3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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Прогуляться по уютным и зеленым улицам города, узнать о жизни Сезанна и услышать интригующие истории

Olesya
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Olesya – ваш гид
Экс-ан-Прованс похож на драгоценную шкатулку, которая притягивает своим блеском и великолепием путешественников, но в то же время прячет от них самые невероятные тайны.

Я помогу вам раскрыть их и понять этот город, проведу следами Поля Сезанна, расскажу о прекрасных фонтанах и зеленом бульваре Мирабо.
156 за экскурсию
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Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 5 друзей
Пешеходная
Продолжительность 2 часа
До 6 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии3 отзыва
5
Секреты аристократичного Экс-ан-Прованса
Секреты аристократичного Экс-ан-Прованса

Что вас ожидает

Загадки города и герои прошлого
На моей экскурсии вы словно погрузитесь в жизнь процветающего Прованса 17-18 веков. Вместе со мной вы узнаете:

  • за что маркиз де Сад до конца жизни люто ненавидел этот город;
  • что здесь делали такие известные авантюристы, как Казанова и граф Калиостро;
  • по какой причине все ставни на окнах домов выкрашены в оттенки серо-голубого цвета;
  • из-за чего город когда-то оказался охвачен массовой истерией, связанной с соблазнением дьяволом;
  • почему в Эксе любят «играть» с номерами домов: есть дом № 0, но нет домов № 1 и № 2.

Эти и другие любопытные (а порой и пикантные) подробности вы откроете на нашей прогулке.

Символы Экс-ан-Прованса
Мы пройдём по местам, связанным с Полем Сезанном, одним из величайших французских художников: вы поймете, что означают металлические пластиночки с буквой C, и увидите шляпную мастерскую, где прошло детство живописца. Не останется в стороне и великолепный собор Святого Спасителя, хранящий жемчужину прованской живописи, — триптих Николя Фромана «Неопалимая Купина». Мы прогуляемся по центральной улице Экс-ан-Прованса — бульвару Мирабо, обрамленному раскидистыми платанами. Осмотрим Ротонду, самый величественный и красивый из фонтанов города. А у стен бывшего монастыря августинцев я объясню, почему у купола колокольни такая необычная форма.

Секреты аристократичного Экс-ан-Прованса
Секреты аристократичного Экс-ан-Прованса
Секреты аристократичного Экс-ан-Прованса
Секреты аристократичного Экс-ан-Прованса
Секреты аристократичного Экс-ан-Прованса
Секреты аристократичного Экс-ан-Прованса
Секреты аристократичного Экс-ан-Прованса
Секреты аристократичного Экс-ан-Прованса

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Olesya
Olesya
Меня зовут Олеся. Я — профессиональный гид по Провансу, живущий в этом регионе вот уже 15 лет. Так случилось, что Прованс стал моей второй родиной, я всем сердцем полюбила этот сказочный уголок и теперь с радостью делюсь этой любовью с моими гостями. Я специализируюсь не только на экскурсиях для взрослых, но и для детей. История, архитектура, живопись, гастрономия, традиции и обычаи Прованса — все эти темы (как и многие другие) я освещаю на своих экскурсиях. В своей работе прежде всего ценю человеческий контакт, возможность удивить, восхитить и порадовать путешественников, со многими из которых я до сих пор поддерживаю теплые дружеские отношения. Честность, порядочность и конфиденциальность считаю неотъемлемыми составляющими своей профессии.
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3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

25 октября 2019
Отличная экскурсия, как с точки зрения маршрута, так и с точки зрения подачи информации. Посмотрели весь старый город. Также Олеся дала хорошие советы что и где посмотреть еще самим, показала замечательный ресторан на обед. Мастерская Сезана в маршрут не входит, но можно дойти за 15 мин от центра самим.
2 июля 2019
Интересная, динамичная экскурсия.
Юлия
13 мая 2019
Олеся прекрасный рассказчик! Информация структурированная, подробная и очень детальная. Рекомендую всем! в Прованс только с Олесей

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