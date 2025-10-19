3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Экс-ан-Прованс похож на драгоценную шкатулку, которая притягивает своим блеском и великолепием путешественников, но в то же время прячет от них самые невероятные тайны. Я помогу вам раскрыть их и понять этот город, проведу следами Поля Сезанна, расскажу о прекрасных фонтанах и зеленом бульваре Мирабо.

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Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Загадки города и герои прошлого

На моей экскурсии вы словно погрузитесь в жизнь процветающего Прованса 17-18 веков. Вместе со мной вы узнаете:

за что маркиз де Сад до конца жизни люто ненавидел этот город;

что здесь делали такие известные авантюристы, как Казанова и граф Калиостро;

по какой причине все ставни на окнах домов выкрашены в оттенки серо-голубого цвета;

из-за чего город когда-то оказался охвачен массовой истерией, связанной с соблазнением дьяволом;

почему в Эксе любят «играть» с номерами домов: есть дом № 0, но нет домов № 1 и № 2.

Эти и другие любопытные (а порой и пикантные) подробности вы откроете на нашей прогулке.

Символы Экс-ан-Прованса

Мы пройдём по местам, связанным с Полем Сезанном, одним из величайших французских художников: вы поймете, что означают металлические пластиночки с буквой C, и увидите шляпную мастерскую, где прошло детство живописца. Не останется в стороне и великолепный собор Святого Спасителя, хранящий жемчужину прованской живописи, — триптих Николя Фромана «Неопалимая Купина». Мы прогуляемся по центральной улице Экс-ан-Прованса — бульвару Мирабо, обрамленному раскидистыми платанами. Осмотрим Ротонду, самый величественный и красивый из фонтанов города. А у стен бывшего монастыря августинцев я объясню, почему у купола колокольни такая необычная форма.