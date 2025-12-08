Ежедневно запланировано до 4 погружений. По правилам морского парка каждое — не более 60 минут. Распорядок всех дней одинаковый:

— лёгкий завтрак, инструктаж, погружение;

— полноценный завтрак, отдых, инструктаж, погружение;

— обед, отдых, инструктаж, погружение;

— перекус, инструктаж, погружение на закате;

— ужин, отдых.

Сегодня познакомимся с подводным миром у рифа Кагайнсильо, который является частью «Туббатаха». Тут есть несколько точек для дайвинга на выбор.