Вообразите, как пересекаете экватор, наблюдаете за редкими колибри, спускаетесь в амазонские джунгли и общаетесь
Описание тура
Организационные детали
Необходим адаптер под розетки типов A и B.
Валюта — доллары США (USD), предпочтительно мелкие купюры.
Мобильная связь: возможны зоны без покрытия в горах и Амазонии.
Рекомендуется консультация с врачом по поводу пребывания на высоте, аптечка с ацетазоламидом и средствами от гипоксии.
Температура и климат меняются от высокогорья до тропиков — необходима одежда для разных условий.
Программа тура по дням
Встреча, размещение в отеле, знакомство со столицей Эквадора
По прибытии вас встретит гид, и вы разместитесь в отеле. После начнём знакомство со столицей с прогулки по её историческому центру. Увидим площадь Независимости с президентским дворцом и кафедральным собором, Базилику-дель-Вото-Насьональ, церкви колониального периода и оживлённую улицу Ла-Ронда.
После обеда по канатной дороге поднимемся к обзорной площадке на вулкане Пичинча — с высоты почти 4000 метров открывается захватывающая панорама Анд и города. Затем — возвращение в отель и отдых.
Переезд на авто: 60 км
«Центры мира», национальный музей и сувенирный рынок
Сегодня мы отправимся за пределы города, чтобы побывать в двух географических «центрах мира»: историческом и астрономически точном. Первый — Митад-дель-Мундо (Середина мира) — был обозначен в 18 веке французской экспедицией и стал символом исследования экватора. Второй, Музей солнца, расположен в 240 метрах от официального монумента и предлагает интерактивные опыты, иллюстрирующие физические особенности экваториальной линии.
После обеда мы посетим Национальный музей Эквадора, где в Золотом зале хранятся уникальные артефакты, созданные доиспанскими культурами, включая знаменитое золотое солнце Ла-Толита. Затем прогуляемся по крупнейшему сувенирному рынку Кито, где можно приобрести изделия из шерсти альпак, расписанную керамику и текстиль ручной работы. Вечером — возвращение в отель и подготовка к дальнейшему путешествию по стране.
Переезд на авто: 70 км
Треккинг в нацпарке и вулкан Котопакси, деревня Тигуа, прогулка по каньону
Сегодня мы отправимся к одному из самых живописных действующих вулканов Эквадора — Котопакси (5897 м). В национальном парке нас ждёт лёгкий треккинг вокруг озера Лимпиопунго, откуда открывается великолепный вид на заснеженную вершину. Местный гид расскажет об особенностях ландшафта и вулканической активности.
После обеда нас ждёт остановка в деревне художников Тигуа, где можно познакомиться с самобытным народным искусством. По прибытии в поселение Зумбауа, расположенное рядом с кратером Килотоа, мы совершим вечернюю прогулку по каньону реки Тоачии и полюбуемся потрясающими пейзажами на закате. Вечером желающие смогут насладиться спа-процедурами в отеле (за доплату).
Переезд на авто: 220 км
Кратер вулкана Килотоа, ферма альпак, плантация роз, прогулка по Баньосу
Утром прогуляемся к кратеру вулкана Килотоа, в котором расположено озеро с бирюзовой водой. Вы сможете спуститься на пляж в кратере и при желании поплавать. Затем мы заедем на ферму альпак, где понаблюдаем за этими дружелюбными животными и узнаем об особенностях их шерсти, одной из самых тёплых в мире.
Далее — посещение розовой плантации и знакомство с цветочным экспортом Эквадора. Во второй половине дня переедем в Баньос — курорт у подножья вулкана Тунгурауа. Город славится термальными источниками и водопадами. Разместимся в спа-отеле и вечером пройдёмся по окрестностям и заглянем на ремесленный рынок.
Переезд на авто: 180 км
Дорога Водопадов, тропический лес, индейская община и вечер в Пуэрто-Мисауайи
Сегодня нас ждёт один из самых живописных маршрутов Эквадора — дорога Водопадов. Мы побываем у водопада Фата невесты, где можно прокатиться по канатке, а также у Cascada El Rocio Machay, где желающие смогут искупаться. Главное впечатление — мощный Pailon Del Diablo, название которого в переводе с испанского означает «котёл дьявола». После обеда с видом на озеро мы направимся в тропический лес.
В городке Тена мы посетим индейскую общину, где вы узнаете, как делают шоколад, и попробуете местные какао-продукты. Затем доберёмся до Пуэрто-Мисауайи и разместимся в уютном домике на берегу реки. Вечером — ужин и отдых в атмосфере амазонских джунглей.
Переезд на авто: 180 км
Община индейцев кечуа, наблюдение за колибри, часовня
Сегодня отправимся в гости к народности, живущей на стыке цивилизации и непроходимых амазонских джунглей. Нас ждёт путь на деревянной пироге вверх по реке Напо в общину индейцев кечуа. Здесь вы поучаствуете в ритуале с чичей, научитесь стрелять из духовой трубки и пообедаете традиционным блюдом майто — рыбой, запечённой в листьях.
После обеда начнём путь в горы. Остановимся, чтобы понаблюдать за колибри, а затем — на перевале у часовни Virgen del Paramo Papallacta, откуда открываются виды на Анды и вулкан Антисана. К вечеру прибудем в отель возле аэропорта Кито.
Переезд на авто: 200 км
Перелёт на остров Бальтра, заповедник с черепахами, лавовые тоннели и прогулка по Пуэрто-Айора
Утром перелетаем на остров Бальтра и на пароме пересекаем пролив Итабака. По пути в Пуэрто-Айора нас ждёт посещение заповедника «Эль-Чато», где живут гигантские галапагосские черепахи. Также пройдёмся по лавовым тоннелям, образованным застывшей магмой.
После заселения в отель — время для вечерней прогулки по прибрежному авеню до научной станции Чарльза Дарвина. Здесь проводят исследования по охране природы и размножению черепах. А затем поужинаем в местном ресторане морепродуктами.
Переезд на авто: 40 км
Свободный день
Этот день вы проведёте на своё усмотрение. Можно выбрать морскую экскурсию: например, на остров Бартоломе с фантастическими видами и колонией пингвинов, или на остров Северный Сеймур — обиталище морских котиков. Также возможны поездки на остров Исабела, чтобы поплавать среди морских игуан и пингвинов.
А можно остаться на Санта-Крус и отправиться в Лас-Гритас — каньон с кристальной водой, или на пляж Тортуга Бэй, где часто встречаются морские львы. Вечером — возвращение в отель и ужин на Малеконе.
Обратный перелёт в Кито
Утром — трансфер в аэропорт Бальтры и перелёт в столицу. Ночь в отеле у аэропорта Кито.
Переезд на авто: 50 км
Отъезд
Вылет домой. До новых встреч!
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|$1825
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки и 1 обед
- Все трансферы по программе
- Русскоязычный гид-лидер с 1-го по 6-й день
- Входные билеты по программе (музеи, канатные дороги, природные объекты)
- Карта контроля TCT для перелёта на Галапагосы
Что не входит в цену
- Международные авиабилеты в Эквадор и обратно
- Перелёт на Галапагосы и обратно - ~ $300
- Питание вне программы и напитки - ~ $5-15 за приём
- Входной налог на Галапагосские острова - $200
- Туристическая страховка
- Русскоязычный гид на Галапагосах (опция за доплату)
- 1-местное размещение (по запросу)
- Дополнительные экскурсии на Галапагосах - $50-250 с человека
- Спа-процедуры в некоторых отелях
- Внимание. Стоимость тура зависит от количества человек в группе:
- При группе из 5-6 человек - $1650/чел
- При группе из 3-4 человек - $1825/чел
- При группе из 2 человек - $2250/чел