Выбирайте и другие экскурсии в Грассе

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Вдохновляющее путешествии из Ниццы в столицу мировой парфюмерии и город-музей современного искусства

Maria
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Maria – ваш гид
Вы отправитесь в колыбель французской парфюмерии — город Грасс, прославившийся благодаря роману Зюскинда.

Гуляя по улочкам, пропитанным ароматами эссенций, и осматривая экспозицию музея Фрагонар, вы узнаете историю развития этого искусства со времен Средневековья до наших дней.

А также посетите обаятельный Мужен — центр притяжения многих художников.
330 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 2 друзей
На автомобиле
Продолжительность 6 часов
До 3 человек
Можно с детьми
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Прогулка по Грассу, или тот самый Парфюмер
Прогулка по Грассу, или тот самый Парфюмер

Что вас ожидает

Из Ниццы — в прекрасный Грасс, «Рим ароматов»
В живописном городке, где происходят события «Парфюмера», вы прогуляетесь любимыми тропами Бунина и Рубенса и услышите, какой путь прошел Грасс от заброшенной деревушки до центра мирового производства духов. Я расскажу о находчивых средневековых ремесленниках, первых парфюмерных заводах и сумасшедшем успехе продукции, которая поставлялась во все уголки Европы. В музее Фрагонар вы познакомитесь с тонкостями создания ароматов, узнаете о различных эссенциях и выжимках цветов. А также посетите кафедральный собор Нотр-Дам-дю-Пюи, где рассмотрите три последние прижизненные работы Рубенса. И все это время вас будут сопровождать прекрасные виды и атмосфера — город расположен на холмах, а в воздухе неизменно витают ароматы цветов и лаванды.

Мужен — выставка искусства под открытым небом
Приятным бонусом станет посещение тихого, уютного городка, спланированного в форме ракушки, где черпали вдохновение многие художники-импрессионисты. На улицах вы увидите работы современных мастеров и понаблюдаете за их творческим процессом, узнаете о периоде, когда здесь гостил Пабло Пикассо, его встрече с фотографом Андре Вилье и музее, где выставлены снимки художника. А по пути сможете присмотреть себе оригинальные изделия, которые украсят ваш интерьер.

Во время прогулки по Грассу я также подскажу, где можно составить свою композицию ароматов и как грамотно спланировать это мероприятие.

Организационные детали

  • Трансфер и посещение музея парфюмерии Фрагонар включены в стоимость
  • Экскурсия начинается утром, так как важно успеть посетить собор (он закрывается в 12:00)
Прогулка по Грассу, или тот самый Парфюмер
Прогулка по Грассу, или тот самый Парфюмер
Прогулка по Грассу, или тот самый Парфюмер
Прогулка по Грассу, или тот самый Парфюмер
Прогулка по Грассу, или тот самый Парфюмер
Прогулка по Грассу, или тот самый Парфюмер
Прогулка по Грассу, или тот самый Парфюмер
Прогулка по Грассу, или тот самый Парфюмер
Прогулка по Грассу, или тот самый Парфюмер
Прогулка по Грассу, или тот самый Парфюмер
Прогулка по Грассу, или тот самый Парфюмер
Прогулка по Грассу, или тот самый Парфюмер
Прогулка по Грассу, или тот самый Парфюмер
Прогулка по Грассу, или тот самый Парфюмер
Прогулка по Грассу, или тот самый Парфюмер

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Maria
Maria
Зовут меня Мария, и вот уже 12 лет я делюсь своей, к счастью, разделенной любовью — историей. Историей событий, культуры и, конечно, традиций. Я историк-искусствовед по образованию, с моими гостями делюсь прекрасным, к чему, с великим удовольствием, причастна здесь, на Лазурном берегу.
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