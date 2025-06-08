Индивидуально по Нормандской Швейцарии со сплавом или велопрогулками (на выбор)
Переночевать в палатке, покататься на сапе, байдарке или велосипеде, изучить французскую глубинку
Начало: Любое удобное вам место в Байё и окрестностях, 10:...
8 июн в 10:00
22 июн в 10:00
€750 за всё до 4 чел.
Предлагаем вам отличную возможность посетить Байё в 2025 году на русском языке. Наши цены начинаются от €750, что делает наши туры доступными для всех. Забронируйте сейчас и наслаждайтесь уникальным путешествием по Франции