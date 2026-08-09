Выбирайте и другие экскурсии в Грассе

Гуляя по улочкам, пропитанным ароматами эссенций, и осматривая экспозицию музея Фрагонар, вы узнаете историю развития этого искусства со времен Средневековья до наших дней. А также посетите обаятельный Мужен — центр притяжения многих художников.
Описание экскурсии
Из Ниццы — в прекрасный Грасс, «Рим ароматов»
В живописном городке, где происходят события «Парфюмера», вы прогуляетесь любимыми тропами Бунина и Рубенса и услышите, какой путь прошел Грасс от заброшенной деревушки до центра мирового производства духов. Я расскажу о находчивых средневековых ремесленниках, первых парфюмерных заводах и сумасшедшем успехе продукции, которая поставлялась во все уголки Европы. В музее Фрагонар вы познакомитесь с тонкостями создания ароматов, узнаете о различных эссенциях и выжимках цветов. А также посетите кафедральный собор Нотр-Дам-дю-Пюи, где рассмотрите три последние прижизненные работы Рубенса. И все это время вас будут сопровождать прекрасные виды и атмосфера — город расположен на холмах, а в воздухе неизменно витают ароматы цветов и лаванды.
Мужен — выставка искусства под открытым небом
Приятным бонусом станет посещение тихого, уютного городка, спланированного в форме ракушки, где черпали вдохновение многие художники-импрессионисты. На улицах вы увидите работы современных мастеров и понаблюдаете за их творческим процессом, узнаете о периоде, когда здесь гостил Пабло Пикассо, его встрече с фотографом Андре Вилье и музее, где выставлены снимки художника. А по пути сможете присмотреть себе оригинальные изделия, которые украсят ваш интерьер.
Во время прогулки по Грассу я также подскажу, где можно составить свою композицию ароматов и как грамотно спланировать это мероприятие.
Организационные детали
- Трансфер и посещение музея парфюмерии Фрагонар включены в стоимость
- Экскурсия начинается утром, так как важно успеть посетить собор (он закрывается в 12:00)