:00
31 мар в 08:00
$2690 за человека
На нашем сайте есть и другие авторские туры в Кито
Все туры из Кито