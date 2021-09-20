Экскурсии Авиньона

Все экскурсии в Авиньоне

Экскурсии на русском языке 🇷🇺 в Авиньоне – доступно 16 экскурсий на 2021 год, цены от €86. Экскурсии проводятся местными гидами на русском языке, которые знают о Авиньоне почти всё. Сегодня можно забронировать экскурсии во Франции на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь
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Камарг
428
за 1 чел.
Камарг
Ле-Бо-де-Прованс - орлиное гнездо
235
за 1 чел.
Ле-Бо-де-Прованс - орлиное гнездо
Дорога мимозы
353
за 1 чел.
Дорога мимозы
Деревушки Прованса
321
за 1 чел.
Деревушки Прованса
Каньон Вердон и Мустье-Сент-Мари
428
за 1 чел.
Каньон Вердон и Мустье-Сент-Мари
Ле Корбюзье в Марселе
100
за 1 чел.
Ле Корбюзье в Марселе
Солнечный Марсель
161
за 1 чел.
Солнечный Марсель
Таинственный замок Иф
128
за 1 чел.
Таинственный замок Иф
Поля лаванды
375
за 1 чел.
Поля лаванды
Экс-ан-Прованс
182
за 1 чел.
Экс-ан-Прованс
Tрансфер (встреча и проводы в аэропорту)
86
за 1 чел.
Tрансфер (встреча и проводы в аэропорту)
С корабля… в Марсель
161
за 1 чел.
С корабля… в Марсель
Арль
193
за 1 чел.
Арль
Дорога гурманов
268
за 1 чел.
Дорога гурманов
Авиньон
214
за 1 чел.
Авиньон
Кассис
161
за 1 чел.
Кассис

Последние отзывы «Экскурсии Авиньона»

  • N
    Nelli
    20 сентября 2021
    5
    Наташа очень творчески подошла к подготовке экскурсии: она построила материал включающий огромное количество информации о городе и средневековой истории в виде интерактивного квеста. Экскурсия прошла очень интересно и была настолько увлекательно что мы не заметили как прошло более 3 часов. Обязательно порекомендуем ее нашим друзьям.
  • М
    Марина
    10 августа 2019
    5
    Получили огромное удовольствие от экскурсии по историческому Авиньону с нашим гидом Натальей. Интересный рассказчик, профессиональный экскурсовод и очень доброжелательный человек. Наталья показала нам средневековый Авиньон с его узкими улочками, садами, готическими соборами, с его богатой историей и знаменитыми людьми. Рассказала, чем живёт современный город. Пять часов экскурсии пролетели незаметно. Я думаю, что эта экскурсия подойдёт каждому, кому интересны история, культура и обычаи Франции.
  • Ю
    Юлия
    5 августа 2019
    5
    Прогулки с Натальей по Ниму и Авиньону одно из ярких впечатлений от путешествия. Мы получили невероятное удовольствие от знакомства и сэкономили драгоценное время. Спасибо за любовь к делу, которым Вы, Наташ, занимаетесь.
🇫🇷