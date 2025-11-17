14 отзывов оставили туристы

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Весь Тарту за один день

Прогуляться по старейшему эстонскому городу и увидеть жизнь за «фасадом» классического центра
Добро пожаловать в Тарту, один из старейших городов Прибалтики, столицу науки и образования.

На прогулке вы увидите исторический центр и богемные районы Карлова и Супового городка, зайдете в музеи и университетские здания и поймете, почему в Тарту перебрались известные русские ученые: Лотман, Даль и Солженицын. И, конечно, познакомитесь с его горожанами — живыми и запечатленными в бронзе и камне.
4.9
46 отзывов
Весь Тарту за один день
Весь Тарту за один день
Весь Тарту за один день

Описание экскурсии

Тарту глазами местных жителей

Я расскажу о Тарту как археолог и фольклорист, а еще — как местный житель. Вы узнаете, как город сложился, какие исторические вехи преодолел и как повлиял на всю Эстонию. Почувствуете культурную жизнь города и отыщете местечки, куда каждый вечер заглядывают местные: кафе с эстонской кухней, магазинчики, парки и ботанический сад. И будете точно знать, где сейчас проходит интересная выставка и на что можно посмотреть в городских музеях.

Город ученых и писателей

Солженицын называл Тарту «чудесным университетским средневековым городком с горой-парком посередине», а Даль говорил о своей жизни там, как о «времени восторга, золотом веке». Я расскажу, как связана биография великих ученых с эстонским городом, и поделюсь историями об их работе здесь. Вы познакомитесь с Тартусским университетом и поймете, почему в Тарту переезжают и остаются навсегда. А еще разберетесь, чем город так хорош для творческой и научной работы.

Свой Тарту для каждого

Может показаться, что Тарту — крошечный городок, затерянный где-то в Эстонии, на самом деле — он удивительно переплетен с множеством русских мест и людей. Вы проведете аналогии между Петербургом и Тарту, так же построенном на деревянных сваях, Ярославлем и Тарту, носившим имя Юрьев после захвата Ярославом Мудрым. Почувствуете, как город окрашивается личными историями, становится понятным и знакомым.

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Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На Ратушной площади
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина
Ирина — ваш гид в Тарту
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провела экскурсии для 454 туристов
Я люблю город, в котором живу и работаю гидом уже много лет. Ребенком увидела фильм «Соломенная шляпка», и он оставил неизгладимое впечатление легкостью, светлостью и душевными мелодиями. Сейчас живу в
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этой «Соломенной шляпке» сама. Много путешествую — ведь все познается в сравнении — поэтому хорошо знаю изюминки своего города, да и жизнь за «фасадом» классического исторического центра города тоже. Мне интересны люди, которые живут и жили здесь сейчас, 100 и 500 лет назад. На экскурсиях люблю рассказывать легенды (моя специальность в Тартуском университете — фольклористика) и настоящие истории и факты, проверенные временем или документами из музейных архивов (моя вторая специальность — археология).

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на последних 30 из 46 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Ирина — просто невероятный гид! Её можно слушать бесконечно: рассказывает так интересно, образно и захватывающе, что время пролетает незаметно. Даже дети слушали её с открытыми ртами — а для наших это совсем нехарактерно.
Спасибо за атмосферу, знания и то вдохновение, которое остаётся после экскурсии. Настоящий профессионал и человек с огромной душой!
Ирина — просто невероятный гид! Её можно слушать бесконечно: рассказывает так интересно, образно и захватывающе, что
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В
Классная экскурсия с интересными фактами, которые запоминаются и врезаются в память. Главное с юмором, спасибо!
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E
хочу поблагодарить нашего гида. экскурсия была очень насыщенной по информации, но мы не уставали, тк весь материал подавался очень логично, на хорошем русском языке, живо и актуальность мягко соседствовала с прошлым. Как коллега-гид могу отметить, что данная экскурсия открыла нам город, куда хочется вернуться. это здорово. Ирина, благодарим!
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Александр
Очень понравилась экскурсия с Ириной. Даже не могли представить, что на сравнительно небольшой территории уместилось столько истории. Мы прекрасно провели время. Точно буду рекомендовать друзьям и знакомым.
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Владлена
Рекомендую экскурсию - Ирина провела ее для нашей семьи в -23 градуса мороза, показав Тарту с самой красивой стороны даже в такой снежный день. Очень хорошо проложенный маршрут и высокая эрудиция:))
Рекомендую экскурсию - Ирина провела ее для нашей семьи в -23 градуса мороза, показав Тарту с
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Татьяна
Всей группе очень понравился гид Ирина! Узнали много нового,хотя были в Тарту не первый раз. Маршрут экскурсии очень продуман. Ирина идеальный гид,вся полученная информация была полезной,не скучной и доставила всем участникам большое удовольствие!! Спасибо за экскурсию!!!
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от €60 за экскурсию