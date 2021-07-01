N Natasha 5

Олеся прекрасный рассказчик, знающая и чуткая и очень комфортная, если можно так сказать. Мы были с десятилетним сыном и даже его она смогла заинтересовать. Если наш взгляд останавливался на витрине какого-то магазинчика с местными товарами, то она помогала нам сделать лучший выбор и всё это было с лёгкостью! Понимаю, что без Олеси мы не увидели бы город так как смогли это сделать с ней и на многие вещи вообще не обратили бы внимания. Это была прекрасная и очень тёплая прогулка, другого бы я не пожелала, а расставаться было даже грустно. Спасибо большое!