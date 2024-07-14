Концепция нашего тура основана на учете опыта и пожеланий путешественников.
Мы предлагаем насыщенное путешествие по островам с остановками на 2-4 дня, включая посещение уникальных природных объектов, пляжей, парков и достопримечательностей. У вас будет достаточно времени для отдыха на белоснежных пляжах или активностей.
Мы предлагаем насыщенное путешествие по островам с остановками на 2-4 дня, включая посещение уникальных природных объектов, пляжей, парков и достопримечательностей. У вас будет достаточно времени для отдыха на белоснежных пляжах или активностей.
Ближайшие даты:
Время начала: 12:00
Что вас ожидает:
- Остров Бохол
- Река Лобок
- Остров Памилакан
- Остров Баликасаг
- Остров Верджин
- Пещера Хинагданан
- Ферма Bohol Bee Farm
- Водопад Кавасан
- Остров Себу
- Остров Боракай
- Остров Кристал Коув
- Пещера Угон Рок
- Остров Палаван
- Подземная река Эль-Нидо
- Острова и бухты Эль-Нидо
Описание тура
Экзотический рай Филиппины — это страна с богатой историей и культурным наследием. Здесь можно увидеть влияние испанской, американской и китайской культур на местные обычаи, язык, кухню и архитектуру. Каждый регион Филиппин имеет свои яркие традиции и обычаи, которые стоит изучить и погрузиться в них. Кроме того, Филиппины славятся своей природной красотой. Здесь можно найти все, начиная от живописных пляжей и коралловых рифов до вулканов и горных озер. Для любителей активного отдыха здесь предоставляются возможности для дайвинга, сёрфинга, походов по джунглям и многих других приключений. Филиппины также славятся своими праздниками и фестивалями, включая карнавалы, парады и традиционные праздники, которые отражают культурное разнообразие страны. Поэтому, если вы хотите погрузиться в уникальную культуру, насладиться потрясающей природой и открыть для себя новые традиции, Филиппины — отличное место для путешествия.
По воскресеньям в 12 часов
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Остров Бохол
- Река Лобок
- Остров Памилакан
- Остров Баликасаг
- Остров Верджин
- Пещера Хинагданан
- Ферма Bohol Bee Farm
- Водопад Кавасан
- Остров Себу
- Остров Боракай
- Остров Кристал Коув
- Пещера Угон Рок
- Остров Палаван
- Подземная река Эль-Нидо
- Острова и бухты Эль-Нидо
Что включено
- Русскоговорящий гид
- Проживание в отелях 2-5* по всему маршруту
- Входные билеты на экскурсии и мероприятия по программе
- Перевоз багажа из расчета 7 кг ручная кладь. Багаж выше 7 кг оплачивается туристом дополнительно
- Обед «Шведский стол» (3 раза) во время экскурсий
- Групповой или индивидуальный трансфер - на всем протяжение маршрута
- Перелет внутренними авиалиниями эконом-класс между островами (три перелета)
- Входные билеты на паром между островами (4 переезда)
- Входные билеты на экскурсионные локации и мероприятия по программе
- Экологические сборы и разрешения на допуск в обозначенные выше экскурсии и активности
Что не входит в цену
- Авиаперелет до г. Панглао (аэропорт Тагбиларан)
- Авиаперелет до вашего города из аэропорта г. Манила (Филиппины)
- Перевоз багажа выше 7 кг при перелетах внутренними авиалиниями
- Все дополнительные мероприятия и экскурсии, не входящие в программу
- Фото и видеосъемка
- Питание
- Одноместное проживание в отеле или повышение класса отеля (за дополнительную плату)
- Сувенирная продукция
- Дополнительные или индивидуальные трансферы, состоявшиеся не по программе
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт ПАНГЛАО.О. Бохол
Завершение: Аэропорт г. Манила
Когда и сколько длится?
Когда: По воскресеньям в 12 часов
Экскурсия длится около 11 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 504 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Важная информация
- Оплата:
- Через данный сервис вы оплачиваете только 15 % (это минимально, что необходимо)
- Денежные средства в сумме 1 742,5 долларов США в рублях по курсу продажи доллара США (курс продажи Альфа-Банк Россия) или непосредственно в долларах США вам необходимо будет перечислить на карту Альфа-Банка (Россия) в течении 24 часов после бронирования через данный сервис
- Оставшуюся сумму в размере 1 000 долларов США вы оплачиваете наличными в аэропорту г. Манила при встрече со мной перед началом тура
- Условия отмены:
- Штраф 15 % + понесенные расходы - при отмене более чем за 15 дней до начала тура
- Нет возврата - при отмене за 15 дней и менее до начала тура
- Обратите внимание:
- В связи с погодными условиями или иными обстоятельствами (сильный дождь, тайфун, землетрясение, извержение вулкана, закрытие активностей по требованию администрации) возможно отклонение от программы тура. Денежные средства за отменённые мероприятия не возвращаются! По возможности (не гарантированно) будет организована замена несостоявшихся мероприятий на аналогичные
- При прохождении некоторых активностей возможно ограничение по весу и телосложению (зип-лайн (о. Палаван, о. Бохол) - ограниченная длина ремней снаряжения для страховки вокруг талии прохождение пещеры Угон-Рок (о. Палаван) - в некоторых местах крутой подъем по страховочному тросу с помощью гида и узкие проходы между скал Шоколадные холмы и вождение квадроцикла - подъем по лестнице в 200 ступенек)
- Организационные детали:
- Мне не подходят даты тура или количество дней (без изменения посещаемых локаций)
- В случае, если Вам не подходят даты нашего тура и Ваша группа более 2 человек, мы можем подобрать для Вас даты тура, подходящие под ваше расписание (при наличии свободных дат). При этом допускается незначительная корректировка локаций тура и дней в меньшую сторону
- При этом стоимость тура не изменится, необходима будет только предоплата в размере 100 % от стоимости тура
- Денежные средства в сумме 1 742,5 долларов США (с человека) в рублях по курсу продажи доллара США (курс продажи Альфа-Банк Россия) или непосредственно в долларах США вам необходимо будет перечислить на карту Альфа-Банка (Россия) в течении 24 часов после бронирования через данный сервис
- Для организованных групп и корпоративных клиентов
- В случае, если Вам не подходят даты нашего тура и Ваша группа от 4 человек и более, мы можем подобрать для Вас даты тура, подходящие под ваше расписание (при наличии свободных дат). При этом допускается незначительная корректировка локаций тура и дней (+-2 дня)
- Индивидуальный тур (условия и стоимость)
- Если Вы хотите провести индивидуальный экскурсионный тур по Филиппинам, мы можем подобрать для Вас даты тура, подходящие под ваше расписание (при наличии свободных дат), а также составить индивидуальную программу с посещением определенных локаций и с определенным количеством дней (не более 15)
- При этом необходима будет только предоплата в размере 100 % от стоимости тура не позже 15 дней до начала тура
- Оставшиеся денежные средства в рублях по курсу продажи доллара США (курс продажи Альфа-Банк Россия) или непосредственно в долларах США вам необходимо будет перечислить на карту Альфа-Банка (Россия) в течении 24 часов после бронирования через данный сервис
- Стоимость индивидуального тура для группы до 4 чел. - 3500 долларов США (на группу)
- Стоимость индивидуального тура для группы от 5 до 8 чел. - 5 500 долларов США (на группу)
- Стоимость индивидуального тура для группы более 8 чел. - индивидуальный расчет
- В данную стоимость включены только мои услуги по составлению маршрута тура и сопровождению. Посещение всех локаций, а также ВАШЕ проживание, питание, перелеты и трансферы вами оплачиваются отдельно (после согласования маршрута)
- Исключение - даты с 15 декабря по 15 января (стоимость обсуждается)
- Маршрут тура необходимо согласовать не позднее 10 дней до начала тура
- Гарантируем полною конфиденциальность
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Тур входит в следующие категории Бохола
Похожие туры из Бохола
Авторский тур
11 дней
Приключения на Филиппинских островах: от Панглао до Палавана
Прокатиться на квадроциклах вокруг Шоколадных холмов и побывать на острове черепах
Начало: Аэропорт Панглао, время зависит от времени вашего ...
7 июля в 08:00
21 июля в 08:00
$2 050 за человека