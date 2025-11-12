Это экскурсия для гедонистов, гурманов и начинающих ценителей вина.
Мы отправимся в два главных города Бургундии — Бон, винодельческую столицу, и Дижон, столицу региона. Туда, где традиции виноделия встречаются с увлекательной многовековой историей. Я познакомлю вас с ними через рассказы, прогулки и дегустации шикарных бургундских вин.
Время начала: 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00
Описание экскурсии
За день путешествия мы посетим два важных города Бургундии: Бон и Дижон! Вы узнаете:
- Как появилось бургундское виноделие в том виде, в котором мы знаем его сегодня.
- Какие лица сыграли ключевые роли в становлении региона как гастрономической и винной столицы мира и кто из правителей пытался этому помешать.
- Почему самые восхваляемые и дорогие вина мира — из Бургундии.
- Какие ещё напитки и блюда почитаются местными и почему.
- Как построен современный рынок.
- Как попасть на Оспис де Бон.
- Почему Бордо и Бургундия — два заклятых врага.
• Как, что, когда лучше пить, с чем и по какому поводу, а главное — с каким сыром. Что вас ждёт: Бон:
- Basilique Notre-Dame de Beaune — романский храм с элементами готики — одно из главных религиозных сооружений города (витражи XIII века и коллекция уникальных гобеленов).
- Hospice de Beaune (Hôtel-Dieu) — шедевр готической архитектуры и знаковая фигура для бургундского виноделия: у госпиталя есть свои виноградники, и он организует ежегодные благотворительные винные аукционы уже несколько веков.
Прогулка по городу: маленькие улочки, большие винодельческие дома с известными именами и старинные средневековые капеллы. - Винодельня с дегустацией: отправимся на одну из локальных виноделен, где вы узнаете больше о производстве вина, попробуете разные сорта и прогуляетесь по территории винодельни. Дижон:.
Международный центр гастрономии и вина — новый гастрономически-образовательный центр с уникальной винотекой, в которой можно попробовать 50+ образцов вин, закупиться сувенирами и местными товарами.
• Прогулка по городу: собор Сан-Мишель, Нотр-Дам де Дижон, Старинная лавка дижонской горчицы, дворец герцогов Бургундии. Важная информация:
- Это пешеходное гастрономическое путешествие по главным винным локациям Бургундии, между пунктами назначения мы будем передвигаться на поезде (15-20 минут — один переезд, всего в дороге — не больше 1,5 часов). Билеты от Бона до Дижона включены в стоимость.
- При желании заглянем в уникальный бар с исключительно взрослыми винтажами и слепой дегустацией восьми образцов вина!
С понедельника по субботу с 10:00 до 17:00.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Бон:
- Basilique Notre-Dame de Beaune
- Hospice de Beaune (Hôtel-Dieu)
- Маленькие улочки
- Винодельческие дома
- Средневековые капеллы
- Винодельня
- Дижон:
- Международный центр гастрономии и вина
- Собор Сан-Мишель
- Нотр-Дам де Дижон
- Старинная лавка дижонской горчицы
- Дворец герцогов Бургундии
- Бар со взрослыми винтажами (по желанию)
Что включено
- Услуги гида
- Билеты от Бона до Дижона
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Avenue du 8 Septembre 21200 Beaune
Завершение: В центре Дижона
Когда и сколько длится?
Когда: С понедельника по субботу с 10:00 до 17:00.
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Важная информация
- Это пешеходное гастрономическое путешествие по главным винным локациям Бургундии, между пунктами назначения мы будем передвигаться на поезде (15-20 минут - один переезд, всего в дороге - не больше 1,5 часов)
- Билеты от Бона до Дижона включены в стоимость
- При желании заглянем в уникальный бар с исключительно взрослыми винтажами и слепой дегустацией восьми образцов вина
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
