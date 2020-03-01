Выбирайте и другие экскурсии в Байё

  1. Франция
  2. Экскурсии

  3. Очарование Нормандии: Мон-Сен-Мишель, Сен-Ло и Байё

Посетить уютные городки, полюбоваться идиллическими пейзажами и побывать в замке на острове

Иван
Задать вопрос
Иван – ваш гид
На моей экскурсии вы не только увидите знаменитое аббатство Мон-Сен-Мишель, но и посетите средневековые городки Нормандии.

Полюбуетесь кафедральным собором и старинной водяной мельницей в городе Байё, осмотрите крепостные стены в Сен-Ло.

По дороге насладитесь видом французских деревушек и замков, а после исследуете все террасы и улочки острова-крепости и познакомитесь с его легендами и судьбой.
От 299 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 5 друзей
На автомобиле
Продолжительность 11 часов
До 6 человек
Можно с детьми
Встреча на железнодорожном вокзале города Байё
Забронировать экскурсию
Очарование Нормандии: Мон-Сен-Мишель, Сен-Ло и Байё
Очарование Нормандии: Мон-Сен-Мишель, Сен-Ло и Байё

Что вас ожидает

Типичный нормандский город
Наша экскурсия начнется в старинном городке Байё. Мы осмотрим Кафедральный собор, который старше парижского Нотр-Дама. В его подземелье хранились сокровища и содержались заключенные. Вы узнаете, как развивался город и какие народы жили здесь в разные века. Прогуляетесь по уютным улочкам и сделаете атмосферные фотографии у канала со старой мельницей 15-16 века. Я покажу остатки крепостной стены — не всякий горожанин знает это место.

Сен-Ло, восставший из руин
Затем по местным дорогам среди колоритных нормандских пейзажей и небольших деревушек мы отправимся в Сен-Ло. Основанный еще в 5-6 веках, он был практически стерт с лица земли бомбардировщиками союзников. Часть из построек была с любовью восстановлена, но многие пропали навсегда. Мы прогуляемся по крепостной стене, увидим ворота старой тюрьмы — я объясню, о чем напоминает этот трагический памятник. Вы осмотрите кафедральный собор, половина которого до сих пор лежит в развалинах, и церковь аббатства Сакре-Кёр. А после полюбуетесь прекрасным видом на речушку Вир.

Замок над водой
На подъезде к Мон-Сен-Мишелю мы остановимся, чтобы пообедать в местном ресторане. Остров-крепость заслужено пользуется популярностью туристов — больше интереса проявляют только к Парижу. Утес, мощные стены над водой и приютившиеся возле аббатства строения создают потрясающее впечатление. Я расскажу о становлении этого бенедектинского монастыря и о явлении епископу архангела Михаила. Вы поймете, почему этот замок действительно является неприступным и какие перипетии ему пришлось пережить.

Организационные детали

  • Дополнительные расходы: обед (30-35 евро за человека) и входной билет в платную верхнюю часть аббатства Мон-Сен-Мишеля (10-15 евро). Рекомендую приобрести билеты заранее по следующей ссылке, чтобы избежать часовых очередей на месте: https://www.cometoparis.com/normandy-attractions/abbey-of-mont-saint-michel-m9000594
  • Экскурсия не проводится по выходным, так как в эти дни в Мон-Сен-Мишеле очень много посетителей.
  • Для прогулки по городкам Байё и Сен-Ло у нас будет по часу времени на каждый; в Мон-Сен-Мишеле мы проведем примерно 4 часа.
  • Экскурсия пройдет на семиместном автомобиле Volvo XC 90.
Очарование Нормандии: Мон-Сен-Мишель, Сен-Ло и Байё
Очарование Нормандии: Мон-Сен-Мишель, Сен-Ло и Байё
Очарование Нормандии: Мон-Сен-Мишель, Сен-Ло и Байё
Очарование Нормандии: Мон-Сен-Мишель, Сен-Ло и Байё
Очарование Нормандии: Мон-Сен-Мишель, Сен-Ло и Байё
Очарование Нормандии: Мон-Сен-Мишель, Сен-Ло и Байё
Очарование Нормандии: Мон-Сен-Мишель, Сен-Ло и Байё
Очарование Нормандии: Мон-Сен-Мишель, Сен-Ло и Байё
Очарование Нормандии: Мон-Сен-Мишель, Сен-Ло и Байё
Очарование Нормандии: Мон-Сен-Мишель, Сен-Ло и Байё
Очарование Нормандии: Мон-Сен-Мишель, Сен-Ло и Байё
Очарование Нормандии: Мон-Сен-Мишель, Сен-Ло и Байё
Очарование Нормандии: Мон-Сен-Мишель, Сен-Ло и Байё
Очарование Нормандии: Мон-Сен-Мишель, Сен-Ло и Байё
Очарование Нормандии: Мон-Сен-Мишель, Сен-Ло и Байё
Очарование Нормандии: Мон-Сен-Мишель, Сен-Ло и Байё
Очарование Нормандии: Мон-Сен-Мишель, Сен-Ло и Байё
Очарование Нормандии: Мон-Сен-Мишель, Сен-Ло и Байё
Очарование Нормандии: Мон-Сен-Мишель, Сен-Ло и Байё
Очарование Нормандии: Мон-Сен-Мишель, Сен-Ло и Байё
Очарование Нормандии: Мон-Сен-Мишель, Сен-Ло и Байё
Очарование Нормандии: Мон-Сен-Мишель, Сен-Ло и Байё
Очарование Нормандии: Мон-Сен-Мишель, Сен-Ло и Байё
Очарование Нормандии: Мон-Сен-Мишель, Сен-Ло и Байё
Очарование Нормандии: Мон-Сен-Мишель, Сен-Ло и Байё
Очарование Нормандии: Мон-Сен-Мишель, Сен-Ло и Байё
Очарование Нормандии: Мон-Сен-Мишель, Сен-Ло и Байё
Очарование Нормандии: Мон-Сен-Мишель, Сен-Ло и Байё
Очарование Нормандии: Мон-Сен-Мишель, Сен-Ло и Байё
Очарование Нормандии: Мон-Сен-Мишель, Сен-Ло и Байё
Очарование Нормандии: Мон-Сен-Мишель, Сен-Ло и Байё
Очарование Нормандии: Мон-Сен-Мишель, Сен-Ло и Байё
Очарование Нормандии: Мон-Сен-Мишель, Сен-Ло и Байё
Очарование Нормандии: Мон-Сен-Мишель, Сен-Ло и Байё
Очарование Нормандии: Мон-Сен-Мишель, Сен-Ло и Байё

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура на железнодорожном вокзале города Байё.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Март 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Апрель 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Май 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Июнь 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Иван
Иван
Всем привет! Спасибо, что заинтересовались моей экскурсией. Меня зовут Иван, мне 53 года, русский, но последние десять лет живу во Франции (сначала в Париже, теперь в Нормандии). Это чудесный регион, сохранивший свою самобытную природную и историческую красоту. По образованию я инженер, но я люблю свой регион и с радостью поделюсь с вами информацией о его истории и достопримечательностях. Я не стану загружать вас обилием исторических дат и цифр, которые все равно забудутся на следующий день, — я попытаюсь показать вам частичку настоящей Нормандии, которую сам искренне полюбил.
Напишите мне

Выбирайте и другие экскурсии в Байё

ОбзорныеВсеНа автомобилеВ другой городИндивидуальные