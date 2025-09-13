Найдено 1 тур в Каяни на русском языке, цена €1650. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2025 году

На автобусе На снегоходах 8 дней Семейные каникулы в Лапландии с поисками Санты, снежным сафари, встречами с хаски и оленями Насладиться новогодней атмосферой, промчать на снегоходе и санях, с эльфами испечь имбирное печенье Начало: Аэропорт или ж/д вокзал Каяни, 15:00. Также возмож... €1650 за человека

