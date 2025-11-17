14 отзывов оставили туристы

Добро пожаловать в Тарту, один из старейших городов Прибалтики, столицу науки и образования. На прогулке вы увидите исторический центр и богемные районы Карлова и Супового городка, зайдете в музеи и университетские здания и поймете, почему в Тарту перебрались известные русские ученые: Лотман, Даль и Солженицын. И, конечно, познакомитесь с его горожанами — живыми и запечатленными в бронзе и камне.

Описание экскурсии

Тарту глазами местных жителей

Я расскажу о Тарту как археолог и фольклорист, а еще — как местный житель. Вы узнаете, как город сложился, какие исторические вехи преодолел и как повлиял на всю Эстонию. Почувствуете культурную жизнь города и отыщете местечки, куда каждый вечер заглядывают местные: кафе с эстонской кухней, магазинчики, парки и ботанический сад. И будете точно знать, где сейчас проходит интересная выставка и на что можно посмотреть в городских музеях.

Город ученых и писателей

Солженицын называл Тарту «чудесным университетским средневековым городком с горой-парком посередине», а Даль говорил о своей жизни там, как о «времени восторга, золотом веке». Я расскажу, как связана биография великих ученых с эстонским городом, и поделюсь историями об их работе здесь. Вы познакомитесь с Тартусским университетом и поймете, почему в Тарту переезжают и остаются навсегда. А еще разберетесь, чем город так хорош для творческой и научной работы.

Свой Тарту для каждого

Может показаться, что Тарту — крошечный городок, затерянный где-то в Эстонии, на самом деле — он удивительно переплетен с множеством русских мест и людей. Вы проведете аналогии между Петербургом и Тарту, так же построенном на деревянных сваях, Ярославлем и Тарту, носившим имя Юрьев после захвата Ярославом Мудрым. Почувствуете, как город окрашивается личными историями, становится понятным и знакомым.