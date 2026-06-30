Выбирайте и другие экскурсии в Байё

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Очарование Нормандии: Мон-Сен-Мишель, Сен-Ло и Байё

Посетить уютные городки, полюбоваться идиллическими пейзажами и побывать в замке на острове
На моей экскурсии вы не только увидите знаменитое аббатство Мон-Сен-Мишель, но и еще посетите другие интересные места Нормандии.

Полюбуетесь кафедральным собором и старинной водяной мельницей в городе Байё, осмотрите крепостные стены в Сен-Ло.

По дороге насладитесь видом французских деревушек и замков, а после исследуете все террасы и улочки острова-крепости и познакомитесь с его легендами и судьбой.
4.9
9 отзывов
Очарование Нормандии: Мон-Сен-Мишель, Сен-Ло и Байё
Очарование Нормандии: Мон-Сен-Мишель, Сен-Ло и Байё
Очарование Нормандии: Мон-Сен-Мишель, Сен-Ло и Байё

Описание экскурсии

Типичный нормандский город

Наша экскурсия начнётся в старинном городке Байё. Когда-то это был главный город региона, но 1000 лет назад он всё-таки уступил своё первенство Кану, основанному Вильгельмом Завоевателем.

Мы осмотрим величественный готический Кафедральный собор с сохранившимися элементами романского стиля. Вы узнаете, как развивался город и какие народы жили здесь в разные века. Прогуляетесь по уютным улочкам и сделаете атмосферные фотографии у канала со старой мельницей 15-16 века. Я покажу остатки крепостной стены — не всякий горожанин знает это место.

Сен-Ло, восставший из руин

Затем по местным дорогам среди колоритных нормандских пейзажей и небольших деревушек мы отправимся в Сен-Ло. Этот небольшой город когда-то занимал стратегическое место на пути войск римлян, норманнов, бретонцев… Основанный более 2000 лет назад, он был практически стёрт с лица земли бомбардировщиками союзников. Часть из построек была с любовью восстановлена, но многие пропали навсегда. Мы прогуляемся по крепостной стене 8-9 века, полюбуемся красивыми видами на долину реки Вир. И осмотрим собор, большая часть которого не уцелела.

Замок над водой

Остров-крепость заслужено пользуется популярностью туристов — больше интереса проявляют только к Парижу. Это одно из самых популярных мест паломничества в Средние века. Остров с мощными крепостными стенами над водой и грандиозным аббатством создают потрясающее впечатление. А открывающиеся оттуда виды не передаст ни одно описание и фотография — это нужно увидеть вживую. Я расскажу о трёхкратном явлении епископу Авранша Святому Оберу архангела Михаила и о последствиях этого видения. Вы поймёте, почему этот замок действительно является неприступным и какие перипетии и повороты истории ему пришлось пережить.

Организационные детали

  • Поедем на комфортабельном автомобиле Volvo XC 90 или Volvo XC 70
  • Дополнительные расходы:* обед — €40-50 за чел., входной билет в верхнюю часть аббатства Мон-Сен-Мишеля — €16
  • Для прогулки по городкам Байё и Сен-Ло у нас будет по часу времени на каждый; в Мон-Сен-Мишеле мы проведём примерно 4 часа (включая обед в видовом ресторанчике, при желании)
  • По запросу возможны небольшие изменения в программе

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На железнодорожном вокзале города Байё
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 28% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Иван
Иван — ваш гид в Байё
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Обычно отвечает за 40 минут
Провёл экскурсии для 47 туристов
Всем привет! Спасибо, что заинтересовались моими программами. По образованию я инженер, всю жизнь занимался туризмом и спортом. Давно живу во Франции (сначала в Париже, теперь в Нормандии). Нормандия — это
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чудесный регион, сохранивший самобытную природную и историческую красоту. Я его обожаю и с радостью поделюсь с вами информацией об истории и достопримечательностях. Не стану загружать вас обилием дат и цифр, которые всё равно забудутся на следующий день, но покажу интересные места и расскажу о малоизвестных событиях — попытаюсь показать вам частичку настоящей Нормандии, которую сам искренне полюбил.

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на 9 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Больше спасибо за экскурсию. Много полезной информации, легко и доступно. Прекрасное знание местности, неожиданные предложения по дегустации, абсолютно редкие места, которые мы бы самостоятельно никогда не смогли бы найти. Потрясающие впечатления от достопримечательностей и неформального общения. Сразу же поделились со всеми друзьями. Ещё раз большое спасибо!
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В
Благодарим Ивана за отлично проведенную экскурсию. Иван учёл все наши пожелания и сопровождал экскурсию интересной и полезной информацией. Мы получили большое удовольствие и от достопримечательностей, и от общения с Иваном. Это был прекрасный день в Нормандии.
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Е
Брали экскурсию на 1 день. Наш гид Иван встретил нас на вокзале в Байо во время. После чего провел экскурсию по центру данного города. В целом было интересно. Особенно впечатлил
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собор и водяные мельницы на реке. Почему то все время ходили кругами по одному и тому же маршруту. Потеря времени. Минимум информации от гида. Маршрут не выстроен. Поездка в Монт Сен Мишель прошла хорошо. В самом аббатстве тоже проблем не было. Билеты купили на месте. Пообедали в отличном ресторане с видом на залив. Экскурсия по аббатству прошла хорошо, но информация от гида также была отрывочной. На многие вопросы он не смог ответить. Советую потратить больше времени на данную локацию т. к. После нее мы заехали в Сен Ло. На мой взгляд там особо смотреть не на что. В целом поездка интересная, но назвать это экскурсией не могу. Фактически гид нас просто повозил из одной локации в другую. Если есть возможность взять в аренду машину, то лучше поехать самим.

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Анна
Благодарим Ивана за классную экскурсию. Было интересно и познавательно. Рекомендую обращаться без сомнений.
Благодарим Ивана за классную экскурсию. Было интересно и познавательно. Рекомендую обращаться без сомнений.
Благодарим Ивана за классную экскурсию. Было интересно и познавательно. Рекомендую обращаться без сомнений.
Благодарим Ивана за классную экскурсию. Было интересно и познавательно. Рекомендую обращаться без сомнений.
Благодарим Ивана за классную экскурсию. Было интересно и познавательно. Рекомендую обращаться без сомнений.
Благодарим Ивана за классную экскурсию. Было интересно и познавательно. Рекомендую обращаться без сомнений.
Благодарим Ивана за классную экскурсию. Было интересно и познавательно. Рекомендую обращаться без сомнений.
Благодарим Ивана за классную экскурсию. Было интересно и познавательно. Рекомендую обращаться без сомнений.
Благодарим Ивана за классную экскурсию. Было интересно и познавательно. Рекомендую обращаться без сомнений.+1
Благодарим Ивана за классную экскурсию. Было интересно и познавательно. Рекомендую обращаться без сомнений.
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Serge
Замечательная экскурсия, Доступно, удобно информативно.
Хороший день и приятное общение
Замечательная экскурсия, Доступно, удобно информативно.
Замечательная экскурсия, Доступно, удобно информативно.
Замечательная экскурсия, Доступно, удобно информативно.
Замечательная экскурсия, Доступно, удобно информативно.
Замечательная экскурсия, Доступно, удобно информативно.
Замечательная экскурсия, Доступно, удобно информативно.
Замечательная экскурсия, Доступно, удобно информативно.
Замечательная экскурсия, Доступно, удобно информативно.+2
Замечательная экскурсия, Доступно, удобно информативно.
Замечательная экскурсия, Доступно, удобно информативно.
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Е
Мы провели чудесный день в сопровождении Ивана - заботливого, эрудированного человека, влюблённого в Нормандию.
Очень удобно, что экскурсия проводится на авто: есть возможность посетить гораздо больше локаций, корректировать участки маршрута, чтобы
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увидеть много интересного и избежать толп туристов, посещающих этот прекрасный регион.

Если хочется прикоснуться к истории от древности до наших дней, увидеть то, чего нет в стандартных путеводителях, то непременно отправляйтесь в путешествие с Иваном!

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от €599 за группу