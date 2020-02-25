14 отзывов оставили туристы

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Весь Тарту за один день

Прогуляться по старейшему эстонскому городу и увидеть жизнь за «фасадом» классического центра

  • 😎Это индивидуальная экскурсия для вас и ваших друзей
  • 👣‍Пешеходная
  • Продолжительность 2 часа
  • 👥 Не более 10 человек
  • 👶Можно с детьми
  • 🚩Встреча на Ратушной площади
  • Заказать экскурсию

44 за экскурсию

У этой экскурсии14 отзывов
4.79
Irina
Задать вопросОбычно отвечает за 4 ч.
Irina – Гид в Тарту
Добро пожаловать в Тарту, один из старейших городов Прибалтики, столицу науки и образования.

На прогулке 👣 вы увидите исторический центр и богемные районы Карлова и Супового городка, зайдете в музеи и университетские здания и поймете, почему в Тарту перебрались известные русские ученые: Лотман, Даль и Солженицын.

И, конечно, познакомитесь с его горожанами — живыми и запечатленными в бронзе и камне.
Весь Тарту за один день
Весь Тарту за один день

Что вас ожидает

Тарту глазами местных жителей
Я расскажу о Тарту как археолог и фольклорист, а еще — как местный житель. Вы узнаете, как город сложился, какие исторические вехи преодолел и как повлиял на всю Эстонию. Почувствуете культурную жизнь города и отыщете местечки, куда каждый вечер заглядывают местные: кафе с эстонской кухней, магазинчики, парки и ботанический сад. И будете точно знать, где сейчас проходит интересная выставка и на что можно посмотреть в городских музеях.

Город ученых и писателей
Солженицын называл Тарту «чудесным университетским средневековым городком с горой-парком посередине», а Даль говорил о своей жизни там, как о «времени восторга, золотом веке». Я расскажу, как связана биография великих ученых с эстонским городом, и поделюсь историями об их работе здесь. Вы познакомитесь с Тартусским университетом и поймете, почему в Тарту переезжают и остаются навсегда. А еще разберетесь, чем город так хорош для творческой и научной работы.

Свой Тарту для каждого
Может показаться, что Тарту — крошечный городок, затерянный где-то в Эстонии, на самом деле — он удивительно переплетен с множеством русских мест и людей. Вы проведете аналогии между Петербургом и Тарту, так же построенном на деревянных сваях, Ярославлем и Тарту, носившим имя Юрьев после захвата Ярославом Мудрым. Почувствуете, как город окрашивается личными историями, становится понятным и знакомым.

Весь Тарту за один день
Весь Тарту за один день
Весь Тарту за один день
Весь Тарту за один день

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Место встречи для начала на Ратушной площади.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Irina
Irina
Я люблю город, в котором живу и работаю гидом уже много лет. Ребенком увидела фильм «Соломенная шляпка», и он оставил неизгладимое впечатление легкостью, светлостью и душевными мелодиями. Сейчас живу в этой «Соломенной шляпке» сама. Много путешествую — ведь все познается в сравнении — поэтому хорошо знаю изюминки своего города, да и жизнь за «фасадом» классического исторического центра города тоже. Мне интересны люди, которые живут и жили здесь сейчас, 100 и 500 лет назад. На экскурсиях люблю рассказывать легенды (моя специальность в Тартуском университете — фольклористика) и настоящие истории и факты, проверенные временем или документами из музейных архивов (моя вторая специальность — археология).
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14 отзывов оставили туристы

25 февраля 2020
Отличная экскурсия. За 2 часа показано достаточно много, еще больше рассказано. Рекомендуем Ирину. Спасибо.
24 февраля 2020
Хорошо.
3 февраля 2020
Понравилось, интересно, с юмором, познавательно, рекомендую.
9 января 2020
Замечательная экскурсия - познавательная и интересная! Ирина очень доступно излагает материал, говорит не только о датах и фактах, но также о самой жизни людей в Тарту, в Эстонии. Очень рекомендуем! 2 часа пролетели незаметно!
9 января 2020
Большое спасибо гиду Ирине Ореховой за обзорную экскурсию по Тарту! Интересное изложение материала. Очень ценные для нас советы по дальнейшему времяпровождению. Особенно выражаем признательность за то, что Ирина разрешила взять с собой на экскурсию собаку. Семья Балаевых
8 января 2020
Очень рады, что вышли на Ирину, без которой мы точно не узнали бы так много о Тарту с его многовековой историей. Большое спасибо! Советуем всем! С уважением, Светлана
6 января 2020
Экскурсия, в основном, связана с Тартусским университетом. Видимо, больше в Тарту смотреть нечего. Поскольку было очень холодно, а приходилось много стоять, возможно, два часа - это слишком много для такого небольшого города.
29 декабря 2019
Большое спасибо Ирине за интересную экскурсию, отличное знание истории и современной жизни Тарту.
26 декабря 2019
Экскурсия очень понравилась! Я очень люблю Тарту - его не возможно ни с каким другим сравнивать, но бываю здесь больше по работе или на учёбе. Приехали родственники и решила заказать экскурсию. Было интересно, увлекательно, весело! Дополнительный плюс, что это происходило в рождественские дни. Оказалось, что и тут Тарту отличилось, очень красиво и по другому, чем в распиаренном Таллине. Спасибо Ирине за её любовь к Тарту! Мы полюбили этот город ещё больше!
9 ноября 2019
Были на экскурсии вдвоём с мужем. Нам понравилось: узнали интересные факты о прошлом Тарту, а также о его сегодняшней жизни; что немаловажно - Ирина поддержала формат диалога (мы задавали много вопросов). При этом маршрут был выстроен с учётом погодных условий (по пути заходили в музеи, чтобы погреться). Экскурсию с Ириной рекомендуем.
Ещё 4 отзыва

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