Ожерелье Боракая: круиз вокруг острова

Прокатиться на лодке, заехать на дикие пляжи и насладиться красотой
Отправьтесь в морской круиз вокруг острова Боракай с остановками для снорклинга в живописных бухтах, где среди тропических кораллов плавают стаи ярких экзотических рыб.

По маршруту — заплыв к пещере с кристально чистой водой, отдых на пляже Пука Шелл и посещение небольшого острова с белоснежным песком. Завершится прогулка обедом с блюдами местной кухни.
Ожерелье Боракая: круиз вокруг острова© Дмитрий
Описание круиза

Круиз пройдёт вокруг всего острова:

  • Вы увидите известный Уайт-Бич и уединённые уголки Боракая: дикий пляж Пука Шелл и живописные скалистые бухты на севере
  • Узнаете, почему форму острова сравнивают с ожерельем
  • Понаблюдаете за подводным миром — в некоторых местах вода настолько прозрачная, что стайки ярких рыб и кораллы видно прямо с борта лодки
  • Выясните, где находятся лучшие точки для снорклинга
  • Получите информацию о самых живописных пляжах для самостоятельного посещения

Примерный тайминг экскурсии:

  • 09:00 — трансфер из отелей
  • 09:30 — посадка в лодку на пляже о. Боракай
  • 10:15 — остановка на знаменитом пляже Пека Шелл Бич. Купаемся и загораем
  • 11:30 — обед «шведский стол» из блюд национальной филиппинской кухни
  • 13:00 — посещение острова Krystal Cove
  • 14:00 — посещение острова Magic Island
  • 14:00 — снорклинг среди кораллов (остановка в море)
  • 14:30 — обратный путь к месту высадки
  • 15:00 — окончание прогулки
  • 15:10— трансфер в отель

Очерёдность посещения локаций может меняться на усмотрение капитана лодки.

Организационные детали

  • В стоимость экскурсии входит русскоязычное сопровождение (удалённо)
  • С вами будет англоязычный гид и капитан (местный житель)
  • Перед снорклингом всегда проходит инструктаж, также на лодке всем выдаются спасательные жилеты
  • Стоимость программы для группы 7-15 чел. — $206
  • Поездка возможна на быстроходном морском катере — подробности уточняйте в переписке

Оплачивается отдельно (общая сумма расходов около 1600 песо/чел. или $29):

  • Обед — 800 песо за чел. ($14)
  • Входной билет Krystal Cove — 300 песо за чел. ($6)
  • Входной билет Magic Island — 250 песо за чел. ($5)
  • Входной билет на локацию для снорклинга — 100 песо за чел. ($2)
  • Корм для рыб при снорклинге — 150 песо за группу ($3)
  • Оборудование для снорклинга — аренда на месте по необходимости

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля на о. Боракай (ст. 1, 2 или 3)
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальный круиз, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дмитрий
Дмитрий — ваша команда гидов в Боракае
Провели экскурсии для 206 туристов
Привет! Меня зовут Дмитрий. Я путешественник, организатор туров и гид, живущий на Филиппинах с 2020 года. Являюсь совладельцем лицензированного туристического агентства, открытого и работающего официально на Филиппинах. Ранее я много самостоятельно путешествовал по странам Европы и Азии и получил большой опыт в планировании поездок. Сейчас я сосредоточен на Филиппинах и готов поделиться своим опытом и знаниями с вами.