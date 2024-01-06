Просыпаемся рано, чтобы всё успеть! Выезжаем уже в 05:00. Первый пункт из списка планов на сегодня — снорклинг с китовыми акулами*. Эти обитатели подводного мира не представляют опасности для человека, поэтому вы сможете понаблюдать за ними. Размер этих акул может достигать 20 метров.

Далее вас ждёт необычный сплав по одной из главных островных рек, Лобок. Уникальность этого опыта заключается в том, что мы осуществим сплав на плоте-ресторане, где вы сможете пообедать. Будем любоваться нипами, родом пальм. В конце маршрута доберёмся до водопада Бусай.

Затем Далее посетим рукотворный лес «Mahagany» — первый и единственный искусственный лес на Филиппинах. Состоит в основном из красного дерева и простирается на 2 километра. Корни, выступающие из земли, тянутся по валунам, что создаёт сказочную атмосферу.

Затем отправимся в парк с тарсиерами или долгопятами. Если повезёт, вы увидите этих очаровательных малюток, которые очень любят прятаться.

После этого желающие пролетят на зиплайне над рекой Лобок. Переместимся к Шоколадным холмам, у которых вы сможете «оседлать» квадроцикл и прокатиться вокруг достопримечательности. Своё название холмы получили из-за цвета высохшей травы, покрывающей поверхность возвышенностей. Насладимся необычными пейзажами и вернёмся в отель.

*Возможна отмена активности в силу погодных условий.