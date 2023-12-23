Филиппины: от плавания с акулами до зиплайна и каньонинга

Групповой тур в Маниле

Прокатиться на лодке по подземной реке, увидеть пугливых долгопятов и пообедать в плавучем ресторане

Лагуны с белоснежным песком и бирюзовой водой, пещеры с подземными реками и озёрами, Шоколадные холмы и крест, установленный Фернаном Магелланом, — всё это можно увидеть на Филиппинских островах.

За время путешествия у вас будет достаточно времени, чтобы понежиться на райских пляжах и насладиться самыми разными активностями.

Мы будем снорклить с разноцветными рыбками и китовыми акулами, прокатимся на зиплайнах и квадроциклах, займёмся каньонингом и попытаемся отыскать в джунглях очаровательных тарсиеров.

Попробуем кокосовое мороженое на ферме, а также познакомимся с национальной кухней, традиционными танцами и песнями во время речного круиза на плоте-ресторане.
Филиппины: от плавания с акулами до зиплайна и каньонинга
Филиппины: от плавания с акулами до зиплайна и каньонинга
Филиппины: от плавания с акулами до зиплайна и каньонинга
Филиппины: от плавания с акулами до зиплайна и каньонинга
Филиппины: от плавания с акулами до зиплайна и каньонинга
Филиппины: от плавания с акулами до зиплайна и каньонинга
Филиппины: от плавания с акулами до зиплайна и каньонинга
Филиппины: от плавания с акулами до зиплайна и каньонинга
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Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет$2 050
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете
задать любой вопрос
до оплаты.

Описание

Организационные детали

Возраст участников — 10+

При возникновении чрезвычайных ситуаций (тайфун, землетрясение, извержение вулкана, сильный ливень) возможно отклонение от программы тура или замена несостоявшихся мероприятий на аналогичные. При отмене мероприятия денежные средства не возвращаются.

В некоторых активностях (зиплайн на островах Палаван и Бохол, пещеры Угон-Рок) есть ограничения по весу и телосложению (из-за ограниченной длины страховочных тросов и узких проходов между скал).

По независящим от нас причинам существует вероятность не встретить китовых акул. В этом случае денежные средства не возвращаются.

При невозможности прибыть в Манилу к указанному времени (с 12:00 до 15:00) рекомендуем прилететь накануне, мы поможем вам с бронированием отеля (за доплату). Это связано с ограниченным количеством рейсов на остров Палаван.

Программа тура по дням

1 день

Встреча и перелёт на Палаван

Встречаемся в аэропорту Манилы, знакомимся, покупаем местные sim-карты и меняем валюту. Летим на остров Палаван (полёт продлится 1 час), едем в свой отель в городе Пуэрто-Принсеса, размещаемся и набираемся сил перед предстоящим путешествием.

Встреча и перелёт на ПалаванВстреча и перелёт на ПалаванВстреча и перелёт на ПалаванВстреча и перелёт на Палаван
2 день

Скала Угон-Рок и подземная река Эль-Нидо

В 08:00 едем к скале Угон-Рок. Пробираемся по извилистым пещерам к вершине и летим вниз на зиплайне, с высоты любуясь безмятежными видами сельской глубинки.

Отправляемся к природному чуду — подземной реке Эль-Нидо. Она течёт внутри пещеры, покрытой сталагмитами и сталактитами, и входит в число объектов всемирного наследия ЮНЕСКО. Первый километр реки мы одолеем на лодке и вернёмся на землю.

Заглянув в отель, вечером отправимся гулять по набережной города Эль-Нидо. Здесь попробуем свежайшие морепродукты и рыбу, приготовленные на гриле, и познакомимся поближе.

Скала Угон-Рок и подземная река Эль-НидоСкала Угон-Рок и подземная река Эль-НидоСкала Угон-Рок и подземная река Эль-НидоСкала Угон-Рок и подземная река Эль-Нидо
3 день

День отдыха в Эль-Нидо

Покидаем Пуэрто-Принсесу и в 09:00 переезжаем в отель города Эль-Нидо. Весь день до вечера будет свободен.

День отдыха в Эль-НидоДень отдыха в Эль-НидоДень отдыха в Эль-НидоДень отдыха в Эль-Нидо
4 день

Морской трип по окрестностям Эль-Нидо

Сегодняшний день посвятим островкам, пляжам и бухтам в окрестностях Эль-Нидо. Выезжаем в 08:00 и на лодке отправляемся в морской трип (включены обед по системе «шведский стол» и питьевая вода).

Искупаемся в невероятной красоты Малой, Большой и Секретной лагунах, посетим острова Симидзу и Минилок, позагораем на уединённом пляже Семи командиров. Спустимся к разноцветным кораллам и поплаваем среди шустрых рыбок с маской. В отель вернёмся к 16:00 и оставим свободное время для отдыха.

Морской трип по окрестностям Эль-НидоМорской трип по окрестностям Эль-НидоМорской трип по окрестностям Эль-НидоМорской трип по окрестностям Эль-Нидо
5 день

Продолжение морского путешествия в Эль-Нидо

Продолжим знакомство с природными достопримечательностями Эль-Нидо, начинаем в 08:00. Исследуем воды у островов Пинабуютан, Змеиный и Энталула, заглянем в запутанные пещеры и на песчаную отмель посреди моря. Будем загорать, купаться и снорклить. На обеде подкрепимся приготовленными на гриле морепродуктами. Обратно в гостиницу приедем к 16:00.

Продолжение морского путешествия в Эль-НидоПродолжение морского путешествия в Эль-НидоПродолжение морского путешествия в Эль-НидоПродолжение морского путешествия в Эль-Нидо
6 день

День отдыха в Себу

Ранним утром (06:00) отправляемся в аэропорт и летим на остров Себу. Заселяемся в отель и до вечера отдыхаем. Если прибудем рано, успеем осмотреть некоторые достопримечательности, например, крест Магеллана, установленный ещё во времена первого кругосветного путешествия в 16-м веке.

День отдыха в СебуДень отдыха в СебуДень отдыха в СебуДень отдыха в Себу
7 день

Водопад Кавасан и каньонинг

Снова в 06:00 едем навстречу приключениям. Сегодня нас ждут дикие джунгли, каньоны и водопад Кавасан с бирюзовым озером. Самые смелые могут попробовать каньонинг — экстремальное преодоление реки Канла-Об с альпинистским снаряжением, но без плавательных средств.

На пароме перемещаемся на остров Бохол. Добираемся до островка Панглао и размещаемся в гостинице.

Водопад Кавасан и каньонингВодопад Кавасан и каньонингВодопад Кавасан и каньонингВодопад Кавасан и каньонинг
8 день

Река Лобок, пещера Хинагданан и ферма по производству мороженого

Отсыпаемся после долгой дороги и выезжаем в 10:00. Сегодня наслаждаемся живописной и спокойной рекой Лобок. В круиз вдоль берегов с кокосовыми пальмами и банановыми растениями отправимся на плоте-ресторане. Продегустируем национальную кухню, послушаем живую музыку и увидим традиционные танцы. В финале достигнем многоярусного водопада Бусай.

Посетим пещеру Хинагданан — небольшой грот со сталактитами и сталагмитами и подземным озером. Затем заедем на ферму, где делают вкуснейшее мороженое из кокосового молока. Закат встретим на пляже Алона, известном мелким, похожим на муку, белоснежным песком и лазурной водой, где можно заняться дайвингом или снорклингом.

Река Лобок, пещера Хинагданан и ферма по производству мороженогоРека Лобок, пещера Хинагданан и ферма по производству мороженогоРека Лобок, пещера Хинагданан и ферма по производству мороженогоРека Лобок, пещера Хинагданан и ферма по производству мороженого
9 день

Плавание с китовыми акулами, лес махагони и парк тарсиеров

Впереди — долгий и насыщенный день. Выезжаем в 08:00 на встречу с огромными и абсолютно безопасными китовыми акулами. Можем понаблюдать за этими морскими гигантами с лодки и поплавать среди них с маской.

Прогуляемся в лесу махагони — тропических исполинов с ценной красной древесиной. Зайдём в парк глазастых малюток-тарсиеров (долгопятов), которые обычно прячутся в густой листве. Получим дозу адреналина, пролетев на зиплайне над рекой и деревьями на высоте 100 м.

Один час посвятим гонкам на квадроциклах. Потом заберёмся на конусовидные Шоколадные холмы — символ провинции Бохол, изображённый на флаге и гербе. Такое название они получили из-за травы, выгорающей в сухой сезон до коричневого цвета. После отправимся в отель.

Плавание с китовыми акулами, лес махагони и парк тарсиеровПлавание с китовыми акулами, лес махагони и парк тарсиеровПлавание с китовыми акулами, лес махагони и парк тарсиеровПлавание с китовыми акулами, лес махагони и парк тарсиеров
10 день

Завершающий день

Стартуем из гостиницы в 06:00. Едем в аэропорт города Панглао и прощаемся.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: аэропорт Манилы, терминал 3, с 12:00 до 15:00, точное место встречи - по договорённости
Завершение: аэропорт Панглао, после 07:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 10 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 168 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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