Квест
до 4 чел.
Экскурсия-квест «Загадки римских пап» (для детей 6-13 лет)
На этой экскурсии дети откроют для себя историю Авиньона через ребусы и загадки. Золотые монеты за правильные ответы можно обменять на подарок
Завтра в 10:00
10 авг в 10:00
от €300 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Прованс за один день
Из Авиньона - к лавандовым полям, живописным деревушкам, виноградникам и музею Ван Гога
31 авг в 09:00
1 сен в 09:00
от €760 за всё до 4 чел.
Аудиогид
Прогулка по Авиньону с аудиогидом в вашем смартфоне
Погрузиться в атмосферу Средневековья и местных легенд
Начало: На улице Республики
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от €12 за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Авиньон: пленение пап или великая игра престолов Европы
Начало: Place du Palais, Avignon, Arrondissement d’Avignon...
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€180 за всё до 4 чел.
-
10%
Индивидуальная
до 4 чел.
Как Рим создал Прованс (Арль - Оранж - Пон-дю-Гар)
Начало: Авиньон
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€540
€600 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
Марина очень компетентный, знающий и увлеченный человек! В доступной форме и мелодичным голосом она увлекала нас в описание Прованса, его
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О
День с Мариной был отличным и полетел незаметно. Красоты Прованса Марина сопровождала интересными рассказами, историческими фактами, учитывая мои интересы, отвечая на все мои вопросы. Марина эрудированный и отлично знающий Прованс гид. Рекомендую всем!
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Е
Олеся замечательно познакомила нас с городом Авиньон. Время пролетело, как один миг и так не хотелось расставаться. Спасибо большое! Обязательно вернемся снова!
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А
нам все очень понравилось, Олеся большое вам спасибо!
небольшое уточнение: мы забронировали в самый последний момент, с нами путешествовала бабушка -
небольшое уточнение: мы забронировали в самый последний момент, с нами путешествовала бабушка -
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Олеся прекрасный рассказчик и очень эрудированный человек! Нам очень понравилась экскурсия и время пролетело незаметно. Узнали много нового. И детям в том числе очень понравилось. И конечно без хорошего гида вы никогда не узнаете столько интересного о месте которое посещаете.
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Ю
Олеся нам задала совершенно новый стандарт в понятие городского экскурсовода. Очень знающий и разбирающийся в мельчайших подробностях истории региона человек!
+6
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А
Огромное спасибо Олесе за интереснейшую экскурсию по Авиньону! Реально узнали много новой, интересной информации, без экскурсии был бы просто потерянный
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Ю
Большое спасибо Олесе за экскурсию для пятерых взрослых людей по Авиньону. Грамотно, интеллигентно, легко, интересно, профессионально. Олеся была на связи перед экскурсией, помогла с организационными вопросами. Если будет возможность встретиться с ней ещё, обязательно воспользуемся. Горячо рекомендую.
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О
Несмотря на прохладную погоду, и очень сильный ветер (мы остались очень довольны экскурсией по Авиньону.
Спасибо большое Олеси за увлекательную, познавательную экскурсию!! Нам очень понравилось!
Спасибо большое Олеси за увлекательную, познавательную экскурсию!! Нам очень понравилось!
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Спасибо Олесе! Согласовали время удобное для нас, было интересно и познавательно)) нас было 2е взрослых. .
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Всего 22 отзыва в Авиньоне
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Ответы на вопросы от путешественников по Авиньону
Самые популярные экскурсии в Авиньоне
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Сколько стоит экскурсия по Авиньону в августе 2026
Сейчас в Авиньоне можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 12 до 760 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 22 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Исследуйте Авиньон в компании опытных гидов, предлагающих увлекательные экскурсии по древним улочкам и знаменитому Папскому дворцу. Откройте для себя средневековые тайны, насладитесь живописными видами и архитектурными шедеврами, которые сделали этот город известным на весь мир. Забронируйте своё приключение прямо сейчас, чтобы погрузиться в атмосферу эпохи Возрождения, ощутить культурное богатство и подлинный дух Прованса