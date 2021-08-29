Все экскурсии в Тарту

Экскурсии на русском языке 🇷🇺 в Тарту – доступно 1 экскурсия на 2021 год, 16 ⭐ отзывов, цены от €44. Экскурсии проводятся местными гидами на русском языке, которые знают о Тарту почти всё. Сегодня можно забронировать экскурсии в Эстонии на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь
Весь Тарту за один день
Индивидуальная экскурсия
4.8
16
44
за 1-10 чел.
Весь Тарту за один день
Прогуляться по старейшему эстонскому городу и увидеть жизнь за «фасадом» классического центра

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