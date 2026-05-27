Предлагаю вам познакомиться с городом через его необычную историю, колониальное прошлое, прохладный характер и места, которые подскажут, почему Багио совсем не похож на другие города Филиппин.
Помимо истории мы поговорим о климате и экономике, роли религии и колониального наследия в развитии города, а также о том, почему Багио — важная точка на карте всего региона.
Бёрнхэм Парк — главное городское пространство Багио. Поговорим о том, почему именно парки, прохладный климат и открытая планировка сделали этот город таким непохожим на остальную страну.
Сешн Роуд — центральная улица Багио, где лучше всего чувствуется ритм города. Здесь вы увидите, как в одном пространстве соединились колониальное прошлое, повседневная жизнь и современный городской характер.
Кафедральный собор Багио — один из главных его символов. Я расскажу, как собор связан с историей города, почему религиозные места здесь так важны и как они вписаны в ландшафт.
Мэншн-хаус (осмотр снаружи) — официальная резиденция, напоминающая о том, что Багио задумывался как особый горный город для власти, отдыха и привилегированной жизни вдали от жарких равнин.
Парк «Майнс Вью» — смотровая площадка с одним из самых известных видов в Багио. Здесь поговорим о золотодобыче, колониальной экономике и о том, как природные богатства региона повлияли на развитие города.
Перемещаемся по городу на авто Volkswagen Tiguan, в ключевых точках делаем короткие выходы и прогулки
Экскурсия подходит взрослым и детям от 10 лет. Если вы с ребёнком, напишите заранее — обсудим, как комфортнее организовать остановки и темп
По желанию сделаем небольшую паузу на кофе/перекус — я подскажу подходящее место по маршруту
Экскурсия длится около 4 часов
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Екатерина — ваш гид в Багио
Провела экскурсии для 1890 туристов
Аккредитованный гид национального парка «Куршская коса».
Работаю гидом с 2012 года. За рулем более 25 лет, имею навыки контраварийного вождения, занималась автокроссом. По первому образованию — оперная певица, по второму — дизайнер интерьеров. Организатор и ведущая обнимательной вечеринки в Калининграде. Амбассадор каучсёрфинга.
Родилась в Калининграде. Имею опыт шаманских практик на Алтае, Куршской косе, в Польше и Германии.
