Прованс словно создан для того, чтобы радоваться каждой минуте.
Я покажу вам лучшие смотровые площадки, отвезу к местным виноделам, проведу по красивым старинным улочкам. Вы насладитесь живописными пейзажами, самобытными селениями, ароматами и вкусами Прованса. И конечно, узнаете об истории, традициях и жизни региона.
Описание экскурсии
- Полюбуемся лавандовыми полями на плоскогорьях Прованса и обязательно остановимся, чтобы сделать фото
- Со смотровой площадки посмотрим на Горд — одно из самых красивых селений Франции, приютившееся на скале
- Прогуляемся по живописным улочкам Руссийона — оранжевого города, где играют все оттенки охры
- Устроим гастрономический пикник с дегустацией вина в винном хозяйстве
- Заглянем в Ле Бо де Прованс — город трубадуров и прекрасных дам, ещё одно прелестное местечко
- Посетим музей Ван Гога в лечебнице Сен-Реми де Прованса — и рассмотрим пейзажи, сошедшие с картин мастера
- Остановимся у памятников древнеримской архитектуры 1 века до нашей эры — триумфальной арки и кенотафа
А ещё вы узнаете:
- почему лаванда стала визитной карточкой Прованса
- как французам удалось сохранить малые селения
- почему Прованс получил такое название
- на каком языке пели свои серенады трубадуры
- почему именно в Провансе Ван Гог написал свои самые известные полотна
- что во Франции делали древние римляне
И многое другое!
Организационные детали
- Поездка пройдёт на комфортабельном автомобиле Audi Q5
- Маршрут может меняться: он зависит от цветения лаванды, сбора урожая винограда, дня недели, места вашего проживания. Предварительно мы обсудим все детали
- По желанию можно заглянуть к фермеру в магазинчик, где продают косметику и масло лаванды
Особенности посещения полей
- Период цветения лавандовых полей — с 20 июня по 15 августа
- После 15 июля к маршруту за доплату добавляется 1 час для поездки к отдаленным цветущим полям — €70
- Когда лавандовые поля отцветают, мы посещаем музей лаванды
Дополнительные расходы (цены за чел.)
- Дегустации — от €18
- Пикник — от €25
- Билет в музей Ван Гога — €10
- Билет в музей лаванды — €8
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 9 часов
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Марина — ваш гид в Авиньоне
В Провансе живу более 25 лет и делюсь своей любовью к этому региону с путешественниками. Я лицензированный туристический гид, а также имею большой опыт (и образование) в проведении винных дегустаций. Уже более 15 лет я вожу экскурсии по Провансу, Лазурному берегу и Лангедоку-Руссийону.