Гид S. проводит ещё 6 экскурсий

Этот уютный городок на побережье Средиземного моря 🌊 еще называют жемчужиной этих мест. И когда вы попадаете сюда, вы сразу же понимаете, о чем идет речь: разноцветные лодочки в бухте, живописные холмы, террасы которых покрыты виноградниками, очаровательные улочки и даже площади, маленькие ресторанчики и кофейни, крошечный пляж 🏖️ Бестуан, сквер у ратуши, маяк и средневековый замок…

И все это настолько гармонично вписалось в пейзаж, что лучше и не придумать. Великие мира сего тоже не остались равнодушными к Кассису, и среди них Альфонс Доде, Генри Миллер, Вирджиния Вульф и даже сам Уинстон Черчиль. Стоит ли повторять еще раз об исключительности этого места.

Но и это еще не все. Мы приглашаем вас в парфюмерное ателье, где с 19 века и по сей день создают удивительные ароматы, напоминающие средиземноморское побережье, цветы и растения окрестностей. Вы сможете задать любые вопросы, а также стать свидетелями изготовления парфюмированного мыла.

После всего увиденного не забудьте отдать должное местным винам, они того стоят.

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Вариант для влюбленных — экскурсия ⛳ на кабриолете!