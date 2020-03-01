Выбирайте и другие экскурсии в Байё

Что вас ожидает

Типичный нормандский город

Наша экскурсия начнется в старинном городке Байё. Мы осмотрим Кафедральный собор, который старше парижского Нотр-Дама. В его подземелье хранились сокровища и содержались заключенные. Вы узнаете, как развивался город и какие народы жили здесь в разные века. Прогуляетесь по уютным улочкам и сделаете атмосферные фотографии у канала со старой мельницей 15-16 века. Я покажу остатки крепостной стены — не всякий горожанин знает это место.

Сен-Ло, восставший из руин

Затем по местным дорогам среди колоритных нормандских пейзажей и небольших деревушек мы отправимся в Сен-Ло. Основанный еще в 5-6 веках, он был практически стерт с лица земли бомбардировщиками союзников. Часть из построек была с любовью восстановлена, но многие пропали навсегда. Мы прогуляемся по крепостной стене, увидим ворота старой тюрьмы — я объясню, о чем напоминает этот трагический памятник. Вы осмотрите кафедральный собор, половина которого до сих пор лежит в развалинах, и церковь аббатства Сакре-Кёр. А после полюбуетесь прекрасным видом на речушку Вир.

Замок над водой

На подъезде к Мон-Сен-Мишелю мы остановимся, чтобы пообедать в местном ресторане. Остров-крепость заслужено пользуется популярностью туристов — больше интереса проявляют только к Парижу. Утес, мощные стены над водой и приютившиеся возле аббатства строения создают потрясающее впечатление. Я расскажу о становлении этого бенедектинского монастыря и о явлении епископу архангела Михаила. Вы поймете, почему этот замок действительно является неприступным и какие перипетии ему пришлось пережить.