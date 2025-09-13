Семейные каникулы в Лапландии с поисками Санты, снежным сафари, встречами с хаски и оленями
Насладиться новогодней атмосферой, промчать на снегоходе и санях, с эльфами испечь имбирное печенье
Начало: Аэропорт или ж/д вокзал Каяни, 15:00. Также возмож...
27 дек в 15:00
3 янв в 15:00
€1650 за человека
Туры на русском языке в Каяни (Финляндия 🇫🇮) – у нас можно купить 1 тур на 2025 год, цены от €1650. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Финляндии. Сегодня можно забронировать на 📅 сентябрь, октябрь и ноябрь