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Конные поездки

Надежда
Надежда – Гид из Боракая
Конные поездки
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Конные поездки
Конные поездки очень полезны для здоровья, недаром наши предки уделяли им столько времени и отличались при этом отменой физической формой. Фотографии 📸, где Вы гарцуете на лихом скакуне в ковбойской шляпе по дикому пляжу Боракая, станут одними из лучших снимков Вашей фотоколлекции, поэтому не пропустите предложение и заранее запишитесь на участие в нём.
Начало и место завершения
🚩 по договоренности

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 10 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Надежда
Надежда
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Надежда проводит ещё 5 экскурсий

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Прогулка по дну моря в шлеме (Underwater in Helmet)
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Ознакомительный тур по Боракаю на багги или квардроциклах