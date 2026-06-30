Выбирайте и другие экскурсии в Байё

На моей экскурсии вы не только увидите знаменитое аббатство Мон-Сен-Мишель, но и еще посетите другие интересные места Нормандии. Полюбуетесь кафедральным собором и старинной водяной мельницей в городе Байё, осмотрите крепостные стены в Сен-Ло. По дороге насладитесь видом французских деревушек и замков, а после исследуете все террасы и улочки острова-крепости и познакомитесь с его легендами и судьбой.

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Описание экскурсии

Типичный нормандский город

Наша экскурсия начнётся в старинном городке Байё. Когда-то это был главный город региона, но 1000 лет назад он всё-таки уступил своё первенство Кану, основанному Вильгельмом Завоевателем.

Мы осмотрим величественный готический Кафедральный собор с сохранившимися элементами романского стиля. Вы узнаете, как развивался город и какие народы жили здесь в разные века. Прогуляетесь по уютным улочкам и сделаете атмосферные фотографии у канала со старой мельницей 15-16 века. Я покажу остатки крепостной стены — не всякий горожанин знает это место.

Сен-Ло, восставший из руин

Затем по местным дорогам среди колоритных нормандских пейзажей и небольших деревушек мы отправимся в Сен-Ло. Этот небольшой город когда-то занимал стратегическое место на пути войск римлян, норманнов, бретонцев… Основанный более 2000 лет назад, он был практически стёрт с лица земли бомбардировщиками союзников. Часть из построек была с любовью восстановлена, но многие пропали навсегда. Мы прогуляемся по крепостной стене 8-9 века, полюбуемся красивыми видами на долину реки Вир. И осмотрим собор, большая часть которого не уцелела.

Замок над водой

Остров-крепость заслужено пользуется популярностью туристов — больше интереса проявляют только к Парижу. Это одно из самых популярных мест паломничества в Средние века. Остров с мощными крепостными стенами над водой и грандиозным аббатством создают потрясающее впечатление. А открывающиеся оттуда виды не передаст ни одно описание и фотография — это нужно увидеть вживую. Я расскажу о трёхкратном явлении епископу Авранша Святому Оберу архангела Михаила и о последствиях этого видения. Вы поймёте, почему этот замок действительно является неприступным и какие перипетии и повороты истории ему пришлось пережить.

Организационные детали