Багио — это не только парки, смотровые и прохладный воздух. Город, построенный как американский курорт, пережил войну, японскую оккупацию и культурный перелом. Сегодня в нём соседствуют колониальное прошлое, горные традиции и неожиданно живая творческая среда. Вам предстоит взглянуть на Багио вне туристического глянца и разобраться, почему он ощущается совсем не так, как остальная часть Филиппин.

Описание экскурсии

Отель «Дипломат» — поднимемся к заброшенному зданию с непростой историей. Поговорим о японской оккупации, военном прошлом Багио и о том, как травматичная память превращается в городские легенды.

Херитедж Хилл — с высоты посмотрим на структуру города и разберёмся, как и зачем американцы спроектировали Багио как город для отдыха от тропиков. Вы поймёте, чем он отличается от типичных филиппинских городов.

Или-Ликха Виллидж — зайдём в пространство, созданное местными художниками и ремесленниками. Здесь поговорим о современном Багио — творческом, немного богемном и свободном от столичной суеты.

Там-Аван Виллидж — вы познакомитесь с культурой горных народов Кордильер. Обсудим, чем их традиции отличаются от пляжных Филиппин и почему горная идентичность до сих пор ощущается в городе.

Мы поговорим:

Об американском колониальном проекте Багио

Японской оккупации и памяти о войне

Идее горного курорта в тропической стране

Различиях между горными и низменными регионами Филиппин

Современной творческой среде Багио

Тех, кто выбирает жить здесь сегодня

