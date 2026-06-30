Выбирайте и другие экскурсии в Байё

Полюбуетесь кафедральным собором и старинной водяной мельницей в городе Байё, осмотрите крепостные стены в Сен-Ло.
По дороге насладитесь видом французских деревушек и замков, а после исследуете все террасы и улочки острова-крепости и познакомитесь с его легендами и судьбой.
Описание экскурсии
Типичный нормандский город
Наша экскурсия начнётся в старинном городке Байё. Когда-то это был главный город региона, но 1000 лет назад он всё-таки уступил своё первенство Кану, основанному Вильгельмом Завоевателем.
Мы осмотрим величественный готический Кафедральный собор с сохранившимися элементами романского стиля. Вы узнаете, как развивался город и какие народы жили здесь в разные века. Прогуляетесь по уютным улочкам и сделаете атмосферные фотографии у канала со старой мельницей 15-16 века. Я покажу остатки крепостной стены — не всякий горожанин знает это место.
Сен-Ло, восставший из руин
Затем по местным дорогам среди колоритных нормандских пейзажей и небольших деревушек мы отправимся в Сен-Ло. Этот небольшой город когда-то занимал стратегическое место на пути войск римлян, норманнов, бретонцев… Основанный более 2000 лет назад, он был практически стёрт с лица земли бомбардировщиками союзников. Часть из построек была с любовью восстановлена, но многие пропали навсегда. Мы прогуляемся по крепостной стене 8-9 века, полюбуемся красивыми видами на долину реки Вир. И осмотрим собор, большая часть которого не уцелела.
Замок над водой
Остров-крепость заслужено пользуется популярностью туристов — больше интереса проявляют только к Парижу. Это одно из самых популярных мест паломничества в Средние века. Остров с мощными крепостными стенами над водой и грандиозным аббатством создают потрясающее впечатление. А открывающиеся оттуда виды не передаст ни одно описание и фотография — это нужно увидеть вживую. Я расскажу о трёхкратном явлении епископу Авранша Святому Оберу архангела Михаила и о последствиях этого видения. Вы поймёте, почему этот замок действительно является неприступным и какие перипетии и повороты истории ему пришлось пережить.
Организационные детали
- Поедем на комфортабельном автомобиле Volvo XC 90 или Volvo XC 70
- Дополнительные расходы:* обед — €40-50 за чел., входной билет в верхнюю часть аббатства Мон-Сен-Мишеля — €16
- Для прогулки по городкам Байё и Сен-Ло у нас будет по часу времени на каждый; в Мон-Сен-Мишеле мы проведём примерно 4 часа (включая обед в видовом ресторанчике, при желании)
- По запросу возможны небольшие изменения в программе
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Отзывы и рейтинг
Хороший день и приятное общение
Очень удобно, что экскурсия проводится на авто: есть возможность посетить гораздо больше локаций, корректировать участки маршрута, чтобы