Гид S. проводит ещё 6 экскурсий

Гид S.
Гид S. – Гид из Авиньона
Кассис
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  • 👥Групповая
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👤 Группа не более 1 человека

  • €161 за человека

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Кассис
Кассис
Этот уютный городок на побережье Средиземного моря 🌊 еще называют жемчужиной этих мест. И когда вы попадаете сюда, вы сразу же понимаете, о чем идет речь: разноцветные лодочки в бухте, живописные холмы, террасы которых покрыты виноградниками, очаровательные улочки и даже площади, маленькие ресторанчики и кофейни, крошечный пляж 🏖️ Бестуан, сквер у ратуши, маяк и средневековый замок…
И все это настолько гармонично вписалось в пейзаж, что лучше и не придумать. Великие мира сего тоже не остались равнодушными к Кассису, и среди них Альфонс Доде, Генри Миллер, Вирджиния Вульф и даже сам Уинстон Черчиль. Стоит ли повторять еще раз об исключительности этого места.
Но и это еще не все. Мы приглашаем вас в парфюмерное ателье, где с 19 века и по сей день создают удивительные ароматы, напоминающие средиземноморское побережье, цветы и растения окрестностей. Вы сможете задать любые вопросы, а также стать свидетелями изготовления парфюмированного мыла.
После всего увиденного не забудьте отдать должное местным винам, они того стоят.
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Вариант для влюбленных — экскурсия ⛳ на кабриолете!
Начало и место завершения
🚩 Avignon
Кассис
Кассис
Кассис

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  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 1 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Гид S.
Гид S.
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