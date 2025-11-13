По прибытии вас встретит гид, и вы разместитесь в отеле. После начнём знакомство со столицей с прогулки по её историческому центру. Увидим площадь Независимости с президентским дворцом и кафедральным собором, Базилику-дель-Вото-Насьональ, церкви колониального периода и оживлённую улицу Ла-Ронда.

После обеда по канатной дороге поднимемся к обзорной площадке на вулкане Пичинча — с высоты почти 4000 метров открывается захватывающая панорама Анд и города. Затем — возвращение в отель и отдых.

Переезд на авто: 60 км