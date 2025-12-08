Мои заказы

Морские богатства Филиппин: круиз на яхте по заповеднику «Туббатаха» с дайвингом у рифов и атоллов

Ежедневно погружаться до 4 раз и наблюдать за обитателями Тихого океана
Морской заповедник «Туббатаха» — лучшее место для дайвинга на Филиппинах, охраняемое ЮНЕСКО.

Здесь нетронутые коралловые сады, необитаемые атоллы, а вода настолько чистая, что просматривается на десятки метров вглубь. Мы доберёмся сюда
на яхте и будем погружаться с аквалангом до 4 раз каждый день.

У рифов увидим красочный мир: косяки тропических рыб, черепах, молотоголовых и белопёрых рифовых акул и многих других обитателей Тихого океана. А в перерывах будем отдыхать на борту, вкусно есть, встречать рассветы и провожать закаты. Обратите внимание: для участия в туре необходимо обязательно иметь сертификат и страховку дайвера.

Описание тура

Организационные детали

Для допуска к погружениям необходимо заранее обязательно получить сертификат и страховку дайвера (иначе вас не пустят на борт, даже если тур оплачен).

Программа тура по дням

1 день

Начало круиза

Соберёмся на борту. Первым делом — инструктаж по технике безопасности и проверка береговой охраной. После этого покинем порт и возьмём курс к заповеднику «Туббатаха». Сегодня погружений не будет.

Начало круиза
2 день

Риф Кагайнсильо

Ежедневно запланировано до 4 погружений. По правилам морского парка каждое — не более 60 минут. Распорядок всех дней одинаковый:
— лёгкий завтрак, инструктаж, погружение;
— полноценный завтрак, отдых, инструктаж, погружение;
— обед, отдых, инструктаж, погружение;
— перекус, инструктаж, погружение на закате;
— ужин, отдых.

Сегодня познакомимся с подводным миром у рифа Кагайнсильо, который является частью «Туббатаха». Тут есть несколько точек для дайвинга на выбор.

Риф Кагайнсильо
3 день

Северный и Южный атоллы

По 2 дня мы проведём у Северного и Южного атоллов. Здесь встретим белопёрых рифовых акул, увидим Чёрную скалу, затонувшее судно и много всего интересного. За день совершим до 4 погружений.

Северный и Южный атоллы
4 день

Северный и Южный атоллы

Программа этого дня повторяет программу предыдущего.

Северный и Южный атоллы
5 день

Северный и Южный атоллы

Программа этого дня повторяет программу предыдущего.

Северный и Южный атоллы
6 день

Северный и Южный атоллы

Программа этого дня повторяет программу предыдущего. А на закате мы попрощаемся с «Туббатаха» и отправимся к берегам острова Калуса.

Северный и Южный атоллы
7 день

Остров Калуса

После ночного перехода мы прибудем к побережью Калусы. Устроим дайвинг в секретном месте у красивейшего кораллового рифа, где обитают молотоголовые акулы и огромные косяки рыб. Затем переместимся к мелководью и встанем на якорь. Перед финальным погружением можно сойти на берег и отдохнуть на пляже. Ближе к закату отправимся в Думагете.

Остров Калуса
8 день

Завершение круиза

После завтрака — освобождение номеров, высадка на берег. На этом мы завершим круиз и попрощаемся.

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет$4900
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Питание
  • Трансфер от аэропорта в 1-й день
  • До 4 погружений в день
  • 12-литровый баллон с возможностью заправки воздухом
  • Грузы, пояс, SMB
  • Палубные и банные полотенца
Что не входит в цену
  • Билеты в Думагете и обратно в ваш город
  • Трансфер к аэропорту в последний день
  • Алкогольные напитки
  • Сертификат и страховка дайвера
  • Аренда оборудования
  • Nitrox
  • Парковые сборы
  • Wi-Fi
  • Фото - и видеосъёмка
  • Чаевые экипажу и дайв-гиду
  • Организация тура возможна на яхтах и кораблях с разным уровнем комфорта и стоимостью. Возможно бронирование полностью для одной компании. Также представлены другие направления для дайвинга:
  • Dauin - Moalboal - Malapascua - Dauin
  • Dauin - Moalboal - Malapascua
  • Visayas Odyssey (Malapascua - Ticao - Donsol)
  • Malapascua - Moalboal - Dauin
  • Dauin - Bohol - Camiguin - Dauin
  • Dauin - Cebu - Siquijor - Bohol - Dauin
  • Dauin - Moalboal - Gigantes - Boracay - Maniguin - Coron
  • Coron - Maniguin - Boracay - Gigantes - Moalboal - Dauin
Где начинаем и завершаем?
Начало: Дайвинг-курорт Pura Vida в городе Дауин, 12:00
Завершение: Думагете, до 10:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 168 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дмитрий
Дмитрий — ваша команда гидов в Дауине
Провели экскурсии для 232 туристов
Привет! Меня зовут Дмитрий. Я путешественник, организатор туров и гид, живущий на Филиппинах с 2020 года. Являюсь совладельцем лицензированного туристического агентства, открытого и работающего официально на Филиппинах. Ранее я много самостоятельно путешествовал по странам Европы и Азии и получил большой опыт в планировании поездок. Сейчас я сосредоточен на Филиппинах и готов поделиться своим опытом и знаниями с вами.