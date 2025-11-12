За день путешествия мы посетим два важных города Бургундии: Бон и Дижон! Вы узнаете:

Как появилось бургундское виноделие в том виде, в котором мы знаем его сегодня.

Какие лица сыграли ключевые роли в становлении региона как гастрономической и винной столицы мира и кто из правителей пытался этому помешать.

Почему самые восхваляемые и дорогие вина мира — из Бургундии.

Какие ещё напитки и блюда почитаются местными и почему.

Как построен современный рынок.

Как попасть на Оспис де Бон.

Почему Бордо и Бургундия — два заклятых врага.

• Как, что, когда лучше пить, с чем и по какому поводу, а главное — с каким сыром. Что вас ждёт: Бон:

Basilique Notre-Dame de Beaune — романский храм с элементами готики — одно из главных религиозных сооружений города (витражи XIII века и коллекция уникальных гобеленов).

Hospice de Beaune (Hôtel-Dieu) — шедевр готической архитектуры и знаковая фигура для бургундского виноделия: у госпиталя есть свои виноградники, и он организует ежегодные благотворительные винные аукционы уже несколько веков.

Прогулка по городу: маленькие улочки, большие винодельческие дома с известными именами и старинные средневековые капеллы. - Винодельня с дегустацией: отправимся на одну из локальных виноделен, где вы узнаете больше о производстве вина, попробуете разные сорта и прогуляетесь по территории винодельни. Дижон:.

Международный центр гастрономии и вина — новый гастрономически-образовательный центр с уникальной винотекой, в которой можно попробовать 50+ образцов вин, закупиться сувенирами и местными товарами.

• Прогулка по городу: собор Сан-Мишель, Нотр-Дам де Дижон, Старинная лавка дижонской горчицы, дворец герцогов Бургундии. Важная информация: