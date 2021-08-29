Все экскурсии в Тарту

Экскурсии на русском языке 🇷🇺 в Тарту – доступно 1 экскурсия на 2021 год, 16 ⭐ отзывов, цены от €44. Экскурсии проводятся местными гидами на русском языке, которые знают о Тарту почти всё. Сегодня можно забронировать экскурсии в Эстонии на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь