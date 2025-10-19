3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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Секреты аристократичного Экс-ан-Прованса

Прогуляться по уютным и зеленым улицам города, узнать о жизни Сезанна и услышать интригующие истории
Экс-ан-Прованс похож на драгоценную шкатулку, которая притягивает своим блеском и великолепием путешественников, но в то же время прячет от них самые невероятные тайны.

Я помогу вам раскрыть их и понять этот город, проведу следами Поля Сезанна, расскажу о прекрасных фонтанах и зеленом бульваре Мирабо.
5
21 отзыв
Секреты аристократичного Экс-ан-Прованса
Секреты аристократичного Экс-ан-Прованса
Секреты аристократичного Экс-ан-Прованса

Описание экскурсии

Загадки города и герои прошлого

На моей экскурсии вы словно погрузитесь в жизнь процветающего Прованса 17-18 веков. Вместе со мной вы узнаете:

  • за что маркиз де Сад до конца жизни люто ненавидел этот город;
  • что здесь делали такие известные авантюристы, как Казанова и граф Калиостро;
  • по какой причине все ставни на окнах домов выкрашены в оттенки серо-голубого цвета;
  • из-за чего город когда-то оказался охвачен массовой истерией, связанной с соблазнением дьяволом;
  • почему в Эксе любят «играть» с номерами домов: есть дом № 0, но нет домов № 1 и № 2.

Эти и другие любопытные (а порой и пикантные) подробности вы откроете на нашей прогулке.

Символы Экс-ан-Прованса

Мы пройдём по местам, связанным с Полем Сезанном, одним из величайших французских художников: вы поймете, что означают металлические пластиночки с буквой C, и увидите шляпную мастерскую, где прошло детство живописца. Не останется в стороне и великолепный собор Святого Спасителя, хранящий жемчужину прованской живописи, — триптих Николя Фромана «Неопалимая Купина». Мы прогуляемся по центральной улице Экс-ан-Прованса — бульвару Мирабо, обрамленному раскидистыми платанами. Осмотрим Ротонду, самый величественный и красивый из фонтанов города. А у стен бывшего монастыря августинцев я объясню, почему у купола колокольни такая необычная форма.

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Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Олеся
Олеся — ваш гид в Экс-ан-Провансе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 1 час 40 минут
Провела экскурсии для 309 туристов
Меня зовут Олеся. Я — профессиональный гид по Провансу, живущий в этом регионе вот уже 20 лет. Так случилось, что Прованс стал моей второй родиной, я всем сердцем полюбила этот
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сказочный уголок и теперь с радостью делюсь этой любовью с моими гостями. Я специализируюсь не только на экскурсиях для взрослых, но и для детей. История, архитектура, живопись, гастрономия, традиции и обычаи Прованса — все эти темы (как и многие другие) я освещаю на своих экскурсиях. В своей работе прежде всего ценю человеческий контакт, возможность удивить, восхитить и порадовать путешественников, со многими из которых я до сих пор поддерживаю тёплые дружеские отношения. Честность, порядочность и конфиденциальность считаю неотъемлемыми составляющими своей профессии.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 21 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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А
Огромное спасибо нашему замечательному гиду Олесе за интереснейшее знакомство с очаровательным Экс-ан-Провансом! Благодаря её рассказам и вниманию к деталям город ожил, а прогулка превратилась в настоящее путешествие во времени и культуре Прованса.
Огромное спасибо нашему замечательному гиду Олесе за интереснейшее знакомство с очаровательным Экс-ан-Провансом! Благодаря её рассказам и
Огромное спасибо нашему замечательному гиду Олесе за интереснейшее знакомство с очаровательным Экс-ан-Провансом! Благодаря её рассказам и
Огромное спасибо нашему замечательному гиду Олесе за интереснейшее знакомство с очаровательным Экс-ан-Провансом! Благодаря её рассказам и
Огромное спасибо нашему замечательному гиду Олесе за интереснейшее знакомство с очаровательным Экс-ан-Провансом! Благодаря её рассказам и
Огромное спасибо нашему замечательному гиду Олесе за интереснейшее знакомство с очаровательным Экс-ан-Провансом! Благодаря её рассказам и
Огромное спасибо нашему замечательному гиду Олесе за интереснейшее знакомство с очаровательным Экс-ан-Провансом! Благодаря её рассказам и
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Александр
огромное спасибо! экскурсия прошла отлично! всё успели, всё узнали, и вино и сыр в том числе 😁 всем рекомендую
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А
Экскурсия - бомба! Мы четверо взрослых, довольно искушённых в путешествиях, были в восторге от прогулки с Олесей по Эксу и узнали столько всего интересного, чего никогда бы не нашли в сети или в книгах. Всем настоятельно рекомендуем Олесю. Она - кладезь знаний и умеет по настоящему увлечь, 2 часа промчались мгновенно. Прекрасный город и профессиональный гид!
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T
Экскурсия «Секреты аристократичного Экс-ан-Прованса» с Олесей оказалась настоящим открытием для нашей семьи! Мы были с детьми и Олеся сумела увлечь всех: взрослым рассказывала интересные факты и детали из истории Экс-ан-Прованса,
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а для детей находила занимательные истории и маленькие задания!
Маршрут был продуман идеально: мы увидели не только главные достопримечательности, но и уютные переулки, старинные особняки и фонтаны, о которых не расскажут в путеводителях. Особенно понравилось, как Олеся умеет показать город живым и настоящим, со своими тайнами и характером.
Экскурсия прошла на одном дыхании, оставила лёгкое, радостное впечатление и желание вернуться ещё раз. Спасибо Олесе за доброжелательность, полезные идеи и советы!
Рекомендуем всем, кто хочет увидеть Экс-ан-Прованс по-настоящему, а не только «с туристической открытки».

Экскурсия «Секреты аристократичного Экс-ан-Прованса» с Олесей оказалась настоящим открытием для нашей семьи! Мы были с детьми
Экскурсия «Секреты аристократичного Экс-ан-Прованса» с Олесей оказалась настоящим открытием для нашей семьи! Мы были с детьми
Экскурсия «Секреты аристократичного Экс-ан-Прованса» с Олесей оказалась настоящим открытием для нашей семьи! Мы были с детьми
Экскурсия «Секреты аристократичного Экс-ан-Прованса» с Олесей оказалась настоящим открытием для нашей семьи! Мы были с детьми
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А
Прекрасная экскурсия! Очень много познавательных фактов, маршрут и рассказ построены очень грамотно, информация хорошо укладывается! Спасибо большое!
Прекрасная экскурсия! Очень много познавательных фактов, маршрут и рассказ построены очень грамотно, информация хорошо укладывается! Спасибо большое!
Прекрасная экскурсия! Очень много познавательных фактов, маршрут и рассказ построены очень грамотно, информация хорошо укладывается! Спасибо большое!
Прекрасная экскурсия! Очень много познавательных фактов, маршрут и рассказ построены очень грамотно, информация хорошо укладывается! Спасибо большое!
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Л
Прекрасная экскурсия, время пролетело незаметно. Все было очень интересно. Большое спасибо.
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от €300 за экскурсию