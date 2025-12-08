Здесь нетронутые коралловые сады, необитаемые атоллы, а вода настолько чистая, что просматривается на десятки метров вглубь. Мы доберёмся сюда
Описание тура
Организационные детали
Для допуска к погружениям необходимо заранее обязательно получить сертификат и страховку дайвера (иначе вас не пустят на борт, даже если тур оплачен).
Программа тура по дням
Начало круиза
Соберёмся на борту. Первым делом — инструктаж по технике безопасности и проверка береговой охраной. После этого покинем порт и возьмём курс к заповеднику «Туббатаха». Сегодня погружений не будет.
Риф Кагайнсильо
Ежедневно запланировано до 4 погружений. По правилам морского парка каждое — не более 60 минут. Распорядок всех дней одинаковый:
— лёгкий завтрак, инструктаж, погружение;
— полноценный завтрак, отдых, инструктаж, погружение;
— обед, отдых, инструктаж, погружение;
— перекус, инструктаж, погружение на закате;
— ужин, отдых.
Сегодня познакомимся с подводным миром у рифа Кагайнсильо, который является частью «Туббатаха». Тут есть несколько точек для дайвинга на выбор.
Северный и Южный атоллы
По 2 дня мы проведём у Северного и Южного атоллов. Здесь встретим белопёрых рифовых акул, увидим Чёрную скалу, затонувшее судно и много всего интересного. За день совершим до 4 погружений.
Северный и Южный атоллы
Программа этого дня повторяет программу предыдущего.
Северный и Южный атоллы
Программа этого дня повторяет программу предыдущего.
Северный и Южный атоллы
Программа этого дня повторяет программу предыдущего. А на закате мы попрощаемся с «Туббатаха» и отправимся к берегам острова Калуса.
Остров Калуса
После ночного перехода мы прибудем к побережью Калусы. Устроим дайвинг в секретном месте у красивейшего кораллового рифа, где обитают молотоголовые акулы и огромные косяки рыб. Затем переместимся к мелководью и встанем на якорь. Перед финальным погружением можно сойти на берег и отдохнуть на пляже. Ближе к закату отправимся в Думагете.
Завершение круиза
После завтрака — освобождение номеров, высадка на берег. На этом мы завершим круиз и попрощаемся.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|$4900
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Питание
- Трансфер от аэропорта в 1-й день
- До 4 погружений в день
- 12-литровый баллон с возможностью заправки воздухом
- Грузы, пояс, SMB
- Палубные и банные полотенца
Что не входит в цену
- Билеты в Думагете и обратно в ваш город
- Трансфер к аэропорту в последний день
- Алкогольные напитки
- Сертификат и страховка дайвера
- Аренда оборудования
- Nitrox
- Парковые сборы
- Wi-Fi
- Фото - и видеосъёмка
- Чаевые экипажу и дайв-гиду
- Организация тура возможна на яхтах и кораблях с разным уровнем комфорта и стоимостью. Возможно бронирование полностью для одной компании. Также представлены другие направления для дайвинга:
- Dauin - Moalboal - Malapascua - Dauin
- Dauin - Moalboal - Malapascua
- Visayas Odyssey (Malapascua - Ticao - Donsol)
- Malapascua - Moalboal - Dauin
- Dauin - Bohol - Camiguin - Dauin
- Dauin - Cebu - Siquijor - Bohol - Dauin
- Dauin - Moalboal - Gigantes - Boracay - Maniguin - Coron
- Coron - Maniguin - Boracay - Gigantes - Moalboal - Dauin