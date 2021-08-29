Все экскурсии в Тарту
Экскурсии на русском языке 🇷🇺 в Тарту – доступно 1 экскурсия на 2021 год, 16 ⭐ отзывов, цены от €44. Экскурсии проводятся местными гидами на русском языке, которые знают о Тарту почти всё. Сегодня можно забронировать экскурсии в Эстонии на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь
Индивидуальная экскурсия
2ч
€44
за 1-10 чел.
Весь Тарту за один день
Прогуляться по старейшему эстонскому городу и увидеть жизнь за «фасадом» классического центра
Последние отзывы «Экскурсии Тарту»
- ИИгорь29 августа 2021Замечательно
- VViktor2 ноября 2020Интересно и увлекательно. Всем советую!
- ББорис25 февраля 2020Отличная экскурсия. За 2 часа показано достаточно много, еще больше рассказано. Рекомендуем Ирину. Спасибо.