Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы Дегустация для тех, кто хочет понять уникальную Бургундию через вкус: 6 вин из разных частей региона — от строгого севера до мягкого юга.



Никакой спешки, только внимательное знакомство с терруарами, стилями и сочетаниями с местными сырами.



Уютное пространство в центре Дижона, уникальные вина и камерная атмосфера — чтобы задавать вопросы, делиться впечатлениями и просто получать удовольствие!

Описание экскурсии Наше винное путешествие случится, не покидая стен уютной винотеки в самом сердце Дижона. Мы начнём на прохладных склонах Шабли, продвинемся через благородные Пино Нуар из Кот-де-Нюи, заглянем в солнечный Кот-де-Бон и спустимся в дружелюбный Маконне. По дороге к каждому вину подберём идеального спутника — сыр из Бургундии, Жюры или Савойи, чтобы глубже почувствовать характер региона. Шесть остановок, шесть вин, несколько сырных сюрпризов и одна Бургундия — живая, яркая, разная. Во время дегустации мы не просто попробуем вино — мы вместе разберёмся, почему оно такое, откуда берётся характер и что делает каждую бутылку частью большой бургундской истории. Вот темы, которые мы обязательно затронем: - География и терруары: как климат, почвы и рельеф влияют на стиль вин от Шабли до Маконне - Основные сорта Бургундии: Пино Нуар и Шардоне — их особенности, поведение в разных зонах и стилистические нюансы - Апелласьоны и классификация: что стоит за словами “Village”, “Premier Cru” и “Grand Cru”, и как не запутаться в этикетках - Вино и сыр: как создаются удачные сочетания, почему сыр Конте может «подружиться» с бургундским белым, а савойский Томм – с Пино Нуаром - Современная Бургундия: традиции против новых подходов — как работают молодые виноделы, что меняется в регионе - Как пробовать вино: неформально и без снобизма — на что стоит обратить внимание, чтобы почувствовать вино глубже Всё это — в свободной форме, с примерами, вопросами и обсуждениями. Можно просто слушать, можно спорить, можно погружаться в детали — как будет комфортно Важная информация: Дегустация проводится для гостей старше 18 лет

