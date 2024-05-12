Прокатиться на квадроциклах вокруг Шоколадных холмов и побывать на острове черепах
В этом путешествии вы успеете побывать в пещерах, попробовать мороженое из кокосового молока, поплавать с китовыми акулами и сплавиться по реке Лобок на плоту-ресторане.
И это ещё не всё! Увидим застенчивых тарсиеров, понаблюдаем за дельфинами и, конечно, порелаксируем на живописных пляжах. Желающие смогут прокатиться на зиплайне.
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|$2 050
Описание
Организационные детали
В связи с погодными условиями или иными обстоятельствами (сильный дождь, тайфун, землетрясение, извержение вулкана, закрытие активностей по требованию администрации) возможно отклонение от программы тура. Денежные средства за отменённые мероприятия НЕ ВОЗВРАЩАЮТСЯ. По возможности (не гарантированно) будет организована замена несостоявшихся мероприятий на аналогичные.
Список вещей:
Деньги (доллары США) из расчёта от 30 долларов на день путешествия. Доллары Вы обменяете по прибытии на Филиппины.
Дебетовая или кредитная карта (НЕ российского банка), но использование режко возможно
Документы (загранпаспорт)
Медицинская страховка (рекомендовано, но необязательно)
Крем солнцезащитный (SPF50 и более)
Крем после загара
Очки солнцезащитные
Головной убор (кепка, шляпа и т. д.)
Дождевик или лёгкая непромокаемая куртка
Пляжное полотенце
Купальник
Рюкзак или водонепроницаемый мешок на 10-15 литров (для хранения вещей и одежды во время экскурсий)
Водонепроницаемая сумка для документов и денег
Маска, трубка и ласты для снорклинга. Если нет, то возможно будет арендовать на экскурсиях.
Коралки
Кроссовки или лёгкую обувь (недорогую и удобную) для экскурсий, чтобы не жалко было испортить или намочить
Сланцы
Переходник электрический для своей техники. На Филиппинах используются разъёмы типа «A»
Медицинские препараты, в том числе от укачивания (если необходимо)
Лёгкую куртку или толстовку (необходима при перелетах на внутренних авиалиниях, так как в салоне самолёта холодно
Проживание. Двухместное размещение в 2-, 3-, 4-, 5-звёздочных отелях. Возможно одноместное размещение за дополнительную плату. Фото места проживания вы можете найти в галерее.
Питание. В стоимость входит только обед (шведский стол) во время некоторых экскурсий. Остальное питание оплачивается отдельно.
Дети. Возможно участие с детьми от 10 лет.
Виза. Гражданам России для въезда на Филиппины виза не нужна. Находиться на территории можно до 30 дней по штампу в паспорте.
Программа тура по дням
Прибытие на Панглао
Встретим вас в аэропорту, проведём недолгий инструктаж, познакомимся друг с другом и поедем в отель. После размещения у вас будет свободное время для самостоятельного знакомства с островом.
Активный отдых, посещение Шоколадных холмов и леса «Mahagany»
Просыпаемся рано, чтобы всё успеть! Выезжаем уже в 05:00. Первый пункт из списка планов на сегодня — снорклинг с китовыми акулами*. Эти обитатели подводного мира не представляют опасности для человека, поэтому вы сможете понаблюдать за ними. Размер этих акул может достигать 20 метров.
Далее вас ждёт необычный сплав по одной из главных островных рек, Лобок. Уникальность этого опыта заключается в том, что мы осуществим сплав на плоте-ресторане, где вы сможете пообедать. Будем любоваться нипами, родом пальм. В конце маршрута доберёмся до водопада Бусай.
Затем Далее посетим рукотворный лес «Mahagany» — первый и единственный искусственный лес на Филиппинах. Состоит в основном из красного дерева и простирается на 2 километра. Корни, выступающие из земли, тянутся по валунам, что создаёт сказочную атмосферу.
Затем отправимся в парк с тарсиерами или долгопятами. Если повезёт, вы увидите этих очаровательных малюток, которые очень любят прятаться.
После этого желающие пролетят на зиплайне над рекой Лобок. Переместимся к Шоколадным холмам, у которых вы сможете «оседлать» квадроцикл и прокатиться вокруг достопримечательности. Своё название холмы получили из-за цвета высохшей травы, покрывающей поверхность возвышенностей. Насладимся необычными пейзажами и вернёмся в отель.
*Возможна отмена активности в силу погодных условий.
Обитатели океана, «Bohol Bee Farm» и переезд на Себу
Выезжаем в 06:30 и направляемся к острову Памилакан, чтобы понаблюдать за дельфинами. После этого переместимся на остров Баликасаг. Устроим снорклинг, чтобы увидеть морских черепах, которых здесь очень много.
Далее отправимся на Верджин, чтобы прогуляться по песчаной косе. Большая часть пляжа острова скрывается в воде во время прилива, поэтому видно только пальмы. Постараемся поймать время отлива и насладиться открывающейся песчаной полосой, на которой можно заметить морские звёзды.
Затем вернёмся в отель, передохнём и посетим пещеру Хинагданан, которая представляет собой небольшой грот с красивыми скальными образованиями и чистым подземным озером. Вокруг — сталактиты и сталагмиты.
Заглянем на ферму «Bohol Bee Farm», где производят мороженое из кокосового молока. Вы сможете попробовать лакомство и оценить его вкус. Вечером направимся встречать закат на пляже Алона, славящемся своим белым песком и бирюзовой водой. Место отлично подходит для снорклинга и дайвинга.
Сегодня перебираемся на остров Себу на пароме. По прибытии разместимся в отеле.
Себу: каньонинг к водопаду Кавасан
Вас ждёт ранний подъём, ведь сегодня мы отправляемся к водопаду Кавасан. Любители водных активностей смогут попробовать каньонинг и проследовать к красивейшему водопаду, состоящему из 3-х уровней. Вокруг только джунгли и шум воды!
По возвращении в отель — свободное время.
Переезд на остров Боракай
Сегодня большую часть дня займёт переезд до острова Боракай. Долетим до города Катиклан, где нас будет ждать паромная переправа до пункта назначения. По прибытии разместимся в отеле, после — свободное время.
День релакса
Стартуем в 08:00. Мы отправимся на водную прогулку на лодке, чтобы исследовать бухты и пляжи острова Боракай. Посетим Хрустальную бухту, острова Крокодил и Волшебный, а также райские пляжи Пука и Балингай. Вы сможете поплавать, позагорать или заняться снорклингом.
Свободный день
В этот день предлагаем вам свободную программу. Вы сможете провести время так, как захотите: понежиться в лучах солнца на пляже или включить в расписание водные активности. Вечером встретим закат и поделимся впечатлениями от поездки друг с другом.
Боракай - Палаван
Выезжаем в 06:00, чтобы на пароме добраться до аэропорта Катиклана. Затем долетим до Пуэрто-Принсесы на острове Палаван. Разместимся в отеле, далее — свободное время.
Пещеры Угон-Рок и подземная река Эль Нидо
В 08:00 выезжаем из отеля и направляемся к горе Угон-Рок. Поднимемся на вершину, откуда желающие смогут спуститься на зиплайне, чтобы полюбоваться невероятными пейзажами и получить дозу адреналина. После этого вас ждёт экскурсия по национальному парку подземной реки Эль Нидо, который внесён в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Здесь царит таинственная и мистическая атмосфера.
Затем доедем до города Эль Нидо, разместимся в отеле и отдохнём.
По островам и бухтам Эль Нидо
В 08:00 отправимся исследовать острова и бухты Эль Нидо. Будем передвигаться на лодке и посетим Малую, Большую и Секретную лагуны, а также остров Симидзу и пляж «Seven Commando»*, где вас будет ждать обед. Будем купаться, загорать и изучать подводный мир, устроив снорклинг.
Ближе к 16:00 вернёмся в отель, после чего у вас будет свободное время.
*Посещение зависит от погодных условий и доступности островов.
Острова и бухты Эль Нидо: вторая часть
Сегодня мы осмотрим остров Пинабуютан и Энталула, полюбуемся песчаной отмелью «Snake island» и сможем увидеть Соборную пещеру и Кудугнон. Вас также будет ждать обед из морепродуктов.
К 16:00 вернёмся в отель. Далее — свободное время. В 23:00 выезжаем в аэропорту Пуэрто-Принсесы, из которого вы отправитесь в Манилу. До новых встреч на Филиппинах!
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Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Шведский стол во время некоторых экскурсий
- Трансфер из/до аэропорта
- Трансфер по маршруту (включая внутренние перелёты)
- Услуги гида
- Экскурсии и активности
- Экологические сборы
Что не входит в цену
- Перелёт до Панглао и обратно из Манилы
- Остальное питание
- Оплата веса багажа больше 7 кг во время внутренних перелётов
- Дополнительные экскурсии и активности
- Аренда снаряжения для снорклинга
- Доплата за одноместное размещение и повышение категории отеля
- Тур состоится при участии от 2-х человек
- Если вам не подходят даты нашего тура и ваша группа состоит из более 7 человек, мы можем подобрать для вас удобные даты (при наличии свободных)