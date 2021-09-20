N Nelli 5 Наташа очень творчески подошла к подготовке экскурсии: она построила материал включающий огромное количество информации о городе и средневековой истории в виде интерактивного квеста. Экскурсия прошла очень интересно и была настолько увлекательно что мы не заметили как прошло более 3 часов. Обязательно порекомендуем ее нашим друзьям.

М Марина 5 Получили огромное удовольствие от экскурсии по историческому Авиньону с нашим гидом Натальей. Интересный рассказчик, профессиональный экскурсовод и очень доброжелательный человек. Наталья показала нам средневековый Авиньон с его узкими улочками, садами, готическими соборами, с его богатой историей и знаменитыми людьми. Рассказала, чем живёт современный город. Пять часов экскурсии пролетели незаметно. Я думаю, что эта экскурсия подойдёт каждому, кому интересны история, культура и обычаи Франции.