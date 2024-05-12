Авторский тур
11 дней
Приключения на Филиппинских островах: от Панглао до Палавана
Прокатиться на квадроциклах вокруг Шоколадных холмов и побывать на острове черепах
Аэропорт Панглао, время зависит от времени вашего ...
12 мая
26 мая
9 июня
23 июня
$2 050 за человека
Авторский тур
11 дней
Островные приключения: 11 дней на Филиппинах
Аэропорт ПАНГЛАО.О. Бохол
26 мая
9 июня
23 июня
7 июля
$2 050 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Бохолу
Самые популярные туры в Бохоле
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