Отправьтесь в морской круиз вокруг острова Боракай с остановками для снорклинга в живописных бухтах, где среди тропических кораллов плавают стаи ярких экзотических рыб.
По маршруту — заплыв к пещере с кристально чистой водой, отдых на пляже Пука Шелл и посещение небольшого острова с белоснежным песком. Завершится прогулка обедом с блюдами местной кухни.
Описание круиза
Круиз пройдёт вокруг всего острова:
- Вы увидите известный Уайт-Бич и уединённые уголки Боракая: дикий пляж Пука Шелл и живописные скалистые бухты на севере
- Узнаете, почему форму острова сравнивают с ожерельем
- Понаблюдаете за подводным миром — в некоторых местах вода настолько прозрачная, что стайки ярких рыб и кораллы видно прямо с борта лодки
- Выясните, где находятся лучшие точки для снорклинга
- Получите информацию о самых живописных пляжах для самостоятельного посещения
Примерный тайминг экскурсии:
- 09:00 — трансфер из отелей
- 09:30 — посадка в лодку на пляже о. Боракай
- 10:15 — остановка на знаменитом пляже Пека Шелл Бич. Купаемся и загораем
- 11:30 — обед «шведский стол» из блюд национальной филиппинской кухни
- 13:00 — посещение острова Krystal Cove
- 14:00 — посещение острова Magic Island
- 14:00 — снорклинг среди кораллов (остановка в море)
- 14:30 — обратный путь к месту высадки
- 15:00 — окончание прогулки
- 15:10— трансфер в отель
Очерёдность посещения локаций может меняться на усмотрение капитана лодки.
Организационные детали
- В стоимость экскурсии входит русскоязычное сопровождение (удалённо)
- С вами будет англоязычный гид и капитан (местный житель)
- Перед снорклингом всегда проходит инструктаж, также на лодке всем выдаются спасательные жилеты
- Стоимость программы для группы 7-15 чел. — $206
- Поездка возможна на быстроходном морском катере — подробности уточняйте в переписке
Оплачивается отдельно (общая сумма расходов около 1600 песо/чел. или $29):
- Обед — 800 песо за чел. ($14)
- Входной билет Krystal Cove — 300 песо за чел. ($6)
- Входной билет Magic Island — 250 песо за чел. ($5)
- Входной билет на локацию для снорклинга — 100 песо за чел. ($2)
- Корм для рыб при снорклинге — 150 песо за группу ($3)
- Оборудование для снорклинга — аренда на месте по необходимости
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля на о. Боракай (ст. 1, 2 или 3)
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальный круиз, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дмитрий — ваша команда гидов в Боракае
Провели экскурсии для 206 туристов
Привет! Меня зовут Дмитрий. Я путешественник, организатор туров и гид, живущий на Филиппинах с 2020 года. Являюсь совладельцем лицензированного туристического агентства, открытого и работающего официально на Филиппинах. Ранее я много самостоятельно путешествовал по странам Европы и Азии и получил большой опыт в планировании поездок. Сейчас я сосредоточен на Филиппинах и готов поделиться своим опытом и знаниями с вами.