Надежда проводит ещё 5 экскурсий

Конные поездки очень полезны для здоровья, недаром наши предки уделяли им столько времени и отличались при этом отменой физической формой. Фотографии 📸, где Вы гарцуете на лихом скакуне в ковбойской шляпе по дикому пляжу Боракая, станут одними из лучших снимков Вашей фотоколлекции, поэтому не пропустите предложение и заранее запишитесь на участие в нём.
Начало и место завершения
🚩 по договоренности
Выберите дату для вашей экскурсии
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 10 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.