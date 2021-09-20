Все экскурсии в Авиньоне
Экскурсии на русском языке 🇷🇺 в Авиньоне – доступно 16 экскурсий на 2021 год, цены от €86. Экскурсии проводятся местными гидами на русском языке, которые знают о Авиньоне почти всё. Сегодня можно забронировать экскурсии во Франции на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь
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8ч
€428
за 1 чел.
3ч
€235
за 1 чел.
8ч
€353
за 1 чел.
8ч
€321
за 1 чел.
9ч
€428
за 1 чел.
1ч
€100
за 1 чел.
3ч
€161
за 1 чел.
2ч
€128
за 1 чел.
8ч
€375
за 1 чел.
2ч
€182
за 1 чел.
3ч
€86
за 1 чел.
3ч
€161
за 1 чел.
2ч
€193
за 1 чел.
3ч
€268
за 1 чел.
2ч
€214
за 1 чел.
3ч
€161
за 1 чел.
Последние отзывы «Экскурсии Авиньона»
- NNelli20 сентября 2021Наташа очень творчески подошла к подготовке экскурсии: она построила материал включающий огромное количество информации о городе и средневековой истории в виде интерактивного квеста. Экскурсия прошла очень интересно и была настолько увлекательно что мы не заметили как прошло более 3 часов. Обязательно порекомендуем ее нашим друзьям.
- ММарина10 августа 2019Получили огромное удовольствие от экскурсии по историческому Авиньону с нашим гидом Натальей. Интересный рассказчик, профессиональный экскурсовод и очень доброжелательный человек. Наталья показала нам средневековый Авиньон с его узкими улочками, садами, готическими соборами, с его богатой историей и знаменитыми людьми. Рассказала, чем живёт современный город. Пять часов экскурсии пролетели незаметно. Я думаю, что эта экскурсия подойдёт каждому, кому интересны история, культура и обычаи Франции.
- ЮЮлия5 августа 2019Прогулки с Натальей по Ниму и Авиньону одно из ярких впечатлений от путешествия. Мы получили невероятное удовольствие от знакомства и сэкономили драгоценное время. Спасибо за любовь к делу, которым Вы, Наташ, занимаетесь.