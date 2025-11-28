Наше путешествие начнётся с прогулки по Байё — древнему нормандскому городу, некогда римскому Августодуруму и столице Бессена в Средневековье. Мы осмотрим готический кафедральный собор, музей с Байёским гобеленом, внесённым в список ЮНЕСКО, художественный музей барона Жерара и экспозицию по Второй мировой.

Прогуляемся по старым улочкам, заглянем к мельнице 16 века, монастырскому магазинчику, где можно купить бальзам на 52 травах, а за городом — в аббатство Святой Марии 12 века и на дегустацию кальвадоса. Вечером — размещение в отеле в центре и прогулка по улочкам с подсветкой (в сезон).