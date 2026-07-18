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Экскурсии в Авиньоне

Найдено 5 экскурсий в Авиньоне на русском языке, цены от €12, скидки до 10%. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь 2026 г.
Экскурсия-квест «Загадки римских пап» (для детей 6-13 лет)
Пешая
2 часа
19 отзывов
Квест
до 4 чел.
Экскурсия-квест «Загадки римских пап» (для детей 6-13 лет)
На этой экскурсии дети откроют для себя историю Авиньона через ребусы и загадки. Золотые монеты за правильные ответы можно обменять на подарок
Завтра в 10:00
10 авг в 10:00
от €300 за всё до 4 чел.
Прованс за один день
На машине
9 часов
3 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Прованс за один день
Из Авиньона - к лавандовым полям, живописным деревушкам, виноградникам и музею Ван Гога
31 авг в 09:00
1 сен в 09:00
от €760 за всё до 4 чел.
Прогулка по Авиньону с аудиогидом в вашем смартфоне
Пешая
1.5 часа
Аудиогид
Прогулка по Авиньону с аудиогидом в вашем смартфоне
Погрузиться в атмосферу Средневековья и местных легенд
Начало: На улице Республики
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от €12 за человека
Авиньон: пленение пап или великая игра престолов Европы
Пешая
3 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Авиньон: пленение пап или великая игра престолов Европы
Начало: Place du Palais, Avignon, Arrondissement d’Avignon...
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€180 за всё до 4 чел.
Как Рим создал Прованс (Арль - Оранж - Пон-дю-Гар)
8 часов
-
10%
Индивидуальная
до 4 чел.
Как Рим создал Прованс (Арль - Оранж - Пон-дю-Гар)
Начало: Авиньон
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€540€600 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

Калиниченко
Прованс за один день
Марина очень компетентный, знающий и увлеченный человек! В доступной форме и мелодичным голосом она увлекала нас в описание Прованса, его
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историю, культуру и рассказы о местных жителях. В какой-то момент мы почувствовали, что мы едем с нашей давней знакомой, и она делится с нами своими знаниями о Провансе. Мы побывали в музее Вангога, посетили самые красивые деревушки Франции и не только, наблюдали удивительный виды Прованса с высоты, купили мармелад ручной работы с необычными сочетаниями фруктов и ягод и еще много интересного увидели и узнали. За какие-то несколько часов и несмотря на жару. Наше путешествие было очень увлекательным и насыщенным благодаря Марине! Обязательно рекомендуем всем!

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О
Прованс за один день
День с Мариной был отличным и полетел незаметно. Красоты Прованса Марина сопровождала интересными рассказами, историческими фактами, учитывая мои интересы, отвечая на все мои вопросы. Марина эрудированный и отлично знающий Прованс гид. Рекомендую всем!
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Е
Экскурсия-квест «Загадки римских пап» (для детей 6-13 лет)
Олеся замечательно познакомила нас с городом Авиньон. Время пролетело, как один миг и так не хотелось расставаться. Спасибо большое! Обязательно вернемся снова!
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А
Экскурсия-квест «Загадки римских пап» (для детей 6-13 лет)
нам все очень понравилось, Олеся большое вам спасибо!
небольшое уточнение: мы забронировали в самый последний момент, с нами путешествовала бабушка -
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мы попросили Олесю провести нам просто спокойную неторопливую пешеходную экскурсию с многими остановками. все прошло просто замечательно, Одеся - профессиональный и внимательный гид. всем рекомендую!

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Oksana
Экскурсия-квест «Загадки римских пап» (для детей 6-13 лет)
Олеся прекрасный рассказчик и очень эрудированный человек! Нам очень понравилась экскурсия и время пролетело незаметно. Узнали много нового. И детям в том числе очень понравилось. И конечно без хорошего гида вы никогда не узнаете столько интересного о месте которое посещаете.
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Ю
Экскурсия-квест «Загадки римских пап» (для детей 6-13 лет)
Олеся нам задала совершенно новый стандарт в понятие городского экскурсовода. Очень знающий и разбирающийся в мельчайших подробностях истории региона человек!
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Интереснейшая и глубокая экскурсия по городу Авиньон запомнилась многим больше, чем сам город. Дети были в восторге от игр, загадок и главное - призов! Спасибо!

Олеся нам задала совершенно новый стандарт в понятие городского экскурсовода. Очень знающий и разбирающийся в мельчайших
Олеся нам задала совершенно новый стандарт в понятие городского экскурсовода. Очень знающий и разбирающийся в мельчайших
Олеся нам задала совершенно новый стандарт в понятие городского экскурсовода. Очень знающий и разбирающийся в мельчайших
Олеся нам задала совершенно новый стандарт в понятие городского экскурсовода. Очень знающий и разбирающийся в мельчайших+6
Олеся нам задала совершенно новый стандарт в понятие городского экскурсовода. Очень знающий и разбирающийся в мельчайших
Олеся нам задала совершенно новый стандарт в понятие городского экскурсовода. Очень знающий и разбирающийся в мельчайших
Олеся нам задала совершенно новый стандарт в понятие городского экскурсовода. Очень знающий и разбирающийся в мельчайших
Олеся нам задала совершенно новый стандарт в понятие городского экскурсовода. Очень знающий и разбирающийся в мельчайших
Олеся нам задала совершенно новый стандарт в понятие городского экскурсовода. Очень знающий и разбирающийся в мельчайших
Олеся нам задала совершенно новый стандарт в понятие городского экскурсовода. Очень знающий и разбирающийся в мельчайших
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А
Экскурсия-квест «Загадки римских пап» (для детей 6-13 лет)
Огромное спасибо Олесе за интереснейшую экскурсию по Авиньону! Реально узнали много новой, интересной информации, без экскурсии был бы просто потерянный
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день. Название экскурсии - для детей, но не обращайте внимания, Олеся может увлекательно рассказывать и показывать лучшие места для людей всех возрастов

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Ю
Экскурсия-квест «Загадки римских пап» (для детей 6-13 лет)
Большое спасибо Олесе за экскурсию для пятерых взрослых людей по Авиньону. Грамотно, интеллигентно, легко, интересно, профессионально. Олеся была на связи перед экскурсией, помогла с организационными вопросами. Если будет возможность встретиться с ней ещё, обязательно воспользуемся. Горячо рекомендую.
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О
Экскурсия-квест «Загадки римских пап» (для детей 6-13 лет)
Несмотря на прохладную погоду, и очень сильный ветер (мы остались очень довольны экскурсией по Авиньону.
Спасибо большое Олеси за увлекательную, познавательную экскурсию!! Нам очень понравилось!
Несмотря на прохладную погоду, и очень сильный ветер (мы остались очень довольны экскурсией по Авиньону.
Несмотря на прохладную погоду, и очень сильный ветер (мы остались очень довольны экскурсией по Авиньону.
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Татьяна
Экскурсия-квест «Загадки римских пап» (для детей 6-13 лет)
Спасибо Олесе! Согласовали время удобное для нас, было интересно и познавательно)) нас было 2е взрослых. .
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Всего 22 отзыва в Авиньоне

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Ответы на вопросы от путешественников по Авиньону

Самые популярные экскурсии в Авиньоне
В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 5:
  1. Экскурсия-квест «Загадки римских пап» (для детей 6-13 лет);
  2. Прованс за один день;
  3. Прогулка по Авиньону с аудиогидом в вашем смартфоне;
  4. Авиньон: пленение пап или великая игра престолов Европы;
  5. Как Рим создал Прованс (Арль - Оранж - Пон-дю-Гар).
Сколько стоит экскурсия по Авиньону в августе 2026
Сейчас в Авиньоне можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 12 до 760 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 22 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Исследуйте Авиньон в компании опытных гидов, предлагающих увлекательные экскурсии по древним улочкам и знаменитому Папскому дворцу. Откройте для себя средневековые тайны, насладитесь живописными видами и архитектурными шедеврами, которые сделали этот город известным на весь мир. Забронируйте своё приключение прямо сейчас, чтобы погрузиться в атмосферу эпохи Возрождения, ощутить культурное богатство и подлинный дух Прованса