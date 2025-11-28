Семейные каникулы в Финляндии с поисками Санты, снежным сафари, встречами с хаски и оленями
Насладиться новогодней атмосферой, промчать на снегоходе и санях, с эльфами испечь имбирное печенье
Представьте: вместе с близкими вы затерялись в финской глубинке, среди искрящихся сугробов и ароматных сосен.
Поселились в уютном коттедже — по утрам просыпаетесь от мягкого света, заливающего комнаты сквозь большие окна,
а вечерами собираетесь у потрескивающего камина или идёте париться в сауну.
На улице морозно, но мёрзнуть не придётся: вы промчите на снегоходах, упряжке с хаски, санях с оленями, согреетесь горячими напитками и сытным супом.
Настоящая зимняя сказка! Новогоднее чудо тоже случится: вы побываете в резиденции Санта-Клауса, под руководством нарядных эльфов испечёте имбирное печенье и, конечно, встретитесь с самим седобородым волшебником. Хо-Хо-Хо!
Описание тура
Организационные детали
Возраст участников — 4+.
Программа тура по дням
1 день
Начало отпуска
Встретим вас по прибытии в Каяни, доставим к месту проживания на курорте Вуокатти и оставим отдыхать. Здесь чистый горный воздух и живописные лесные тропы, оборудованы трассы для катания на лыжах и сноуборде и многие другие развлечения.
2 день
Сафари на снегоходах
Сегодня вы вдоволь насладитесь зимними пейзажами, катаясь на снегоходах (2 часа). Вас будет вести местный гид, показывая самые живописные уголки. На обратном пути мы сделаем перерыв и согреемся напитками и сладостями. Всего преодолеем 20 км.
3 день
Поиски Санта Клауса
Впереди — незабываемое приключение в деревне Калевала, где посреди волшебного леса находится резиденция Санты (5-6 часов). Нас встретят эльфы и пригласят приготовить имбирное печенье. А затем мы отыщем седобородого старика и побеседуем о новогодних чудесах. Здесь же запланирован обед, а в Вуокатти вернёмся к вечеру.
Обратите внимание: проходит на английском языке.
4 день
Свободный день
Время самостоятельного отдыха. В заезд 27 декабря — 3 января — празднование Нового года.
Из множества развлечений курорта вы можете подобрать любое на свой вкус: сходить в один из лучших тропических аквапарков Финляндии, боулинг, баню по-чёрному, детский развлекательный парк, прокатиться по склонам Вуокатти или арендовать беговые лыжи.
5 день
Свободный день
Ничего не планируем — сегодня вы вновь сможете отдохнуть на свой вкус.
6 день
Ферма хаски с катанием на упряжках
Сегодня — весёлая поездка на ферму хаски (45–60 минут). Вы проведёте время с дружелюбными собаками и промчите через заснеженные поля и тихий лес на санях, которыми управляет гид (2,5 км). После прогулки — горячий ягодный сок и вкусное печенье.
7 день
Оленья ферма с катанием на санях
Напоследок — день, окутанный магией Лапландии (5-6 часов). Мы отправимся на оленью ферму, где животных можно кормить с рук. Вы узнаете, как финны разводят и ухаживают за оленями, потрогаете тёплые носы и проедете на упряжке по заснеженному лесу, а потом согреетесь напитками и сытным супом. Настоящее погружение в зимнюю сказку!
8 день
Возвращение домой
До полудня необходимо освободить коттеджи. Затем мы проводим вас к аэропорту или вокзалу и попрощаемся.
Ответы на вопросы
Что включено
Проживание
Питание по программе
Трансферы от/до аэропорта или ж/д вокзала
Все трансферы по маршруту
Русскоязычное сопровождение в течение всего тура
Сафари на снегоходах
Поездки на ферму хаски, оленью ферму, в резиденцию Санта Клауса
Заключительная уборка
Что не входит в цену
Билеты в Каяни и обратно в ваш город
Питание вне программы
Виза
Дополнительные активности
Обратите внимание: итоговая стоимость тура зависит от выбранного варианта проживания и дат проведения
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт или ж/д вокзал Каяни, 15:00. Также возможно любое другое время в течение дня
Завершение: Аэропорт или ж/д вокзал Каяни, 12:00. Также возможно любое другое время в течение дня
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 72 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Роман — Организатор в Каяни
Привет! Меня зовут Роман, я представляю Европейского лицензированного туроператора из Испании с офисами в Финляндии и Эстонии. Мы организуем для вас путешествия по Европе и не только.
Наши путешествия созданы для читать дальше
тех, кто ценит комфорт, индивидуальный подход и атмосферу безупречной организации.
Мы ждём: путешественников, которые хотят наслаждаться каждым моментом, не заботясь о деталях; бизнесменов и успешных людей, для которых важны качество, комфорт и премиальный сервис; семьи и пары, ищущие уютные и вдохновляющие маршруты; любителей нестандартных путешествий, где важны эмоции, а не суета.
С нами путешествуют те, кто не просто едет в точку назначения, а хочет прочувствовать атмосферу, вдохновиться и отдохнуть без компромиссов.