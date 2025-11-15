Дегустация для тех, кто хочет понять уникальную Бургундию через вкус: 6 вин из разных частей региона — от строгого севера до мягкого юга.
Никакой спешки, только внимательное знакомство с терруарами, стилями и сочетаниями с местными сырами.
Уютное пространство в центре Дижона, уникальные вина и камерная атмосфера — чтобы задавать вопросы, делиться впечатлениями и просто получать удовольствие!
Описание экскурсииНаше винное путешествие случится, не покидая стен уютной винотеки в самом сердце Дижона. Мы начнём на прохладных склонах Шабли, продвинемся через благородные Пино Нуар из Кот-де-Нюи, заглянем в солнечный Кот-де-Бон и спустимся в дружелюбный Маконне. По дороге к каждому вину подберём идеального спутника — сыр из Бургундии, Жюры или Савойи, чтобы глубже почувствовать характер региона. Шесть остановок, шесть вин, несколько сырных сюрпризов и одна Бургундия — живая, яркая, разная. Во время дегустации мы не просто попробуем вино — мы вместе разберёмся, почему оно такое, откуда берётся характер и что делает каждую бутылку частью большой бургундской истории. Вот темы, которые мы обязательно затронем: - География и терруары: как климат, почвы и рельеф влияют на стиль вин от Шабли до Маконне - Основные сорта Бургундии: Пино Нуар и Шардоне — их особенности, поведение в разных зонах и стилистические нюансы - Апелласьоны и классификация: что стоит за словами “Village”, “Premier Cru” и “Grand Cru”, и как не запутаться в этикетках - Вино и сыр: как создаются удачные сочетания, почему сыр Конте может «подружиться» с бургундским белым, а савойский Томм – с Пино Нуаром - Современная Бургундия: традиции против новых подходов — как работают молодые виноделы, что меняется в регионе - Как пробовать вино: неформально и без снобизма — на что стоит обратить внимание, чтобы почувствовать вино глубже Всё это — в свободной форме, с примерами, вопросами и обсуждениями. Можно просто слушать, можно спорить, можно погружаться в детали — как будет комфортно Важная информация: Дегустация проводится для гостей старше 18 лет
Просьба уточнять возможность проведения дегустации заранее
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Вина разных регионов Бургундии
- Локальные сыры из ближайших регионов
- Вкуснейший хлеб
Что включено
- Вина
- Сыры
- Комментарии и рассказы сомелье
Что не входит в цену
- Личные расходы и покупки
Место начала и завершения?
82 Rue Monge, 21000 Dijon
Когда и сколько длится?
Когда: Просьба уточнять возможность проведения дегустации заранее
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Важная информация
- Дегустация проводится для гостей старше 18 лет
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
