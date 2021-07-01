Все экскурсии в Экс-ан-Провансе
Экскурсии на русском языке 🇷🇺 в Экс-ан-Провансе – доступно 1 экскурсия на 2021 год, 6 ⭐ отзывов, цены от €156. Экскурсии проводятся местными гидами на русском языке, которые знают о Экс-ан-Провансе почти всё. Сегодня можно забронировать экскурсии во Франции на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь
Индивидуальная экскурсия
2ч
€156
за 1-6 чел.
Секреты аристократичного Экс-ан-Прованса
Прогуляться по уютным и зеленым улицам города, узнать о жизни Сезанна и услышать интригующие истории
Последние отзывы «Экскурсии Экс-ан-Прованса»
- EElena1 июля 2021Олеся чудо гид и организатор от бога!
- NNatasha25 мая 2021Олеся прекрасный рассказчик, знающая и чуткая и очень комфортная, если можно так сказать. Мы были с десятилетним сыном и даже его она смогла заинтересовать. Если наш взгляд останавливался на витрине какого-то магазинчика с местными товарами, то она помогала нам сделать лучший выбор и всё это было с лёгкостью! Понимаю, что без Олеси мы не увидели бы город так как смогли это сделать с ней и на многие вещи вообще не обратили бы внимания. Это была прекрасная и очень тёплая прогулка, другого бы я не пожелала, а расставаться было даже грустно. Спасибо большое!
- ВВероника21 марта 2020Все было отлично - много интересного и нового глазами Олеси. С удовольствием бы повторили!