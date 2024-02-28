Гранд-тур по Филиппинским островам: райские пляжи, природные достопримечательности и активный отдых
Авторский тур в Маниле

Попробовать мороженое из молока кокоса, устроить пикник у водопада и поплавать с китовыми акулами

5
4 отзыва
Каждый из Филиппинских островов уникален.

Приглашаем вас убедиться в этом, отправившись в большое путешествие по Филиппинам! За 15 дней успеем посетить Палаван, Панглао, Боракай и Себу.

Полюбуемся знаменитыми Шоколадными холмами, покатаемся на зиплайне и квадроциклах, насладимся снорклингом и свежими морепродуктами.

Вы познакомитесь с милыми долгопятами, погуляете по рукотворному лесу и отдохнёте на самых живописных пляжах.
Гранд-тур по Филиппинским островам: райские пляжи, природные достопримечательности и активный отдых
Гранд-тур по Филиппинским островам: райские пляжи, природные достопримечательности и активный отдых
Гранд-тур по Филиппинским островам: райские пляжи, природные достопримечательности и активный отдых
Ближайшие даты:
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Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет$2 490
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Описание

Организационные детали

В связи с погодными условиями или иными обстоятельствами (сильный дождь, тайфун, землетрясение, извержение вулкана, закрытие активностей по требованию администрации) возможно отклонение от программы тура. Денежные средства за отменённые мероприятия НЕ ВОЗВРАЩАЮТСЯ. По возможности (не гарантированно) будет организована замена несостоявшихся мероприятий на аналогичные.

Список вещей:
Деньги (доллары США) из расчёта от 30 долларов на день путешествия. Доллары Вы обменяете по прибытии на Филиппины.
Дебетовая или кредитная карта (НЕ российского банка), но использование режко возможно
Документы (загранпаспорт)
Медицинская страховка (рекомендовано, но необязательно)
Крем солнцезащитный (SPF50 и более)
Крем после загара
Очки солнцезащитные
Головной убор (кепка, шляпа и т. д.)
Дождевик или лёгкая непромокаемая куртка
Пляжное полотенце
Купальник
Рюкзак или водонепроницаемый мешок на 10-15 литров (для хранения вещей и одежды во время экскурсий)
Водонепроницаемая сумка для документов и денег
Маска, трубка и ласты для снорклинга. Если нет, то возможно будет арендовать на экскурсиях.
Коралки
Кроссовки или лёгкую обувь (недорогую и удобную) для экскурсий, чтобы не жалко было испортить или намочить
Сланцы
Переходник электрический для своей техники. На Филиппинах используются разъёмы типа «A»
Медицинские препараты, в том числе от укачивания (если необходимо)
Лёгкую куртку или толстовку (необходима при перелетах на внутренних авиалиниях, так как в салоне самолёта холодно

Проживание. Двухместное размещение в 2-, 3-, 4-, и 5-звёздочных отелях. Возможно одноместное размещение за дополнительную плату.

Питание. В стоимость входит только обед (шведский стол) во время некоторых экскурсий. Остальное питание оплачивается отдельно.

Дети. Возможно участие с детьми от 10 лет.

Виза. Гражданам России для въезда на Филиппины виза не нужна. Находиться на территории можно до 30 дней по штампу в паспорте.

Программа тура по дням

1 день

Прибытие в Манилу, переезд в Пуэрто-Принсесу

Встретим вас в аэропорту Манилы, познакомимся друг с другом. Для вас проведут инструктаж, вы сможете приобрести SIM-карты и обменять валюту. Затем поедем в г. Пуэрто-Принсесу. Разместимся в отеле и отдохнём после двух перелётов.

Прибытие в Манилу, переезд в Пуэрто-ПринсесуПрибытие в Манилу, переезд в Пуэрто-ПринсесуПрибытие в Манилу, переезд в Пуэрто-ПринсесуПрибытие в Манилу, переезд в Пуэрто-ПринсесуПрибытие в Манилу, переезд в Пуэрто-ПринсесуПрибытие в Манилу, переезд в Пуэрто-ПринсесуПрибытие в Манилу, переезд в Пуэрто-ПринсесуПрибытие в Манилу, переезд в Пуэрто-ПринсесуПрибытие в Манилу, переезд в Пуэрто-ПринсесуПрибытие в Манилу, переезд в Пуэрто-ПринсесуПрибытие в Манилу, переезд в Пуэрто-Принсесу
2 день

Пуэрто-Принсеса: Угон-Рок и подземная река Эль Нидо

В 08:00 выезжаем из отеля и направляемся к горе Угон-Рок. Поднимемся на вершину, откуда желающие смогут спуститься на зиплайне, чтобы полюбоваться невероятными пейзажами и получить дозу адреналина. После этого вас ждёт экскурсия по национальному парку подземной реки Эль Нидо, который внесён в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Здесь царит таинственная и мистическая атмосфера.

Далее вернёмся в отель. Вечером прогуляемся по набережной города, заглянем в местные заведения, чтобы попробовать свежие морепродукты, приготовленные на гриле.

Пуэрто-Принсеса: Угон-Рок и подземная река Эль НидоПуэрто-Принсеса: Угон-Рок и подземная река Эль НидоПуэрто-Принсеса: Угон-Рок и подземная река Эль НидоПуэрто-Принсеса: Угон-Рок и подземная река Эль НидоПуэрто-Принсеса: Угон-Рок и подземная река Эль НидоПуэрто-Принсеса: Угон-Рок и подземная река Эль НидоПуэрто-Принсеса: Угон-Рок и подземная река Эль НидоПуэрто-Принсеса: Угон-Рок и подземная река Эль НидоПуэрто-Принсеса: Угон-Рок и подземная река Эль НидоПуэрто-Принсеса: Угон-Рок и подземная река Эль НидоПуэрто-Принсеса: Угон-Рок и подземная река Эль НидоПуэрто-Принсеса: Угон-Рок и подземная река Эль НидоПуэрто-Принсеса: Угон-Рок и подземная река Эль НидоПуэрто-Принсеса: Угон-Рок и подземная река Эль НидоПуэрто-Принсеса: Угон-Рок и подземная река Эль Нидо
3 день

Эль-Нидо

Сегодня переезжаем в Эль Нидо. Стартуем в 09:00. По прибытии разместимся в отеле, после чего у вас будет свободное время.

Эль-НидоЭль-НидоЭль-НидоЭль-НидоЭль-НидоЭль-НидоЭль-НидоЭль-НидоЭль-НидоЭль-Нидо
4 день

Острова и бухты Эль Нидо

В 08:00 отправимся исследовать острова и бухты Эль Нидо. Будем передвигаться на лодке и посетим Малую, Большую и Секретную лагуны, а также остров Симидзу и пляж «Seven Commando»*, где вас будет ждать обед. Будем купаться, загорать и изучать подводный мир, устроив снорклинг.

Ближе к 16:00 вернёмся в отель, после чего у вас будет свободное время.

*Посещение зависит от погодных условий и доступности островов.

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5 день

Продолжение путешествия по островам и бухтам

Сегодня мы осмотрим остров Пинабуютан и Энталула, полюбуемся песчаной отмелью «Snake island» и сможем увидеть Соборную пещеру и Кудугнон. Вас также будет ждать обед из морепродуктов.

К 16:00 вернёмся в отель.

Продолжение путешествия по островам и бухтамПродолжение путешествия по островам и бухтамПродолжение путешествия по островам и бухтамПродолжение путешествия по островам и бухтамПродолжение путешествия по островам и бухтамПродолжение путешествия по островам и бухтамПродолжение путешествия по островам и бухтамПродолжение путешествия по островам и бухтамПродолжение путешествия по островам и бухтамПродолжение путешествия по островам и бухтамПродолжение путешествия по островам и бухтамПродолжение путешествия по островам и бухтамПродолжение путешествия по островам и бухтамПродолжение путешествия по островам и бухтам
6 день

Эль Нидо - Себу

В 06:00 покидаем Эль Нидо и едем в аэропорт, чтобы добраться до острова Себу. По прибытии заселимся в отель, после чего у вас будет возможность отдохнуть или самостоятельно прогуляться по городу. Если позволит время, сможем увидеть местные достопримечательности. Например, Крест Магеллана — павильон, в котором хранится христианский крест, установленный во время первого кругосветного плавания во главе с Фердинандом Магелланом.

Эль Нидо - СебуЭль Нидо - СебуЭль Нидо - СебуЭль Нидо - СебуЭль Нидо - СебуЭль Нидо - СебуЭль Нидо - СебуЭль Нидо - Себу
7 день

Каньонинг к водопаду Кавасан и переезд в Бохол

Вас ждёт ранний подъём, ведь сегодня мы отправляемся к водопаду Кавасан. Любители водных активностей смогут попробовать каньонинг и проследовать к красивейшему водопаду, состоящему из 3-х уровней. Вокруг только джунгли и шум воды!

Затем вас ждёт трансфер до островной провинции Бохол. Заселимся в отель, после чего вы сможете отдохнуть или изучить местность самостоятельно.

Каньонинг к водопаду Кавасан и переезд в БохолКаньонинг к водопаду Кавасан и переезд в БохолКаньонинг к водопаду Кавасан и переезд в БохолКаньонинг к водопаду Кавасан и переезд в БохолКаньонинг к водопаду Кавасан и переезд в БохолКаньонинг к водопаду Кавасан и переезд в БохолКаньонинг к водопаду Кавасан и переезд в БохолКаньонинг к водопаду Кавасан и переезд в БохолКаньонинг к водопаду Кавасан и переезд в БохолКаньонинг к водопаду Кавасан и переезд в БохолКаньонинг к водопаду Кавасан и переезд в Бохол
8 день

Сплав по реке Лобок, пещера Хинагданан и ферма «Bohol Bee Farm»

В этот день вам удастся выспаться, чтобы с новыми силами отправиться в следующее путешествие. Первым делом вас ждёт необычный сплав по одной из главных островных рек, Лобок. Уникальность этого опыта заключается в том, что мы осуществим сплав на плоте-ресторане, где вы сможете пообедать. Будем любоваться нипами, родом пальм. В конце маршрута доберёмся до водопада Бусай.

Далее посетим пещеру Хинагданан, которая представляет собой небольшой грот с красивыми скальными образованиями и чистым подземным озером. Вокруг — сталактиты и сталагмиты.

После этого заглянем на ферму «Bohol Bee Farm», где производят мороженое из кокосового молока. Вы сможете попробовать лакомство и оценить его вкус. Вечером направимся встречать закат на пляже Алона, славящемся своим белым песком и бирюзовой водой. Место отлично подходит для снорклинга и дайвинга.

Сплав по реке Лобок, пещера Хинагданан и ферма «Bohol Bee Farm»Сплав по реке Лобок, пещера Хинагданан и ферма «Bohol Bee Farm»Сплав по реке Лобок, пещера Хинагданан и ферма «Bohol Bee Farm»Сплав по реке Лобок, пещера Хинагданан и ферма «Bohol Bee Farm»Сплав по реке Лобок, пещера Хинагданан и ферма «Bohol Bee Farm»Сплав по реке Лобок, пещера Хинагданан и ферма «Bohol Bee Farm»Сплав по реке Лобок, пещера Хинагданан и ферма «Bohol Bee Farm»Сплав по реке Лобок, пещера Хинагданан и ферма «Bohol Bee Farm»Сплав по реке Лобок, пещера Хинагданан и ферма «Bohol Bee Farm»Сплав по реке Лобок, пещера Хинагданан и ферма «Bohol Bee Farm»Сплав по реке Лобок, пещера Хинагданан и ферма «Bohol Bee Farm»Сплав по реке Лобок, пещера Хинагданан и ферма «Bohol Bee Farm»Сплав по реке Лобок, пещера Хинагданан и ферма «Bohol Bee Farm»Сплав по реке Лобок, пещера Хинагданан и ферма «Bohol Bee Farm»Сплав по реке Лобок, пещера Хинагданан и ферма «Bohol Bee Farm»Сплав по реке Лобок, пещера Хинагданан и ферма «Bohol Bee Farm»Сплав по реке Лобок, пещера Хинагданан и ферма «Bohol Bee Farm»
9 день

Снорклинг с китовыми акулами и посещение Шоколадных холмов

Просыпаемся рано, чтобы всё успеть! Выезжаем уже в 05:00. Первый пункт из списка планов на сегодня — снорклинг с китовыми акулами*. Эти обитатели подводного мира не представляют опасности для человека, поэтому вы сможете понаблюдать за ними. Размер этих акул может достигать 20 метров.

Далее посетим рукотворный лес «Mahagany» — первый и единственный искусственный лес на Филиппинах. Состоит в основном из красного дерева и простирается на 2 километра. Корни, выступающие из земли, тянутся по валунам, что создаёт сказочную атмосферу.

Затем отправимся в парк с тарсиерами или долгопятами. Если повезёт, вы увидите этих очаровательных малюток, которые очень любят прятаться.

После этого желающие пролетят на зиплайне над рекой Лобок. Переместимся к Шоколадным холмам, у которых вы сможете «оседлать» квадроцикл и прокатиться вокруг достопримечательности. Своё название холмы получили из-за цвета высохшей травы, покрывающей поверхность возвышенностей. Насладимся необычными пейзажами и вернёмся в отель.

*Возможна отмена активности в силу погодных условий.

Снорклинг с китовыми акулами и посещение Шоколадных холмовСнорклинг с китовыми акулами и посещение Шоколадных холмовСнорклинг с китовыми акулами и посещение Шоколадных холмовСнорклинг с китовыми акулами и посещение Шоколадных холмовСнорклинг с китовыми акулами и посещение Шоколадных холмовСнорклинг с китовыми акулами и посещение Шоколадных холмовСнорклинг с китовыми акулами и посещение Шоколадных холмовСнорклинг с китовыми акулами и посещение Шоколадных холмовСнорклинг с китовыми акулами и посещение Шоколадных холмовСнорклинг с китовыми акулами и посещение Шоколадных холмовСнорклинг с китовыми акулами и посещение Шоколадных холмовСнорклинг с китовыми акулами и посещение Шоколадных холмовСнорклинг с китовыми акулами и посещение Шоколадных холмовСнорклинг с китовыми акулами и посещение Шоколадных холмовСнорклинг с китовыми акулами и посещение Шоколадных холмовСнорклинг с китовыми акулами и посещение Шоколадных холмовСнорклинг с китовыми акулами и посещение Шоколадных холмов
10 день

Острова Памилакан, Баликасаг и Верджин

Выезжаем в 06:30 и направляемся к острову Памилакан, чтобы понаблюдать за дельфинами. После этого переместимся на остров Баликасаг. Устроим снорклинг, чтобы увидеть морских черепах, которых здесь очень много.

Далее отправимся на Верджин, чтобы прогуляться по песчаной косе. Большая часть пляжа острова скрывается в воде во время прилива, поэтому видно только пальмы. Постараемся поймать время отлива и насладиться открывающейся песчаной полосой, на которой можно заметить морские звёзды.

Затем вернёмся в отель.

Острова Памилакан, Баликасаг и ВерджинОстрова Памилакан, Баликасаг и ВерджинОстрова Памилакан, Баликасаг и ВерджинОстрова Памилакан, Баликасаг и ВерджинОстрова Памилакан, Баликасаг и ВерджинОстрова Памилакан, Баликасаг и Верджин
11 день

Пикник у водопада Канумантад

Последний день на острове Панглао проведём размеренно. Устроим пикник* у одного из самых высоких водопадов провинции Бохол — Канумантад. У его подножия расположен бассейн, а вокруг раскинулись рисовые террасы Кадапдапан. Будем наслаждаться природой и общением друг с другом.

*Продукты и алкоголь оплачиваются отдельно.

Пикник у водопада КанумантадПикник у водопада КанумантадПикник у водопада КанумантадПикник у водопада КанумантадПикник у водопада Канумантад
12 день

Переезд на остров Боракай

Сегодня большую часть дня займёт переезд до острова Боракай. На пароме доберёмся до Себу, затем долетим до города Катиклан, и вновь нас будет ждать паромная переправа до пункта назначения. По прибытии разместимся в отеле, после — свободное время.

Переезд на остров БоракайПереезд на остров БоракайПереезд на остров БоракайПереезд на остров БоракайПереезд на остров БоракайПереезд на остров БоракайПереезд на остров Боракай
13 день

Водная прогулка, снорклинг и пляжный релакс

Стартуем в 08:00. Мы отправимся на водную прогулку на лодке, чтобы исследовать бухты и пляжи острова Боракай. Посетим Хрустальную бухту, острова Крокодил и Волшебный, а также райские пляжи Пука и Балингай. Вы сможете поплавать, позагорать или заняться снорклингом.

Водная прогулка, снорклинг и пляжный релаксВодная прогулка, снорклинг и пляжный релаксВодная прогулка, снорклинг и пляжный релаксВодная прогулка, снорклинг и пляжный релаксВодная прогулка, снорклинг и пляжный релаксВодная прогулка, снорклинг и пляжный релаксВодная прогулка, снорклинг и пляжный релаксВодная прогулка, снорклинг и пляжный релаксВодная прогулка, снорклинг и пляжный релаксВодная прогулка, снорклинг и пляжный релаксВодная прогулка, снорклинг и пляжный релаксВодная прогулка, снорклинг и пляжный релаксВодная прогулка, снорклинг и пляжный релаксВодная прогулка, снорклинг и пляжный релаксВодная прогулка, снорклинг и пляжный релаксВодная прогулка, снорклинг и пляжный релаксВодная прогулка, снорклинг и пляжный релаксВодная прогулка, снорклинг и пляжный релакс
14 день

Свободный день

В последний день нашего большого путешествия предлагаем вам свободную программу. Вы сможете провести время так, как захотите: понежиться в лучах солнца на пляже или включить в расписание водные активности. Вечером встретим закат и поделимся впечатлениями от поездки друг с другом.

Свободный деньСвободный деньСвободный деньСвободный деньСвободный деньСвободный деньСвободный деньСвободный деньСвободный деньСвободный деньСвободный день
15 день

Окончание тура

Мы проводим вас в аэропорт Катиклана. До новых встреч на Филиппинах!

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Шведский стол во время некоторых экскурсий
  • Трансфер из/до аэропорта
  • Трансфер по маршруту (включая внутренние перелёты)
  • Услуги гида
  • Экскурсии и активности
  • Экологические сборы
Что не входит в цену
  • Перелёт до Манилы и обратно из Катиклана
  • Остальное питание
  • Оплата веса багажа больше 7 кг во время внутренних перелётов
  • Дополнительные экскурсии и активности
  • Аренда снаряжения для снорклинга
  • Доплата за одноместное размещение и повышение категории отеля
  • Тур состоится при участии от 2-х человек
  • Если вам не подходят даты нашего тура и ваша группа состоит из более 7 человек, мы можем подобрать для вас удобные даты (при наличии свободных)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Манилы, с 12:00 до 15:00
Завершение: Аэропорт Катиклана, время зависит от времени вашего обратного рейса
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 15 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 168 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 4 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
4
4
3
2
1
С
28 фев 2024
Я хочу написать отзыв про наше замечательное и незабываемое путешествие на Филиппины с гидом Дмитрием и его напарницей Дипсии. Мы с супругом проживаем в США уже долгое время, но давно хотели посетить Филиппины. Мы специально искали именно русскоговорящего гида. И нам нужен был именно частный тур, потому что многие программы не подходили нам. Мы хотели посетить Багио и увидеть зал, где проходил знаменитый чемпионат мира по шахматам между русским гроссмейстером и американским. Это была мечта моего мужа. И мы это сделали. Дмитрий составил для нас отличную экскурсионную программу индивидуального путешествия на 16 дней. Мы остались очень довольны. Мы также посетили такие острова как Палаван, Бохол и Боракай.
Наше путешествие началось с Манилы, где Дмитрий и Дипсия встретили нас в аэропорту и сразу же поразили своим радушием и дружелюбием. Они заботились о нас на протяжении всего тура, помогали с переводом, советовали лучшие места для посещения и отдыха, а также делали все возможное, чтобы наше путешествие было комфортным и запоминающимся.
Мы посетили потрясающие природные достопримечательности, насладились красотой островов, познакомились с местной культурой и традициями. Нам удалось попробовать местную кухню, поплавать в чистейших водах, и, конечно же, насладиться живописными закатами.
Мы остались очень довольны выбором авторского тура с Дмитрием и Дипсией. Они профессионалы своего дела, знают Филиппины как свои пять пальцев и смогли показать нам все самое лучшее, что есть на этих прекрасных островах. Мы получили массу незабываемых впечатлений и воспоминаний, которые будут с нами навсегда.
Спасибо большое Дмитрию и Дипсии за замечательное время, которое мы провели на Филиппинах. Мы обязательно вернемся сюда снова и обязательно обратимся к вам за помощью в организации нашего следующего путешествия. Рекомендуем всем, кто хочет увидеть настоящие Филиппины, обратиться именно к этой замечательной команде. Спасибо вам огромное!
Н
17 янв 2024
Давно планировала отдых на Филиппинах и вот наконец моя мечта сбылась! За это большое спасибо лучшему гиду Дмитрию и его помощнице Дипси. Было безумно интересно и увлекательно! Мы посетили Филиппинские деревни и города, увидели изумительную природу на островах. Программа выдалась насыщенной: каяки, зип-лайн, подземные реки, даже плаванье с акулами! Вновь выражаю благодарность Дмитрию и Дипси, за заботу, за внимание, за отлично организованную поездку. Спасибо Вам и успехов в работе!!!
А
28 дек 2023
Долго не получалось попасть в Филиппины, но решилась, увидев авторский тур в эту прекраснейшую страну. И не пожалела! Неудобства компенсировались красивейшим теплым океаном, чистыми пляжами с белым песком, невероятно богатой природой. Программа вышла очень насыщенной. Мне удалось поплавать с огромными черепахами и разноцветными рыбками. Несколько слов о гиде: Дмитрий ответственный и заботливый, учитывает пожелания туристов. Также у него есть замечательная помощница - местная девушка, она помогает познакомиться с культурой, договаривается с продавцами. Путешествие получилось удачным!
О
13 дек 2023
Хочу рассказать о своем путешествии на Филиппины в компании гида Дмитрия и местной девушки Дипси. Получилось по-настоящему классное приключение! Дмитрий — опытный и заботливый гид, отлично организовал нашу поездку, нашел самые красивые места для посещения: водопады, острова, белоснежные пляжи. Местная девушка Дипси рассказала много нового о филиппинской культуре. Благодаря ей мы узнали про местные обычаи, традиции и вкусную местную кухню. Спасибо большое Дмитрию и Дипси за их профессионализм, доброжелательность и заботу о нашем комфорте. Вы помогли мне влюбиться в эту прекрасную страну, надеюсь вернуться сюда еще раз!

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