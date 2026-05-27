Нетуристический Багио: город тумана, художников и забытых историй
Понять самый нетипичный город Филиппин
Багио — это не только парки, смотровые и прохладный воздух. Город, построенный как американский курорт, пережил войну, японскую оккупацию и культурный перелом. Сегодня в нём соседствуют колониальное прошлое, горные традиции и неожиданно живая творческая среда.
Вам предстоит взглянуть на Багио вне туристического глянца и разобраться, почему он ощущается совсем не так, как остальная часть Филиппин.
Отель «Дипломат» — поднимемся к заброшенному зданию с непростой историей. Поговорим о японской оккупации, военном прошлом Багио и о том, как травматичная память превращается в городские легенды.
Херитедж Хилл — с высоты посмотрим на структуру города и разберёмся, как и зачем американцы спроектировали Багио как город для отдыха от тропиков. Вы поймёте, чем он отличается от типичных филиппинских городов.
Или-Ликха Виллидж — зайдём в пространство, созданное местными художниками и ремесленниками. Здесь поговорим о современном Багио — творческом, немного богемном и свободном от столичной суеты.
Там-Аван Виллидж — вы познакомитесь с культурой горных народов Кордильер. Обсудим, чем их традиции отличаются от пляжных Филиппин и почему горная идентичность до сих пор ощущается в городе.
Мы поговорим:
Об американском колониальном проекте Багио
Японской оккупации и памяти о войне
Идее горного курорта в тропической стране
Различиях между горными и низменными регионами Филиппин
Современной творческой среде Багио
Тех, кто выбирает жить здесь сегодня
Перемещаемся на комфортабельном авто Volkswagen Tiguan
Дополнительно оплачивается вход в Там-Аван Виллидж — около $2,7 за чел.
Можем сделать остановку на лёгкий перекус в артистическом кафе. Полноценный обед не предусмотрен
Маршрут не требует специальной физической подготовки, но предполагает прогулку по склонам и лестницам
Место начала и завершения?
По договорённости
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Екатерина — ваш гид в Багио
Провела экскурсии для 1890 туристов
Аккредитованный гид национального парка «Куршская коса».
Работаю гидом с 2012 года. За рулем более 25 лет, имею навыки контраварийного вождения, занималась автокроссом. По первому образованию — оперная певица, по второму — дизайнер интерьеров. Организатор и ведущая обнимательной вечеринки в Калининграде. Амбассадор каучсёрфинга.
Родилась в Калининграде. Имею опыт шаманских практик на Алтае, Куршской косе, в Польше и Германии.
