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историю, культуру и рассказы о местных жителях. В какой-то момент мы почувствовали, что мы едем с нашей давней знакомой, и она делится с нами своими знаниями о Провансе. Мы побывали в музее Вангога, посетили самые красивые деревушки Франции и не только, наблюдали удивительный виды Прованса с высоты, купили мармелад ручной работы с необычными сочетаниями фруктов и ягод и еще много интересного увидели и узнали. За какие-то несколько часов и несмотря на жару. Наше путешествие было очень увлекательным и насыщенным благодаря Марине! Обязательно рекомендуем всем!