Нормандия — самый живописный уголок Франции, где можно увидеть живописные холмы-пастбища с пасущимися на них коровами особой нормандской породы, садами яблонь и груш, рыбными рынками прибрежных морских городков и бесконечными пляжами Ла-Манша. Нормандия — земля, избранная викингами, грозными воинами, но в тоже время весьма предприимчивыми и изобретательными людьми, сумевшими преобразить ее и сделать плодородной. На протяжении веков, в золотую книгу летописи этой земли вписывались имена авторитетных, а иногда и грозных персонажей: от Гийома Завоевателя ‐ будущего короля Англии, до победоносного Ричарда Львиное Сердце, который, укрывшись за стенами своего укрепленного замка Шато‐Гайар, держал в ежовых рукавицах короля Филиппа Августа. Если говорить о Жанне д’Арк, то это подлинный символ мужества. В этой исторической антологии духовная власть была на равне со светской. Об этом свидетельствует роскошь, с которой монахи‐зодчие построили легендарный Мон Сен-Мишель.

В программу однодневной поездки входит посещение города Руана с его знаменитым собором, рыночной площадью — местом казни Жанны д`Арк, средневековыми улочками старого города. Город 🏙️ Руан находится в северо‐западной части Франции. В начале Х века здесь принял святое крещение викинг Роллон, ставший первым герцогом Нормандии. Печальную известность город обрел из‐за процесса над Жанной д’Арк: ее объявили еретичкой и сожгли на костре в 1431 году на площади Вье‐Марше. Современный Руан являет собой настоящий музей 🖼 шедевров готики. Прекрасный собор Нотр‐Дам выглядит по‐разному при различном освещении. Левую башню собора построили в эпоху ранней готики, а правая была завершена лишь в XV веке. Посетите капеллу Девы Марии, там находится гробница кардиналов Амбуазских. В Старом городе можно найти много интересных мест, оставляющих неизгладимые впечатления. Руан является уникальным городом Франции!

Затем Вас ждут города на побережье Ла-Манша: Этрета, знаменитая своими скалами, Онфлер— самый симпатичный городок побережья с историческим средневековым центром города, портом, церковью Святой Катерины и многочисленными художественными галереями. Старый город и его дома с потертыми за многие века фасадами, представляющий из себя скопление мощеных улочек, уже является свидетельством прошлого, отмеченного большим количеством исторических событий. Город получил свое имя от викингов, которые назвали его Хоннефле — от сочетания Хонн и флоу, что означало бухточка, и лишь затем часть его имени превратилась во флер ‐ цветок. Здание, откуда управлялся город, и два соляных амбара иллюстрируют богатство исторического наследия Онфлера. Их не только осматривают, как достопримечательности 🏛️, но в них также устраивают выставки и представления. Церковь ⛪ святой Катерины не просто старое строение. Это жемчужина церковной архитектуры, так как является самой большой церковью во Франции с отдельной деревянной колокольней, построенной корабельными плотниками.

Трувиль — город-курорт, где можно продегустировать свежайшие морепродукты на местном рыбном рынке и

Довиль с его гигантским пляжем, Казино и модными бутиками. В средние века это была скромная маленькая деревушка, насчитывавшая в недалеком прошлом едва сотню жителей, в основном животноводов и земледельцев, расположенная у церкви Святого Лаврентия, возвышавшейся на холме Мон‐Казини. Dosville, как тогда писалось название этого городка, даже не ведал о своем престижном будущем. Когда летом 1858 годагерцог де Морни, сводный брат Наполеона III, находился проездом в Трувиле, ему пришла в голову гениальная мысль: на месте песчано‐болотистого побережья деревни, где находились пастбища, создать поселок для элиты культурного и политического мира, находящийся в двухшагах от столицы ⭐️ Франции. В общем, нечто вроде «королевства» элегантности. Понадобилось 4 года для того, чтобы на берегу моря 🌊 появился прообраз будущего городка, так прославившегося в будущем своей исключительностью и элегантностью. И вскоре весь высший свет стал посещать новый модный городок. Успех был мгновенным! С тех пор живетлегенда Довиля, создавая его международную известность, подкрепляемую кинематографом и Фестивалем американского кино 🎥 время поездки на 2 дня по Нормандии к эту списку можно добавить посещение пляжей высадки десанта в июне 1944 года, дом-музей Кристиана Диора с экзотическим садом в городе Гранвиль и обязательное посещение

Мон-Сен-Мишель, горы-острова-монастыря, одним из чудес средневекового зодчества. Давняя история 📖 возникновения аббатства Мон Сен Мишель относится к 708 году, когда Обэр, епископ Авраншский, повелел возвести на горе Мон‐Томб, которая во время приливов отделена от материка океаном, храм во имя архангела Михаила. Очень скоро гора становится важнейшим местом паломничества. В Х столетии в аббатстве обосновались монахи‐бенедиктинцы, а вниз по склону горы ⛰️ стала разрастаться деревня, которая в XIV столетии достигла подножия утеса. Во время революции деятельность религиозной общины была прекращена и до 1863 года аббатство использовалось как тюрьма. В 1874 году Мон Сен Мишель присваивается статус исторического памятника и аббатство становится объектом больших реставрационных работ. Проведенные работы позволяют посетителям встретиться вновь с былым великолепием аббатства, которое жителям Средневековья представлялось небесным Иерусалимом на земле, прообразом Рая.

Идеальное сочетание с регионом Бретань во время 3-х дневной поездки.

Программа каждый раз составляется индивидуально в зависимости от пожеланий клиента.

Возможно при желании организация посещения производства сидра и кальвадоса с дегустацией, ферм по производству сыра и др.