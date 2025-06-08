Найдено 1 тур в Байё на русском языке, цена €750. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2025 году

На велосипеде На байдарках SUP-прогулки 2 дня Индивидуально по Нормандской Швейцарии со сплавом или велопрогулками (на выбор) Переночевать в палатке, покататься на сапе, байдарке или велосипеде, изучить французскую глубинку Начало: Любое удобное вам место в Байё и окрестностях, 10:... €750 за всё до 4 чел.

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