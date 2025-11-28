Мои заказы

Индивидуальный тур по историческим регионам Франции: Нормандия и Бретань

Поговорить о былом, отведать устрицы, полюбоваться океаном и увидеть остров-крепость Мон-Сен-Мишель
Приглашаю посетить два ярких и аутентичных уголка Франции, где переплелись более 2000 лет истории, глубокие традиции и разнообразная архитектура.

Мы пройдём по следам нормандских герцогов, исследуем Байё и увидим уникальный гобелен,
посмотрим на военные мемориалы и полюбуемся бескрайними пляжами Ла-Манша. Заглянем в наполеоновские форты, древние аббатства и таинственные монастыри. Побываем на острове-крепости Мон-Сен-Мишель и ощутим пиратский дух в Сан-Мало. Осмотрим фахверковые дома Динана и впечатляющий замок Фужер. Вас также ждут дегустации кальвадоса, сидра и устриц и неспешные прогулки по побережью.

Мягкий морской климат и буйная зелень региона создают идеальные условия для комфортного путешествия в любое время года.

А летом к культурно-исторической программе добавится ещё и возможность понежиться на золотых пляжах и искупаться в прохладных водах Атлантики.

Описание тура

Организационные детали

Как минимум за сутки до тура необходимо будет забронировать отели в местах ночевки. Это возможно сделать самостоятельно (желательно с учетом моих рекомендаций), либо я это могу сделать за вас с условием предварительного перечисления страхового депозита мне на российский счет.
Предлагается размещение в следующих отелях:
Байё: Le Castel Guesthouse, Grand Hôtel “Château de Sully” – Piscine & Spa – Teritoria, Château de Bellefontaine – Teritoria
Сен-Вааст-ла-Уг: L’Ermitage, Les Gravelots, Quai Vauban
Шербур: Ambassadeur Hotel – Cherbourg Port de Plaisance, Mercure Cherbourg Centre Port, Logis HOTEL RESTAURANT La Régence
Сен-Мало: Manoir Du Cunningham, Hôtel La Porte Saint Pierre – Logis Hôtel Intra Muros, Hotel De L’univer
Динан: Hôtel du Château Dinan – Originals Boutique, Cit’Hotel le Challonge, Les appartements du Marché.

Программа тура по дням

1 день

Байё - история, архитектура и вкусы Нормандии

Наше путешествие начнётся с прогулки по Байё — древнему нормандскому городу, некогда римскому Августодуруму и столице Бессена в Средневековье. Мы осмотрим готический кафедральный собор, музей с Байёским гобеленом, внесённым в список ЮНЕСКО, художественный музей барона Жерара и экспозицию по Второй мировой.

Прогуляемся по старым улочкам, заглянем к мельнице 16 века, монастырскому магазинчику, где можно купить бальзам на 52 травах, а за городом — в аббатство Святой Марии 12 века и на дегустацию кальвадоса. Вечером — размещение в отеле в центре и прогулка по улочкам с подсветкой (в сезон).

2 день

Побережье Ла-Манша и наследие «Дня Д»

Утром отправимся к Ла-Маншу и осмотрим батарею Лонг-сюр-Мер. Поговорим о событиях высадки союзников 1944 года, попробуем местные напитки на ферме и пообедаем в портовом Пор-ан-Бессене. Далее посетим мемориальное кладбище Кольвиль-сюр-Мер и песчаный пляж Омаха-Бич. При желании искупаемся.

Завершим день в Сен-Вааст-ла-Уге с его фортификациями Вобана. Если позволит прилив, пройдём по отливу на остров Татю.

3 день

Шербур и морская история

Сегодня выдвинемся в сторону Шербура, сделав остановку на живописном мысе с наполеоновским фортом Леви и маяком. В Шербуре вас ждёт обзорная экскурсия. После посетим знаменитый комплекс «Морской город»: музей судостроения и технологий, аквариум, экспозиции, посвящённые «Титанику», а также настоящую атомную подлодку.

После обеда будет немного свободного времени на шопинг. Поужинаем при желании в одном из ресторанов и остановимся на ночлег в отеле в Шербуре.

4 день

Сен-Ло, Мон-Сен-Мишель и переезд в Бретань

В этот день направимся на юго-запад и по пути ненадолго остановимся в городе Сен-Ло, который получил название «город руин» после масштабных разрушений. Полюбуемся видом с крепости на реку Вир. Основной пункт сегодняшнего маршрута — Мон-Сен-Мишель. Этот остров-крепость с бенедиктинским монастырём 10 века включён в список ЮНЕСКО и считается второй по посещаемости достопримечательностью Франции. Осмотрим дамбу на реке Куэннон и поговорим о территориальных спорах между Нормандией и Бретанью. Возможно, нам повезёт встретить местных солончаковых овец.

Вечером переедем в бретонский город Сан-Мало. Если будет возможность, по пути заглянем в Канакаль — на ферму по выращиванию устриц и морепродуктов. Если не успеем — оставим на завтра.

5 день

Сан-Мало - город пиратов и крепостей

Сегодня весь день посвятим знакомству с Сан-Мало. Город знаменит своей пиратской историей, крепостями, фортами и прекрасными пляжами. Прогуляемся по старинным кварталам, посмотрим на архитектурные памятники, заглянем в музеи и попробуем блюда бретонской кухни. Вечером у нас будет свободное время, а для желающих я организую небольшую прогулку по живописным бухтам.

6 день

Динар и Динан - контрасты Бретани

После завтрака отправимся в «бретонскую Ниццу» — Динар. Нас ждут прогулки вдоль побережья, золотистые пляжи, элегантные виллы и морской воздух. При благоприятной погоде возможно купание. Песок здесь действительно золотой — как по цвету, так и по ценности для отдыхающих.

Затем прибудем в Динан. Это один из наиболее аутентичных городов Бретани, практически не изменившийся с 15 века. Побродим по улочкам и крепостным стенам, заглянем в музеи и ремесленные мастерские. На ужин остановимся на берегу реки Ранс.

7 день

Фужер и Нормандская Швейцария, возвращение в Байё

Заключительный день тура начнём с визита в Фужер — город с мощной средневековой цитаделью, занимающей площадь около двух гектаров. Это одна из крупнейших крепостей Европы. По дороге назад в Байё проедем через Нормандскую Швейцарию — живописный регион вдоль реки Орн с пологими холмами, изумрудными долинами и очаровательными деревушками. Если позволит сезон, возможны дополнительные природные или водные активности.

Финальная точка маршрута — Байё. Здесь мы начинали, здесь и попрощаемся. Кто торопится, сможет уехать вечерним поездом в Париж. Остальным я рекомендую задержаться ещё на одну ночь в этом чудесном городе.

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Дегустации (устрицы, сидр, кальвадос и др.)
  • Все переезды, трансферы, платные дороги, парковки
  • Услуги гида и экскурсионное сопровождение по программе
  • Билеты в музеи, выставки
Что не входит в цену
  • Авиабилеты и/или трансфер до Байё
  • Проживание (ориентировочно €150-200 номер/ночь)
  • Питание
  • Личная страховка
  • Проведение тура возможно в любые удобные вам даты
  • Возможно сокращение/увеличение продолжительности тура и, соответственно, программы и цены по запросу
Место начала и завершения?
Байё, время - по договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Иван
Иван — ваш гид в Байё
Провёл экскурсии для 28 туристов
Всем привет! Спасибо, что заинтересовались моими программами. По образованию я инженер, всю жизнь занимался туризмом и спортом. Давно живу во Франции (сначала в Париже, теперь в Нормандии). Нормандия — это
читать дальше

чудесный регион, сохранивший самобытную природную и историческую красоту. Я его обожаю и с радостью поделюсь с вами информацией об истории и достопримечательностях. Не стану загружать вас обилием дат и цифр, которые всё равно забудутся на следующий день, но покажу интересные места и расскажу о малоизвестных событиях — попытаюсь показать вам частичку настоящей Нормандии, которую сам искренне полюбил.